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Стало волнительно: почему заболеваемость COVID-19 в мире снова растет

14.07.2022, 23:33 1681
Стало волнительно: почему заболеваемость COVID-19 в мире снова растет
На фоне появления новых вариантов коронавируса пандемия COVID-19 опять набирает обороты. Подвид BA.5, последний из злополучного семейства "Омикрон", быстро распространяется по миру, увеличивая число госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. На этой неделе в Европе уже прозвучала рекомендация провести повторные бустерные прививки для определенных категорий граждан, задумались о расширении такой программы и в США. В России несколько регионов вновь рекомендовали своим жителям носить маски в людных местах. Западные эксперты предрекают новую вспышку пандемии уже нынешней осенью, но предполагают, что она не будет столь же масштабной, как в самом начале пандемии.
 
Уколоться становись
 
Коронавирус, про который порядком подуставший от него за 2,5 года мир стал было забывать, на деле не только не сдал своих позиций, но и начал по новой набирать обороты. По данным на 13 июля от агентства Reuters, ежедневно собирающего данные о заражениях и смертности от COVID-19 по 240 странам и территориям, количество новых случаев заболевания коронавирусом по-прежнему шло на подъем в 80 государствах мира.
 
На этот раз главным возбудителем спокойствия как в прямом, так и переносном смысле стали два родственных друг другу подвида штамма "Омикрон" - BA.4 и особенно BA.5. Впервые обнаруженные в Южной Африке зимой, к середине июня они вытеснили в ряде регионов прежде доминировавшего "собрата" BA.2, став причиной резкого роста числа заражений и госпитализаций.
 
Согласно подсчетам британской Financial Times, опубликованным 10 июля, за прошлую неделю число госпитализаций с COVID-19 в среднем по Европе выросло на 20%, а где-то и того больше. Например, во Франции, где 12 июля было зарегистрировано свыше 183 тыс. заражений за сутки, этот показатель за неделю подскочил сразу на 40%.
 
11 июля Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам предупредили, что в регионе уже вовсю идет новая волна заболеваемости, рекомендовав правительствам незамедлительно организовать кампанию по вакцинированию уже второй бустерной прививкой всех лиц старше 60 лет и других уязвимых групп населения. День спустя с аналогичным призывом выступило и европейское отделение Всемирной организации здравоохранения.
 

Большинство стран либо отменили, либо сократили меры общественного здравоохранения, такие как требование о ношении масок, тогда как приближается летний сезон путешествий с увеличением социального смешения внутри стран… Но мы должны помнить, что этот вирус всё еще с нами и он по-прежнему опасен. Наслаждайтесь летом, но делайте это безопасно и сделайте вторую [бустерную] прививку, если вы имеете на это право", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

 
Схожий тренд на повышение заболеваемости был отмечен и в США, где, по данным Института Джона Хопкинса, 12 июля было зарегистрировано более 185 тыс. новых заболеваний. При этом на BA.5 пришлось около 54% всех новых случаев заражения COVID, еще 17% - на BA.4. Выросло и количество госпитализаций - за две последние недели этот показатель увеличился в Штатах на 18%.
 
На этом фоне американские власти, как и Европа, также задумались над второй очередью бустерных прививок - по данным The Washington Post, в ближайшее время власти намерены сделать их доступными для всех категорий взрослых (пока они предлагаются лишь людям старше 50 лет и подросткам с ослабленным иммунитетом).
 
Не обошла стороной тревожная тенденция и Великобританию. Как рассказал "Известиям" профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон, значительный всплеск заболеваемости COVID в Соединенном Королевстве сейчас в основном вызван смесью линий от BA.2, BA.4 и BA.5, которые, по-видимому, легче уклоняются от иммунитета, чем предыдущие штаммы.
 

Сейчас в Великобритании наблюдается один из самых высоких показателей распространения инфекции с начала пандемии, но показатели смертности и госпитализации, хотя и увеличиваются, менее заметны, чем в предыдущие волны. Это говорит о том, что патогенность существующих штаммов снизилась, но возрос риск передачи инфекции", - отметил вирусолог.

 
По его словам, если число случаев продолжит расти, правительство наверняка будет вынуждено рассмотреть вопрос о возобновлении бесплатного тестирования и проведении более строгой кампании в области общественного здравоохранения.
 

В среднесрочной перспективе будет оказываться давление на внедрение следующей программы вакцинации в рамках подготовки к осенней волне, которая, по мнению большинства экспертов, будет более масштабной, чем нынешняя", - резюмировал Карл Фристон.

 
Ближе к вечеру 13 июля ВОЗ призвала все страны вернуть масочный режим.
 
