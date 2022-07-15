Стало волнительно: почему заболеваемость COVID-19 в мире снова растет

На фоне появления новых вариантов коронавируса пандемия COVID-19 опять набирает обороты. Подвид BA.5, последний из злополучного семейства "Омикрон", быстро распространяется по миру, увеличивая число госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. На этой неделе в Европе уже прозвучала рекомендация провести повторные бустерные прививки для определенных категорий граждан, задумались о расширении такой программы и в США. В России несколько регионов вновь рекомендовали своим жителям носить маски в людных местах. Западные эксперты предрекают новую вспышку пандемии уже нынешней осенью, но предполагают, что она не будет столь же масштабной, как в самом начале пандемии.

Уколоться становись

Коронавирус, про который порядком подуставший от него за 2,5 года мир стал было забывать, на деле не только не сдал своих позиций, но и начал по новой набирать обороты. По данным на 13 июля от агентства Reuters, ежедневно собирающего данные о заражениях и смертности от COVID-19 по 240 странам и территориям, количество новых случаев заболевания коронавирусом по-прежнему шло на подъем в 80 государствах мира.

На этот раз главным возбудителем спокойствия как в прямом, так и переносном смысле стали два родственных друг другу подвида штамма "Омикрон" - BA.4 и особенно BA.5. Впервые обнаруженные в Южной Африке зимой, к середине июня они вытеснили в ряде регионов прежде доминировавшего "собрата" BA.2, став причиной резкого роста числа заражений и госпитализаций.

Согласно подсчетам британской Financial Times, опубликованным 10 июля, за прошлую неделю число госпитализаций с COVID-19 в среднем по Европе выросло на 20%, а где-то и того больше. Например, во Франции, где 12 июля было зарегистрировано свыше 183 тыс. заражений за сутки, этот показатель за неделю подскочил сразу на 40%.

11 июля Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам предупредили, что в регионе уже вовсю идет новая волна заболеваемости, рекомендовав правительствам незамедлительно организовать кампанию по вакцинированию уже второй бустерной прививкой всех лиц старше 60 лет и других уязвимых групп населения. День спустя с аналогичным призывом выступило и европейское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Большинство стран либо отменили, либо сократили меры общественного здравоохранения, такие как требование о ношении масок, тогда как приближается летний сезон путешествий с увеличением социального смешения внутри стран… Но мы должны помнить, что этот вирус всё еще с нами и он по-прежнему опасен. Наслаждайтесь летом, но делайте это безопасно и сделайте вторую [бустерную] прививку, если вы имеете на это право", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Схожий тренд на повышение заболеваемости был отмечен и в США, где, по данным Института Джона Хопкинса, 12 июля было зарегистрировано более 185 тыс. новых заболеваний. При этом на BA.5 пришлось около 54% всех новых случаев заражения COVID, еще 17% - на BA.4. Выросло и количество госпитализаций - за две последние недели этот показатель увеличился в Штатах на 18%.

На этом фоне американские власти, как и Европа, также задумались над второй очередью бустерных прививок - по данным The Washington Post, в ближайшее время власти намерены сделать их доступными для всех категорий взрослых (пока они предлагаются лишь людям старше 50 лет и подросткам с ослабленным иммунитетом).

Не обошла стороной тревожная тенденция и Великобританию. Как рассказал " Известиям " профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон, значительный всплеск заболеваемости COVID в Соединенном Королевстве сейчас в основном вызван смесью линий от BA.2, BA.4 и BA.5, которые, по-видимому, легче уклоняются от иммунитета, чем предыдущие штаммы.

Сейчас в Великобритании наблюдается один из самых высоких показателей распространения инфекции с начала пандемии, но показатели смертности и госпитализации, хотя и увеличиваются, менее заметны, чем в предыдущие волны. Это говорит о том, что патогенность существующих штаммов снизилась, но возрос риск передачи инфекции", - отметил вирусолог.

По его словам, если число случаев продолжит расти, правительство наверняка будет вынуждено рассмотреть вопрос о возобновлении бесплатного тестирования и проведении более строгой кампании в области общественного здравоохранения.

В среднесрочной перспективе будет оказываться давление на внедрение следующей программы вакцинации в рамках подготовки к осенней волне, которая, по мнению большинства экспертов, будет более масштабной, чем нынешняя", - резюмировал Карл Фристон.

Ближе к вечеру 13 июля ВОЗ призвала все страны вернуть масочный режим.

Новая опасность

В России, где все коронавирусные ограничения отметили лишь 1 июля, доля новых вариантов "Омикрона" BA.4 и BA.5 пока не стала доминирующей, но увеличилась за последние две недели до 38%, сообщили в Роспотребнадзоре 13 июля. При этом в ведомстве отметили, что не планируют вводить в связи с этим какие-то новые ограничения. Хотя ряд регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, рекомендовали снова носить маски в общественных местах.

Между тем, пока Европа и США решили подналечь на бустеры, а Россия подождать, страна на другом конце света - Китай, и не думавший ослаблять хватку в борьбе с вирусом, продолжил придерживаться пути жестких локдаунов. Еще до проникновения BA.5 власти в апреле отправили на двухмесячный карантин крупнейший мегаполис Шанхай, затем поступив аналогично и со столичным Пекином. Но передохнуть от неустанной борьбы против расползания вируса Китаю не удалось. На прошлой неделе 18 случаев заболевания подвидом BA.5 засекли в Сиане, по случаю чего большинство жителей тут же посадили по домам, на днях этот новый вид заразы зафиксировали уже в Макао, впервые за последние два года закрыв там все казино (а они приносили местной казне до 80% доходов). 10 июля о первом случае BA.5 отчитались уже власти Шанхая, предупредив, что риск более широкой вспышки "очень высок". Накануне в городе было зарегистрировано всего 57 новых заражений - малость по мировым меркам, однако для Шанхая это стало самым высоким показателем заболеваемости с мая.

По словам профессора программы Института иммуновирологии и патогенеза в университете Нового Южного Уэльса Стюарта Турвилля, антитела, полученные широкими слоями населения в результате трех прививок или за счет того, что многие уже переболели ковидом, всё еще "связывают и блокируют вирус, но на более низких уровнях, чем более ранние варианты, что характерно для "Омикрона" в целом". Тем не менее волноваться по-прежнему есть о чем.

Мы видим признаки того, что BA.5 может заразить наш организм немного иначе, чем другие его родственники "Омикроны". Вкратце, он может воспользоваться преимуществами своего родительского BA.2 (который отлично передается и очень устойчив к существующим антителам), но также расширил свои возможности в использовании белка под названием TMPRSS2, что повышает его эффективность в заражении клеток ниже в дыхательных путях - в легких. Другие "Омикроны" делали это не так успешно", - пояснил эксперт.

По словам Стюарта Турвилля, впереди мир почти наверняка ждет новая глобальная волна заболеваемости, однако страны с высоким уровнем охвата вакцинацией и высоким уровнем предшествующей инфекции выдержат шторм. Но главное - хотя эта волна будет наверняка сопровождаться повышенной тяжестью заболевания с увеличением числа госпитализаций, как это уже происходит, к примеру, в Австралии, "ничего похожего на то, что мы наблюдали в начале пандемии", не будет.