Мода на революцию: как молодёжь учат совершать госперевороты на западные деньги

Семинар CampСamp в Ереване был организован Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre) — организацией, которая получает финансирование из США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3 364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование "противодействия российскому влиянию" в размере $250 тыс. на 2018 и 2019 годы. Предполагаемое "российское влияние", по мнению политиков с Капитолийского холма, распространяется на страны Североатлантического альянса и его потенциальных членов — Грузию, Молдавию, Косово, Сербию, Украину.

Ереванский слёт показал: деньги Госдепа не пропадают зря. Мастера протестного маркетинга осваивают средства весьма умело и увлекают на свою орбиту активную аудиторию по всем правилам сетевого маркетинга.



Армения была выбрана местом проведения семинара CampСamp неслучайно. После свержения Сержа Саргсяна оппозиционеры всех стран СНГ потянулись в Ереван за вдохновением для протестов.



Модно, стильно и недорого

На форуме было 150 гостей — в основном они приехали за счёт кураторов из Праги. Местных спикеров чествовали как героев, а парни и девушки из других стран постсоветского пространства, заражённые их энергией, пребывали в уверенности, что и у них тоже получится.



Организаторы сделали ставку на молодую аудиторию, лёгкость, стиль и высокие технологии.

"Борьба с властью должна быть модной", — учит глава питерского движения "Время" Николай Артёменко.

В его портфолио — баннеры на Исаакиевском соборе против передачи музея РПЦ, нарезание Конституции в лапшу через шредер а-ля Бэнкси, надувные уточки против коррупции, наклейки "Тиран" с фотографией Путина в стиле знаменитого предвыборного плаката Обамы.

Николай учит изобретать подобные протестные ноу-хау, которые должны прийти на смену олдскульным пикетам с плакатами.



Приходится включать воображение, на рынке активизма сейчас проблема. "Митинговать стало дорого", — сетует спикер. Но Женя из Сибири знает, как сэкономить.

Ему недавно исполнилось 18, но он уже успел стать звездой местного активизма — фоторепортажи о его одиночных пикетах не раз украшали городские издания. Каждый пикет Жени — это театр одного актёра с ярким реквизитом. Тему перформанса Женя каждый раз выбирает, учитывая железную логику Административного кодекса: "Надо подпадать под разные статьи нарушения, чтобы не удваивать штраф".



Они долго спорят с Сашей из Питера, за какую публичную акцию дадут штраф поменьше и как можно эти "расходы" сократить. У питерца Саши в этом вопросе больше опыта: всё-таки он уже студент юрфака и знает, как бастовать, чтобы "отделаться минималкой".

Это тоже важный аспект популяризации протеста: он не должен восприниматься как подвиг и ассоциироваться с тяжёлыми жертвами. Прилепить наклейку в подъезде, запостить мем, в крайнем случае выйти на несогласованную акцию, сделать селфи в автозаке и заплатить штраф. В мире соцсетей любой может быть журналистом, экспертом, критиком, телеведущим — значит, может быть и революционером.

"Грант получить несложно — на месяц можно в Чехии устроиться, или на "Радио Свобода"*, или в какой-нибудь политцентр", — по-приятельски делится опытом Микаэль Золян со своей соседкой Полиной из Омска. Микаэль — "тот самый фронтмен "бархатной революции", как его представляют организаторы. Так совпало, что он ещё и эксперт Пражского гражданского центра.



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Самая активная тусовка на CampCamp из Киргизии — компания молодых журналистов-активистов во главе с основателем оппозиционного Кloop.kg Бектуром Искендером.



То, что этот "праздник демократии" родом из Чехии, Бектур не скрывает. Во время перекура он запросто рассказывает, что деньги на его издание даёт именно пражский центр.



"У нас отношения на равных. Они не ведут себя как боссы, меня это устраивает", — говорит он.

"Как вести борьбу с тем, что тебя раздражает, используя то, что тебе нравится" — идём на мастер-класс Бектура. Сам он, похоже, освоил это искусство. Делать СМИ в Киргизии на деньги из США ему явно по душе.



Сначала всё напоминает тренинг для женщин из интернета, где нужно на бумажке написать все свои комплексы. Но только пишем мы не про "не могу похудеть / найти мужа", а про "комплексы" своей страны: "Коррупция / тоталитаризм / Путин / фейк ньюз / детей не считают людьми". Студентка Маша из Одессы долго не может дать ответ на вопрос: "Что тебя бесит?". С трудом она вместо "коррупции" вспоминает, что её раздражает, когда "громко чавкают".



Теперь задание: придумать решение этой проблемы с помощью того, что тебе нравится. В течение 15 минут команды сибиряка Жени и Бориса из Душанбе придумывают, как свергнуть власть, "лёжа на деревьях". Звучит комично, однако, объясняя свою идею, ребята не стесняются уточнять, что готовы активно использовать в борьбе вбросы и манипуляцию.



"Запустим информацию, что власти собираются спиливать деревья, — рассказывают активисты под одобрительные смешки из зала. — Да, нехорошо, конечно, но если людей напугать, что их чего-то лишают, то только тогда они начинают задавать вопросы правительству".



