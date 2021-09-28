Отдельно он отметил динамику заболеваемости COVID-19. Бокаев предположил, что те тысячи людей, которые будут проводить обход, могут стать переносчиками вируса, в том числе те, кто вакцинирован. Бокаев призвал отменить подомовой обход и сэкономить бюджетные средства.

Бокаев подробно разобрал каждую статью расходов, и пришел к выводу, что перепись населения можно было провести за 90 млн тенге, а не за 9 млрд.

В видео также отмечается, что статья расходов на развитие системы "Е-статистика" значительно раздута. По оценкам экспертов, "такой продукт стоит от 30 до 50 миллионов", тогда как на эти расходы заложено 930 млн тенге.

Бокаев отметил, что в базах госорганов (ЦОНы, Минюст, МВД и другие) имеется вся информация, а значит, нет необходимости проводить подомовой обход и статью расходов на оплату услуг переписного персонала можно сократить. По той же причине, считает Бокаев, не понадобятся и планшеты. Это позволит сэкономить более миллиарда тенге.

Между тем эксперт Санжар Бокаев подсчитал, куда будут потрачены эти деньги. Подробно свои подсчеты он изложил в видео.

По словам Айдапкелова, благодаря применению современных технологий, перепись обойдется в 2,6 раза дешевле, чем в 2009 году.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября.

С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз, но в этом году впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа", - сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

В настоящее время мир сталкивается с воздействием вируса Дельта-штамма, и борьба с эпидемией находится в критической ситуации. Мы должны продолжить научную работу по отслеживанию на втором этапе во многих странах и регионах мира, основываясь на результатах первого этапа. Китай будет поддерживать концепцию сообщества здравоохранения человечества, продолжать продвигать научное и совместное отслеживание и вносить должный вклад в скорейшую победу человечества над коронавирусом.

Справедливость находится в сердцах людей. Фарсу "политическая прослеживаемость" Америки решительно противодействуют большинство стран и справедливые люди в мире. К настоящему времени почти 80 стран написали в ВОЗ, подчеркивая, что результаты совместного исследовательского отчета Китая и ВОЗ должны быть сохранены, и выступая против политизации исследования истоков коронавируса. Более 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров в более чем 100 странах и регионах мира представили "Совместное заявление" в Секретариат ВОЗ, призывая ВОЗ объективно и беспристрастно провести глобальные исследования истоков коронавируса. Они призывают поддержать медицинских экспертов и исследователей в этой области на основе профессионализма во многих странах и регионах всего мира, а также выступают против вмешательства политических факторов и манипуляции в процесс исследований. Более 25 миллионов интернет-пользователей в Китае подписали открытое письмо с просьбой провести тщательное расследование базы Форт-Детрик в США. Все это отражает голос справедливости международного сообщества.

В то же время уже появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане в конце декабря 2019 года, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Например, мэр города Бельвилля штата Нью-Джерси США Майкл Мелхэм публично заявил, что заразился коронавирусом в ноябре 2019 года. В Соединенных Штатах также есть как минимум пять штатов, в которых коронавирус зарегистрирован раньше, чем время сообщения о первом подтвержденном случае в США. Мы также должны обратить больше внимания на ряд взаимосвязанных информационных сообщений о необъяснимом респираторном заболевании 2019 года в Вирджинии, крупномасштабной "болезни из-за электронных сигарет" в Висконсине и Мэриленде, болезни американских военных, участвующих в военных играх в Ухане, биологических лабораторий в военной базе Форт-Детрик, в Университете Северной Каролины и более 200 зарубежных биологических лабораториях Америки. В частности, осенью 2019 года, накануне вспышки пандемии, в Военно-медицинском научно-исследовательском институте инфекционных болезней США в Форт-Детрике произошла серьезная авария, из-за чего однажды была остановлена Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Эти серьезные, подозрительные сведения привлекли большое внимание международного сообщества. Соединенные Штаты несут ответственность и обязаны согласиться с международным исследованием прослеживаемости, проводимым Всемирной организацией здравоохранения, и публиковать соответствующие данные, чтобы предоставить всему миру объяснения. Если США откажутся, это только еще больше обнажит истинное лицо США, политизирующих отслеживание.

