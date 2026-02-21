20.02.2026, 20:58 4156
"Наравне" и "наряду" имеют разный оттенок - филолог разъяснила формулировку о русском языке в проекте новой Конституции Эксклюзив КТ
Рассказать друзьям
Филолог, эксперт в коммуникациях Гайнель-Хаят Шакирова разъяснила журналисту Kazakhstan Today формулировку о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
С точки зрения семантики слова "наравне" и "наряду" действительно имеют разный оттенок одного и того же значения. Если "наравне" предполагает жесткое требование и может интерпретироваться как обязательное использование русского языка во всех сферах на тех же основаниях, что и государственного языка, то "наряду" звучит не так категорично, но при этом подчеркивает распространенность именно русского языка в стране. В новой редакции русский и казахский язык, обладая разными статусами, тем не менее официально имеют право на одни и те же возможности и полномочия. Русский язык свободно может употребляться и использоваться как в быту, так и в деловой, образовательной, культурной и медийной сферах", - пояснила специалист.
При этом, отметила Гайнель-Хаят Шакирова, такая формулировка гарантирует запрет на какую-либо дискриминацию полномочий русского языка.
Если смотреть шире, то в этот гипотетический "ряд" позже могут войти и другие языки - например, английский, который все чаще становится третьим, а то и вторым языком подрастающего поколения и звучит как в образовательных учреждениях, так и на международных мероприятиях, коих в Казахстане последние годы стало кратно больше. Например, Игры Кочевников", - добавила она.
Напомним, в начале февраля в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка. В частности, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.
Как пояснил тогда заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду).
Ранее этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook также прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
Недавно казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
18.02.2026, 21:18 22156
Соломоново решение - политолог о сохранении статуса русского языка в новой Конституции
Рассказать друзьям
Казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции, сообщает sputnik.kz.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
Некоторые депутаты парламента и члены конституционной комиссии даже публично высказывались по этому поводу, говоря о том, что не нужно муссировать в нынешних непростых условиях такую тему, потому что здесь очень большая эмоциональная составляющая, наложенная, действительно, на определенные сложности с продвижением государственного языка. Хотя, на мой взгляд, он вполне эволюционно расширяет сферы деятельности, начиная с того, что демографически носителей государственного языка становится все больше и больше и со временем силу еще больше наберет. Никто, наверное, в этом не сомневается", - добавил он.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции. Однако казахский язык приоритетнее.
Статус официального языка подразумевает под собой, что это основной язык законотворческой деятельности, судебной власти и делового оборота. Но у нас второе постановление Конституционного совета 2007 года установило приоритет государственного языка", - добавил он.
По его словам, постановление Конституционного совета 2007 года нашло отражение в новой Конституции.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
13.02.2026, 21:39 64051
Как "сбитые летчики" досрочные выборы хотели
Фото: kabar.kg
Рассказать друзьям
События последней недели на политическом треке происходили с такой скоростью, что за ними не успевали следить даже депутаты парламента. Отставка главы ГКНБ, сложение полномочий спикером жогорку кенеша и много других кадровых перестановок и политических решений были восприняты в обществе как очень тревожные симптомы. А потоки новостей распространяемых через соцсети, зачастую противоречивых и приправленных слухами, не оставляли шансов, чтобы разобраться в том, что же все-таки происходит, пишет kabar.kg.
Триггером этих событий стало обращение 75 деятелей, которые попытались навязать обществу рукотворный кризис и нарративы о том, что в Кыргызстане срочно пора проводить президентские выборы. Представив альтернативное толкование конституционных норм, далее начали продвигать тезисы о том, что кто-то может начать сомневаться в легитимности власти, когда существуют разные представления о сроках правления лидера государства.
Самое интересное началось после того, как стало известно, что инициативная группа, с легкой руки Эдиля Байсалова получившая название "сбитые летчики", прикрывалась Камчыбеком Ташиевым. От его имени они призывали депутатов, политиков и общественников подписать нашумевшее обращение, ну и, по классике, определиться: "на чьей вы стороне?". Естественно, что после такого пошел шорох, элиты начали шептаться и раскалываться, эти процессы начали проецироваться на общество, и дальнейшее бездействие могло привести к печальным последствиям. ГКНБ на ситуацию не отреагировало или упустило, несмотря на то, что имели место спекуляции, связанные с именем на тот момент главы силового ведомства.
Самой большой ошибкой аксакалов, якобы активистов, было то, что они начали противопоставлять президента КР и экс-главу ГКНБ. Еще большей проблемой стало то, что ситуацией моментально воспользовались наши "заклятые друзья", которые используют малейший повод для того, чтобы пускать волны фейков и слухов. Подключилась иностранная либеральная пресса с экспертными заготовками. Влияние внешних факторов, конечно, не стоит преувеличивать, но, тем не менее, их нужно иметь в виду. Внешние игроки не оставляют попыток разделить и фрагментировать общество, посеять смуту и дестабилизировать обстановку.
В общем ситуация пошла по тому пути, когда президент должен был действовать, чтобы не позволить расколоть общество и снизить накал страстей. Результатом этого стали отставки и перестановки в высших эшелонах власти, в причинах которых общество не могло разобраться сразу. Поэтому некоторые кадровые решения, по началу, были восприняты с недоумением.
В последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые "сбитые летчики" и "политические банкроты", прикрываясь именем народного генерала, возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени, активно продвигать якобы уже принятые решения о личных властных притязаниях, предстоящей смене власти, создавать атмосферу недоговоренности и скрытого противостояния. Именно они начали расшатывать то равновесие, которое долгие годы обеспечивало стабильность. В результате возникла опасная двусмысленность. В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти", - заявлял вице-премьер Эдиль Байсалов.