Новая опасность
 
В России, где все коронавирусные ограничения отметили лишь 1 июля, доля новых вариантов "Омикрона" BA.4 и BA.5 пока не стала доминирующей, но увеличилась за последние две недели до 38%, сообщили в Роспотребнадзоре 13 июля. При этом в ведомстве отметили, что не планируют вводить в связи с этим какие-то новые ограничения. Хотя ряд регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, рекомендовали снова носить маски в общественных местах.
 
Между тем, пока Европа и США решили подналечь на бустеры, а Россия подождать, страна на другом конце света - Китай, и не думавший ослаблять хватку в борьбе с вирусом, продолжил придерживаться пути жестких локдаунов. Еще до проникновения BA.5 власти в апреле отправили на двухмесячный карантин крупнейший мегаполис Шанхай, затем поступив аналогично и со столичным Пекином. Но передохнуть от неустанной борьбы против расползания вируса Китаю не удалось. На прошлой неделе 18 случаев заболевания подвидом BA.5 засекли в Сиане, по случаю чего большинство жителей тут же посадили по домам, на днях этот новый вид заразы зафиксировали уже в Макао, впервые за последние два года закрыв там все казино (а они приносили местной казне до 80% доходов). 10 июля о первом случае BA.5 отчитались уже власти Шанхая, предупредив, что риск более широкой вспышки "очень высок". Накануне в городе было зарегистрировано всего 57 новых заражений - малость по мировым меркам, однако для Шанхая это стало самым высоким показателем заболеваемости с мая.
 
По словам профессора программы Института иммуновирологии и патогенеза в университете Нового Южного Уэльса Стюарта Турвилля, антитела, полученные широкими слоями населения в результате трех прививок или за счет того, что многие уже переболели ковидом, всё еще "связывают и блокируют вирус, но на более низких уровнях, чем более ранние варианты, что характерно для "Омикрона" в целом". Тем не менее волноваться по-прежнему есть о чем.
 
 

Мы видим признаки того, что BA.5 может заразить наш организм немного иначе, чем другие его родственники "Омикроны". Вкратце, он может воспользоваться преимуществами своего родительского BA.2 (который отлично передается и очень устойчив к существующим антителам), но также расширил свои возможности в использовании белка под названием TMPRSS2, что повышает его эффективность в заражении клеток ниже в дыхательных путях - в легких. Другие "Омикроны" делали это не так успешно", - пояснил эксперт.

 
По словам Стюарта Турвилля, впереди мир почти наверняка ждет новая глобальная волна заболеваемости, однако страны с высоким уровнем охвата вакцинацией и высоким уровнем предшествующей инфекции выдержат шторм. Но главное - хотя эта волна будет наверняка сопровождаться повышенной тяжестью заболевания с увеличением числа госпитализаций, как это уже происходит, к примеру, в Австралии, "ничего похожего на то, что мы наблюдали в начале пандемии", не будет.
 
 

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Названы текущие вызовы развития Алматы

28.06.2022, 20:05 10596
Названы текущие вызовы развития Алматы
Алматы, как и другие быстрорастущие города, сталкивается с вызовами урбанизации. Об этом говорится в документе "Основные приоритеты Плана развития г. Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", опубликованном на сайте Центра развития Алматы для всеобщего обсуждения.
 
Вызовы распределены на 4 категории: социальные, экономические, инфраструктурные, экологические. 
 
К социальным отнесены:
 
  • опережающий рост населения за счет внутристрановой миграции: 3 из 5 новых алматинцев - приезжие;
  • маятниковая миграция (ежедневно въезжает более 400 тысяч человек), рост рисков преступности;
  • высокий уровень заболеваемости, в 2,3 раза выше средней по РК от болезней системы кровообращения;
  • высокий спрос на социальные услуги - 19,6 тысячи дефицит мест в школах, более 60% государственных сетей поликлиник перегружено в 1,7 раза.
 
Экономические:
 
  • рост реальных доходов населения всего на 2% с 2015 г.;
  • высокая инфляция (8,8% с начала 2022 г.), при этом сохраняются повышенные инфляционные ожидания;
  • 25%, или 380 тысяч взрослых алматинцев, не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию;
  • 9 из 10 преступлений совершают безработные;
  • значительная доля теневой экономики - 28,3% от ВРП города (5,4% от ВВП страны);
  • каждый пятый безработный молодой человек страны проживает в Алматы (14,4 тысячи чел.).
 
