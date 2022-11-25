Председатель Кубы посещает Китай с госвизитом с 24 по 26 ноября

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28.01.2016 г. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 14 были утверждены Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству (далее - Правила). В п.3 ст. 22 Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности внесены изменения, и если раньше размер ущерба определялся независимыми оценщиками, то после внесения изменений в Закон размер ущерба определяется страховщиком.

Для получения лицензии оценщика необходимо иметь соответствующий диплом о высшем образовании, стаж работы помощником оценщика не менее 2 лет, сдать квалификационные экзамены. В случае выявления нарушений со стороны оценщика к нему применяются различные санкции вплоть до приостановления действия лицензии.

На сегодняшний день Правила вызывают очень много нареканий. К примеру: до принятия Правил количество нормо-часов на устранение перекоса кузова ТС принималось из нормативов, утвержденными АО "Автоваз" и составляло от 6 до 24 нормо-часов. Однако Национальный банк РК решил, что минимальное количество на устранение перекоса составляет 2 нормо-часа, а на устранение перекоса особой сложности будет достаточно 7,5 нормо-часов. В соответствии с этими Правилами никаких квалификационных требований к страховщикам не предъявляется и никакой ответственности за неверно составленную калькуляцию не предусмотрено. Т.е. оценкой ущерба может заниматься любой сотрудник страховых компаний независимо от образования, наличия лицензии, опыта и стажа работы. По понятным причинам страховщики, абсолютно ничем не рискуя, занижают размер ущерба.

Единственным государственным органом, осуществляющим контроль за исполнением Правил, является Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, правопреемник прав и обязательств Национального банка РК. Одной из ключевых задач Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) является обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения. Однако и оно заняло оборонительную позицию, отказываясь вмешиваться в ситуацию и привлекать к ответственности недобросовестных страховщиков. За 5 лет не известно ни одного случая о привлечении к ответственности какой-либо страховой компании по факту занижения размера ущерба, хотя таковые носят массовый характер. Из разъяснений Агентства следует, что определение размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется страховщиком в соответствии с нормативно-правовым актом уполномоченного органа. При этом касательно вопросов о несогласии с оценкой размера вреда, причиненного имуществу, следует отметить, что согласно Положению об Агентстве осуществление, в том числе проверка правильности определения размера вреда, причиненного имуществу, равно как и регулирование деятельности независимых оценочных компаний, в функцию Агентства не входит.





Т.е. Агентство явно показывает, что не может контролировать исполнение и соблюдение своих же Правил. Более того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка закрывает глаза на многочисленные факты ущемления прав потребителей и на те жалобы, которые направляются вместе с решениями суда или страхового омбудсмана, при этом демонстрируя полную недееспособность в вопросах оценки ущерба и, принимая жалобы от потребителей по многочисленным фактам занижения, не готово дать должную оценку действиям страховых компаний.

В настоящее время Агентство приняло новую практику рассмотрения жалоб от потребителей, которая заключается в изложении хронологии событий и рекомендации обратиться в суд либо к страховому омбудсману. В редких случаях Агентство усматривает нарушения, допущенные страховыми компаниями, но затем эти нарушения по каким-либо мотивам обнуляются в суде. За истекшие три года известны всего лишь три случая, по которым Агентством возбуждалось административное производство.

Случай первый

СК оценивает ущерб гр. Р. в размере 470992 тенге. Спустя какое-то время Р. получает письмо от СК, в котором говорится о том, что размер ущерба пересмотрен и теперь он составляет 392726 тенге. После вмешательства независимого оценщика СК принимает решение добавить к своей оценке 196607 тенге. Вся процедура затянулась более чем на 3 месяца. По данному факту была подана жалоба в Агентство. По итогам проверки Агентство дает разъяснение, что Законом и Правилами не предусмотрена возможность изменения страховщиком размера ущерба, с которым потерпевший (выгодоприобретатель) или их представитель были ознакомлены, в том числе по основаниям выявления страховщиком факта некорректного расчета размера вреда и возбуждает административное производство. Однако в суде представитель Агентства, указывая на отсутствие, предусмотренной законодательством, возможности изменения страховщиком отчета о размере вреда в сторону уменьшения, допускает возможность изменения размера вреда в отчете, в сторону увеличения. Дело было закрыто.

Случай второй

В январе 2020г. в СК обращается гр. П. с заявлением об определении размера вреда, который был оценен в 276734 тенге. После длительных переговоров в конце июня того же года СК перечисляет 555104 тенге. За 6 месяцев оценка пересматривалась 4 раза. Независимый оценщик оценил ущерб в 642529 тенге. Процедура оспаривания размера ущерба затянулась еще на 5 месяцев. В итоге получение возмещения затянулось почти на год. По данному факту была подана жалоба в Агентство, в которой одним из требований было обязать СК оплатить неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Однако, как и подавляющем большинстве случаев, Агентство никак не отреагировало на жалобу. П был вынужден обратиться в суд, который длился еще 6 месяцев. Суд решил взыскать с СК в пользу П неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Данное решение было направлено в Агентство и в очередной раз реакции не последовало. После получения ответа с изложением хронологии событий в Агентство была направлена досудебная претензия, после которой Агентство принимает решение возбудить административное производство. Однако, производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" было прекращено за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

В данном и конкретном случае Агентство абсолютно неприкрыто продемонстрировало свое нежелание заниматься защитой прав потребителей. Потребитель не должен был обращаться в суд для того чтобы получить неустойку. Обязанность по возмещению неустойки регламентируется п.4 ст. 26 Закона РК об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Агентство должно было защитить права потребителя и возбудить административное производство по первой жалобе.

