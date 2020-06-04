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Комментарий: Длинный язык Майка Помпео - реальная угроза для всего Запада

03.06.2020, 23:09 2728
Комментарий: Длинный язык Майка Помпео - реальная угроза для всего Запада
Несмотря на беспорядки в США, Майк Помпео, который считается "худшим госсекретарем в истории США", продолжает как ни в чем ни бывало лгать, развязав свой "длинный язык". Так, в недавнем интервью Fox News он, намереваясь запугать Европу, заявил, что Китай представляет собой угрозу Западу, "наносит ущерб" интересам США и их западных союзников. Он не сдержался и даже призвал европейские страны сообща противостоять Китаю, сообщает CRI Online.
 
На встрече министров иностранных дел "Большой семёрки" Помпео назвал COVID-19 "уханьским вирусом", а также поддержал решения администрации Трампа приостановить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и разорвать отношения с Организацией. Действия Помпео, идущие вразрез с европейским принципам многосторонности и солидарности, были встречены коллективным бойкотом.
 

Американский журнал "Бизнес инсайдер" недавно привел результаты опросов общественного мнения. Так, в ходе пандемии у 73% немцев негативно относятся к Америке, а у итальянцев уровень поддержки Соединенных Штатов упал до 17%. Это - неизбежный результат политики Соединенных Штатов в отношении своих европейских партнеров.

 
Будучи ведущей мировой державой, США отреагировали на коронавирусную эпидемию хаосом и бездействием, некомпетентность властей привела к гибели более 100 тысяч человек. Произошедший на днях инцидент полицейского произвола в отношении темнокожего американца привел к массовым демонстрациям протеста по всей стране. В ответ на гнев американцев правительство страны угрожает введением армейских подразделений. Где же здесь любимые американцами "права человека"? Известно, что более 10 освещавших протесты журналистов получили ранения в стычках с полицией, некоторые даже были арестованы. И снова вопрос, где же американская "свобода слова"?
 
На днях посольства США в Великобритании, Германии, Дании и других стран оказались в кольце протестующих. Европейцы требовали справедливости для пострадавшего афроамериканца. Это мощный удар по американскому лицемерию, связанному с "правами человека" и "свободой слова". В "Твиттере" под недружественным постом Майка Помпео о Китае есть такой комментарий. "Мы не боимся Китая, мы больше всего боимся тебя".
 

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