Инфраструктурные вызовы:
 
  • дисбалансы в качестве жизни районов города: в южной части - концентрация объектов образования (60%), культуры (85%) и парковых зон (75%); в северной части - промзоны, склады, ветхое жилье (61%);
  • растущие потоки транспорта, заторы 470 тысяч городских и 230 тысяч въезжающих машин;
  • отставание в развитии инженерных сетей: 1/5 дворов и улиц города не освещены, износ электрических сетей - 65%, потери в сетях - 14%, потери в холодном водоснабжении - 30%, более 40 тысяч человек потребляют привозную воду;
  • устаревание жилищного фонда: более 1,7 тысячи ветхих и аварийных домов (почти 1/5 всех МЖД), где живут около 75 тысяч горожан.
 
Экологические вызовы:
 
  • высокий индекс загрязнения атмосферы: 7 (норма до 5): превышение предельно допустимой концентрации NO2 в 2 раза, PM2.5 - в 3 раза;
  • рост объема отходов, из 430 тысяч тонн ТБО перерабатывается только 17%; 
  • неравномерность по озеленению: в среднем по городу 12 кв. м на чел., в западных и северо-западных районах 5-7 кв. м/чел. 485 тысяч из 4 млн деревьев, 12%, аварийные и ослабленные.
 
Документ находится на всеобщем обсуждении до 1 июля 2022 года.
 

Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства

22.06.2022, 17:21 16346
Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства
Фото: pexels.com
Показатели в сфере деятельности по организации азартных игр и заключению пари увеличились многократно.
 
За 2021 год объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 73,9 млрд тенге, что на 6% меньше в стоимостном выражении по сравнению с 2020 годом (тогда показатель достиг рекордных 78,6 млрд тенге). Напомним: существенный рост в секторе в 2020 году был отмечен в четвертом квартале, когда объем услуг достиг сразу 59,4 млрд тенге, сообщает finprom.kz.
 
Высокие показатели последних двух лет могут быть связаны в том числе с тем, что с 4 января 2021 года все букмекеры должны работать через центр учета ставок (ЦУС), который легализует деятельность в секторе.
 
* здесь и далее - без объема услуг ненаблюдаемого сектора экономики.

 
В свою очередь в первом квартале 2022 года объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 138,8 млрд тенге, что сразу в 8,4 раза больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти вдвое превышает показатели полного 2021 года. Это говорит об огромных реальных масштабах сегмента азартных игр и колоссальном уровне вовлеченности в них граждан РК.
 
К сравнению: объем услуг по организации азартных игр и заключению пари на 21,3% больше показателя в сфере спорта, организации отдыха и развлечений, в 9 раз превышает объем услуг библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры и сразу в 12 раз больше, чем показатель в области творчества, искусства и развлечений.
 
При этом еще в первом квартале 2021 года деятельность по организации азартных игр и заключению пари уступала по объему услуг деятельности в области спорта, организации отдыха и развлечений, а в первом квартале 2020 года у отрасли был самый низкий показатель среди всех вышеперечисленных секторов.

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, лудомания официально признана психическим заболеванием. В депутатском запросе "О принятии комплексных мер по борьбе с игроманией" заместителю премьер-министра РК было отмечено, что около 350 тысяч казахстанцев уже являются лудоманами, большинство из них - подростки. Средний долг одного игромана в РК составляет около 10 млн тенге, 7 из 10 пар в Казахстане расстаются из-за игромании, участились уголовные преступления и случаи суицида. При этом в законодательстве нет прямого запрета на рекламу данных услуг.
 
В свою очередь в правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности, где было отмечено, что легкодоступность и широкое распространение сайтов онлайн-казино стали основными причинами вовлеченности населения в азартные игры.

 
Напомним: в РК казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, а также кассы букмекерских контор и тотализаторов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и Акмолинской области, в Бурабайском районе - в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.
 
Объем услуг в секторе в Алматинской области в первом квартале 2022 года составил 131,3 млрд тенге, а в Акмолинской области - 7,6 млрд тенге.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: "Это только начало". Эколог прокомментировал обнаружение сальмонеллы редких групп в реке Большая Алматинка

08.06.2022, 17:36 24951
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: "Это только начало". Эколог прокомментировал обнаружение сальмонеллы редких групп в реке Большая Алматинка
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Обнаружение сальмонеллы редких групп в реке Большая Алматинка прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вопрос этот я уже неоднократно поднимал и в контексте национальных парков, потому что очень много рек идет оттуда. Очень много у нас сейчас арендаторов на территории национальных парков нарушают правила водоохранных полос. Хотя, по утверждениям национального парка, водоохранные полосы - там отсутствует понимание, потому что это и так особо охраняемая территория, но как мы видим, что территория национальных парков (...) очень много капитальных строений, и большая часть их фекальных масс попадает в воду, и вот это как раз результат", - сказал Тимур Елеусизов. 

 
Он также отметил, что "очень много грязной воды сбрасывается в чистые реки".
 

