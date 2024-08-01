Эксперт о строительстве АЭС в Казахстане: Риски технологических аварий на современных станциях практически нулевые

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





КНБ ликвидировал нарколабораторию в Туркестанской области.





В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержано 2 местных жителя. Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров.





Более двадцати участников конспиративной экстремистской ячейки задержаны в Шымкенте.





В период месяца Рамазан под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.





Глава научного центра дерматологии задержан за взятку.





Должностные лица подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников.





Главу столичной дирекции развития спорта осудили за многомиллионные хищения.





Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге.





В Талдыкоргане суд вынес приговор 21 бухгалтеру по делу о миллиардных хищениях в сфере образования.





В течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана организовала преступную группу из коллег. Под ее руководством группа похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов.





В ВКО осудили главу инспекции транспортного контроля и его заместителя.





Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге.





В подъезде одного из домов Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.





Убийство раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого.





Жителю Павлодарской области дали 18 лет за изнасилование несовершеннолетней.





Подсудимый вину признал. Его вина доказана признательными показаниями, а также потерпевшей, свидетелями, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.





За взятку в $100 тысяч осужден бывший директор Петропавловского завода тяжелого машиностроения.





Он приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.





Глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию.





Глава филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" СКО признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тысяч тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.





В Павлодарской области глава отдела МЧС приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию.





Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности.





Задержаны занимавшейся хищением с промышленных предприятий Карагандинской области члены ОПГ.





В криминальной деятельности подозреваются помимо местного криминалитета работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.