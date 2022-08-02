"Демонстративное нарушение": как возможный визит Пелоси на Тайвань накалил ситуацию в регионе

Фото: Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси / Боевой самолёт ВВС Китая / russian.rt.com

Китай примет решительные контрмеры, если спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее Пекин неоднократно предупреждал Соединённые Штаты о последствиях не согласованной с ним поездки Пелоси на Тайвань. Как сообщают американские СМИ, визит Пелоси в Тайбэй может состояться в рамках азиатского турне американского парламентария, которое стартовало 30 июля. По мнению экспертов, Вашингтон пытается спровоцировать Пекин на военные акции, чтобы представить Китай агрессором в тайваньском кризисе, сообщает RT .

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам о готовности Пекина принять решительные контрмеры, если спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Слова Лицзяня приводит официальное агентство правительства КНР "Синьхуа".

По словам дипломата, Соединённые Штаты будут нести ответственность за все последствия, к которым приведёт посещение Пелоси острова, который КНР считают своей суверенной территорией.

Лицзянь напомнил о том, что 28 июля состоялась телефонная беседа председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В ходе разговора китайский лидер высказал отрицательное отношение к возможной поездке Пелоси на Тайвань, назвав её "игрой с огнём".

Нельзя идти против общественного мнения. Те, кто играет с огнём, от огня и погибнут. Надежда на то, что у США будет на этот счёт ясное понимание", — предупредил Байдена Си Цзиньпин.

В беседе с RT старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что потенциальный визит Пелоси на Тайвань является абсолютно неприемлемым для Китая.

Пекин совершенно справедливо воспринимает такие намерения как грубое и демонстративное нарушение Соединёнными Штатами своих обязательств и китайского суверенитета. Официально Вашингтон признаёт Тайвань территорией КНР, поэтому визиты должностных лиц он должен согласовывать с властями Китая", — пояснил Кашин.

"Весомый ущерб"

На данный момент Тайбэй пока не комментирует ситуацию, но сделал заявление о намерении укреплять с Вашингтоном сотрудничество в сфере безопасности. Нэнси Пелоси также не дала чёткого ответа относительно визита на Тайвань, ссылаясь на соображения безопасности.

Между тем американские СМИ сообщают, что поездка на Тайвань запланирована в рамках азиатского турне спикера палаты представителей. По данным сайта Flightradar24, 30 июля самолёт с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс (Мэриленд). В утверждённом графике парламентария значатся переговоры с властями Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.

По информации Flightradar24, 30 июля спецборт ВВС США приземлился на Гавайях.

Рассказывая журналистам в целом о своей зарубежной миссии, Пелоси заявила, что конгресс должен быть "причастен к стратегии администрации Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе".

Буду в восторге, если мы отправимся в страны, новости о которых — равно как и о предстоящих нам переговорах — вы будете узнавать по ходу дела. У нас глобальные обязательства", — добавила Пелоси.

29 июля колумнист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на дипломатические источники сообщил в Twitter, что посещение Тайваня ожидается в начале азиатского вояжа высокопоставленного американского парламентария. При этом, по словам журналиста, аппарат Пелоси говорит, что поездка в Тайбэй возможна, но не подтверждена окончательно.

В свою очередь, издание Politico пишет, что Пелоси может прилететь в Тайбэй на военном самолёте США в сопровождении истребителей. При этом в Пентагоне опасаются, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) расценит такой эскорт как вторжение.

Стоит отметить, что в Минобороны КНР подчеркнули, что вооружённые силы страны не собираются сидеть сложа руки, если Пелоси решит прилететь на Тайвань. 26 июля официальный представитель военного ведомства Китая Тань Кэфэй заявил журналистам, что НОАК предпримет решительные действия для пресечения любого внешнего вмешательства и будет защищать территориальную целостность государства.

Если спикер Пелоси посетит Тайвань, это серьёзно нарушит принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике, нанесёт весомый ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, ощутимо подорвёт политическую основу отношений между Китаем и США", — цитирует Кэфэя агентство "Синьхуа".

Кроме того, официальный представитель Минобороны КНР заявил о том, что визит Пелоси приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в районе Тайваньского пролива.

До старта азиатского турне спикер палаты представителей утверждала, что осознаёт вероятность перехвата китайскими ВВС борта, на котором она будет находиться. Однако слова Си Цзиньпина об "игре с огнём" она не прокомментировала — в общении с журналистами в ответ на эту фразу Пелоси рассмеялась.

По информации CNN, представители Пентагона и администрации Джо Байдена предупредили спикера о рисках, с которыми сопряжена её потенциальная поездка на Тайвань. При этом Белый дом не стал запрещать и препятствовать действиям политика.