Люди не знают, начинают купаться и вот подхватывают различные заболевания и вот этих паразитов, поэтому это только начало и дальше будет хуже. Сейчас как раз летний сезон. Очень много будет сейчас пищевых отходов сбрасываться в реку, и это абсолютная бесконтрольно", - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL. 

 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сальмонеллез - это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением пищеварительной системы, вызываемое бактериями из рода Salmonella.
 
Отмечается, что возбудитель сальмонеллеза устойчив во внешней среде: в воде открытых водоемов сохраняется до 120 дней, в почве - до 140 дней, в мясе и колбасных изделиях - от 60 до 130 дней (в замороженном мясе - до 13 месяцев). 
 

Источниками инфекции являются в основном домашние животные, птицы и человек (больной, носитель). Механизм передачи - фекально-оральный. Пути передачи: через пищевые продукты, полученные от инфицированного скота и птицы, а также через загрязненные руки и предметы обихода, через зараженную воду (сальмонелла может присутствовать в воде, например в открытых водоемах и водопроводе)", - проинформировали в комитете. 

 
Эпидемиологическая опасность вспышек возрастает в теплые сезоны: лето и начало осени - наиболее подходящее время для активного распространения возбудителя.

Напомним, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп. 
 

НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном

31.05.2022, 22:19 31076
НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном
Фото: Depositphotos
НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном, заявили РИА Новости итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья и его сербский коллега Срджан Алексич.
 
Сербский адвокат сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает Алексичу итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе.

Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала в мае в ответе на иск, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде.
 
Итальянский юрист во вторник находится в Белграде, куда прибыл с доктором Ритой Челли, судебным экспертом и консультантом государственной комиссии Италии по делам о пострадавших при применения урана военных.
 

Не думаю, что это может создать какие-либо препятствия. НАТО ссылается на иммунитет, но речь идет о военном преступлении и о том, что применение обедненного урана наносит ущерб не только во время боевых действий, но и после, ущерб наносится всем: гражданским лицам и окружающей среде, не только военным. Это бомбардировки, которые не проводят различий между военными и гражданскими целями. И в случае военного преступления не бывает судебного иммунитета", - заявил Тарталья агентству.


"НАТО в этом деле не обладает иммунитетом и не может его иметь. Североатлантический альянс в 2005 году подписал с Сербией соглашение о проезде их солдат и офицеров через территорию страны, а не о том, что правительство Сербии освободило их от какой-либо ответственности. Во-первых, ни одно соглашение не действует ретроактивно. Во-вторых, от ответственности за военное преступление - применение обедненного урана - ни одна страна никого не может освободить", - уточнил адвокат Алексич, первое заседание по делу он ожидает осенью.
 
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной Республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
 
По данным СМИ Сербии, она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе - выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей семимиллионной страны.
 
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
 

Придерживаться "динамичного подхода нулевой терпимости" к COVID-19, чтобы содействовать восстановлению мировой экономики

26.05.2022, 16:06 35361
Придерживаться "динамичного подхода нулевой терпимости" к COVID-19, чтобы содействовать восстановлению мировой экономики
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
В последнее время ситуация с эпидемией COVID-19 в Шанхае, Пекине и других городах Китая и противоэпидемический курс "динамичного подхода нулевой терпимости" к коронавирусу вызвали определенные опасения и дискуссии. Некоторые ошибочно думают, что "динамичный подход нулевой терпимости" - это грубое "закрытие города" или локдаун в целях "нулевого заражения", и также ошибочно считают, что это "нарушение прав человека". По мнению некоторых, вариант омикрона - это просто "большой грипп", который несет небольшой вред и предотвращать его не столь важно. Некоторые деловые друзья обеспокоены тем, что "динамичный подход нулевой терпимости" повлияет на целостность мировой производственной цепочки и цепочки поставок, что поставит под угрозу развитие мировой экономики.
 
В разных странах мира разные условия и действуют разные противоэпидемические меры. Я хотел бы дать подробное объяснение тем, кто не совсем понимает меры борьбы Китая с эпидемией.
 
"Динамичный подход нулевой терпимости" - средство быстрого и точного контроля над эпидемией. "Динамичный подход нулевой терпимости" - это не стремление к "нулевому заражению", не говоря уже о локдауне, а стремление к сдерживанию эпидемии с наименьшими социальными издержками и в кратчайшие сроки, чтобы максимально защитить жизнь и здоровье населения и нормальный производственно-бытовой порядок. Основная коннотация "динамичного подхода нулевой терпимости" - "быстрая" и "точная", то есть придерживаться "раннего обнаружения, раннего сообщения, ранней изоляции и раннего лечения", контролировать все точки риска, как можно быстрее и эффективнее контролировать путь передачи, чтобы гарантировать недопущение возобновления эпидемии в больших масштабах, чтобы не пострадала продуктивность и жизнь большинства регионов и населения. В то же время это возможность активно лечить больных людей, чтобы обеспечить их скорейшее выздоровление. 
 
