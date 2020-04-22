COVID-19: двойные стандарты и "глобальная китайская пропаганда" в западном восприятии

Мониторинг глобального медийного пространства показывает, что с начала этого года против КНР развернулась комплексная информационная война. Заголовки и содержание передовых западных СМИ отражают их явную ангажированность и политизированную антикитайскую ориентацию. Контент информпотока по Китаю в течение нескольких месяцев менялся, но неконструктивная и критичная тональность сохраняется.

Центр по изучению Китая рассмотрел передовицы популярных медиа в США и стран Западной Европы – тематика китайской пропаганды для улучшения имиджа КНР вот уже месяц находится на первых полосах. Понятно, что растущая вторая экономика уже долгое время критикуется с самых разных западных трибун. Однако нынешняя кампания обнажила всю истерию и двойные стандарты в работе западных СМИ. Почему эта тема важна для Казахстана: по всей видимости, далее под информационный удар могут пойти и все партнеры КНР, в связи с чем целесообразно понимать, чего можно ожидать.

Какие итоги можно подвести из краткого обозрения западных медиа?

1. Китай первым победил эпидемию коронавируса – это было признанно на международном уровне, но этот исход политически не уместен для западных стран.

Китайский прогресс в здравоохранении на фоне COVID-19 – это общепризнанный факт, а не идеологический вымысел Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ и другие международные структуры публично высоко оценили меры Китая против эпидемии. Обозреватели отметили, что после этого тональность ряда западных медиа изменился от критики к описанию китайского опыта как примера для использования. Это и спровоцировало волну подозрений, что Китай платит международным медиа за эту пропаганду.

В итоге сегодня популярные западные медиа прямо обвиняют Китай (и наравне с ним Иран и Россию) в том, что якобы "Пекин начал использовать различные пропагандистские инструменты для улучшения своего международного имиджа и представления своей авторитарной системы как более подготовленной для преодоления кризиса".

Кстати, здесь можно предположить, что признание успеха стоило ВОЗ американского финансирования в 400 млн долларов. Трамп, видимо, очень сильно обиделся на признание этой международной структурой китайской победы над COVID-19. Хотя, например, популярное американское издание "Business Insider" делает выводы о том, что, "пытаясь сократить финансирование ВОЗ в условиях разрушительной пандемии, президент Трамп предоставил соперникам США, таким как Россия, Китай и Иран, значительную пропагандистскую поддержку". Методы Трампа, видимо, дают обратный эффект.

В частности, можно предложить, что Трампа и его администрацию очень сильно задело то, что первыми победителями эпидемии были не США, то есть амбициозный принцип "America first" не работает.

На американской внутренней повестке сегодня стоит тотальный хаос с 709 тыс. инфицированных (на момент подготовки материала) и конца этому пока не видно.

Более того, в США растет конфликт между Вашингтоном и штатами по вопросам действий против эпидемии, у Трампа усиливается риск проигрыша в ноябре текущего года. Поэтому глобальное переключение внимания на КНР – тактически сейчас очень выгодно Трампу, чтобы отвлечь внутреннюю аудиторию от своих провалов (вопрос – а поможет ли ему это?).

В ответ на действия Трампа против ВОЗ спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уже заявила: "Это пример неэффективной реакции президента, и это говорит о том, что "слабый человек, плохой лидер не несет никакой ответственности. Слабый человек обвиняет других". Такое решение президента опасно, незаконно и будет быстро оспорено". Скорее всего, эти действия Трампа еще скажутся во время ноябрьской кампании.

2. Западные страны сейчас находятся в критической ситуации, а КНР, напротив, активно делится медицинским опытом и оказывает гуманитарную помощь.

Видимо Западу это очень не нравится. Ну здесь есть чему не нравиться – с момента вспышки эпидемии коронавируса в других странах Китай предложил свою помощь более 120 государствам и международным организациям. Помощь оказывается в виде поставок защитных средств, лекарств, тестов на определение COVID-19 и медицинского оборудования. КНР делает около половины мирового производства масок – более 110 млн масок в день.

КНР оказывает экспертную поддержку, делится технологиями лечения и контроля эпидемии, а также направила группы экспертов в такие страны, как Италия, Казахстан, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Сербия, Камбоджа, Малайзия, Лаос, Пакистан, Узбекистан, Эфиопия и др. Регулярно проводятся видеоконференции со специалистами по всему миру – в том числе со странами ЕС.

Видимо, такие масштабы и активность международной помощи поражают воображение западных политических кругов, которые заказывают информационные атаки на тему: сегодня Китай сделает все возможное, чтобы снять с себя вину за коронавирусную эпидемию. Но разве оказание гуманитарной помощи – это мера по репутационной реабилитации?

