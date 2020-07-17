Мир остается неизменной надеждой всего человечества

"Китай всегда был и остается миролюбивой страной, он никогда не претендовал на гегемонию. У китайской нации нет гена экспансии", - сказала в одном из своих выступлений посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь, пишет газета "Вечерний Бишкек".

Это подтверждают и история Поднебесной, это видно по ее отношению к другим странам, с которыми она старается выстраивать взаимовыгодные экономические и культурно-гуманитарные связи. Именно Китай предложил миру инициативу совместного строительства "Одного пояса - одного пути" и идею о создании сообщества единой судьбы человечества, постоянно призывает страны сплотиться перед угрозами и вызовами современности, как в случае с пандемией COVID-19. И никогда не прибегал к шантажу и угрозам по отношению к другим странам. В выступлениях его высшего руководства всегда звучат ответственные, четкие и, я бы сказала, по-восточному мудрые предложения и заявления. Хотя в каких-то случаях великой державе, казалось бы, можно было действовать жестче и категоричнее. Но в Пекине руководствуются внешнеполитическим курсом на добрососедство и партнёрство", - отмечает дипломат в интервью изданию.

Помощь без условий и корыстных интересов

Стержень всей концепции "Один пояс - один путь", выдвинутой Китаем, - это совместный проект абсолютно для всех стран, кто пожелает в нем участвовать, и главные его принципы - совместное обсуждение, совместное строительство и совместное использование. А созданное общими усилиями, как известно, не только сближает и укрепляет дружеские отношения между странами, но и даёт мощный импульс для национального развития и процветания каждой.

И большинство государств за семь лет существования инициативы уже присоединились к ней и убедились в ее преимуществах. Можно назвать сотни успешных проектов, реализуемых в рамках "Пояса-пути" в России, Египте, Казахстане, Узбекистане и во многих других государствах и регионах. В Беларуси, например, осуществляется большой проект "Большой камень", в который китайские инвесторы вкладывают свои деньги, белорусское правительство предоставляет гарантии, и даже некоторые объекты строятся под его заказ. Кыргызстан пока не в полной мере использует потенциал "Пояса-пути", но, как очень верно и образно подметила посол КНР в КР Ду Дэвэнь, китайская сторона искренне приглашает кыргызскую и дальше вместе мчаться в "экспресс-поезде" для общего развития.

Во время своего визита в Кыргызстан в прошлом году Председатель КНР господин Си Цзиньпин выразил эту мысль еще полнее: "Развитие стратегических и дружественных отношений между Китаем и Кыргызстаном является важной частью создания сообщества единой судьбы Китая и сопредельных государств. Китайская сторона готова расширять практическое сотрудничество с кыргызской стороной в разных областях и вместе с Кыргызстаном прилагать усилия, чтобы создать сообщество китайско-кыргызской единой судьбы, для которого характерен прочный мир и общее процветание".

Но временами из-за океана дует "ветер", под завывания которого начинают муссировать так называемую "китайскую угрозу" или "долговую ловушку Китая", распространять сплетни о том, что большое количество граждан Китая якобы переселят в Кыргызстан, что придётся отдать Китаю землю в счет возвращения долга. Слава Богу, что большинство кыргызстанцев понимает, что все эти выпады - безуспешные попытки вбить кол в кыргызско-китайские отношения.

В основном самые громкие обсуждения происходят по поводу применения кредитов, но тут причастность самого Китая к нашей коррупции даже не обсуждается. Что касается мнимых угроз о зависимости от Китая, то спорных территорий между странами нет, приграничные вопросы с Китаем давно уже сняты с повестки. Нам не стоит забывать, что Европа, Америка в ближайшем будущем не планируют инвестировать в Кыргызстан или давать кредиты в таком же большом объеме, как сейчас делает Китай. Благодаря Китаю и его инициативе "Один пояс - один путь" у таких стран, как наш Кыргызстан, появились огромные возможности для совместного развития. Между прочим, Китай это всегда делает без каких-либо особых условий или корыстных целей. И сам Китай всячески тоже привлекает инвестиции и берёт кредиты для успешного развития своей экономики", - убедительно аргументировал все выпады Кошойбек Алыкулов, почетный профессор, доцент, кандидат технических наук.

Кстати, по официальным данным Нацстаткомитета, за период с 2010 года по 2018 год лишь 268 граждан Китая получили кыргызское гражданство, среди них 171 этнический китайский кыргыз. А так называемая массовая иммиграция китайских граждан в Кыргызстан - просто чушь. Что касается долгов Кыргызстана, то, как сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков. привлечение иностранных средств и инвестиций является важным методом для стимулирования развития экономики во всех странах, и Кыргызстан не исключение.