Например, когда в январе 2022 года в г. Тяньцзине произошла вспышка коронавируса, местное правительство приняло активные меры для того, чтобы провести ПЦР-тесты и пробы более 10 миллионам человек в течение 4-5 часов. По результатам тестов в этих районах были реализованы меры по закрытию и контролю, контакты сведены до уровня магазинов и подъездов. Таким образом, при своевременном и точном контроле за распространением эпидемии жизням большинства людей была гарантирована безопасность.
 
"Динамичный подход нулевой терпимости" воплощает в себе концепцию "человек превыше всего". Китай придерживается общего курса "динамичного подхода нулевой терпимости", эффективно защищая людей от вреда, причиняемого так называемым коллективным иммунитетом или естественным иммунитетом, защищая здоровье и безопасность жизни подавляющего большинства людей и способствуя глобальной борьбе с эпидемией. Согласно статье, опубликованной в американском журнале "Ланцет", во время пандемии избыточная смертность в мире оценивается в 18,2 млн, избыточная смертность составляет 120 на 100 000 человек; избыточная смертность в США достигает 179 на 100 000 человек, а в Китае составляет всего 0,6 на 100 000 человек. 
 
Китай - страна с большим населением и с большим количеством пожилых людей. У нас 267 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше, более 250 миллионов детей и недостаточный медицинский ресурс. Согласно рецензируемому исследовательскому отчету Фуданьского университета, опубликованному в британском журнале Nature, если Китай откажется от "динамичного подхода нулевой терпимости", то в период с мая по июль 2022 года в стране могут зафиксировать 112 миллионов новых подтвержденных случаев, что может привести к гибели более 1,5 млн человек. Это, безусловно, серьезно повлияет на экономическое и социальное развитие, безопасность и здоровье людей. Придерживаясь общего курса "динамичного подхода нулевой терпимости", Китай выиграл драгоценное время для популяризации вакцинации и разработки противоэпидемических препаратов, тем самым полностью защитив основные права граждан Китая - право на жизнь и здоровье.
 
С марта этого года внимание всего мира привлекла эпидемия в Шанхае, крупнейшем городе Китая, где насчитывается 600 000 инфицированных людей. Под сильным руководством ЦК КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином вся страна предприняла согласованные усилия, чтобы оказать мощную поддержку Шанхаю. Шанхай неуклонно придерживается общего курса "динамичного подхода нулевой терпимости", принимает комплексные меры, такие как статическое управление по всему региону, полная проверка и скрининг для достижения "всего, что должно быть проверено, выделено, собрано и обработано". Выдержав суровые испытания профилактики и борьбы с эпидемией, Шанхай добился поэтапных результатов. В настоящее время все 16 районов Шанхая достигли нулевого показателя новых заражений среди населения. С начала эпидемии до реализации "нулевого нового заражения" в социальной сфере ситуация с коронавирусом в Шанхае стабилизировалась и улучшилась, что убедительно подтверждает научность и эффективность "динамичного подхода нулевой терпимости". 
 
"Динамичный подход нулевой терпимости" не противостоит экономическому развитию. Общий курс "динамичного подхода нулевой терпимости" действительно оказывает определенное влияние на экономику, но это не означает, что от него нужно отказаться в пользу экономического развития. 
 
С одной стороны, при оценке затрат и выгод от противоэпидемических мероприятий необходимо рассматривать не только деньги. Жизнь человека - бесценна, и она не может быть измерена деньгами. 
 
С другой стороны, если эпидемию не удастся контролировать, большое количество людей умрет или потеряет трудоспособность, в результате чего предприятия остановят производство, транспортировку, потребление, финансовые цепочки разорвутся, тогда экономика пострадает еще сильнее. 
 
Реализация "динамичного подхода нулевой терпимости" обеспечивает нормальную работу экономики Китая и бесперебойность мировых цепочек производства и поставок. С 2020 года, когда Китай начал придерживаться этого курса, внутренняя экономика и международная торговля функционируют нормально. Китай является единственной крупной экономикой в мире, добившейся положительного роста за 2020 год; в 2021 году экономика Китая добилась результатов лучше, чем ожидалось, с ростом ВВП на 8,9%, иностранных инвестиций - на 14,9%, а объем импорта и экспорта товаров впервые превышает 6 трлн долларов США. В первом квартале 2022 года ВВП Китая увеличился на 4,8%, а иностранные инвестиции - на 25,6%. Все это свидетельствует о том, что этот курс приведет к хорошему результату при относительно небольших затратах, обеспечив здоровье людей, стабильность общественного строя и неуклонного роста экономики.
 