На самом деле, в течение полутора лет Китай, активно осуществляя международное сотрудничество в отслеживании источника эпидемии, уже пришел к научному выводу, что COVID-19 произошел из природы. 27 декабря 2019 года администрация города Уханя впервые сообщила о подозрительных случаях заражения новым вирусом, а 31-го числа того же месяца Китай уведомил ВОЗ о ситуации. С прошлого года Китай дважды приглашал экспертов ВОЗ из 10 стран, включая США, Великобританию, Японию и Австралию, для проведения исследований над вирусом в Китай, которые сделали вывод, что "лабораторная утечка крайне маловероятна". Кроме того, директор Национального института здравоохранения США Коллинс, официальный сайт Офиса директора национальной разведки США, многие всемирно известные медицинские и биологические эксперты последовательно выпускали заявления, научные статьи или результаты исследований, доказывая, что вирус возник в природе. Видно, что теория естественного происхождения коронавируса получила всеобщее признание в международном академическом сообществе и должна быть использована в качестве основы для следующего этапа глобальной наблюдаемости.

Доклад по научным вопросам был составлен разведывательной службой США, такой факт сам собой доказывает, что так называемый доклад является откровенно политическим и ложным документом, лишенным научности и достоверности. Китайская сторона неоднократно повторяет, что отслеживание источника коронавируса - сложная научная проблема и ее должны и могут исследовать только мировые ученые. Однако Соединенные Штаты, игнорируя науку и факты, одержимы политическими манипуляциями и отслеживанием путем разведки. Они не могут предоставить никаких реальных доказательств, но неоднократно сфабриковывали ложь и фейки, чтобы очернить и обвинить Китай. Их цель - использовать проблему отслеживания источника вируса, чтобы переложить вину на Китай, распространяя "политический вирус". Китайская сторона решительно выступает против и резко осуждает это.

Недавно офис директора национальной разведки США выпустил так называемый "Доклад об исследовании истоков коронавируса", в котором утверждалось, что данный вирус "возник естественным путем или путем утечки из лаборатории, обе гипотезы не могут быть исключены", и содержалась клевета на Китай за якобы препятствование международному расследованию, отказ в предоставлении информации и т.д.

Несколько дней назад в ответ на призыв к тому, что "исследования по глобальному отслеживанию коронавируса должны проводиться объективно, беспристрастно и вопреки политизации вопроса отслеживания", Всемирная организация здравоохранения публично заявила, что исследователи из разных стран в настоящее время собирают улики, надеясь раскрыть тайну происхождения нового коронавируса. В частности, необходимо искать случаи, которые появились раньше в других странах, до первого подтвержденного случая в Ухане, считают эксперты.





Фактически, поскольку ученые проводят исследования образцов со всего мира, появляется все больше и больше доказательств того, что коронавирус появился во многих странах и регионах еще в 2019 году, намного раньше, чем первый случай, обнаруженный в Ухане в конце декабря 2019 года", - говорится в сообщении Информационной компании Урумчи.





Временная шкала обнаружения во многих странах сдвигается назад





Результаты повторного тестирования образцов крови, недавно опубликованные двумя авторитетными исследовательскими учреждениями в Италии и Нидерландах, показывают, что новый вирус мог распространиться в Италии уже в сентябре 2019 года.





Больница Альберта Швейцера в Кольмаре, Франция, опубликовала коммюнике в мае прошлого года, в котором говорится, что отдел медицинской визуализации больницы выполнил 2456 снимков грудной клетки с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года, среди пациентов в больнице самый ранний подозреваемый случай COVID-19 датируется 16 ноября 2019 года.





Когда отделение интенсивной терапии больницы на севере Парижа проверило образцы нуклеиновых кислот пациентов с пневмонией с декабря 2019 года по январь 2020 года, было обнаружено, что у пациента, поступившего в больницу в декабре 2019 года, был положительный результат на COVID-19. Пациент - торговец рыбой, живущий в северном пригороде Парижа, - нигде не бывал, кроме поездки в Алжир в августе 2019 года.





Еще сообщения поступают из Соединенных Штатов. В ноябре 2020 года CDC обнаружил 7389 образцов крови, собранных Американским Красным Крестом с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, и обнаружил, что 106 образцов крови содержали антитела к COVID-19.