И то, что Китай стал первой страной, которая делимитировала границу с Кыргызстаном, подтверждает миролюбивые позиции нашего соседа. Более чем 1000-километровая китайско-кыргызская граница является границей дружбы между народами наших стран. А вот на кыргызско-таджикской границе, по словам бывшего первого заместителя министра обороны Кыргызстана Мурата Бейшенова, за последние 5 лет произошло более 100 вооруженных конфликтов. И тучи там собираются время от времени даже не потому, что до сих пор не определена четкая линия границы. А потому, как считают эксперты, есть силы, которые всячески тормозят ее делимитацию в данном месте.

В последнее время, как сообщалось в кыргызских СМИ, в район границы, например, зачастили западные советники под самыми разными, конечно, по их словам, благовидными предлогами, например, борьбы с терроризмом, контрабандой наркотиков, но почему-то в большинстве случаев после их посещения этих мест напряжение там усиливается. Центральная Азия, по мнению аналитиков, была и остается зоной американского внимания, и США не оставляют попыток потеснить влияние России и Китая в этом регионе. Но стычки хоть и происходят тут часто и в большинстве своем спровоцированные, но имеют локальный характер и существенного влияния на геополитическую ситуацию в мире пока не оказывают, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Только благоразумный компромисс

Гораздо больше встревожил мир, и без того пребывающий в состоянии уже перманентного нервного напряжения из-за десятков других причин - от пандемии COVID-19 и скачков цен на нефть до прокатившейся по десяткам стран волны уличного насилия из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, конфликт двух ядерных держав Китая и Индии, случившийся в середине июня в Гималаях. По оценкам политологов, он может сильно повлиять на мировой политический ландшафт. Очень многое зависит сейчас от действий высшего руководства этих стран.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу и напали на китайских военных, спровоцировав столкновение. Дели сообщил, что индийцы сожгли обнаруженные ими китайские палатки в районе, где они не должны были стоять.

Все это происходит в Кашмире, в его части под названием Аксайчин, которая расположена на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Что интересно название этого участка уйгурское - Аксайчин и дословно переводится с уйгурского языка как "Белый овраг Чин". Это огромная высокогорная соляная пустыня на высоте в среднем почти в 5 тысяч метров. Здесь почти нет постоянных жителей, населенных пунктов и даже растительности - из-за отсутствия осадков. Но стратегически этот участок очень важен.

Эта территория управляется Китаем, но много лет оспаривается Индией.

И вполне понятна и объяснима позиция МИД КНР, его официальный представитель Чжао Лицзянь заявил, что Пекин намерен следовать своим двусторонним обязательствам, однако "привержен защите национального территориального суверенитета и безопасности, а также поддержанию мира и стабильности в пограничной зоне между Китаем и Индией".

В настоящее время общая ситуация вдоль границы является стабильной и контролируемой. Между Китаем и Индией организованы и поддерживаются бесперебойные каналы связи как в дипломатической, так и военной областях. Мы считаем, что проблемы могут быть надлежащим образом решены после двусторонних переговоров и консультаций", - добавил официальный представитель МИД КНР.

Обе стороны создали механизмы как на военном, так и на дипломатическом уровнях для урегулирования ситуаций, которые могут возникать в приграничных районах мирным путем посредством диалога, и продолжат поддерживать взаимодействие по этим каналам", - подтвердил и официальный представитель МИД Индии.

И если Запад, судя по событиям, никоим образом не мог быть причастен к давнему конфликту на этих рубежах, то он тут же попытался со своей гегемонистской наглостью использовать его в своих интересах. Госсекретарь Соединенных Штатов сразу же, как всегда, выступил в своем амплуа обвинителя Китая, дескать, США стали свидетелями того, как "растущие силы Китая продвинулись к северу от Индии на линии фактического контроля на индийской границе". И даже после того, как официальные представители Пекина и Нью-Дели отвергли предложение главы Белого дома выступить в качестве посредника в споре, в США пошли на обман, заявив, что, дескать, президент Трамп обсуждал ситуацию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийская сторона тут же выступила с категоричным отрицанием этого шокирующего факта откровенной лжи.

Впрочем, для Запада подобные выходки, иначе не скажешь, - обычная практика. США каждый раз стараются показывать, что они, якобы рулят в мире, что являются его спасителями, а заодно при возможности ударить по имиджу Китая. Америка еще не забыла, что недавно она была гегемоном, и все еще пытается навязывать свои решения всему миру.

Конфликт Китая и Индии некоторые аналитики склонны рассматривать и как хитрый план США: можно столкнуть между собой две сильнейшие экономики Азии в одном регионе, они будут тратить средства на вооружение, информационные войны и отвлекут ресурсы от развития и потом появился шанс затянуть Индию в свои схемы, направленные, естественно, против Китая. Но, думается, что и китайской, и индийской сторонам этот замысел понятен.

Мир остается неизменной надеждой человечества

То, что касается происходящего между Китаем и Индией, на самом деле имеет прямое отношение к теме биполярности в Азии. Проблема в том, что раскручивается волна взаимного недоверия, взаимной подозрительности не только между Китаем и США, но очевидным образом проявляется в отношениях Китая и Индии", - считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов. "Этот трагический инцидент как напоминание о том, что решить проблему удастся только тогда, когда две стороны готовы к компромиссу".

Ни Китай, ни Индия не желают превращать этот конфликт в вооруженное противостояние. Как считают эксперты, Индия не пойдет ни на какие сделки с Западом.

Дели ни в коем случае не устроит роль регионального вассала Вашингтона, индийцы претендуют на роль мощной самостоятельной державы, проводящей независимую политику. Да и Китаю тоже совершенно не нужно, чтобы Индия, с которой у Поднебесной год от года растет товарооборот, качнулась в сторону тесных отношений США. И не надо быть экспертом, чтобы сказать, что в интересах обеих стран компромиссно решить эту ситуацию в максимально дружеском ключе, чтобы ни одна из сторон не выглядела победителем или побежденным, тем более что Индия и Китай - члены ШОС. И для нее, думается, найдется своя роль в урегулировании этого конфликта, потому что эта организация создавалась и развивалась на основе институтов по укреплению взаимного доверия. То есть площадка Шанхайской организации сотрудничества может сыграть свою роль.

Антикитайская политика США обусловлена еще и грядущими выборами. Создание образа внешнего врага и предвыборные обещания "давить" страну-конкурента - типичная политическая технология, приносившая успех будущим американским президентам. В 2016 году "врагом" стала Россия. Сейчас мы наблюдаем аналогичную ситуацию, только теперь во всех бедах уже винят Китай, в котором США видят нового претендента на мировое господство. Поэтому у западных политиков стало идеей фикс - с помощью дипломатического давления и экономических санкций склонить Китай к нужной им линии поведения.

Многие западные эксперты просто захлебываются, призывая США поддержать Индию в военном конфликте с Китаем, обвинив его в незаконном пересечении границы. По их мнению, самая густонаселенная демократическая страна мира сталкивается с той же китайской агрессией, которую Вьетнам, Малайзия и Филиппины испытывают почти каждый день в Южно-Китайском море. И это создает якобы угрозу для возглавляемого американцами либерального международного порядка.

Тихоокеанский регион во многих отношениях является самым важным театром для внешней политики США и, безусловно, самым важным театром конкуренции с Китаем. Ключевые документы по национальной безопасности и стратегии администрации Д. Трампа довольно четко указывают на то, что приоритетом США является и будет оставаться Азиатский регион.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, Вашингтон давно демонстрирует свой интерес к этому региону.

Не только для Вашингтона, но и для всей мировой экономики морские пути, которые проходят вдоль китайского побережья, являются жизненно важными. Это морской путь, который соединяет Европу и Ближний Восток с Японией, Южной Кореей, Китаем, Тайванем. Это один из основных торговых путей. И, конечно, официальный Вашингтон хотел бы его контролировать. Но сейчас у Китая имеются достаточно мощные Вооружённые силы, чтобы сдержать американские амбиции", - отметил эксперт.

Поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам всех стран региона, но при этом требует вклада каждого из государств, считает председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, "сталкиваясь с различными угрозами в сфере безопасности, страны должны действовать сообща, непоколебимо поддерживать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, постоянно совершенствовать новые партнерские отношения в области безопасности, способствовать созданию архитектуры безопасности, которая бы отвечала фактическому региональному развитию, активнее продвигать обеспечение прочного мира и всеобщей безопасности в АТР".

Мир остается неизменной надеждой всего человечества, Китай твердо придерживается необходимости продвигать сотрудничество путем диалога, способствовать миру путем сотрудничества и благодаря миру обеспечивать развитие", - добавил китайский лидер.









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