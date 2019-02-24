ИГ как взрывоопасный американский ресурс

Прозвучавшие на этой неделе данные иранского информационного агентства Tasnim об операции американских военных, которые помогли около 40 главарям ИГ* сбежать из тюрьмы на северо-западе Афганистана, имеют все шансы оказаться полностью достоверными. Сообщается, что вначале район горного селения Панджбоз, где находилась тюрьма, был подвергнут бомбардировке, в результате которой было убито некоторое число талибов**. Затем туда были направлены американские вертолёты. Высадившиеся из них бойцы истребили охранников тюрьмы, освободили игиловцев* и этими же вертолётами эвакуировали их.

Эта новость соответствует тому, что за долгие годы стало известно о контактах между Вашингтоном и террористами из этой организации, а также о целях, которые ставят США, поддерживая исламских ультрарадикалов.

Кроме того, похожие операции уже проводились в Сирии, где, официально декларируя задачу уничтожения ИГ, на самом деле американцы рассматривали его прежде всего как эффективный инструмент смещения правительства Асада. Именно поэтому американские военные не раз выручали террористов, точно так же вывозя их вертолётами из районов, которые должны были вот-вот быть освобождены правительственными войсками. Так, ещё в сентябре прошлого года американский десант высадился в районе населённого пункта аль-Мурашида, где были сосредоточены попавшие в окружение силы исламистов, которых успешно эвакуировали в неизвестном направлении.

О том, что Вашингтон использует ИГ в Сирии как союзника, неоднократно заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, указывая ещё на один аспект. По его словам, наличие террористов давало возможность США оправдывать своё военное присутствие в стране, где они находятся без приглашения и санкции ООН. Пару месяцев назад глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на брифинге, что остатки исламистских банд сосредоточены на территории, подконтрольной Соединённым Штатам, и располагаются они в районе населённого пункта Эт-Танф, где США контролируют печально известный лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

Но сейчас, заявив, что ему удалось разгромить ИГ, Белый дом принял окончательное решение о выводе своих войск из Сирии. Кроме того, достигнуто соглашение с талибами о том, что американская группировка в течение 18 месяцев покинет и Афганистан. Для чего в таком случае понадобилось освобождать террористов из тюрьмы? Остаются они всё ещё ценнейшим ресурсом, который Вашингтон может тратить, преследуя собственные интересы?

Да, ИГ - это та карта, которую США продолжат разыгрывать с целью сохранить своё присутствие и влияние в Ближневосточном регионе. Из Сирии американские военные переезжают в Ирак, где для них подготовлены две новые базы.

В начале этого месяца газета The Washington Post, известная тем, что её позиция в большинстве случаев совпадает с официальной линией Белого дома, опубликовала статью Кристен Као из Гётеборгского университета и Мары Ревкин из Йельского, в которой авторы написали о грядущей волне террора как раз в Ираке. В статье говорится, что вроде бы стёртое усилиями американского военного контингента с лица земли ИГ имеет все шансы возродиться на территории соседнего государства. Причиной такой угрозы авторы считают кампанию преследования исламистов, развёрнутую иракским руководством.

С 2014 года в стране по обвинению в террористической деятельности были арестованы свыше 19 тыс. человек, причём, как утверждается в статье, людей задерживали без достаточных на то оснований, основываясь лишь на косвенных уликах. Такая репрессивная политика, пишут два уважаемых эксперта, может спровоцировать массовое недовольство и обеспечить ИГ серьёзную социальную поддержку.

Очень похоже, что этот прогноз готов оправдаться на все сто процентов. Вашингтону важно иметь причину для того, чтобы его военная группировка находилась в Ираке, якобы способствуя правительственным силам бороться с террористическим подпольем. А Ближний Восток слишком важен для США, чтобы противодействовать росту влияния Китая и России в регионе. Позволить себе просто отправить свои войска домой американцы не могут. Именно потому их давние друзья из ИГ и получают возможность спокойно выбраться из афганской тюрьмы, чтобы действовать в привычной им манере на указанных Вашингтоном направлениях.

Вообще, это излюбленные стратегия и тактика Белого дома ещё со времен Афганской войны, в которой участвовал СССР. Тогда Америка тренировала, вооружала, снабжала деньгами и всем необходимым исламистские группы на территории Афганистана и Пакистана. То, что потом из этой силы выросла "Аль-Каида"***, которая, по официальной версии, нанесла 11 сентября 2001 года удары по башням-близнецам в Нью-Йорке, - это вполне закономерный итог политики поддержки террористов. Чем завершится роман с ИГ, сказать сложно, но ничем хорошим - совершенно определённо.





* «Исламское государство» (ИГ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





** «Талибан» - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.





*** «Аль-Каида» - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.









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