При этом Эдиль Байсалов подчеркнул, что никаких юридических оснований для досрочных президентских выборов нет, что заявления о разночтениях в старой и новой Конституции надуманны и притянуты за уши. И такого мнения придерживаются многие политики и эксперты.
Обращает на себя внимание и другой очень важный момент. Все понимают, что выборная кампания в это период отвлекает на себя все внимание общества, элит и политических групп. Это время активных действий на внутренних треках. Но при этом, на внешнем контуре все останавливается - реализация международных инфраструктурных проектов, инвестиции в экономику и так далее.
Кому это нужно сейчас, когда страна находится на подъеме, проходит фазу устроенного развития?" - задаются вопросом эксперты.
Политолог, эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу полагает, что надуманные, навязанные обществу споры вокруг сроков полномочий президента могли быть предтечей или технологией запуска процесса дестабилизации страны.
Такую ситуацию обязательно используют не только внутренние силы. Реваншистов у нас очень много, но и внешние силы, которые заинтересованы в дестабилизации всего нашего региона. Поэтому президент сразу провел телефонные разговоры с президентами соседних стран. Кыргызстан сейчас находится на пути развития, очень много глобальных проектов, решаются задачи глобального масштаба. Это и возведение ГЭС "Камбар-Ата -1", это и строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Все это сейчас переходит в активную фазу реализации. Дестабилизация как минимум приостановила бы эти проекты и откатила нас назад. Народ тоже должен это понимать и не дать разным группам, различным политикам и заинтересованным лицам раскачать эту ситуацию", - подчеркивает Эдил Марлис уулу.
В этом контексте эксперты обращают внимание на то, что "75 подписантов" изначально уже тоном своего письма, выдвижением условий и требований не планировали вести цивилизованный политический диалог. Это был вызов, и президент его принял, обратился в Конституционный суд, переведя спорный вопрос о сроках выборов из политического поля в правовое русло.
В таких условиях принципиально важно, чтобы вопрос решался не в формате политического давления, эмоций или уличной мобилизации, а исключительно в правовом поле. Окончательная точка в подобных вопросах должна ставиться не в соцсетях и не через политические заявления, а через компетентный юридический механизм - Конституционный суд, который и создан для разрешения таких коллизий. Чем раньше будет дано четкое публичное и юридически безупречное разъяснение, тем меньше риск того, что тема превратится в инструмент политизации и раскачивания ситуации в предвыборный период", - пояснил политолог Бакытбек Жумагулов.
Заключение Конституционного суда по обращению президента Садыра Жапарова будет вынесено 17 февраля. Этим решением будет поставлена точка в вопросе о том, когда в Кыргызстане должны быть проведены выборы главы государства.
А самые активные подписанты из числа 75 активистов пока дают показания на предмет того, кто мог объединить эту разношерстную компанию, и какие еще мотивы могли двигать группой лиц, требовавших досрочные выборы. Учитывая, что МВД возбудило уголовное дело по статье "Массовые беспорядки" нужно дождаться результатов следствия.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
10.02.2026, 20:53 83906
"Языковой вопрос". Казахстанский политолог о русском языке в проекте Конституции
Фото: facebook.com/adaniyar
Рассказать друзьям
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
"В первом варианте новой Конституции, опубликованном 31 января, статья 9 гласила:
1. Государственный язык Республики Казахстан - казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана.
Это был немного исправленный вариант ст. 7 нынешней Конституции, который гласит:
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
Эта норма не менялась с 1995 г., когда заменила 8-ю норму преамбулы Конституции 1993 г.:
В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Государство гарантирует сохранение сферы применения языка межнационального общения и других языков, заботится об их свободном развитии. Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения государственным языком или языком межнационального общения.
Нормы про статус казахского языка как государственного и русского языка как языка межнационального общения появились в основном законе в сентябре 1989 г.
С 1995 г. статус русского языка неофициально определялся как "официальный", но ключевой формулировкой было слово "наравне". Конституционный совет в мае 1997 г. указал:
"Данная конституционная норма понимается однозначно, что в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств".
Национал-популисты регулярно выступали с требованием убрать упоминания русского языка из Конституции, однако ни государство, ни общество интереса к этой инициативе не проявляли, исходя из значимости русского языка для страны и важности сохранения межнационального мира.
В феврале 2007 г. Н. Назарбаев озвучил проект триединства языков:
"Это: казахский язык - государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык - язык успешной интеграции в глобальную экономику".
Эта норма была отражена в Госпрограмме функционирования и развития языков на 2001-2010 гг., хотя при этом была принята "Концепция расширения сферы функционирования государственного языка, повышения его конкурентоспособности" (ноябрь 2007 г.).
В Стратегическом плане развития до 2020 г., принятом в 2010 г., про язык говорилось следующим образом:
"Последовательно и поэтапно расширится использование государственного языка во всех сферах жизнедеятельности общества".
В сентябре 2019 г. К. Токаев в своем послании заявил:
"Считаю, что роль казахского языка как государственного будет усилена и наступит время, когда он станет языком межнационального общения. Однако, чтобы достичь такого уровня, нужны не громкие заявления, а наша общая работа".
В Госпрограмме по реализации языковой политики в РК на 2020-2025 годы были отражены "необходимые меры для полноценного функционирования государственного языка, имеющего глубокую историческую, культурную и психологическую базу, как языка межэтнического общения на территории Казахстана".
В 2024 и 2025 гг. на сессиях АНК Токаев вновь говорил о статусе казахского языка, который "со временем станет языком межэтнического общения". И как уже отмечалось выше, в конце января появился проект основного закона, который сохранял языковой статус-кво.
