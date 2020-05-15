Российский эксперт: эпидемия делает теорию "Сообщество единой судьбы" более понятной и весомой

С начала года коронавирусная эпидемия начала распространяться по всему миру, что нанесло серьезный удар экономике разных стран. Корреспонденты Медиакорпорации Китая узнали мнение президента Российско-Китайского аналитического центра, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Сергея Санакоева относительно воздействия COVID-19 на мировую экономику и его оценки противоэпидемических мер Китая и России, сообщает CRI Online .

Сергей Санакоев считает, что продолжающаяся в течение последних нескольких месяцев пандемия серьезно бьет по таким секторам экономики, как производство и обрабатывающая промышленность, туризм, авиация, индустрия общественного питания и т.д. Падение глобального хозяйства неизбежно. Но это далеко не первый или единственный вызов перед человечеством. Эпидемия проверяет не только систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора той или иной страны, но и способность к госуправлению. Сергей Санакоев по этому поводу сказал:

Проблема не столько в самом коронавирусе и болезни, сколько в тех мерах, которые государства начали предпринимать по борьбе с ним и по введению в отдельной стране особых положений чрезвычайной ситуации. Выработали фактические 2 стратегии на сегодняшний день - сопротивление и подавление. С подавлением, как показал Китай, практически не смог спорить никто. Сегодня сами меры, которые человечество предприняло, все-таки находятся не в глобальном, а в национальном формате. Китай показал самую твердую борьбу против коронавируса. В Китае система социального кредитования и контрольного ведения наблюдений вводится уже не первый год. Это делается открыто и транспарентно, проводятся эксперименты, в которых готовы участвовать люди. Почему? Потому что есть доверие между населением и властью, которая с ним взаимодействует".

Сергей Санакоев заявил, что в настоящее время Россия реагирует на серьезный вызов в связи с пандемией. Правительство РФ будет продолжать усиливать меры по поддержке среднего и малого бизнеса и жизни народа. По его мнению, негативное влияние эпидемии на российскую экономику может сохраняться в течение двух-трех лет. Однако мощный импульс восстановлению мировой экономики может придать торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем. Он заявил:

В России есть практически все необходимые богатства для обеих стран. У нас – необходимые технологические возможности, а Китай в эти годы стал мировой державой в технологической сфере. У нас есть и колоссальные рынки потребления и почти все для того, чтобы мы развивались вместе. Все, кто к нам присоединится, начиная от Лиссабона и заканчивая Гуанчжоу, для всех мы готовы открыть наши интеграционные процессы, которые выражаются в сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь". Мы можем выстроить такие отношения, которые продемонстрируют миру все преимущества наших экономик".

Сергей Санакоев подчеркнул, что эпидемия вынудила людей переосмыслить понятие "глобализм". Он лично высоко оценил китайский сценарий глобализма. Вот что он сказал:

В чем разница между западным и китайским сценариями глобализма? Или назовем это "Сообщество единой судьбы", что мне очень нравится. Сейчас эта теория становятся очень понятной и весомой. Разница очень простая: у кого-то цели сократить население и довести его до 2 млрд, а может быть, еще и меньше, и выстроить такие взаимоотношения, когда привилегированная каста, элита будет иметь все, а остальное человечество будет их обслуживать. Но мы говорим о другом сценарии, когда 50 млрд, 80 млрд или 100 млрд людей могут спокойно жить на планете Земля. Будут разумно относиться к ее богатствам и природе и смогут создать такую модель жизни, которая будет всем выгодна, справедлива и демократична".

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