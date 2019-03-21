Шибутов: транзит власти снимает большие политические риски

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Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Политолог Марат Шибутов прокомментировал Kazakhstan Today вчерашнее заявление Нурсултана Назарбаева о сложении президентских полномочий.

"Все очень просто: нужно было обновление. Президент уже правил 30 лет, и поэтому он решил изменить политический фон страны. Когда начинается транзит, это снимает большие политические риски. У нас постоянно было от иностранных инвесторов: "у вас есть политический риск, как будет передана власть?"; всякие страшилки, пугалки. Но сейчас будет видно, что власть передается спокойно, без всяких проблем. Соответственно, это улучшит наши политические экономические позиции. Все увидят, что у нас система работает стабильно и без всяких проблем", - сказал Шибутов.

Отметим, что накануне Марат Шибутов опубликовал свою статью, в которой высказался на тему нынешних политических событий. Приводим ниже некоторые выдержки из статьи:

Вне зависимости от нахождения на посту президента Нурсултан Назарбаев имеет следующие полномочия: Первого президента - Лидера нации. Особенно важен пункт - "Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым президентом Республики Казахстан - Елбасы". Председателя Совета безопасности. Члена Конституционного совета. Главы правящей партии "Нур Отан", контролирующей парламент и маслихаты всех уровней.

Если говорить географически, то Нурсултан Назарбаев просто переедет из своего кабинета в Акорде в свой кабинет в Библиотеке первого президента, который занимает целый этаж и где он последние годы проводил как минимум один день в неделю.

Надо понимать, что добровольный уход резко прибавит популярности первому президенту и он сможет реализовать китайский вариант передачи власти - как это сделал Дэн Сяопин. Оставаясь в политике, имея большие полномочия, задавая стратегический курс, но не осуществляя оперативное управление и не неся за это политическую ответственность, Нурсултан Назарбаев сам проследит за благополучным транзитом власти.

В ближайшее время исполнять обязанности президента будет Касым-Жомарт Токаев, который в соответствии с Конституцией снимет с себя полномочия председателя сената парламента. Тут возникает интрига: будет ли исполняющий обязанности исполнять свои обязанности до конца президентского срока, который истекает в конце 2020 года, как сказал Нурсултан Назарбаев, или всё же будут внеочередные выборы, чтобы обеспечить быстрый переход власти? Тут, как всегда, должен дать ответ Конституционный совет. Во втором случае будет определена дата внеочередных президентских выборов, которые состоятся в течение двух месяцев после их назначения. Но это маловероятный вариант - всё же думаю, всё будет как задумано.

В любом случае или в этом году, или в 2020 году будет период выдвижения кандидатов в президенты от политических партий и других республиканских общественных объединений. И тут будет вторая интрига - кто будут эти люди?

Что оставляет первый президент второму президенту

В принципе, в дальнейшем достаточно держаться рамок основных направлений, заложенных первым президентом:

- укрепление государства и отстаивание национальных интересов на международной арене;

- достойное представительство в интеграционных объединениях;

- укрепление добрососедских связей с другими государствами;

- модернизация Казахстана;

- обеспечение экономического роста и в целом диверсификации экономики;

- не допустить падения уровня жизни казахстанцев и снижения человеческого капитала;

- сохранить политическую стабильность и мир в регионе.

В любом случае транзит власти в Казахстане пройдет по казахстанским правилам и на благо Казахстана.

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