Появление любого проекта с упоминанием языка традиционно вызывает яростное обсуждение этого вопроса. Одни потребовали убрать упоминание русского языка, другие - оставить эту норму. Госсоветник Е. Карин специально несколько раз разъяснил, что казахский язык "никогда не утратит" статус государственного.
Депутат Бапи указал, что "значительная часть критики проекта новой Конституции упирается в языковой вопрос" и "нельзя однозначно и резко отвергать требования народа, у которого пробудилось национальное достоинство". По мнению другого депутата, "казахскоязычная среда уже приближается к 80%".
Данные статистики тут достаточно лукавы. По материалам переписи 2021 г., 99,6% казахов владеет казахским, 79,5% - русским, а 39,7% - английским. По той же переписи знание казахского демонстрируют 25,1% русских, 23,7% украинцев, 72% узбеков, 30,7% грузин, 40,9% чеченцев, 26,8% евреев, 36,5% корейцев, проживающих в Казахстане и т.д.
По степени владения только 55% казахов, указавших знание языка, сообщили, что свободно пишут на казахском, 40,2% - на русском.
Еще более интересные цифры получены по использованию в повседневной жизни. Только 0,4% казахов были отмечены как не владеющие государственным языком, но из тех, кто владеет, 36,6% указали, что им не пользуются.
При этом Госпрограмма по реализации языковой политики на 2020-2025 гг. ставила задачу доведения доли населения, владеющего государственным языком, до 95% - уровня, который по материалам переписи уже достигнут.
Если совместить данные статистиков и социологов, то получается картина, при которой казахский социум делится на три примерно одинаковых части - преимущественно русскоязычная, преимущественно казахскоязычная и билингвы.
С годами доля казахского населения продолжает расти: в конце 90-х она превысила 50%, в середине нулевых - 60%, в начале двадцатых - 70%, но внутреннее соотношение не меняется.
С одной стороны на языковую ситуацию влияет приток казахскоязычного населения в крупные города, а с другой - тот факт, что львиная доля информационного контента доступна населению на русском языке (включая не только российский, но и глобальный).
Казахская литература и наука с выработкой собственного контента в годы независимости не справились, а лингвисты в основном ушли в "очищение" языка от примесей и придумывание новых терминов, которые до населения так и не дошли.
Кроме того, нулевые стали временем глобального изменения информационного пространства, когда на первое место вышли видео- и аудиоматериалы, способствующие падению навыков письма, чтения, анализа текстов, счета, а заодно и снижению накопления обработанных данных.
Таким образом, русскоязычие означало широкий доступ к информации и коммуникациям, что не вписывалось в хотелки национал-популистов как на построение мононационального, так и моноязычного государства.
Государство, в свою очередь, делало ставку не на национальную, а на гражданскую идентичность казахстанского общества.
Лет двадцать назад достаточно бурно вспыхнули дискуссии о делении общества на "нагызов" и "шала", которые затем частично переименовались в "нациков" и "вату". Бурные препирательства шли по поводу проекта Доктрины национального единства. Культурно-языковые разрезы хаотично перемешались с политическими и даже алфавитными.
Ситуацию балансировало то, что первый президент взял на себя роль как "главного казахстанца", так и "главного казаха".
В 2017 г. было принято решение о переходе казахского языка на латиницу, однако по факту процесс ушел в символизм и там и остался.
Транзит власти придал новый импульс старым идеологическим спорам. Новая власть взяла курс на интеграцию гражданской и национальной идентичностей в нечто единое вкупе с модернизационным дискурсом на базе представления президента о совершенном гражданине.
Разработка Концепции внутренней политики и конституционная реформа позволили обобщить накопленные подходы: с одной стороны, консолидация общества в единый народ, а с другой - борьба с недостатками сложившегося менталитета в виде пропаганды идей светскости, толерантности, трудолюбия, образования, законности, экологичности и т.д.
Естественно, несколько изменилась и национально-языковая парадигма. Казахская терминология и ономастика стала активно внедряться в русские тексты. В кадровой политике заметно выросла прослойка славян-билингвов.
При этом защита межнационального согласия и стабильности была резко усилена на конституционном уровне - исходя как из внутреннего запроса, так и из-за наличия деструктивного внешнего давления.
Пересмотр конституционных норм тут же пробудил массив профессиональных радетелей и языковых радикалов, которые бросились критиковать проект за его якобы "антиказахскость".
В 2022 г. атака на статус русского языка уже производилась, но была быстро погашена. В 2026 г. комиссия решила поменять одно слово, тем более что власть имеет собственное представление о нациестроительстве и перспективах казахского языка.
В проекте Конституции упоминание официального статуса русского языка осталось, но вместо "наравне" с казахским решено было написать "наряду" с казахским. Несмотря на синонимичность обоих терминов, в основе первого лежит понятие "равный", а в основе второго - "рядом".
На уровне символов это означает некоторое снижение статуса, но с сохранением официальности в основном законе и запрете на дискриминацию.
Впрочем, депутат Заитов тут же сообщил:
"Теперь в новой редакции текста русский язык не является равным - он используется наряду. Для понимающих это не маленькая победа… Чтобы превратить это достижение в победу, нам нужна сдержанность. Успех требует сдержанности. А нам предстоит ещё многого добиться".
Понятно, о чем говорит мажилисмен. Его коллега, депутат Толыкбай, тут же призвал "казахизировать северные и восточные регионы". В минувшем году депутат Дайрабаев уже возмущался тем, что в северных регионах названия населенных пунктов и улиц не переведены на государственный язык. Депутат Иса отметил, что "совершенствование законодательства о госязыке - это крайне важный вопрос, требующий дальнейшего развития".
И это вполне понятно, поскольку конституционная новация дает возможность скорректировать все языковое законодательство.
Власть вновь пытается найти компромисс между двумя общественными запросами и факторами риска, но вопрос уходит не только в статус, но и в конкурентоспособность языков.