В мае 2020 года мэр Белвилля, штат Нью-Джерси, Майкл Мелхэм публично заявил, что он мог заразиться COVID-19 уже в середине или в конце ноября 2019 года. Результаты тестов также показали, что антитела в организме существуют уже давно. Согласно его воспоминаниям, он отправился в Атлантик-Сити на собрание муниципального образования в ноябре 2019 года. Вернувшись с собрания домой, он начал испытывать ряд симптомов, таких как высокая температура, озноб и боль в горле в течение трёх недель, но тогда врач поставил диагноз "тяжелый грипп".





В июле 2019 года вспышка в Висконсине "пневмонии, вызванной электронными сигаретами", охватила многие штаты США. Симптомы пациентов, описанные врачами, почти не отличаются от симптомов COVID-19, а причиной болезни по-прежнему остается тайной.





Мало того, что есть ключи к более ранним новым случаям инфекции, обнаруженным у людей, результаты испытаний сточных вод также показывают, что COVID-19 мог уже существовать.





Результат теста, опубликованный Барселонским университетом в Испании в июне прошлого года, показал, что образец сточных вод, собранный 12 марта 2019 года, дал положительный результат на COVID-19; Федеральный университет Санта-Катарины в Бразилии опубликовал отчет об исследовании в июле прошлого года, в котором говорится, что группа исследователей обнаружила генетический материал SARS-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных во Флорианополисе 27 ноября 2019 года; Итальянский институт передового здравоохранения в июне прошлого года выпустил коммюнике, в котором говорится, что в образцах сточных вод города Турина от 18 декабря 2019 года обнаружен генетический материал коронавируса.





Многочисленные научные исследования показывают, что Ухань не является первоисточником коронавируса





Согласно статье Национальной академии наук США, исследовательская группа из Кембриджского университета в Соединенном Королевстве проследила и проанализировала 160 генов коронавируса во всем мире с декабря 2019 по март 2020 года и пришла к выводу, что "самые примитивные коронавирусы в основном появлялись в Соединенных Штатах и Австралии, а не в Ухане".





В статье сообщается, что обнаруженные в настоящее время новые коронавирусы делятся на три типа: A, B и C в соответствии с их эволюционным родством. Среди них первый вирус типа А, который передается человеку, в основном появился в Соединенных Штатах и Австралии. В Соединенных Штатах не менее двух третей подтвержденных случаев относятся к типу А. В Ухане вирус типа B мутировал из исходного вируса.





Главный автор статьи и генетик из Кембриджского университета, доктор Фостер, сказал, что доказательства, собранные в настоящее время международными сторонами, не могут прояснить конкретное место первоначального происхождения вируса, но "несомненно, что первый случай коронавируса из Уханя принадлежит к типу B, а не к самому примитивному типу A".





В другой статье о происхождении COVID-19, опубликованной в "Natural Medicine", считается, что вирус появился с конца ноября до начала декабря 2019 года. Роберт Гэри, один из авторов статьи и профессор Медицинского факультета Тулейнского университета, сказал: "Наш анализ и другие анализы указывают на более раннее происхождение". "На рынке в Ухане действительно был вирус, но это не источник распространения".





В отчете Австралийского финансового обзора также указано, что, хотя первый подтвержденный случай заболевания, объявленный в Австралии, связаны с Уханем, последние исследования генома показывают, что самые ранние случаи заболевания в Австралии также могут быть зарегистрированы завезенными из Соединенных Штатов.





Многочисленные подозрения указывают на лабораторию Форт-Детрик





US World News сообщило, что источник передачи первых случаев заболевания, обнаруженных в Италии, можно проследить до биолаборатории Форт-Детрик в Соединенных Штатах. Согласно отчету, в течение многих лет "Проект крови вооруженных сил" (ASBP) армии США собирал кровь с военных баз в Вашингтоне, Мэриленде и Вирджинии и доставлял ее на свои авиабазы в Соединенном Королевстве и Италии. Военные базы США, которые собирали кровь, включая Форт-Детрик, и база ВВС Италии, на которую поступила кровь, расположена в регионе Венето, где обнаружены первый случай заболевания в Италии. По совпадению, район, где сосредоточены военные базы США в Великобритании, также является районом, где произошла самая ранняя вспышка инфекции в Европе.





В отчете предполагается, что инфицированный военный персонал США или вирусы на упаковках с кровью холодовой цепи, вероятно, прибыли в Европу через транспортную систему холодовой цепи ASBP.





Газеты New York Times и Washington Post сообщили, что в августе 2019 года центры по контролю и профилактике заболеваний США неожиданно приказали закрыть лабораторию Форт-Детрик на основании "неэффективной системы очистки сточных вод". Практически одновременно с этим в окрестностях Форт-Детрика появилась "загадочная пневмония". В июле 2019 года ABC сообщила, что вспышка необъяснимого респираторного заболевания произошла в доме престарелых "Зеленый источник", всего в часе езды от Форт-Детрика. У некоторых пациентов наблюдались симптомы пневмонии и общая усталость.





По сообщениям американских СМИ, летом 2019 года в Вирджинии, где находится дом престарелых "Зеленая весна", зарегистрировано 50-процентное увеличение числа респираторных заболеваний. В сентябре того же года количество зарегистрированных случаев "пневмонии от электронных сигарет" в Мэриленде, где находился Форт-Детрик, увеличилось вдвое.





The New York Times сообщила, что центры США по контролю и профилактике заболеваний обнаружили во время проверки в июне 2019 года, что в системе очистки сточных вод лаборатории Форт-Детрик возникла проблема с утечкой. Но до сих пор центры США по контролю и профилактике заболеваний отказываются объявлять конкретные причины этого решения, ссылаясь на "соображения национальной безопасности".





В отчете US World News Network даже указывается, что еще в апреле 2018 года лаборатория Форт-Детрика закрыла свою установку для сжигания отходов из соображений экономии затрат на техническое обслуживание. С тех пор лабораторные отходы, включая уровень "биохимического оружия", были уничтожены. Работа велась частной компанией, имеющей ряд записей о нарушениях и неквалифицированным менеджментом, и была заказана департаментом качества окружающей среды Мэриленда в июне 2019 года после получения отходов Форт-Детрика.





Принимая во внимание печально известную темную историю Форт-Детрика как военной исследовательской базы США для бактериальной войны, группа американских пользователей сети инициировала петицию на веб-сайте Белого дома в первые дни пандемии COVID-19, прося правительство США назвать настоящую причину закрытия лаборатории Форт-Детрика с целью выяснения, изучала ли она коронавирус, имелись ли проблемы с утечкой. Сегодня веб-страница недоступна". - пишет агентство.





Отслеживание источника коронавируса во многих странах и регионах





Выявляется все больше и больше улик, что секретные лаборатории по ведению биологической войны в Соединенных Штатах, включая Форт-Детрик, распространяются повсюду, тайно исследуя смертоносные вещества, меры безопасности полны лазеек, международное общественное мнение находится в негодовании и призывает к тщательному расследованию.





Что еще более загадочно, так это то, что Китай внес положительный вклад в глобальную прослеживаемость практическими действиями на первом этапе и сделал четкие выводы, в то время как Соединенные Штаты все еще упорно раздувают "теорию утечек из китайских лабораторий", а призыв к расследованию в отношении Форт-Детрика остается без внимания. Американские "двойные стандарты" очевидны, как и то, что они пытаются отвлечь внимание мирового сообщества и намеренно скрывают свои действия.





Следует напомнить правительству США, что отслеживание источника нового коронавируса - серьезная научная проблема, касающаяся общей судьбы человечества. Столкнувшись с новым неизвестным вирусом, человечество должно попытаться найти ключи, связанные с его происхождением, понять его и преодолеть. Процесс согласованных научных усилий никогда не должен сводиться к политическим интересам.





По мнению китайских экспертов, работа по отслеживанию на втором этапе должна проводиться во многих странах мира на основе полных и обширных консультаций между государствами-членами ВОЗ. Это касается и Соединенных Штатов, где эпидемия является наиболее серьезной, имеются случаи более раннего заражения, а также вопросы касательно лаборатории Форт-Детрик, отмечает издание.