В последнее время новость о том, что американское правительство рассматривает всесторонний запрет въезда в США членам Коммунистической партии Китая и их семьям, вызвало возмущение и критику как внутри Штатов, так и со стороны международного сообщества. Аналитики указывают на то, что безумные провокации американских политиканов не соответствуют чаяниям народов ни Китая, ни США, прямо противоречат тенденциям развития мира. Всё это свидетельствует о том, что тенденции возрождения маккартизма становятся всё более явными. В связи с этим всему миру необходимо сохранять бдительность и тщательно отслеживать действия США в этом направлении. Впрочем, уже сейчас ясно, что тенденции возрождения маккартизма станут для США трагедией, сообщает CRI Online.

Множество аналитиков и обозревателей западных стран отмечают, что сдерживание американскими политиканами всестороннего продвижения китайской стратегии развития и открытости внешнему миру, не только отражает их стремление к гегемонии и демонстрирует застарелое мышление категориями времен холодной войны, но разоблачает их растущую стратегическую тревогу и неуверенность. В то время, когда в США эпидемия COVID-19 уже вышла из-под контроля, а на улицах городов наблюдается эскалация насилия и протестов, не утихают беспорядки и не смолкает стрельба, Белый Дом пошёл на отчаянный риск – спровоцировав идеологическую конфронтацию, он публично продемонстрировал своё стремление к возрождению маккартизма.

Безусловно, это нанесло серьёзный удар по китайско-американским отношениям. Как известно, взаимодействие между разными странами мира должно формироваться, в первую очередь, на основе взаимного понимания и взаимного уважения. Китай управляется именно Коммунистической партией Китая, против членов которой Штаты проявляют необоснованную агрессию и вводит санкции. В самом начале установления дипломатических отношений между Китаем и США американская сторона совершенно ясно понимала роль партии в КНР. Теперь некоторые американские политиканы, нарушая базовые нормы дипломатии между державами и базовые нормы международных отношений, открыто занимают агрессивную конфронтационную позицию по отношению не только к КПК, но и, фактически, по отношению ко всему народу Китая. Их действия нельзя назвать никак, кроме как абсурдными и деструктивными.

Народ Китая всегда стремился и продолжает стремиться к миру, рассматривает отношения между КНР и США с точки зрения стратегической высоты и долгосрочного и стабильного развития. Китайская сторона надеется на конструктивное разрешение разногласий путем переговоров и консультаций. Если же американские политиканы продолжат провокации, китайский народ непременно примут ответные меры в целях защиты своих законных прав и интересов развития.

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