В отличие от Китая с 2020 года некоторые страны столкнулись с проблемами с разорванными производственными цепочками и цепочками поставок, что привело к экономическому спаду, росту безработицы и инфляции именно потому, что они не настаивали на борьбе с эпидемией и предпочли "лежать". В то же время эти же некоторые развитые страны обвиняют Китай в собственной неспособности бороться с эпидемией и экономическим кризисом. Они политизируют происхождение вируса и ложно утверждают, что борьба Китая с эпидемией наносит ущерб мировой экономике, кроме того, они угрожают, что разорвут экономические и технологические связи с Китаем. Они вводят односторонние санкции, связывая их с конфликтом между Россией и Украиной, что привело к ограниченным мировым поставкам энергии и продовольствия и резкому росту их цен. Надеюсь, что мои друзья будут держать ухо востро и не дадут себя обмануть этой тарабарщиной.
 
Борьба с коронавирусом требует совместных усилий всех стран. Общий курс "динамичного подхода нулевой терпимости" к эпидемии является научным решением, принятым на основе общей ситуации с эпидемией и конкретных обстоятельств Китая. Факты доказывают, что этот курс достиг хороших результатов. Китайцы доверяют противоэпидемической политике правительства, согласны с необходимостью соответствующей политики и активно сотрудничают с ним в своей повседневной жизни и работе. Мы твердо верим, что под руководством Коммунистической партии Китая весь китайский народ объединится для победы над коронавирусом.
 
Китай готов работать с Казахстаном, чтобы придерживаться противоэпидемической политики, которая соответствует научным принципам и его собственным национальным условиям. Выстраивая линию аутоиммунной защиты, Китай будет вносить еще больший вклад в ликвидацию глобального пробела в иммунизации, стремиться к скорейшей победе над эпидемией и служить интересам двух стран и народов, принося более ощутимую пользу.
 

Министр обороны Беларуси: в ОДКБ входят государства, которые ценят мир и стабильность

16.05.2022, 11:31 44806
Министр обороны Беларуси: в ОДКБ входят государства, которые ценят мир и стабильность
Фото: vsr.mil.by
15 мая исполнилось 30 лет Договору о коллективной безопасности и 20 лет Организации Договора о коллективной безопасности. Накануне праздника министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в интервью изданию "Во славу Родины" рассказал о роли ОДКБ в современном мире и перспективах развития Организации.
 
События января в Казахстане - террористические атаки на города и ввод миротворческого контингента ОДКБ - показали важность этой международной организации. На Ваш взгляд, какие выводы следует сделать государствам - членам ОДКБ из событий тех дней?
 
- Вообще из любых событий надо делать выводы, в том числе и из того, что произошло в Казахстане. Реалии сегодня таковы, что в современном мире возникает много различных вызовов и угроз, и членам ОДКБ стоит сделать главный вывод, что только совместными усилиями можно противостоять всем тем угрозам и вызовам, которые нам диктует время. И ситуация в Республике Казахстан - яркий тому пример. В кратчайшие сроки была создана группировка, осуществлена ее переброска на территорию Казахстана, в последующем наш контингент там выполнял задачи. Это и позволило сохранить то направление развития, тот строй, который был выбран Республикой Казахстан.
 
Как так быстро удалось согласовать и организовать достаточно сложную миротворческую операцию?
 
- Январь этого года открыл новую страницу для государств - членов ОДКБ, когда мы задействовали миротворческий контингент для решения подобных задач. Основная решающая роль, безусловно, принадлежит двум главам государств, когда эти решения принимались мгновенно, так же мгновенно ставились задачи. Уже через 5 - 10 минут после поставленной мне Александром Григорьевичем Лукашенко задачи мы были на связи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. После принятия решения в работу уже включились генеральные штабы. Вот так и выполняются такие задачи - быстро и четко.
 
Стоит отметить быструю и четкую работу наших парламентов, которые также подключились к этой работе, быстро согласовав участие контингента. Весь механизм сработал четко и слаженно, ведь мы понимаем, что самое главное в любом конфликте, любом деле - это упреждающая готовность.
 
Как бы Вы оценили эффективность в целом сил коллективного реагирования ОДКБ в ответ на возникающие угрозы?
 
- Эффективность даже не я оцениваю, вы сами видели, как быстро был создан контингент. Второе: в течение десяти суток был наведен порядок в Казахстане, и уже 12 января президент Казахстана принял решение о выводе миротворческого контингента. Наверное, так быстро не разрешалась ни одна кризисная ситуация. Это говорит об эффективности и принятого решения, и задействования контингента.
 