Научиться использовать модные картинки в своей борьбе нас учит художница Даша Созанович.



"Визуальный ряд работает на добро и на зло", — говорит Даша.



"Невероятная кампания ИГ**", по словам Даши, — это пример того, как "визуалка потрудилась на силы зла". Нарисованный Дашей проект "Хабарстан" работает уже на "светлых". Мультимедиа-презентация о том, сколько средств из бюджета Казахстана тратится на содержание государственных каналов, с Дашиными картинками стала намного интереснее. Всех, кто делал этот проект, "объединил Пражский гражданский центр", подчёркивает с трибуны Даша.

Дашин талант художника служит тому, чтобы телезрители Казахстана поняли: тратить государственные деньги на СМИ неправильно. О том, что её работу, а также все транспортные расходы, проживание и питание участников оплачивают из госбюджета США, никто не упоминает.



Две художницы не покладая рук рисуют конспекты выступлений в стиле модной анимации скрайбинг.



"11 лет назад я решил заняться активизмом. Всё началось в полицейском участке", — в комиксе про выступление ещё одной звезды армянской революции Давида Сансаряна художник нашла главную мысль.



Молодым активистам объясняют, что, поскольку они не могут соревноваться с настоящими СМИ, стоит обратить внимание на соцсети: "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook. Главная задача — вызвать отклик, заставить сделать репост, а также спровоцировать дискуссию в комментариях.



"Для нас это просто как из параллельной реальности", — рассказывает девушка из Казахстана.



В общем хоре тех, кто "мечтает повторить" протестный опыт более успешных коллег, слышны голоса белорусов и россиян. Так, Ваня из Перми воодушевлённо говорит в микрофон, что он приехал за "экспортом революции". Как наладить экспорт ереванского успеха — этому и будут учить все четыре дня представители европейской демократической мысли, "друзья" и партнёры организации из Праги. Но всеобщий протестный порыв нарушает главный организатор — Мария Середа. Она просит помнить о безопасности и не спешить вываливать в Twitter неожиданно родившийся слоган про "экспорт": "Не то к нам придут люди с русскими камерами".



"Вы накапливаете негодование зверят"

В рамках форума прошло несколько тренингов по продвижению протестных настроений в массы. Так, на примере сказочных героев команду молодых оппозиционеров учат выстраивать отношения с властью (в её роли Серый Волк). О том, как "свалить белорусского волка", куратор центра говорит отдельно: "тут поможет" только один вариант — годами накапливать негодование мелких зверят.



"Вы накапливаете негодование зверят, пока дело не доходит до импичмента, — жизнерадостно утверждает Середа. — Этот кейс отлично подходит для Белоруссии. А на Украине этот сценарий сработал!"



Ведущая панели рассказывает о разных стратегиях борьбы с властью и называет несколько организаций, преуспевших на этом поприще, — международную НКО International Crisis Group, где исполнительным директором значится Джордж Сорос, а также Amnesty International.

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"Они работают тихо и кулуарно, — говорит Середа. — Деликатно решают вопросы с местными властями".



Молодых активистов учат правильно выбирать свою аудиторию — людей, которые наиболее восприимчивы к пропаганде либеральных ценностей. Тех, кто "не вхож в правозащитные тусовки" и не ходит на митинги, называют бесполезной аудиторией. Презрительное слово "ватник" не звучит, но подразумевается: если человек одобрительно или хотя бы нейтрально относится к присоединению Крыма, то работать с ним, по словам лекторов, смысла не имеет. Усилия по вербовке сторонников предлагается сконцентрировать на жителях крупных городов от 20 до 40 лет с высшим образованием и средним заработком. Таких людей лектор учит воспринимать как ресурс.



"Оцените, кто перед вами: человек с деньгами, репутацией, влиянием или просто взбешённый до такой степени, что может что-то сделать", — говорит ведущий.



Атмосфера СampСamp чем-то напоминает пионерлагерь: дневные занятия, на которых никому не скучно, вечером сменяются посиделками "у костра" с блюдами национальной кухни. Самый богатый стол у "опытных революционеров" — киргизов и казахов ("таких же застойных, как Россия"). Многие участники форума уже знакомы по проходившим ранее занятиям пражской школы Немцова. Хорошо знают друг друга и "вожатые". Старшие товарищи узнают многих из своих подопечных, которых встречали на других подобных слётах. Так, Ник (Nicholas Detsch) из США радостно приветствует журналистку из Казахстана.



Ник представляется сотрудником ОБСЕ и вспоминает свой многолетний опыт работы в Центральной Азии.



Наибольший интерес у него вызывают ребята, приехавшие сюда по собственной инициативе. Он знакомится с новыми людьми и делает пометки в записной книжке.



О том, что он работает в Американо-российском фонде по экономическому и правовому развитию*** (организация, признанная в России нежелательной), Ник не рассказывает. Но в его портфолио на сайте говорится, что Nicholas Detsch был одним из первых наблюдателей, отправленных фондом на Украину в 2014 году.



* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.



** "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



*** Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 03.12.2015.

Источник: https://russian.rt.com

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