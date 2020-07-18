"Постамериканский мир к 2021 году"

Американские выборы не за горами, и вооружённые формирования сил безопасности "Трёхпроцентников" готовы к восстанию против демократов. Участников этого движения обвиняют в неонацизме, но один из его лидеров в интервью RT заявил, что они всего лишь защищают волю народа.

В данный момент происходит попытка переворота, принимаются организованные усилия по свержению нашего привычного образа жизни, и люди начинают понимать, что это не какая-то там конспирология".

Если мы не сплотимся все как один, то к 2021 году перейдём к постамериканскому миру".

Так считает Крис Хилл, командующий силами безопасности "Трёхпроцентников" в штате Джорджия. "Трёхпроцентники" — это конституционное ополчение, присутствующее в разных частях США. Его название отсылает к версии, согласно которой во времена Американской революции с оружием в руках против Британской империи восстали всего лишь три процента колонистов.

По словам участников движения, за последние несколько месяцев их численность возросла аж в полтора раза. В день приходило от 50 до 100 заявок на вступление. Предпосылкой этому стали недавние события: власти Миннеаполиса обязались упразднить полицейский департамент города, а Джо Байден пообещал отстаивать права мусульманских общин в случае победы на президентских выборах.

Хилл, также известный по прозвищу General BloodAgent (Генерал Яд) заявил: "Мы, как и завещали отцы-основатели, считаем, что перед лицом кризиса мы должны сплотиться и оказать помощь оружием и советом".

Свои цели и убеждения касательно нашего образа жизни и Конституции мы защищаем от всех врагов — как внешних, так и внутренних".

Объединение, участники которого редко появляются на публике не в военной одежде и без оружия, считает, что призвано защищать народ, давая ему возможность восстать и взять контроль в свои руки. На политический активизм отводится пятая часть его времени — остальное посвящается развитию элементарных навыков выживания, прохождению боевой подготовки и освоению приёмов охоты и оказания первой помощи.

Трёхпроцентники" считают, что в современной Америке их намеренно лишают актуальности, и лишь утверждаются в этом мнении, глядя на то, как по всей стране набирает обороты движение "Лишить полицию финансирования", а Демократическая партия обещает реформировать полицейскую систему.

В интервью RT Хилл, бывший американский морпех, рассуждал: "Как избавиться от ополченцев в США? Сделай так, чтобы их полезность сошла на нет, и со временем они сами исчезнут".

Теперь мы видим, что отцы-основатели были правы: нельзя было допускать, чтобы пламя этой идеи угасло. У нас осталось мало времени на то, чтобы разжечь его снова".

Мы дадим о себе знать, когда понадобимся, и появимся там, где будет угодно Богу. У нас есть возможность каждый день обращаться к своим согражданам-американцам с вопросом: "Вы за коммунизм и анархизм? Мы вправе дать всему этому отпор".

Обвинения в неонацизме

Трёхпроцентники" при своей явной принадлежности к разряду крайне правых недовольны тем, что мейнстримные СМИ выставляют их расистами и неонацистами, как это вышло в статье The New York Times, из которой взят данный пассаж: "Их Америка — это страна, где христианство входит в школьную программу, аборты запрещены законом, а иммигранты — это выходцы из Европы..."

В адрес "Трёхпроцентников" в Джорджии звучало и обвинение в том, что они "терроризировали" официальных лиц одного из округов штата после совещания о строительстве нового здания мечети, заявляя о её связи с ИГИЛ*. Хилл эту версию отрицает.

Однако сообщения о таких событиях, как появление на улицах Нью-Йорка мусульманских патрулей после стрельбы в мечетях Крайстчерча, воспринимаются данным объединением как признаки попыток установления норм шариата [в США].

И всё же, по мнению Хилла, "Трёхпроцентники" выступают за иммиграцию, поддерживают свободу вероисповедания и не намерены вести за собой, опираясь на насилие. Существенные уточнения их позиции заключаются в том, что иммиграция должна происходить на законных основаниях, а вновь прибывшие — ассимилироваться. Подобно многим другим представителям правых в американской политике, о незадокументированных мигрантах он говорит как о вторжении.