Миротворческий контингент в Казахстане показал всему миру ОДКБ как значимую организацию. Сейчас даже некоторые сравнивают ее с НАТО. Так ли это?
 
- Категорически не согласен с теми, кто сравнивает ОДКБ с НАТО. Совершенно несравнимые организации. Почему? Созданная 73 года назад, НАТО не стала оборонительной, и мы это видим. Это действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США, навязывающих свою политику, свои взгляды по всему миру. И мы неоднократно видели, в скольких военных конфликтах участвовало НАТО, а ОДКБ за 20 лет существования ни в одном конфликте участия не принимала. Организация создана для обеспечения безопасности стран, которые входят в ее состав, и сравнивать их не то что нельзя - невозможно даже на один уровень ставить.
 
На Ваш взгляд, какие изменения претерпела ОДКБ за время существования и как она эволюционировала в ответ на возникающие угрозы?
 
- Я знаю и абсолютно уверен, что все эти годы Организация постоянно развивалась. Сама система ее существования и структура подразумевают постоянное развитие. Ведь ежегодно проходят учения, тренировки, их тематика тоже выбирается разносторонняя. И на основании этих мероприятий делаются выводы, принимаются решения и идет развитие Организации.
 
После задействования миротворческого контингента в Казахстане прошел Совет министров обороны, где также была дана оценка действиям контингента. Также мы все видели и определили проблемные вопросы, разработали пути развития Организации.
 
Кроме этого, проводимая сегодня специальная военная операция на Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей Организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты.
 
А как Вы оцениваете перспективы ОДКБ?
 
- Я думаю, что Организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится миро­устройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств.
 
Вы сказали о количественном изменении, а если говорить о качественном?
 
- Угрозы и вызовы постоянно меняются. Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться Организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке

26.04.2022, 14:05 57396
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке
Фото: depositphotos.com
Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке, профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Абраимов Хосай.
 
- Какую моральную оценку Вы можете дать подобному поступку мужчины?
 
- Как его можно назвать мужчиной? По-моему, это бесполое существо, без нравственности, без морали. Язык не повернется назвать такое существо мужчиной! Это оскорбляет честь и достоинство настоящих мужчин. 
 
- Считаете ли Вы, что люди, которые жестоко обращаются с животными, заслуживают более сурового наказания, если да, то какого?
 
- Однозначно! Слишком лояльны к ним, а животные - это же наши братья меньшие. Они такие же разумные существа, только не умеющие говорить, выражать свои чувства человеческим языком. Они любят нас, кормят, возят, делают нашу работу, защищают. Тех, кто поступает с ними подло и жестоко, нужно наказывать. Любое преступление не должно оставаться безнаказанным. Безнаказанность порождает вседозволенность. Это преступление, не правонарушение, как сейчас говорят.
 
- Нужно ли в Казахстане вводить уголовную ответственность за такие преступления?
 
- Действительно, более суровое наказание. Ведь эта собака его знала, доверяла, она же как ребенок. Пустила к себе, позволила ему резать, убивать ее (...) Он убил живое существо, поэтому, действительно, должна быть уголовная ответственность за это.
 
- Как Вы думаете, может ли жестокое обращение с животными быть отражением современных трендов на жестокость?
 
- Современные тренды отображает, говорите? Да, действительно. Сейчас современные тренды ведут к этому. Сплошь телевидение, фильмы, интернет, блогеры. Везде это показывают: жестокость, убийство, драки (...) Советскую систему сейчас все ругают, все кому не лень, но там было и хорошее. С детства воспитывали: октябренок, пионер, комсомолец, профсоюзы, компартия. Там учили быть человеком, быть человечным, быть мягким, добрым, быть защитником отечества (...) Мораль была, моральный кодекс строителей коммунизма был, там все это расписывалось (...) а сейчас ничего этого нет. Сейчас дети предоставлены самим себе. Двор воспитывает.
 
- Может ли человек, который совершил убийство животного, быть опасным для людей?
 
- Конечно, он будет опасным для людей, очень опасным. Человек, который увидел кровь, он может не остановиться. Вот, допустим, в Афганистане было, первыми умирали наши советские солдаты молодые, потому что они не видели крови, не убивали. Для них было страшно преступить. Он держит на мушке бандита, целится в него, а нажать на спуск не может, убить не может (...) Это надо пройти, пройти кровь, но если он уже убивал животных и полностью безнаказанным ходил, значит, он может и человека убить (…) Таких людей, вернее нелюдей, надо изолировать от общества!
 
- Могут ли как-то казахстанцы каким-то образом остановить подобные зверства?
 
