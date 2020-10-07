Быть шоуменом - это одно. Политолог высказался об участниках праймериз Nur Otan

"Ну и надо отдельно всё-таки высказаться по прошедшим праймериз партии Nur Otan. Сейчас центральный аппарат подводит итоги голосования и скоро их должен публично объявить. Но это только первый этап, формирование партийных списков начнётся, насколько я понимаю, после того, как выйдет указ о парламентских выборах", - сообщает политический обозреватель Никита Шаталов в своем Telegram канале.





Так вышло, что победа была на стороне тех, у кого был рычаг, чтобы мобилизовывать партийцев идти и голосовать. Это, как я понимаю, внутрипартийная специфика. ЛОМы, участвовавшие в голосовании, набрали всего-ничего, и это даже радует, потому что показывает, какой у них на самом деле есть потенциал. Быть шоуменом - это одно, но совершенно другое - заниматься специфической казахстанской политикой.





Кроме того, прошла обкатка политических и медийных технологий, которые потом могут использовать уже на самих парламентских выборах. Более-менее понятно, как двигаться, какие идеи вызывают поддержку, какие лица должны идти в авангарде агитации и разговаривать с избирателями.





Ещё важно, что на праймериз появились интересные кандидаты (я приметил несколько человек, за которыми буду следить), у которых есть своя повестка и желание, но не хватает опыта. Думаю, партия должна взять их на заметку и использовать свой внутренний ресурс, чтобы либо дать им места в списке, либо поддерживать их рост и наработку символического капитала", - пишет Никита Шаталов.





Чем дальше, тем больше будут открываться каналы коммуникации и социальные лифты. На самом деле гражданам важно продолжать наращивать активность, долбить в одну точку, не оставлять начатое и играть в долгую. Потому что институты формируются только так.

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