Я против нелегальной иммиграции на все 100 процентов, — говорит Хилл. — У государства есть определённые обязанности. В их число входит недопущение вторжения, причём, вооруженное оно или нет, не уточняется, но если у нас в стране нелегально пребывают 20 миллионов человек, то как вы можете, глядя мне в глаза, невозмутимо утверждать, что к нам никто не вторгался?"

Иммиграция на законных основаниях — это нормально, главное, оставьте в своих краях все те беды, что заставили вас оттуда бежать. Учитесь нашему языку, нашим порядкам, нашим традициям — не пытайтесь проповедовать иные религиозные, идеологические или политические убеждения, которые насаждаются в стране вашего происхождения".

Я не говорю, что вы должны становиться христианами. В Америке вы вольны исповедовать какую угодно религию. Но тех, кто не захочет ассимилироваться или решит проникнуть сюда нелегально, я бы зарядил в катапульту и запустил в Мексиканский залив".

Угрозы убийства

В силу подобных взглядов, а также своей видной роли в движении Хилл стал для некоторых приоритетной мишенью. По его словам, ему и его родным регулярно грозят убийством, из-за чего он время от времени вынужден менять номер телефона. Он полагает, что угрозы поступают от объединения "Антифа", которое президент США Дональд Трамп хочет включить в официальный перечень внутренних террористических организаций в связи с предполагаемой причастностью его членов к недавним беспорядкам и преследованию ряда консервативных деятелей и их сторонников.

Я мишень вот уже четыре или пять лет, — говорит Хилл. — В январе, когда у меня была поездка в Вирджинию, был обнародован список, где фигурирует изображение моего лица. Из меня фактически сделали мишень. Зная, что я куда-то направляюсь, они размещают моё фото и говорят, что убьют меня".

У меня на поясе — [пистолет марки] Smith&Wesson сорокового калибра с 15 патронами, так что тот, кто покусится на мою жизнь, получит несколько пуль".

Основной причиной, по которой Хилл считает, что его могут счесть стоящей мишенью для убийства, является его медийный портрет. Влиятельная либеральная "антиненавистническая" организация Southern Poverty Law Center назвала его деятельность и деятельность его группы "антиправительственной", заявив, что он восхваляет "неонацистские движения".

Он же заявляет, что СМИ освещают его очень избирательно.

Он настаивает на том, что он оборвал связи с группой людей, которые в прошлом состояли в "Силах безопасности Канзаса" и собирались совершить нападение с применением взрывчатых веществ на квартирный комплекс, где проживали 100 сомалийских иммигрантов. Он считает, что их действия по сей день несправедливо приписываются всем "трёхпроцентникам".

Хилла также связывали c Тимоти Маквеем, ответственным за теракт в Оклахома-Сити, и бывшим членом его организации Майклом Рамосом, который в 2017 году совершил расистское нападение в общественном месте.

Вообще, мейнстримные СМИ у Хилла не в чести: "Они используют свободу прессы, для того чтобы лгать обо мне и клеветать. И в итоге из-за их лжи моя жизнь оказывается в опасности..."

На кадрах с изображением группы Хилла практически исключительно белые люди, но он заявляет, что какого-то умысла здесь нет.

Я бы очень хотел, чтобы в нашем ополчении был широкий диапазон оттенков кожи, чтобы там были представители разных рас... Здесь все расы приветствуются. Люди могут, конечно, на нас посмотреть и сказать, что среди нас не очень-то много афро- и латиноамериканцев, азиатов... Но это не потому, что мы не стараемся их привлечь. Мы их приглашаем, мы хотим, чтобы их было больше.

Говорить, что я расист или куклуксклановец совершенно смешно. Стоит лишь посмотреть на моего сына, на мою дочь — они наполовину белые, наполовину азиаты. Я женат на вьетнамке, и дети у нас смешанные. Об этом факте не говорят, потому что это не сочетается с позицией тех, кто хочет называть нас всех расистами и куклуксклановцами".

Эти особенности моего положения никогда не упоминаются в публикуемых материалах, особенно если речь идёт о материалах левых либеральных источников".