В американских и европейских СМИ Китай обвиняется в том, что он позиционирует себя как "ответственная держава, способная противостоять самым суровым стихийным бедствиям, а также использовать этот опыт, чтобы помочь другим странам бороться с коронавирусом".

Казахстанский Центр по изучению Китая в этой публикации не занимается защитой имиджа Китая (эта страна сама способна отстаивать свои интересы), здесь ставится вопрос в справедливости: разве в реальности это не так? Разве КНР первой не справилась с эпидемией и не делится этим опытом с другими?

А вообще, если уж западная пропаганда активно приклеивает к коронавирусу COVID-19 ярлык "китайский", тогда почему она не признает, что передовые методы лечения этой неизвестной инфекции тоже "китайские" и, соответственно, это будет являть собой "признак эффективности медицины и науки в КНР". Двойные стандарты вновь на лицо…

3. Создается непонятная ситуация – почему, если Китай действительно сумел обуздать эпидемию COVID-19, он не может об этом рассказать всему миру?

При этом если бы западные страны первыми сумели бы обуздать пандемию, то об этом на весь мир, что называется, "звенело бы из каждого утюга". Сейчас бы по всему миру западные медиа снимали репортажи, брали интервью у "героев", кому-нибудь дали Нобелевскую премию, снимали бы сотнями сериалы и кино с остросюжетными сценариями, написали бы книги (и опять дали бы Пулитцеровскую премию, например), проводились бы многочисленные форумы и конференции. И в итоге об этом узнала бы вся планета и помнила бы еще лет 50.

Однако как только Китай попытался рассказать о своем успехе – на него сразу накинулись в традиционном западном стиле: "Это пропаганда, проплаченная китайскими деньгами!!!" "Китайцы хотят избежать ответственности за эпидемию!!!" А разве кто-то несет ответственность, например, за глобальные эпидемии гриппа, новые виды которых появляются каждый год?

И постойте, а разве медийный и PR-рынок Запада не работает по принципу "любой каприз за ваши деньги"? CNN, Forbes, BBC, WSJ, The New York Times, DW и прочие – также продаются любой пропаганде (а если страна "неудобная", то просто ценник становится выше, так как риски для СМИ более ощутимые). Поэтому если есть предложение, тогда будет и спрос.

Что отражает сложившаяся ситуация?

Прежде всего, это жесткие двойные стандарты – одним можно рассказывать о своих успехах, другим нет. Однако такие подходы уже не сильно срабатывают, и Азию уже невозможно просто игнорировать – азиатские страны возвращают себе свое влияние, как это было исторически, просто Китай находится на переднем фланге и поэтому все "шишки" со стороны западных конкурентов летят прямо в него.

Далее – нервная реакция со стороны "западной пропагандистской машины" отражает эмоциональный настрой правящих кругов стран Запада. Это понятно, ведь никем не спрогнозированная пандемия неожиданно высветила все системные проблемы внешне "идеального" западного мира. Но, оказывается, демократия не является идеальной формой политического устройства на все времена (показатель смертности от COVID-19 на практике выше именно в демократических странах, и это не пропаганда, а статистика).

И экономические модели западных стран также оказались неготовыми к кризису (который пришел не из традиционных рисковых секторов вроде энергетики, финансовых пузырей и др., откуда их обычно ждут западные аналитики). И западные системы здравоохранения (куда долгое время на лечение направляли самые сложные случаи) – по факту оказались переоцененными "пузырями" или же просто недоступными для большинства населения (тогда демократия не дает заявленного равенства возможностей?). В ближайшие годы политология, видимо, переживет очередной бум на предмет исследований по политическим системам и их эффективности.

А вообще если бы Китай действительно недооценил бы ситуацию в январе текущего года и не справился бы с кризисом, то все приграничные страны вокруг КНР (в том числе и Казахстан) почувствовали бы на себе удар COVID-19. Казахстан с первых дней после заявления об эпидемии пристально наблюдал за действиями Китая и готовился предпринять схожие меры на своей практике.

Это во многом и дало возможность команде президента Касым-Жомарта Токаева сравнительно быстро мобилизовать государство и взять под контроль эпидемиологическую ситуацию (без этого, скорее всего, кризис был бы очень острым). Разве это не факт?

Сегодня Китай активно помогает Казахстану и многим другим странам – и не только ответной гуманитарной поддержкой, но и апробированными у себя методами лечения. Недавний визит группы китайских медиков оказал существенное влияние на внедрение новых практик выявления COVID-19 и лечение в РК коронавирусной пневмонии (советы врачей из КНР по респираторной реабилитации будут включены в Национальный клинический протокол по диагностике и лечению коронавируса нового типа).

Но, видимо, любое конструктивное сообщение в СМИ о таком нужном сейчас для нашей страны сотрудничестве будет воспринято ангажированными западными медиа как китайская пропаганда.

Автор: Центр по изучению Китая (Нур-Султан)





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