Судя по всему, аргументом в пользу усиления казахскости стала вера в возможность ИИ вывести государственный язык на новый уровень. В задачах для купленного в прошлом году суперкомпьютера сразу было указано развитие "первой казахстанской языковой модели KazLLM, способной анализировать и генерировать тексты на казахском языке". Эту задачу творческая интеллигенция, в отличие от баталий за статус, доблестно провалила.
С другой стороны, русскоязычные нейросети и чаты уже успели завоевать популярность. В основе и тех, и других лежат американские технологии, дающие большой процент глюков, дурно влияющие на когнитивные способности пользователей и продвигаемые на модели надувания финансового мыльного пузыря.
Но именно они, видимо, теперь будут обеспечивать конкуренцию между русским и казахским контентом, а заодно и стирать грань между ними, обеспечивая взаимный перевод.
Вместе с тем нужно понимать, что некоторые деятели рассматривают замену одного слова как "победу", т.е. мыслят категориями военных действий и имеют образ противника.
Сохранение стабильности, в первую очередь в национальных и языковых отношениях - это один из базисов, лежащих в основе современной казахстанской государственности, а заодно и мира в Центральной Азии.
Казахстанское руководство - и раньше, и сейчас - проводило политику пресечения любых форм радикализма и экстремизма. В последние годы контроль межнациональных отношений был усилен и систематизирован.
Поэтому будем исходить из того, что власть традиционно и осмысленно будет беречь мир в обществе от тех, кому нужны "победы", а слова "наравне" и "наряду" останутся синонимами".
Автор: Данияр Ашимбаев, казахстанский политолог, историк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today.
03.02.2026, 15:36 131236
Глава Минздрава Кыргызстана вырывает коррупцию с корнем, скальпелем систему не выправить
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Громкие разоблачения и увольнения в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Чуть больше месяца ведомством руководит кадровый чекист Каныбек Досмамбетов, но вскрывшийся коррупционный нарыв уже поражает своими масштабами. Поборы в системе оказания медико-санитарной помощи кажутся мелочью на фоне тех злоупотреблений, которые предаются огласке в последние недели, пишет kabar.kg.
Проблемы, выявленные в кардиологической службе, где в стационарах пациенты-сердечники лежали в палатах, не получая помощи, а дорогостоящее оборудование при этом простаивало или было свалено как хлам в каких-то бытовках, стали предтечей еще более серьезной работы по разбору коррупционных завалов. Один из знакомых экспертов, имеющий непосредственное отношение к медицине, в частной беседе как-то сказал: "Если капнуть глубже, вылезет столько, что мало не покажется. Там бесполезно работать скальпелем и что-то вырезать, коррупцию можно вырвать только с корнем, она там складывалась десятилетиями и сидит глубоко и прочно. Переплетено все, начиная от обслуживающего персонала до руководителей. Это свой мир, свои правила, где нет места чужакам, где мерилом эффективности является не количество получивших качественную помощь и избежавших осложнений, а сколько пришло в "черную кассу". Хорошие и честные специалисты там не приживаются, они либо уезжают за рубеж, либо уходят в частные клиники. Это одна из причин падающего профессионализма и уровня оказания помощи".
Да, это субъективный взгляд со стороны, откровенный и жесткий. Но последние события в системе Минздрава показывают, насколько там все было запущено. Должности директоров больниц, клиник и специализированных центров стали передаваться едва ли не по наследству. В ближнем круге руководителей только близкие и доверенные лица.
Нужно быть откровенными, так как на основе вовремя и правильно поставленного диагноз зависит применяемый способ лечения. Медицина - эта сфера, с которой мы сталкиваемся постоянно. А теперь вспомните о последнем походе в больницу, либо о посещении близких, если они там оказывались. Сколько раз вас просили докупить недостающие препараты или сдать деньги на дополнительные анализы или какие-то процедуры? На все и за все нужно "дать", от чистого белья на кушетке до элементарного присмотра за пациентом.
Это всегда была очень неудобная правда. Говорят, нельзя обижать людей, в руки которых ты можешь попасть сам. А как быть тем, которым нечем платить за дорогостоящие анестетики, нет возможности сделать дополнительное обследование в частной клинике, недостаточно средств на операцию? Это значит, что порочный круг не оставляет шанса малоимущим на полноценное выздоровление?
При этом государство выделяет из бюджета колоссальные суммы на то, чтобы система здравоохранения действовала, как положено, чтобы люди в белых халатах вспомнили клятву Гиппократа. Саму системы здравоохранения сейчас трясет и лихорадит, ее пытаются выправить уже не скальпелем, а через болезненные реформы, когда старое необходимо ломать и выстраивать работу заново. Именно поэтому Минздрав возглавил кадровый чекист, и он, как можно судить по его выступлениям, готов резать по живому, чтобы коррупционная гангрена не съела нас окончательно.
По ротации. К сожалению, в клиниках Бишкека сидят специалисты, которые больше 20-30 лет одну должность занимают. Есть, оказывается, такие. Они, по сути, мхом заросли. Развития нет. Как собака на сене - или сам не развивается, или молодым кадрам не дает развиваться. Их необходимо обновлять. Должен честно об этом сказать", - заявил Каныбек Досмамбетов на коллегии Минздрава по итогам 2025 года.
Он так же подчеркнул, что системе здравоохранения необходимо целенаправленно обновлять управленческие кадры, обучать молодых специалистов и давать им возможность внедрять современные подходы и методы работы. В республике, в том числе из-за неблагополучной экологической ситуации, растет число раковых заболеваний. Это страшный диагноз, но с болезнями при квалифицированной помощи можно бороться и справляться с недугом. Но это направление отечественной медицины не выдерживает растущую нагрузку, смертность от онкологии растет. При этом в работе специалистов за последние годы мало что изменилось, это вызывает недоумение у министра.
