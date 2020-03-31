Комментарий: Зачем Майк Помпео подливает масло в огонь эпидемической катастрофы в США

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в США ухудшается с каждым днем, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер субботы по североамериканскому восточному времени число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США увеличилось до 121117, от вируса скончались 2010 человек. К сожалению, предположение ВОЗ о том, что США станут эпицентром пандемии, стало реальностью, сообщает Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в США ухудшается с каждым днем, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер субботы по североамериканскому восточному времени число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США увеличилось до 121117, от вируса скончались 2010 человек. К сожалению, предположение ВОЗ о том, что США станут эпицентром пандемии, стало реальностью, сообщает CRI Online

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп стал более активно реагировать на международное сотрудничество в борьбе с пандемией. В телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он пообещал, что "лично будет заниматься американо-китайскими отношениями, с тем чтобы устранить все препятствия и сосредоточить внимание на сотрудничестве в противоэпидемической области".

Однако глава внешнеполитического ведомства США не воспринял этот поворот в ситуации, а наоборот, продолжил настаивать на распространении идей, направленных на подрыв китайско-американского противоэпидемического сотрудничества. Что же за этим стоит?

Цель постоянных нападок на Китай Майка Помпео заключается в накоплении политического капитала. Так он пытается добиться максимальной политической выгоды и реализовать все свои политические амбиции в условиях нарастающей неопределенности на политической арене США.

В комментариях к постам Помпео в соцсетях – много критики, многие призывают его прекратить расизм, другие же называют его "вирусом Помпео", третьи – призывают к отставке.

По итогам недавнего экстренного саммита "Группы двадцати" вышло заявление, в котором говорится, что "самая актуальная сегодня задача – противостоять коронавирусной пандемии и ее воздействию на глобальное здравоохранение, социальную сферу и экономику". Аналитики отмечают, что Помпео и некоторые другие своими высказываниями и действиями способствуют дальнейшей изоляции США на мировой арене, что создает огромные трудности для противостояния эпидемии в самих США.

В статье журнала "Зарубежная политика" (Foreign Policy) говорится, что в настоящее время США страдают от нехватки медицинских средств и материалов. В связи с этим, государственный департамент США дал указание дипломатам, чтобы они оказали давление на зарубежные страны и предприятия с целью увеличения объемов производства и экспорта в США защитного медицинского оборудования и материалов. Получается так, что, с одной стороны, американские политики клевещут на другие страны, провоцируя конфронтацию, а, с другой, - всячески пытаются получить противоэпидемическую помощь. Хотелось бы спросить Майка Помпео, не стыдно ли ему проявлять такое двуличие?

Как известно, исходя из принципов гуманизма, международное сообщество оказывает материальную помощь США, это происходит вовсе не из-за "давления" некоторых американских политиков, а из чувств доброй воли.

В США начался "самый критический момент" в противостоянии эпидемии. Если американское правительство продолжит попустительствовать Помпео, то есть использовать национальные интересы Америки в целях достижения личных политических интересов, то США заплатят за это весьма дорогой ценой, возможно, это приведет к полной изоляции страны в международном обществе.





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