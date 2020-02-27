Проблема цифрового будущего

Главная проблема с базами данных Big Data и технологиями 5G и 6G вовсе не уровень развития технологий. А этическая сторона и вопрос контроля – кто за кем следит, и кто что получает от этого контроля, пишет ТГ-канал "Русский Демиург".

Представим, что в США эта сила попадет в руки глубинного государства (если уже не попала) результатом станет худший тоталитарный режим в истории человечества. Такой сценарий, в частности, был прописан в известном фильме "Враг государства".

Можно представить себе Североамериканскую Северную Корею через 20 лет, в которой все будут носить биометрический телефон-браслет или биотелефон, вшитый в ладонь руки, который будет постоянно следить за давлением, пульсом, мозговой деятельностью, который будет определять, о чем вы думаете, слушая выступление того или иного американского политика: злитесь вы, негодуете или, наоборот, поддерживаете. В этом случае глубинное государство фактически в режиме онлайн будет знать об этом и сможет предпринимать меры по давлению на вас – отключить тот же телефон, заблокировать банковские карты и так далее.

Если такой режим тотальной слежки будут существовать в США или Европе, не думаем, что кто-то сможет остаться в безопасности или вне контроля глубинных структур.





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