Василий Кашин обратил внимание, что Байден, представители его администрации и Пентагон подчёркнуто дистанцируются от намерений Пелоси. Аналитик полагает, что таким образом Белый дом пытается снять с себя ответственность за возможные последствия посещения Тайваня спикером палаты представителей и тем самым усложнить для Китая процесс принятия ответных решений.

Пелоси — фактически третий человек в американской иерархии, и формально она действительно вольна принимать решения о том, куда приезжать, а куда — нет. Пользуясь этим, власти США стремятся представить возможную поездку Пелоси в Тайбэй как проявление личной инициативы, которая не свидетельствует о перемене официального курса государства", — рассуждает эксперт.

Как предполагает Кашин, если КНР примет какие-либо меры военного характера, то Вашингтон попытается выставить Пекин агрессором и инициатором эскалации обстановки вокруг Тайваня.

Китайские эксперты и СМИ допускают различные варианты реакции властей КНР. Так, в статье англоязычной китайской газеты Global Times от 29 июля говорится, что в случае приближения самолёта Пелоси к Тайваню НОАК поднимет в воздух свои истребители. Они могут поставить электронные помехи американскому воздушному судну, вынудить его приземлиться на подконтрольном аэродроме или создать иные препятствия для дальнейшего полёта.

В материале подчёркивается, что власти США напрасно недооценивают слова Си Цзиньпина об "игре с огнём". По мнению журналистов, неоднократные публичные предупреждения Китая не стоит воспринимать как шутку.

Другая статья Global Times вышла под заголовком "Не говорите, что мы вас не предупреждали". В ней передаётся содержание дискуссии, которая состоялась 29 июля в Институте тайваневедения Академии общественных наук Китая. Глава этого учреждения Ян Миндзе заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань реакция Пекина будет системной и масштабной.

Эксперты полагают, что НОАК может существенно нарастить военную активность в районе Тайваня посредством проведения крупных учений с участием всех родов войск, боевыми стрельбами, в том числе ракетами большой дальности, и применением средств радиоэлектронной борьбы. Также китайские войска могут отработать захват превосходства в воздухе, высадку морского десанта и элементы блокады с целью пресечения внешнего военного вмешательства.

Схожим образом НОАК действовала с июля 1995 по март 1996 года в водах, окружающих Тайвань, когда лидер местных сепаратистов Ли Дэнхуэй посещал Соединённые Штаты.

Директор Института тайваневедения Университета Цинхуа У Юнпин считает, что потенциальный визит Пелоси может послужить катализатором процесса воссоединения Китая, под которым подразумевается переход архипелага под полный контроль Пекина.

Соединённым Штатам не стоит недооценивать решимость китайского народа в любой момент встать на защиту основополагающих интересов в области суверенитета, (территориальной. — RT) целостности и безопасности", — цитирует У Юнпина Global Times.

Также, по мнению китайских экспертов, КНР могут отозвать посла в Вашингтоне, ввести санкции в отношении должностных лиц, имевших отношение к визиту Пелоси, и сократить масштабы торгово-экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

"Очаг напряжённости"

Опрошенные RT эксперты уверены, что возможный визит Пелоси окажет негативное влияние на обстановку вокруг Тайваня и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. По мнению аналитиков, если Китай инициирует масштабные военные учения, то США стянут к острову имеющиеся неподалёку военно-морские силы.

Стоит отметить, что ранее газета South China Morning Post со ссылкой на аналитический центр The South China Sea Strategic Probing Initiative сообщила, что 25 июля из порта Сингапура вышел американский атомный авианосец Ronald Reagan в сопровождении других кораблей. Издание утверждает, что группировка ВМС США следует к Тайваньскому проливу.

В беседе с RT заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин заявил, что обстановка вокруг Тайваня "фактически балансирует на грани вооружённого конфликта".

Могут произойти непредвиденные события, но до горячего столкновения дело сейчас вряд ли дойдёт. Сейчас стороны стараются определить "красные зоны". Пекин стремится расширить военное присутствие и продемонстрировать США недопустимость любых форм вмешательства в его политику по отношению к Тайваню", — говорит эксперт.

По словам Луконина, Соединённые Штаты рассчитывают спровоцировать НОАК на блокаду и другие военные акции, чтобы выставить Китай агрессором.

США по факту рассматривают Тайвань как независимое государство. Это позволяет Вашингтону создать очаг напряжённости, на который Пекин не может не реагировать. Конечная цель такой провокационной политики Соединённых Штатов состоит в том, чтобы отвлечь ресурсы КНР и затормозить её поступательное развитие", — резюмировал Луконин.