- Конечно могут. По моему мнению, нужно быть небезразличным, неравнодушным, не проходить мимо. С детства нужно воспитывать, если родители не воспитывают, то мы, взрослые, должны их воспитывать (...) мы должны ставить "заслон" сразу (…)
 
- Как такие преступления могут повлиять на молодое поколение?
 
- Такие преступления напрямую влияют на молодое поколение. Они видят это, дети видят, смотрят и думают - это правильно. Раз дядя делает это, значит, это правильно (...) Молодое поколение, как губка, все воспринимает, все впитывает в себя, смотрит вокруг, все хорошее перенимает и плохое. В нашей повседневной жизни они больше видят плохое (…)
 
Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака.
 
По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки. 
 

По утверждению женщины, к смерти дворового пса непосредственно причастен ее бывший супруг, проживающий согласно прописке в городе Алматы", - пояснили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области.

 
По данным пресс-службы, 40-летний гражданин был допрошен, возбуждено административное производство по статье 407-1 КоАП (Жестокое обращение с животным).
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Адвокат прокомментировал аресты руководителей платных парковок

19.04.2022, 17:11 64011
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Адвокат прокомментировал аресты руководителей платных парковок
В Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе.
 

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда.

 
В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования. В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили.
 
Также арестован в Алматы на два месяца директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис".
 

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено", - говорится в сообщении городского суда Алматы.

 
В отношении него судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.
 
Адвокат Жангельды Сулейманов прокомментировал аресты руководителей платных парковок для Kazakhstan Today.
 

В последние две недели мы узнали, что сначала был задержан один директор организации AlanParking, потом задержали другого директора. 

 
Насколько я знаю, организацией парковок занимается не одна компания, а группа компаний, которые между собой взаимосвязаны. У них одни и те же учредители, они связаны директорами, находятся в одном офисе. И вот эта группа компаний занимается парковками. Какие-то, скорее всего, занимаются техническим оснащением парковок - обслуживание паркоматов, разметка линий, другая, может быть, фиксацией, третья - получением денег. Но для нас, обывателей, жителей Алматы - мы представляем это как одну компанию, условно AlanParking. Я думаю, что все эти лица связаны между собой, и, скорее всего, аресты тоже связаны между собой, потому что по первому делу мы узнали причину возбуждения уголовного дела и ареста руководителя, по второму делу нам не сообщают. 
 
По первому делу в СМИ было написано, что "задержан по подозрению в хищении бюджетных средств". Я давно, можно сказать, сужусь, критикую работу паркинга уже пять лет, судился в 2018 году. Поэтому я хорошо знаю историю паркинга и его внутреннюю структуру. Структура следующая. Насколько я знаю, головная компания, которая занимается парковками, - у нее состав учредителей это 30% акимата Алматы и 70% - какая-то частная компания. Мы имеем - парковкой в Алматы занимается смешанная, частно-государственная структура, из которых 30% государства, 70% - частные.
 
Как можно похитить бюджетные средства? Здесь вариант один: если два акционера или учредителя владеют частной компанией в соотношении 70/30, то прибыль от парковочной деятельности распределяется в соотношении 70/30. 
 
Что такое прибыль? Это разница между доходами, которые мы платим как водители, там сотни миллионов или миллиард. Это доходы. Это грязная-грязная выручка. 
 
Дальше. Есть расход - это зарплата сотрудников, аренда офисов, содержание паркоматов, аренда офисов, инкассация, бухгалтерия и прочее.
 
Как считается прибыль? Это разница между доходами и расходами. Допустим, что прибыль это 100 миллионов, значит, 70 миллионов отойдет частной компании, а 30 - в госбюджет. Я предполагаю, что здесь, возможно, было допущено какое-то нарушение закона со стороны каких-то лиц. То есть если увеличивать какие-то расходы, то прибыль уменьшается, а значит, акимат получает меньше. Прибыль регулируется за счет увеличения каких-то искусственных расходов. Это один из принципов выведения прибыли и причинение ущерба.
 
Какое наказание? Это тяжкое преступление, это 189 статья УК РК. Если сумма крупная, то независимо от моего предположения если их обвиняют в растрате государственных бюджетных средств, то наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
Что касается парковок и влияния этого уголовного дела на них - я думаю, что отмены платных парковок не будет, они останутся, но они отойдут государству. Мое мнение - возможно, этот частный пакет прибыли полностью будет передан государству, то есть мы получим 100-процентную акиматовскую структуру. И все деньги от парковок будут поступать в госбюджет на развитие города. Это правильно, и людей тоже возмущает то, что деньги уходят каким-то частным лицам, а не на благоустройство города, к примеру".
 

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