Американские СМИ: Белый дом нашел "козлов отпущения", чтобы переложить ответственность

9 апреля агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что, столкнувшись с эпидемией COVID-19, президент США Дональд Трамп использует стратегию "перекладывание ответственности", чтобы отвлечь внимание общественности от ошибок своего правительства. В материале агентства, в частности, говорится:

Обвинили в первую очередь СМИ, затем губернаторов-демократов, также Китай, бывшего президента США Барака Обаму, федеральные контролирующие органы, а сейчас еще и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ходе противостояния активному распространению эпидемии COVID-19, президент Дональд Трамп использует знакомую политическую тактику: отвлечение внимания, отрицание и прямое обвинение других, сообщает CRI Online

Пытаясь "отдалить" Белый дом от непрерывно растущего числа погибших, Дональд Трамп нашел большое количество возможных "козлов отпущения". Он попытался отвлечь внимание людей от различных ошибок, сделанных его правительством. Критики считают ошибкой собственной администрации Трампа тот факт, что распространение коронавируса в Штатах до сих пор не замедлилось.

Столкновение с серьезным кризисом в области здравоохранения всего за 7 месяцев до новых выборов сделало попытку переложить вину все более явной.

Список людей, которых обвиняет Дональд Трамп, длинный и постоянно меняется:

Губернатора-демократа обвинили в неправильном управлении рисками на передовой линии, а СМИ сначала обвинили в муссировании угрозы вируса, а затем – в непризнании принятых правительством ответных мер. Также обвинили руководителей различных ведомств в попытке "уронить" престиж Белого дома; в недостаточной подготовке администрации бывшего президента США Барака Обамы. Сначала Дональд Трамп не обвинял Китай, но позже обвинил в "сокрытии" тревожных данных об эпидемии. И теперь ответственность за это несет ВОЗ, Дональд Трамп пригрозил приостановить взносы в ВОЗ.

А сам Дональд Трамп ни в чем не виноват.

По словам четырех чиновников из Белого дома и республиканцев, которые имеют тесные отношения с Белым домом, при столкновении с крайне неблагоприятной ситуацией поиск виновных стал важной частью работы союзников президента.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства