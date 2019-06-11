Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдаче материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к "смерти автономии" Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?

В воскресенье в Гонконге начались массовые протесты, которые привели к столкновениям с полицией. По разным оценкам, в акции приняли участие от 240 тысяч до одного миллиона человек. Поводом для манифестаций стала готовность местных властей наладить сотрудничество с материковым Китаем в вопросе экстрадиции – сейчас соответствующего соглашения между автономией и Пекином нет. Местная оппозиция выступила против документа, назвав соглашение об экстрадиции "смертью автономии" Гонконга.

Несмотря на то, что крупных столкновений не было, полиция применила против демонстрантов перцовый и слезоточивый газ, а также дубинки. Несколько человек пострадали, семеро задержаны.

В то же время глава администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась идти на уступки протестующим и сообщила, что работа по принятию поправок к закону об экстрадиции, несмотря на массовые протесты и недовольство со стороны общества, все равно будет продолжена, передает The New York Times.

Китайские государственные СМИ поспешили обвинить иностранные силы в попытках дестабилизации положения в Гонконге. Так, по мнению газеты China Daily, "некоторые жители Гонконга были обмануты оппозиционным лагерем и их иностранными союзниками, поддержавшими кампанию против экстрадиции".

Напомним, в июне 2014 года уже происходили схожие события – тогда жители Гонконга массово выступили против изменения избирательного закона, держа в руках желтые зонтики, которые защищали их от солнца и слезоточивого газа. С тех пор зонты этого цвета стали символом протестных маршей. Многотысячные демонстрации в 2014 году начались 28 сентября и продолжались 79 дней, считаясь самыми крупными в КНР со времен студенческих волнений 1989 года.

После протестов Пекин отказался от идеи взять под контроль избирательный процесс в регионе. А в апреле этого года суд Гонконга признал виновными девять человек, организовавших "революцию зонтиков", в подстрекательстве к беспорядкам.

Некоторые эксперты полагают, что "желтые зонтики" вновь вернулись на улицы бывшей британской колонии, но теперь они протестуют против соглашения по экстрадиции, организационно опираясь на силы и ресурсы местного бизнеса.

Стоять за протестами может бизнес-элита, учитывая, что сейчас идет торговая война Китая и США. Можно предположить, что организаторы те же, что и при событиях с "желтыми зонтиками", – заявил газете "ВЗГЛЯД" замдиректора Института Дальнего Востока РАН, экономист Андрей Островский.

Эксперт отметил: как и в случае с протестами "желтых зонтиков" в 2014 году, местный бизнес сообразил, что, кроме убытков от интеграции с Пекином, он ничего не получит. "В случае с нынешними протестами все то же самое – прежде всего страдает гонконгский бизнес, который живет в основном за счет торговли и огромных финансовых льгот, которые Гонконг получает благодаря так называемому соглашению "Одна страна, две системы". Если баланс нарушится, благоприятная среда для бизнесменов сразу сузится. А это основные виды деятельности для жителей Гонконга – торговля, бизнес, услуги, банки", – пояснил эксперт.

Он также считает, что протесты не стоит недооценивать. По его мнению, они очень схожи с событиями 2014 года.

Протесты могут быть достаточно серьезными. Вы помните события, которые были несколько лет назад с "желтыми зонтиками"? Примерно то же самое происходит и сейчас. Идет попытка раскачать и обострить ситуацию в Гонконге. Обоснование – что вместе с преступниками могут выдать и бизнесменов, и политических противников. И в первом, и во втором случае это искусственно созданное мероприятие, которое проходит на фоне торговой войны между США и Китаем", – считает Островский.

Экономист также заявил, что Китай не нарушает подписанную с британцами декларацию, которая подразумевает широчайшую автономию Гонконга до 2047 года. "Речь идет о подписании соглашения, которое Гонконг сам подписал после проведения переговоров. Обе стороны добровольно его заключили. Не хотели бы, не подписывали. Гонконг – это часть Китая, к чему жители КНР относятся очень болезненно", – пояснил эксперт.

Иного мнения придерживается директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов. "Как показывают события последних нескольких лет, протестные настроения в Гонконге нарастают. И по количеству выступлений, и по их глубине", – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД

Это пока не "движение зонтиков", которое было в 2014 году. Но настроения затрагивают одну и ту же аудиторию – прежде всего это молодежь и студенты.

Сходство с "желтыми зонтиками" неочевидно, но это не значит, что происходящее сейчас не выльется в ту же самую историю.

В Китае многие говорят, что с "желтыми зонтиками" поступили мягко. Были многие задержаны, но и многих отпустили. Не было не только расстрелов, не было даже тюремных сроков. Теперь же в Пекине задумываются над тем, чтобы ужесточить свою политику в отношении протестующих в Гонконге", – отметил Маслов.

По его мнению, нынешним протестам предшествовал целый ряд событий, произошедших с начала этого года. "Решения, направленные на углубление интеграции Гонконга с материком, вызвали очень много протестов. СМИ начали писать, что речь идет об утрате идентичности Гонконга относительно Китая. Это расценивается, как нарушение правил, которые сама же КНР установила – о постепенном включении Гонконга в материк", – добавил Маслов.

При этом он считает, что иностранные государства не стоят за организацией протестов.

То, что я наблюдаю в Гонконге, это постоянно присутствующее протестное настроение в обществе. Местная пресса, конечно, винит в организации протестов американцев и британцев, но их деятельность на территории Гонконга была свернута. То есть прямых рычагов воздействия у них нет", – пояснил эксперт.

Однако есть непрямые рычаги воздействия в виде Интернета. По словам китаиста, глобальная Сеть в Гонконге находится в свободном доступе, в отличие от КНР. "И я думаю, что сегодня активные обсуждения в Сети гонконгской молодежью сами по себе индуцируют эти настроения", – считает Маслов.

Еще одной причиной недовольства жителей Гонконга стала публикация китайским правительством в феврале 2019 года проекта под названием "План интеграции зоны большого залива", который формально касается только экономических преобразований. Это интеграция в единую зону Гонконга и Макао, с одной стороны, и провинции Гуандун - с другой, пояснил Маслов.

По его словам, многие заметили, что если Гонконг и Макао – это относительно крупные, серьезные города, то когда говорят о Гуандуне, то там перечисляются очень мелкие города. "И многим стало обидно, что Гонконг сравнивают с ними. Также стало очевидно, что Гонконг теряет свою привлекательность именно как финансовый хаб. А собственно на этом местный бизнес делает деньги", – пояснил Маслов.

И это уже нечто большее. Это не уровень размышления студентов, это уровень размышления бизнесменов. Наверное, Пекин впервые за много лет наступил на горло уже бизнесу. И поскольку это все наложилось на уже существующее недовольство, вот потому и происходит такая история", – заключил Маслов.

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