Случай третий

14.07.2021 г. гр. К обратилась в СК с заявлением на проведение оценки а/м "Ниссан Альмера". В свою очередь СК определила размер ущерба на сумму 891749 тенге. Не согласившись с оценкой страховщика и понимая, что этой суммы ей не хватит даже на покрытие половины реального ущерба, К обратилась к независимому оценщику, по заключению которого сумма нанесенного ущерба составила 1977640 тенге.

17.09.2021 г. страховая выплата в размере 891749 тенге была получена.

22.09.2021 г. от СК на электронную почту приходит новая оценка на сумму 1 166 409 тенге датированная 16.09.2021 г. При этом никаких пояснений действиям компании или рекомендаций не было. Т.е. ей надо было самой догадаться, что делать с этой оценкой. Представитель страховой компании дать письменные пояснения действиям компании отказался, и дал устные пояснения, что для получения оставшейся части необходимо написать новое заявление на выплату. Таким образом первая версия оценки стала недействительной, а вторая версия появилась без всяких на то оснований, да еще и с нарушением сроков, установленных п.3. ст.22 Закона об ОС ГПО ВТС (Определение размера вреда, причиненного имуществу, производится страховщиком в течение десяти рабочих дней на основании заявления об определении размера вреда). После подачи жалобы Агентством было возбуждено административное производство. В действиях Компании усматривались признаки административного правонарушения согласно части 1 статьи 229 КоАП, в которой предусмотрена административная ответственность за неосуществление, а равно несвоевременное осуществление страховой выплаты либо осуществление страховой выплаты не в полном объеме. В судебном заседании представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка полностью поддержал факты указанные в протоколе об административном правонарушении. В связи с чем, просил привлечь к административной ответственности СК по части 1 статьи 229 КРК об АП указывая, что Компания осуществила страховую выплату не в полном объеме. Однако на вопрос суда пояснил, что страховая выплата Компанией была осуществлена своевременно.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 КоАП РК было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Из приведенных случаев выводы напрашиваются сами по себе и не в пользу Агентства, которое даже если возбуждает административное производство, то в дальнейшем "сливает" его в суде.

Аналогичная ситуация складывается с определением стоимости заменяемых деталей при составлении калькуляции ущерба. На просторах интернета находятся самые низкие цены из сомнительных источников, от которых отнимается величина физического износа. Принимать цены от официальных дилеров страховщики просто отказываются. В итоге мы получаем сумму кратно недостающую для восстановления поврежденного имущества. По данным фактам потребители неоднократно обращались с жалобами в Агентство, однако повлиять на ситуацию государственный регулятор отказывается и нарушений в этом не усматривает, ограничиваясь лишь тем, что дает потребителям рекомендации обратиться в суд. В судах неоднократно рассматривался данный вопрос в пользу потребителя. Такие решения направлялись в Агентство. Реакция нулевая. При этом стоит отметить, что обращение в суды влекут за собой немалые расходы. Во время проведения судебных заседаний поднимаются вопросы, которые должны контролироваться, но не контролируются уполномоченным государственным органом. Так в 5 мая 2020 г. Алматинский городской суд поставил точку в деле гр. М, которая до подачи искового заявления безрезультатно обращалась с жалобой на действия СК, которые заключались в нарушении Правил, что повлекло значительное занижение ущерба. В суде было выявлено множество нарушений, на которые Агентство закрыло глаза. Т.е. Правила есть, а контролировать их исполнение и соблюдение некому.

Многие спорные вопросы на безвозмездной основе можно решить у страхового омбудсмана. Однако и он во многих случаях принимает позицию страховщиков, вводя в заблуждение потребителей. К примеру, при вынесении решения в офисе страхового омбудсмана требуют дать свое согласие или не согласие с принятым решением. И дают разъяснение, что в случае несогласия исполнение решения для страховщика не обязательно. При этом не принимается во внимание, что согласно п.3 ст.90 Закона о страховой деятельности решение страхового омбудсмана по разногласиям между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховой организацией обязательно для страховой организации в случае принятия его страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем). Здесь ни слова не сказано о согласии/не согласии, и тем более о не обязательном исполнении решения в случае несогласия. Но таких случаев было не мало. И благодаря такой подмене терминов страховщики успешно уклонялись от исполнения своих обязательств. Агентство как обычно нарушений в этом не усматривало.

Немало нареканий в адрес омбудсмана вызывает практика изменения Отчетов об оценке, составленных независимыми оценщиками. Согласно ст.11 Закона об оценочной деятельности экспертиза отчета об оценке проводится экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, проводивший оценку. Заседания у страхового омбудсмана больше напоминают торговлю на базаре, ни на какие нормы закона не обращается внимание. Известен случай, когда действующий страховой омбудсман огласил одно решение, а спустя полгода заявитель получил совсем другое решение.

Насыров Данияр, заместитель председателя ОО по защите прав потребителей финансовых услуг

Михаил Будянский, член Столичной палаты профессиональных оценщиков