Почему у нас по онкологии такие страшные цифры? Потому что нет развития. Потому что нет взгляда со стороны. Наши онкологи перестали развиваться. Из-за этого у нас смертность. Из-за этого наши граждане лечатся за границей, продают дома, несмотря на колоссальные инвестиции в отрасль", - подчеркнул Досмамбетов.
А сколько в прежние годы было сказано о гемодиализе для почечных больных. Не было необходимого количества аппаратов, потом препаратов. Сборы на прохождение этой процедуры для малоимущих в социальных сетях и чатах объявлялись практически ежедневно. Сейчас ситуация постепенно меняется, отечественная медицина осваивает такое передовое направление как трансплантология. Да, это очень сложная задача, но со временем и она реализуема.
А пока пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями, необходимо обеспечивать хотя бы необходимыми препаратами по доступным ценам. Но и в этом направлении засела коррупция. Министр прямо говорит о лобби фармкомпаний, и в системе оказались люди, которые закупают лекарства в ущерб государству.
Каныбек Досмамбетов привел на этот счет очень показательный пример: "В декабре 2025 года был подписан договор на поставку лекарства на 123 млн сомов. Одна упаковка обошлась в 2,9 тыс. сомов, тогда как иностранные компании предлагали цену в два раза ниже - 1490 сомов. Заявки более дешевых поставщиков были отложены, а компания -победитель получила почти 100% наценки".
Чисто математически: были закуплены 42 413 упаковок по 2,9 тыс. сомов за 123 млн сомов. По цене в 1490 сомов 42 413 упаковок можно купить за 63,2 млн сомов. Ущерб - 59,8 млн сомов. "По моему мнению, без коррупции здесь не обошлось, - рассуждает министр, - Но разве при таком ущербе не проводится расследование?" - заявил он.
Так что борьба с коррупцией в системе здравоохранения, как считают эксперты, находится на начальном этапе. В "Кыргызфармацию" назначен новый руководитель, который не имеет никаких обязательств перед посредниками и компаниями. Это попытка разорвать сросшиеся и укоренившиеся коррупционные связи.
Предприятие, на которое возложена миссия по обеспечению всех организаций здравоохранения страны доступными и качественными лекарствами и медицинскими изделиями, в последние годы оказалось в состоянии системного кризиса.
Как подчеркивает Каныбек Досмамбетов, финансирование есть, но эффективность стремится к нулю. Закупки срываются, сроки не соблюдаются, население и больницы своевременно не получают жизненно важные препараты и оборудование. И причина этого кроется во внутренних управленческих проблемах - слабый менеджмент, конфликты интересов и в ряде случаев прямое участие прежних руководителей в схемах с фармкомпаниями.
Сейчас делаются важные шаги, чтобы оздоровить саму систему здравоохранения Кыргызстана. Вскрыта системная многоуровневая коррупция, в которую были вовлечены бывшие высокопоставленные чиновники, посредники от фармкомпаний, руководители больниц и клиник. При этом Каныбек Досмамбетов ставит перед собой цель - сохранить костяк профессионалов, удержать специалистов, которые были заложниками системы и готовы продолжить выполнение своего долга перед пациентами. Задача - сохранение жизнеспособности самой системы здравоохранения и ее постепенное оздоровление.
По крайней мере, теперь должно быть меньше вопросов о том, почему руководить Минздравом назначили кадрового чекиста.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
После выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда было принято решение передать ФСМС в ведение Минфина.
02.02.2026, 21:21 140086
Социальная деградация: жестокие убийства, подростковые конфликты и миллионные хищения
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Убийства относятся к числу наиболее тяжких и жестоких преступлений, посягающих на основополагающее право человека - право на жизнь. Каждое такое деяние вызывает общественный резонанс и заставляет задуматься о состоянии общественной безопасности и эффективности мер по предотвращению преступности.
В частности, в середине января стало известно, что в Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки. Позже заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в Шымкенте завели уголовное дело на сотрудников полиции после резонансного убийства.
Тем временем в селе Рыскулов Алматинской области был задержан и водворен в изолятор временного содержания 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги. Предварительно установлено, что в ходе семейного конфликта сельчанин нанес два ножевых ранения гражданской супруге, в результате чего спустя несколько часов пострадавшая скончалась. Женщину с ранами обнаружили родственники.
23 января появилась информация об убийстве 19-летнего парня в Рудном. Парень был обнаружен в одном из подъездов многоквартирного дома с ножевыми ранениями. Позже в городе Кокшетау были задержаны двое подозреваемых. Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой, а причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями.
28 января в городе Жанаозене в результате ножевого ранения скончался 29-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозена и признался в содеянном.
Между тем жительница Шымкента скончалась от ножевых ранений (по предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения. - Прим. ред.). По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам.
30 января сообщалось, что в Жанаозене был задержан подозреваемый в убийстве своей 44-летней супруги. По предварительным данным, между супругами произошел бытовой конфликт. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РК "Убийство".
Также находившегося в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления - убийства задержали в городе Уральске. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Изнасилование несовершеннолетних является одним из самых тяжких и социально опасных преступлений, грубо нарушающих права ребенка и наносящих непоправимый вред его физическому и психическому здоровью.
К примеру, в середине января в Шымкенте несовершеннолетняя заявила о похищении и изнасиловании. По информации из Сети, он сообщила , что "ее против воли похитили, привезли в дом, затем родственники подозреваемого уговаривали ее остаться, а после отказа написать собственноручное письмо о том, что она не имеет претензий, родственники единогласно организовали изнасилование". Полицией было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
В Мангистауской области полиция возбудила уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки. Было установлено, что противоправные действия, по предварительным данным, были совершены ее отчимом, который покончил жизнь самоубийством. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
Также конфликты среди подростков, перерастающие в насилие, представляют серьезную угрозу общественной безопасности. Подобные инциденты нередко сопровождаются причинением вреда здоровью и в ряде случаев приводят к тяжелым последствиям.
