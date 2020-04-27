Китай и США в войне технологий

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В последние дни напряжённость между Китаем и США похожа на предвоенную. Чего стоят учения в одном только Южно-Китайском море. Только что ABC News (Australian Broadcasting Corporation) опубликовала большой репортаж об учениях австралийского фрегата HMAS Parramatta c тремя кораблями ВМС США в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщает RT .

В Twitter ВМС США подтвердили, что три их военных корабля прошли Южно-Китайское море "в поддержку безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Что такое американское вмешательство за "мир и стабильность" в дела других континентов, мир знает очень хорошо. Когда США хотят мира — готовься к войне. "Несмотря на усилия по борьбе с пандемией, Пекин не сократил свою деятельность в Южно-Китайском море — стратегическом водном пути, через который проходит треть мировых перевозок", — пишет The New York Times. Теперь понятно.

В общем, так США реагируют на увеличившееся геополитическое и технологическое влияние Китая в мире. Формально повод поманеврировать в спорных водах был якобы ответом на то, что Пекин запустил две новые исследовательские станции по искусственным рифам на территории, на которую претендуют Филиппины, и на жалобу Вьетнама на то, что судно береговой охраны Китая протаранило вьетнамскую рыбацкую лодку (китайский сосед-коммунист в намечающемся конфликте, кстати, занимает проамериканскую сторону, отказавшись от сетей 5G, чтобы не злить Вашингтон).

Сама Национально-освободительная армия Китая также проводит чрезвычайно активные и масштабные учения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а официальный аккаунт Восточно-боевого округа НОАК 15 апреля опубликовал статью под заголовком "Отбросить фантазии — быть готовыми к бою!", рассматривая возможность войны как абсолютно реалистичную.

Если грянет война между США и Китаем, России, имеющей с Китаем более 4 тыс. километров границ, точно придётся несладко.

Но оставим пока пессимистичные сценарии и рассмотрим другую войну между США и Китаем, в которой уже виден победитель. Войну высоких технологий.

В апреле 2020 года Всемирная организация интеллектуальной собственности (со штаб-квартирой в Женеве) огласила, что по итогам 2019 года Китай впервые превзошёл США и стал мировым лидером в международных патентных заявках, а телекоммуникационный гигант Huawei Technologies возглавил список компаний третий год подряд, в прошлом году увеличив инвестиции в НИОКР на 30%. В прошлом компания вложила не менее $18,6 млрд в развитие сетей 5G, став безусловным мировым лидером высокоскоростного Интернета в мире. Компаний, вкладывающих столько в развитие высоких технологий, в мире сегодня нет.

Токийский обозреватель Nikkei Asian Review считает, что "40-летняя эпоха технологического мирового лидерства США заканчивается": судя по количеству поданных заявок в прошлом году, в девяти из десяти патентных категорий, включая искусственный интеллект, блокчейн и дроны, в лидерстве оказался Китай. Кроме Huawei, крупнейшими инноваторами оказались технологические гиганты Baidu и Alibaba.

В целом ситуация выглядит так: в 2019 году общее количество заявок на патенты достигло рекордного максимума (265 800), причём 52% поступили из Азии, 23% — из Европы и Северной Америки. На долю компаний из Китая, Японии и Южной Кореи приходится 60% из тех самых золотых "топ-50 ведущих мировых компаний", что говорит о том, что в технологической гонке высоких технологий Азия вырывается вперёд.

Такой технологический рывок Китая объясняется также щедрыми субсидиями китайским производителям в рамках программы Си Цзиньпина "Сделано в Китае в 2025 году". В том числе благодаря государственной стратегии на мировое технологическое лидерство Китай стал ведущим игроком в таких областях, как дроны, искусственный интеллект и регенеративная медицина.

Стремительный рост Китая, который стал лидером международных патентных заявок, показывает долгосрочный сдвиг в направлении инноваций на Восток", — говорит Фрэнсис Гарри, гендиректор ВОИС.

За Китаем идут США, которые были несменяемым лидером с 1978 года.

На третьем месте — Япония.

Huawei опередила японскую Mitsubishi Electric, создав аппликаций на две трети больше. А китайский производитель смартфонов Oppo, например, совершил рывок с 17-го на пятое место, создав высокопроизводительный смартфон по низкой цене.

Сама компания Huawei, с которой администрация Трампа ведёт жесточайшую войну, угрозой санкций добравшись даже до поставщиков её микросхем, оказалась в сложной ситуации.

