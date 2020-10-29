Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание?

Кому война, а кому и рекламная пауза. Кинотеатр "Низами" – место историческое, он был открыт еще в 1934-м (и тогда назывался просто – "Художественный"), но за пределами Баку о нем мало кто знал. Теперь будут знать: руководство заведения объявило, что больше не будет демонстрировать фильмы, как-либо связанные с Мелом Гибсоном. Причина – "поддержка оккупации и террора" в Нагорном Карабахе с его стороны, пишет деловая газета " Взгляд ".

В опубликованном в социальных сетях видео Гибсон заявляет, что очень уважает "стойкий и великодушный армянский народ", переживает из-за "обострения в армянском Арцахе", а резюмирует так:

Я молюсь за вас в эти трудные времена. И я также молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение. И чтобы великие державы вмешались и признали сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что вы придете к миру. Друзья, оставайтесь сильными, продолжайте делать свое дело, и да благословит вас Бог".

Эмоциональную реакцию азербайджанских кинопрокатчиков отставим в сторону – за пределами Баку она никому не интересна, и не факт, что интересна кому-нибудь даже в Баку. Гораздо занимательнее то, что это в принципе становится трендом: голливудские звезды записывают видеоролики, в которых комментируют политическую повестку на постсоветском пространстве.

Например, 80-летний герой боевиков Чак Норрис обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко (по крайней мере, именно он угадывается в определениях "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан"):

Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать".

Ранее, еще до начала протестов в Белоруссии, Элайджа Вуд, более всего известный как Фродо из "Властелина колец", выразил поддержку Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ Белоруссии по обвинению в экономических преступлениях, однако есть версия, что проблемы Бабарико проистекают не из финансовых нарушений, а из того, что в определенный момент он стал главным соперником Лукашенко на президентских выборах.

Я надеюсь, что все хорошо, вы и ваш сын остаетесь сильными, вас освободят и все будет позади. Есть отличная цитата из "Властелина колец": "В мире есть что-то хорошее, мистер Фродо, и за это стоит бороться", – сказал, в частности, Вуд.

Но наибольший резонанс получило обращение оскаровского лауреата Моргана Фримена, хотя свой фирменный образ мудрого чернокожего он на сей раз не осилил. А именно: заявил, что Владимир Путин мечтает отомстить Америке, поэтому напал на нее и продолжит атаковать весь демократический мир с помощью армии хакеров. Мудрости в этом маловато.

Налицо новый повод поговорить об информационной войне, которая ведется на постсоветском пространстве. Выступление любой "звезды" в этом смысле – что-то вроде снаряда, запущенного по позициям врага. Но как минимум в половине перечисленных здесь случаев - это все-таки не война, а войнушка, то есть игра, доступная даже детям.

Дело в том, что видеообращения знаменитостей – это общедоступный сервис, поставленный на поток. Самый известный и крупный ресурс, оказывающий данную услугу в качестве посредника, называется Cameo. Там вы можете заказать короткое поздравление для родителей к юбилею их свадьбы или столь же короткий спич на более общую тему у известных людей – актеров, музыкантов, спортсменов, комиков, блогеров.

Часть из них только недавно начали свою карьеру, часть уже успели выйти в тираж. Многих в России не знает вообще никто, других могут узнать по проектам, в которых они участвовали – "Звездные войны", "Игра престолов", ужастики 1980-х типа "Восставший из ада" или "Пятница, 13-е". Однако есть и полноценные "звезды" как массового, так и авторского кино.

Цены разнятся. Например, ролик от Малкольма Макдауэлла, сыгравшего главные роли в таких культовых фильмах, как "Заводной апельсин" и "Калигула", обойдется в 100 долларов, а от Дольфа Лундгрена – русского боксера Драго из "Рокки IV" – в 350.

Наверняка это тот случай, когда стоимость предложения определяется спросом – у "мужицких" боевиков эпохи VHS осталось немало поклонников. Вряд ли Лундгрену доплачивают за то, что он магистр химии и стипендиат программы Фулбрайта Массачусетского технологического института (для американцев это примерно то же, что Бауманка для нас), но и Вуд, и Норрис оказались более бюджетными вариантами – видеосообщения от них стоят 225 и 300 долларов соответственно.

В России об этом сервисе знают. Тот же Норрис не так давно поздравил с днем города "крутейший" Якутск.

Текст "звездных" заявлений высылается заранее. Если сторона исполнителя не имеет к нему принципиальных претензий, заключается сделка. После этого ролик можно залить на YouTube, чтобы не светить коммерческую подоплеку, то есть бренд Cameo.

В случае с Вудом заказчиком, судя по всему, выступила девушка Эдуарда Бабарико – Александра Зверева. В случае с угрозами Норриса в адрес "Саши ноль процентов" это мог сделать вообще кто угодно – недоброжелателей у Лукашенко в Белоруссии и вокруг нее более чем достаточно.

Этот ларчик открывается просто. Сложнее с Гибсоном и Фрименом – они все-таки находятся в высшей голливудской лиге и не пытаются заработать лишнюю сотню через Cameo. Речь может идти о куда более значительных суммах, но схема по сути та же – привлечение звезды к освещению вопроса, максимально от этой звезды далекого.

Заказчик Фримена известен – это близкие к Демократической партии люди, в том числе бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут. Демократы целенаправленно накручивали истерику, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы и в сговоре с республиканцами, это была осознанная политтехнология, направленная на дискредитацию Трампа.

Да, Фримен – актер дорогостоящий, но и партия у американских демократов далеко не бедная.

Что же касается Гибсона, ранее он уже заявлял о своих теплых чувствах к армянскому народу и о своих армянских друзьях, которыми гордится. Но заявлял, что примечательно, в интервью журналу "Армения", то есть армянская сторона уже привлекала этого австрало-ирландца для нужд своей "мягкой силы", собственной инициативой Гибсона все это не выглядит.

Как бы там ни было, помешательством коллективного Голливуда на проблематике постсоветского пространстве можно пренебречь – это не столько политический активизм, сколько информационная технология, зачастую даже недорогая.

Другое дело, что, описывая происходящее, не стоит перебарщивать с цинизмом. Да, все вышеперечисленные выступают прежде всего как актеры, но принцип публичной оферты тут не работает, то есть купить можно далеко не все. "Звезды" Cameo отказываются наговаривать те или иные тексты, если принципиально с ними не согласны, а Гибсон вряд ли врет о том, что у него есть друзья-армяне.

Помимо прочего, он неистовый (по меркам Голливуда) христианин и уже поэтому может иметь особое отношение к конфликту на Южном Кавказе.

Даже в словах Элайджи Вуда – очевидном проявлении индивидуальной коммерции – легко увидеть что-то по-настоящему трогательное. Когда сидишь в СИЗО КГБ Белоруссии, наверняка приятно получить оплаченную кем-то из близких видеооткрытку со словами поддержки от актера, который сыграл главную роль в экранизации твоей любимой книги.

Это уже не про политику. Это про семью.

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