К примеру, в середине января стало известно, что полиция проводит расследование после заявлений о многолетней травле и попытке суицида девочки-подростка в Уральске. Согласно информации, появившейся в соцсетях, в Уральске ученица 10-го класса в течение многих лет терпела издевательства и травлю со стороны сверстников. В итоге девочка пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что по данной информации проводится всестороннее и объективное расследование.
Тем временем в Уральске было возбуждено уголовное дело после жесткого избиения школьника. Родители подростков привлечены к административной ответственности. Несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.
В конце января сообщалось, что подростки избили девочку в торговом центре в Актау. Участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Если конфликты среди подростков уже представляют серьезную угрозу, то насилие и преступления среди взрослых имеют еще более тяжелые последствия. Жестокость взрослых проявляется не только в преступлениях против посторонних, но и против близких.
В частности, жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца. Об этом стало известно 16 января. Сообщалось, что подсудимый систематически избивал своего 70-летнего отца, который с 2020 года находился в плохом состоянии здоровья и испытывал трудности с передвижением.
Между тем жительницу Жаркента задержали по подозрению в жестоком избиении собственного ребенка. Было возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания.
Позже в соцсетях появилось видео конфликта на дороге в Шымкенте. По данным полиции, на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Также Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым. Оба работают в управлении спорта Карагандинской области: Сапиев возглавляет ведомство, Есимханов занимает должность его заместителя. Позже министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов прокомментировал конфликт. По его словам, "Агентство по делам государственной службы полностью ведет расследование".
Тем временем в Таразе расследуют дело об истязании женщины 1996 года рождения. В социальных сетях распространилась фотография лежащей на полу женщины со связанными руками и ногами, рот заклеен скотчем. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Истязание".
В Актобе отчим избивал и заставлял работать 13-летнего пасынка. Когда о побоях стало известно в школе, на отчима написали заявление в полицию. Судом отчим был признан виновным в истязании и приговорен к четырем годам лишения свободы.
Между тем в Акмолинской области две пенсионерки избили соседку. Судом установлено, что конфликт произошел в городе Макинске. 72-летняя подсудимая в подъезде дома своей 89-летней тети встретила потерпевшую и стала предъявлять ей претензии по поводу невозврата долга. Тетя с племянницей приговором суда получили по 7 месяцев ограничения свободы, а также в солидарном порядке с них взысканы материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсация морального вреда - 500 тысяч тенге и 200 тысяч тенге расходов за услуги представителя. А в Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В Индонезии на острове Бали задержали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову за нападение на российского блогера Карину Фадееву. Посольство РК в Индонезии оказывает гражданке консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции.
Жестокость людей проявляется даже по отношению к животным. В Акмолинской области начато уголовное расследование по факту жестокого обращения с барсуками, обнаруженными во время дорожных работ. При проведении земляных работ по ремонту автодороги обнаружены шесть особей барсука, которые впоследствии были забиты.
Стоит отметить, что наркоторговля является одним из наиболее опасных преступлений, наносящих прямой ущерб здоровью и безопасности общества.
17 января стало известно, что повар ночного клуба в Алматы подозревается в торговле наркотиками. Задержание произошло непосредственно на рабочем месте. В ходе обыска у повара были изъяты порошкообразные вещества и растительная масса со специфическим запахом, предположительно являющиеся психотропными и наркотическими средствами. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.
Также в Караганде по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны две женщины. В ходе обыска по месту их проживания обнаружены мобильные телефоны различных марок, электронные весы, упаковочные материалы, а также наркотические вещества растительного и синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в Караганде студента приговорили к 15 годам по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков. В целом с начала года в Казахстане ликвидирована крупная нарколаборатория, пресечена деятельность двух организованных преступных групп, а также выявлен 81 факт сбыта наркотических средств.
Еще одной актуальной проблемой стали хищения. Они наносят серьезный ущерб экономической и социальной стабильности общества.
В частности, 15 января сообщалось, что АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС. По информации агентства, "в 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда. После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг". Подозреваемый помещен под стражу.
Тем временем в Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге. Двое подсудимых приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а третий - к 9 годам лишения свободы.
Позже стало известно, что бюджетные средства похитили в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова. В числе подозреваемых - бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций. Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам. Уголовное дело направлено в суд.
Между тем в Казахстане была пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.
27 января появилась информация о том, что ОПГ в Семее похитила золото на 4 млрд тенге. Ими также совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге. Суд признал троих подсудимых виновными и приговорил: первого - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, второго - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, третьего - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также одной из самых актуальных проблем Казахстана является коррупция.
К примеру, 20 января сообщалось, что в Павлодаре должностных лиц филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" приговорили к семи годам лишения свободы за коррупцию. По данным следствия, в 2025 году начальник отделения магистральной сети и начальник дистанции электроснабжения путем вымогательства получили 2,7 миллиона тенге взятки. ТОО занималось электромонтажными работами на станции Аксу-1.
Позже в СМИ появилась информация о задержании заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева, который подозревается в получении взятки. В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили проведение досудебного расследования. Помимо этого, в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Айбека Ергали. Однако подробности неизвестны.
Также стало известно, что главу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подозревают в получении взятки. Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.
