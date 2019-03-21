Система Orphus

Володин прокомментировал решение Назарбаева уйти в отставку

20.03.2019, 15:45 5806
Володин прокомментировал решение Назарбаева уйти в отставку
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева, объявившего о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, досрочно сложить полномочия.
 
Володин прокомментировал решение Назарбаева уйти в отставку.
 
По словам спикера Госдумы, вклад Назарбаева в социально-экономическое развитие страны огромен.
 
"Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнёрами во многих сферах", — добавил Володин, отметив, что диалог между государствами развивается на принципах взаимного уважения.
 
Он также выразил уверенность в том, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства с Россией, а отношения между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться.
 
Ранее Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики.
 
Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Источник: https://russian.rt.com
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая