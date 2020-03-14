Доктор Мясников: человечество провалило испытание коронавирусом

Заражение коронавирусом, медленно расползающееся из Китая по всему миру, – это лишь репетиция реальной эпидемии, которая обязательно настигнет человечество в будущем, сообщает издание INFOX.ru .

То, как Китай – не последняя в техническом оснащении и в плане организации страна, – борется с распространением болезни, свидетельствует о полной неготовности человечества что-либо противопоставить настоящей эпидемии, как, например, в случае с "испанкой" в первой половине XX века.

Об этом в своем Telegram написал главврач ГКБ №71, Александр Мясников.

Он рассказал, что в последние дни пристально следит за развитием ситуации, вокруг которой много спекуляций со стороны СМИ. Для получения более взвешенной и профессиональной информации лучше обращаться к таким изданиям, как Lancet, British Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, посоветовал Мясников.

Мой вывод: если рассматривать сегодняшнюю ситуацию как масштабные учения перед грядущей реальной эпидемией, то они показывают то, что Мир к ней не готов. Это все хорошо для коронавируса, который довольно неохотно передаётся от человека к человеку, для Эболы, которая передаётся и вовсе с трудом, но совершенно не годится если появится какой-нибудь новый вирус с высокой контагиозностью", – поделился эксперт.

По словам Мясникова, новый вирус, который будет действительно опасен и способен в считанные недели заразить миллионы людей, обязательно появится и довольно скоро.

И будет это, скорее всего, новая, неизвестная нам разновидность вируса гриппа, который смутирует у домашних животных и приобретёт способность поражать людей. Если "ленивый" коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по Миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа", – добавил врач.

Мясников обратил внимание на ориентировочные сроки создания вакцины против коронавируса. Это порядка 3 месяцев. Но в 1919 году за первые 3 месяца умерло уже 30 млн людей.

Что же сейчас человек может противопоставить эпидемии? Тепловизоры в аэропортах? Это просто смешно, подчеркнул Мясников. Сейчас медики изолируют заболевших пассажиров самолета. Но что делать с тем, что этот человек до этого в аэропорту часами ходил и заражал окружающих? Потом эти люди разлетелись по миру пока болезнь в инкубационном периоде, а значит – человек внешне здоров, никаких симптомов, температуры. Дней через пять пациент обратится в больницу, а там ему, как в случае с Эболой в США, дадут аспирин и отправят домой с "ОРЗ".

Для изоляции заразившихся нужны "отдельные боксы с системой вентиляции и отрицательным давлением воздуха". А куда сейчас изолируют больных?

То же касается масок, которые в Китае, да и не только, раскупают как свежие пирожки. "Та маска, которая может хоть что-то остановить - очень дорогое и высокотехнологичное изделие, но и оно против вируса имеет больше психологический эффект", - пояснил Мясников.

По-хорошему, для эффективной борьбы с вирусом необходима полная изоляция очага заражения до полной его ликвидации. То есть город блокируется, моментально останавливается весь общественный транспорт, выезды, мосты, аэропорты и так далее.

Конечно же, не может быть такого, что та или иная страна вдруг заявит, что вывозит своих граждан из зоны заражения. "Никаких исключений, вирус не знает границ и национальностей. Самое главное право людей – право на жизнь", – отметил Доктор Мясников.

Он также предложил представить, что было бы, если коронавирус возник не в Китае, а в Африке, в "нищих африканских странах с их разрухой и междоусобными войнами". Как бы с вирусом справлялись тогда?

Сегодня ситуация показывает нам, что если бы это был не относительно слабый коронавирус, что-то вроде кори или специфической мутации гриппа, то сейчас бы по Земле полыхало", - резюмировал Мясников.

Реальные цифры по темпам заражения

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников в своем Facebook 28 января представил расчеты по темпам распространения коронавируса на основе собранных данных китайской медиагруппы "Caixin Global", которая сейчас занимается сбором данных по эпидемии.

Согласно ежесуточным обновлениям информации о заражении в Китае, "количество подтвержденных диагнозов, количество смертей и количество выявленных случаев за пределами Китая растут в среднем в 1,42 раза каждый день".

При такой скорости рост масштабов в 1000 раз должен занять 20 дней - достаточное время для реализации множества мер, которые должны купировать рост эпидемии", – констатировал Овчинников.

Кроме того, "количество смертельных случаев и количество выявленных заболеваний за пределами Китая меньше, чем должно было бы быть при сохранении указанной скорости х1,42 в сутки". Количество смертельных исходов растет в среднем только в 1,22 раза, а количество новых выявленных случаев за пределами Китая сокращается после пика в субботу. Это позволяет предположить, что в "ближайшие дни средние темпы роста заболеваемости пойдут вниз", подытожил эксперт.

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