Демократы-"стволохвататели"

Трёхпроцентники" надеются, что Трамп пойдёт в ноябре на второй срок, и считают, что демократы стремятся забрать у них огнестрельное оружие: "Если Джо Байден победит, как бы удручающе это ни звучало, если Джо Байден возьмётся за вопрос об оружии на национальном уровне... Если он придёт за оружием, он своё получит, как и любой другой политик, который посягнёт на оружие..."

24 штата соглашаются с законами об изъятии оружия и запретами на огнестрельное оружие ввиду потенциального риска. Это отличается от ситуации, когда потенциальный президент Байден может начать проводить какой-то общенациональный запрет на огнестрельное оружие. Вот оно настоящее определение тирании".

Такие вопросы, как законы об изъятии оружия ввиду потенциального риска, которые позволяют людям обращаться в суд с просьбой лишить то или иное лицо огнестрельного оружия, имеют ключевое значение для "трёхпроцентников": "Если Байден это сделает, Крис Хилл не будет сидеть на жопе — я буду сражаться против этого до последнего вздоха".

Хилл готовился к этому ещё в 2016 году — на случай если бы на выборах победила "стволохватательница" Хиллари Клинтон. Но победил Трамп, и его намерение сражаться так и не было испытано. Что ж, теперь на сцене Джо Байден — "педофил-стволохвататель" (видимо, это отсылка к балансирующим на грани приличного физическим проявлениям дружелюбия по отношению к женщинам и детям, которыми известен Байден), и голосовать Хилл за него ни за что не будет — "чёрта с два".

Хилл, как и многие другие сторонники Трампа, уверен, что, если Байден всё же победит, это будет означать, что демократы "украли" выборы при поддержке ФБР, прибегнув к таким методам, как хакерские взломы и фальсификация почтовых бюллетеней.

Грядёт гражданская война?

Как бы это ни было иронично, учитывая, насколько поляризующий характер носят его взгляды, Хилл хочет, чтобы его ополчение было объединяющей силой. В ходе нашего разговора он часто говорил о "сплочении".

В то же самое время он предупреждает, что у США на горизонте маячит гражданская война; расовый раскол здесь, действительно, присутствует, но, по мнению Хилла, расистами являются нынешние протестующие, а его группа — это защитники свободы слова.

Я считаю, что "жизни темнокожих имеют значение" — это расистский слоган. Я считаю, что организаторами этого движения являются марксисты, коммунисты, и у них нет какой-то конечной цели, кроме как выходить на улицы, чтобы устраивать беспорядки и мародёрствовать.

Я всю жизнь в Джорджии, если не считать того времени, что я провёл на воинской службе... Я не видел никаких ку-клукс-клановских или нацистских демонстраций. Здесь нет каких-то больших групп сторонников превосходства белой расы. Вообще, я бы предложил им вот что: пусть арендуют стадион, выскажут всё, что у них накипело, и дело с концом — надо двигаться дальше.

В США никто в рабстве не родился... Я понимаю, что было до моего рождения, я понимаю, что много чего плохого произошло, но я был рождён свободным, как и любой другой белый человек, или азиатская женщина, или чернокожий мужчина... как все остальные. Мы все идём наравне. Если вам не нравится ваша ситуация, покупайте билет на автобус и переезжайте. Это не кино, это реальная жизнь".

Несмотря на то что сам Хилл никогда не расстаётся с огнестрельным оружием, он утверждает, что его группа не выступает за восстание с насилием.

Мы будем защищать голос народа. И нельзя, чтобы это происходило под дулом пистолета. Если мы будем себя вести так, мы потеряем моральное превосходство и шанс на победу в войне ещё до того, как она начнётся.

Нужно дать народу власть для осуществления перемен. Но у меня нет сомнений, что мы идём по пути к вооружённому конфликту внутри Соединённых Штатов Америки. В стране, которая стремительно избавляется от неприглядных элементов прошлого, "трёхпроцентники" хотят вернуться к принципам 1776 года, когда Америка была сформирована как независимое государство.

Мы конституционное ополчение, признаваемое Второй поправкой. Как вы считаете, за последние 244 года мы продвинулись в сторону совершенства или же разрушения и анархии?

Мы, безусловно, движемся в неверном направлении".

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