Еще одной громкой новостью стала экстрадиция из Испании гражданина Казахстана, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
В конце января сообщалось, что в области Жетысу осудили бывшего замакима района. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Заместитель акима района приговорен к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Мошенничество и финансовые пирамиды представляют серьезную угрозу экономической безопасности и социальной стабильности. Эти преступления разрушают доверие граждан друг к другу, лишают людей сбережений и приводят к тяжелым последствиям для семей и общества в целом.
В частности, 16 января стало известно, что в Казахстан экстрадирована организатор финансовой пирамиды, незаконно привлекшая более 6,5 млрд тенге, которая длительное время скрывалась от следствия за рубежом. По данным следствия, в 2018-2022 годах через сеть подразделений компании в различных регионах страны было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения высокой доходности. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.
19 января в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан с последующей реализацией автомашин за рубеж. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.
Позже суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования. Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет. Приговор не вступил в законную силу.
В начале февраля сообщалось, что житель столицы в социальной сети TikTok создал аккаунт, где, представляясь целителем, предлагал лечебные услуги с помощью экстрасенсорных способностей. Узнав из социальных сетей о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату. Таким способом виновный похитил денежные средства трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе. Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.
Тем временем в Алматы интернет-мошенники похитили свыше 300 млн тенге. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов и банков, обманом похитили у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартиры и снятые с банковских депозитов. Также в городе выявлена организованная группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами РК. Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге.
Также громкой новостью стало раскрытие схемы фиктивного производства медизделий в РК. По данным КНБ, "руководство АО "OrdaMed", используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа". С санкции суда взяты под стражу технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводятся досудебные расследования. Позже КНБ объявил в розыск главу OrdaMed Еркина Длимбетова.
Незаконная добыча полезных ископаемых относится к числу опасных преступлений, наносящих значительный ущерб экономике и окружающей среде. Подобная деятельность приводит к истощению природных ресурсов, нарушению экологического баланса и создает угрозу безопасности населения, подрывая интересы государства и общества.
К примеру, 22 января сообщалось, что департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей твердых полезных ископаемых. Установлено, что на месторождении Глинковское, расположенном в Шемонаихинском районе ВКО, руководитель одного из ТОО организовал незаконную добычу и реализацию железосодержащих полезных ископаемых. Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
31.01.2026, 21:16 159436
Город, которого не будет: Алматы вновь теряет исторические архитектурные объекты
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Алматы вновь теряет исторические архитектурные объекты в историческом центре, пишет check-point.kz.
Гостиница "Жетысу" - место, которое при правильном подходе могло бы стать центром притяжения туристов. Именно здесь, в тогдашнем здании гостиницы - скромном, но удобном по меркам тех лет - в 1928 году некоторое время жил в ссылке Лев Давидович Троцкий. Точно определить номер и этаж сегодня почти невозможно; свидетельства об этом факте из местных публикаций и краеведческих рассказов порой расходятся в деталях, но одно остается несомненно: судьба одного из крупнейших политиков XX века пересеклась с этим местом, когда он, потерпев поражение в схватке со Стагиным за власть в СССР, вынужден был наблюдать мир сквозь мутные стекла комнат чужого города - Алма-Аты.
Тогда гостиница выглядела иначе - деревянно-кирпичное здание с просторным двором, низкими потолками и высокими окнами, выходившими на оживленную улицу. Кое-кто из местных пожилых жителей вспоминал позднее, что гостиница служила едва ли не убежищем: не в смысле крепостью, но в том, что за ее дверьми, несмотря на политическую изоляцию и репрессии, все еще сохранялся человеческий порядок и относительное чувство безопасности.
Именно с этим местом, где останавливались приезжие, связаны не только истории о Троцком. В первые месяцы своей жизни в Алма-Ате здесь также жил молодой, тогда еще совсем неизвестный композитор Евгений Григорьевич Брусиловский - будущий основатель казахской профессиональной музыкальной культуры.
Брусиловский, родившийся в Ростове-на-Дону в 1905 году, в начале 1930-х был направлен в Алма-Ату для изучения народной музыки. Одна из первых его остановок - гостиница на углу центральных улиц - стала временным домом и базой для первых записей кюев, песен и мелодий, которые впоследствии лягут в основу первых казахских опер и симфонических произведений.
Эта гостиница (...)была для меня едва ли не бастионом спокойствия в городе, где по ночам орудовали банды, а улицы были темны и опасны. За ее дверьми звучала музыка, говорили по-русски и по-казахски, и именно здесь, за чашкой чая, я впервые позволил себе осознать, что музыка степи может звучать наравне с великими операми Европы", - вспоминал он в своих мемуарах.
Именно благодаря этому смешению культур и ночному шуму улиц за стенами гостиницы, позже вспоминал Брусиловский, в его голове родилась идея, что казахская музыка должна обретать не только этнографическое, но и художественное звучание.
Спустя годы здание уже почти перестало быть гостиницей и стало использоваться как санитарно-эпидемиологическая станция. Конечно, с точки зрения архитектуры, здание гостиницы "Жетысу", что тогда, что сейчас - явно не шедевр. Надо это признать. Но, увы, наличие богатой истории - в наших условиях это отнюдь не довод в пользу того, чтобы сохранить здание.
В последние месяцы здание пустовало, а незадолго до сноса его обнесли забором. Ни эскиза будущего здания, ни так называемого паспорта объекта на заборе - как это обычно бывает при начале строительства - так и не появилось. Поэтому оставалось лишь гадать о судьбе постройки, и теплилась пусть крохотная, но все же надежда: здание отреставрируют, сохранят старый фундамент и стены, обновят, реконструируют, перестроят, но не уничтожат.
Однако, увы, этого не произошло. Здание гостиницы "Жетысу" было снесено.
