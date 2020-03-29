Американские политики должны открыть глаза на то, что творится у них в стране с эпидемией коронавируса

По состоянию на 18:19 пятницы по североамериканскому восточному времени число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в США превысило 100 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно статистике, число заболевших достигло 101657 человек, 1581 пациент скончались. Число новых случаев заболевания за сутки приблизилось к 20 тыс. человек, сообщает CRI Online .

США стали страной с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции. Ежедневно стремительно растет число новых заболевших. Однако, в такой серьезной ситуации некоторые американские политики, не обращая никакого внимания на противоэпидемическую работу внутри своей страны, упорно продолжают поливать грязью Китай. Их подходы и действия идут вразрез с призывом укреплять международное сотрудничество в противоэпидемической работе.

26 марта Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсетях в очередной раз использовал выражение "уханьский вирус", и даже специально добавил к нему хештег. Его злостные намерения слишком очевидны. В тот же день конференция ООН по противодействию эпидемии зашла в тупик из-за того, что американская сторона настаивала на том, чтобы Совет Безопасности ООН опубликовал заявление о том, что "Китай – источник коронавируса нового типа".

25 марта во время видеоконференции глав МИД стран "Большой семерки" госсекретарь США Майк Помпео попытался включить в совместное коммюнике выражение "уханьский вирус". Но эту инициативу не поддержали министры иностранных дел других стран. В результате, подписание совместного коммюнике "прервалось" из-за бессмысленной назойливости американской стороны.

Попытки американской администрации нападать на Китай не прекращаются. 25 марта директор Национального торгового совета США Питер Наварро в интервью телеканалу "FOX" вновь заявил, что он будет подталкивать американского лидера к подписанию распоряжения о "покупке американских товаров". Аналитический анализ агентства Рейтер говорит о том, что его цель состоит в уменьшении зависимости США от лекарств и других предметов медицинского назначения китайского производства.

27 марта во время телефонного разговора с президентом США Д. Трампом председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что только сотрудничество должно быть приемлемо двум сторонам, а при вражде каждой из них приходится нелегко. Сотрудничество – это единственно верный выбор для каждой из сторон. Американский лидер также отметил, что сам лично спросил об этом для того, чтобы обеспечить устранение препятствий и сосредоточить максимум усилий на противоэпидемическом сотрудничестве с Китаем.

С резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусом нового типа некоторым американским политиканам следует немедленно отказаться от политических спекуляций. Они должны понять, что менталитет времен "холодной войны" и враждебный настрой не помогут в решении актуальных противоэпидемических проблем в США. Единственно верный путь для гарантии здоровья и жизни американского народа – активно подключаться к международному противоэпидемическому сотрудничеству в многосторонних форматах.





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