Вследствие войны Вашингтона с её 5G продажи смартфонов упали, но она не унывает, "перегруппировавшись" и сделав ставку на беспилотный автомобиль, управляемый телефоном Huawei. И здесь она опять входит в прямую конкуренцию с американцами, поставив себе цель стать ведущим поставщиком платформ для self-driving (автономных платформ для вождения с интегрированной электрической системой), которая служит "мозгом" для самостоятельного движения автомобиля. Конкуренты на этом рынке серьёзные — Tesla, Apple, Waymo, Uber и др.

Прошлым летом компания создала собственный вычислительный чип для искусственного интеллекта Ascend910, который будет "обучать" алгоритмам вождения и облегчать разработку автомобилей будущего.

Примечательно, что формирование нового подразделения, занимающегося разработкой интеллектуальных автомобильных решений, глава компании сделал через несколько дней после того, как Вашингтон включил её в чёрный список в мае 2019 года. Вызов в ответ на вызов.

Автономное вождение — и вправду новое поле битвы следующего поколения, — считает Чиу Ши-Фан, технический аналитик Тайваньского института экономических исследований. — Рынок смартфонов — крупнейший драйвер прошлого десятилетия — значительно замедлился. Пока в технологиях автономного вождения ведущую роль играют Google, Intel, Nvidia, но у Китая есть преимущество в коммуникационных микросхемах и технологиях искусственного интеллекта — ключах к автономному вождению".

Конец 2019 года ознаменовался победой Китая над США в патентных заявках и на блокчейн. Китайских компаний, подавших заявки на получение патентов, было в два раза больше, чем американских. Эта технология открывает доступ ко всему: логистике, финансовым услугам и криптовалюте.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group с 512 заявками возглавил рейтинг корпоративных заявителей, за ним последовала британская компания nChain с 468 и IBM с 248 (по данным японской консалтинговой компании NGB на основе данных Innography).

Блокчейн (возможно, самое значимое изобретение со времён Интернета, которое позволяет хранить данные в защищённом от несанкционированного доступа формате) впервые появился в качестве строительного материала для криптовалют, например, биткоина.

К буму блокчейна присоединились и национальные правительства. Народный банк Китая, например, и Центральный банк Швеции готовят свои собственные цифровые валюты (случайно или нет Швеция не участвовала в антикитайской "коронавирусной истерии" — оставляю на ваше усмотрение).

Китайская индустрия микросхем и ставка на техническую самодостаточность — одна из важнейших "скреп" новой китайской экономики под руководством Си Цзиньпина.

Именно поэтому в заблокированную Ухань ходили только одни поезда — привозящие и увозящие инженеров и прочих сотрудников, работающих на стратегическом заводе Yangtze Memory Technologies по производству микросхем. Производство не останавливалось ни днём ни ночью. Вокруг, как в фантастических фильмах, бушевала эпидемия и сновали медики в скафандрах, город был пуст и запечатан, а инженеры продолжали свою работу, вахтовым способом покидая завод в секретном поезде. (Эта история заслуживает отдельной колонки.)

10 марта Ухань посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Это его правительство сделало производство чипов ключевым промышленным приоритетом КНР. Такая напряжённая работа и скорость имеют стратегическое значение для Китая, чтобы выжить и победить в технологической войне и избавиться от зависимости в комплектующих не только от США, но и от южнокорейских и тайваньских компаний, лидирующих на рынке.

Зависимость Китая от США и иностранных технологий — это не только вопрос нацбезопасности, — считает Алекс Капри, старший научный сотрудник Школы бизнеса Национального университета Сингапура. — Эта зависимость создаёт серьёзное препятствие для геополитических амбиций Коммунистической партии Китая как растущей державы, поскольку вся жёсткая и мягкая сила будет зависеть от технологического производства. И речь идёт не только о доле рынка. Это технонационализм в действии".

Китай, долгие годы бывший первой мировой фабрикой и дешёвой рабсилой, работающей за чашку риса, стремительно меняется, перейдя в высшую лигу и становясь лидером высоких технологий. Это с трудом укладывается в голове у чопорного представителя "белого мира", привыкшего размещать заказы на дешёвой фабрике и обвинять работника в воровстве, прибегая к палке. Возможно, именно это — одна из глубинных психологических причин надвигающегося глобального конфликта между Западом (США, Великобританией, Австралией и части Европы) и Китаем.

Пока западные медиа ведут против Китая информационную войну, прибегая к силе крыс, летучих мышей и панголинов, Китай объявляет себя высокотехнологичной державой, а Верховный суд КНР в 2019 году формирует апелляционный трибунал специально для дел об интеллектуальной собственности.

Впервые в истории.

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