Собственно, с формальной точки зрения возразить здесь нечего. Гостиница не имела охранного статуса, а значит, шансы защитить ее от сноса изначально были практически нулевыми. В социальных сетях, правда, звучали экзотические призывы - вплоть до обращения в Мексику, в дом-музей Льва Троцкого, где к его памяти относятся куда более ревностно. Но, разумеется, подобные идеи - из области научной фантастики.
Реальность, увы, куда более прозаична и банальна. Перефразируя Булгакова: нет документа - нет и человека. В нашем случае - здания.
Впрочем, даже наличие охранных обязательств далеко не всегда становится гарантией сохранности архитектурного объекта. Достаточно вспомнить судьбу дома купца Григория Шахворостова на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Айтеке би. Для среднего поколения алматинцев это место хорошо известно как здание американского посольства, а позднее - французского консульства, которое располагалось здесь вплоть до пандемии. После того, как дом опустел, заговорили о его возможном переформатировании в арт-центр - по примеру знаменитого "Дома на Барибаева".
К слову, организаторы этого культурного пространства действительно присматривались к зданию, однако, судя по всему, не нашли общего языка с арендаторами. В итоге дом был отдан под офисы. Между тем его состояние сегодня, мягко говоря, вызывает тревогу: трещины, осыпающаяся штукатурка, отваливающаяся лепнина - все это говорит о том, что даже формальный охранный статус не всегда способен защитить архитектуру от медленного, но неотвратимого разрушения. Если, к примеру, Дом тканей "Кызыл Тан" - бывший магазин купца Габдулвалиева, о будущем которого также беспокоится общественность, сегодня, по крайней мере, действительно готовится к реставрации, то с домом Шахворостова складывается иное ощущение - будто на него попросту махнули рукой.
Здание ветшает в буквальном смысле слова, причем годами, а его закрытый бэкграунд со времен посольства и консульства, когда вход туда был заказан простым смертным, в сочетании с забором, превращающим дом почти в "невидимку" для горожан, невольно наводит на мысль: объект сознательно доводят до плачевного состояния. Чтобы в какой-то момент, под шумок, признать его аварийным, снести, а затем развести руками - дескать, сделать уже ничего было невозможно.
К слову, на недавний набат со стороны городских активистов власти все же откликнулись. В социальных сетях было опубликовано разъяснение относительно судьбы дома купца Шахворостова, а также бывшего дома смотрителя Верненской мужской гимназии - известного также как дом профессора Асфендиярова, в котором сегодня располагается консульство Турции.
На сегодняшний день здание "Дом купца Шахворостова, ныне - здание консульства Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан, архитектор Зенков, 1890 год", расположенное по адресу город Алматы, проспект Назарбаева, 99, находится на балансе "Института политических исследований" при министерстве иностранных дел Республики Казахстан. По информации данной организации, проведение научно-реставрационных работ на памятнике запланировано в период 2025-2026 годов. То есть, на текущий год предусмотрено проведение научно-проектной документации для определения объема и состава научно-реставрационных работ на памятнике. Кроме того, здание "Дом ученого, видного Государственного деятеля, профессора Санжара Джафаровича Асфендиярова", расположенное по адресу город Алматы, улица Толе би, 29, который, согласно постановлению акимата города Алматы от 17 марта 2021 года Nº 1/191, имеет статус памятника истории и культуры местного значения. По Вашему вопросу будет направлено официальное письмо в акимат города Алматы. Этот орган компетентен принять необходимые меры в соответствии с требованиями закона и предоставить полные ответы на вопросы", - таков ответ за подписью заместителя председателя комитета культуры министерства культуры и информации Максата Аргынбекова.
Так что остается следить за процессом. Причем следить за этим следует пристально: как показала практика, только общественный надзор, а в случае необходимости тревога, поднятая гражданами и СМИ, способна спасти архитектурные объекты от равнодушия, а порой и от варварства со стороны властей и застройщиков. А охранный статус, пусть худо-бедно, но защищает. Впрочем, и то не всегда…
Автор: Константин Козлов, check-point.kz
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
23.01.2026, 18:36 213646
Китайский эксперт: Курултай - традиционная мудрость как двигатель модернизации Казахстана
Фото: личный архив Чжан Ливэй
Рассказать друзьям
Завершившийся 20 января V Национальный курултай окончательно закрепил вектор политической трансформации Казахстана. Какую роль традиции кочевой цивилизации играют в современной архитектуре государственного управления и почему этот опыт уникален? Своим мнением с агентством Kazakhstan Today поделился Чжан Ливэй, научный сотрудник Центра изучения Казахстана Тяньцзиньского университета иностранных языков, бывший приглашенный ученый ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.
Институциональная трансформация: от гуннов до современности
Чжан Ливэй считает, что путь Казахстана от племенных советов эпохи гуннов до современного консультативного органа при Президенте - это не просто возвращение к истокам, а качественная эволюция управления. В тюркский период Курултай сформировался как эффективная парадигма созыва представителей народа для обсуждения государственных дел, что позволяло сохранять единство этноса в условиях бескрайней степи.
Эта модель диалога исторически преодолевала племенные барьеры и решала внутренние противоречия через принцип равенства сторон. Сегодня такая "степная демократия" стала политико-культурным кодом казахского народа, ориентированным на инклюзивность и поиск консенсуса. Официальное включение Курултая в систему государственного управления в 2022 году ознаменовало превращение древнего обычая в постоянно действующий механизм модернизации общества", - отметил он.
Курултай как инструмент "Слышащего государства"
В современной политической системе Курултай выступает ключевой платформой для реализации концепции Президента Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство". Его ценность заключается в создании институциональных каналов для выражения многообразных общественных интересов.
Китайский эксперт отмечает, что работа Курултая напрямую влияет на социальное развитие. Именно через обсуждения на этой площадке были инициированы налоговые реформы, меры по развитию национального кино и системная борьба с социальными недугами, такими как лудомания и наркопреступность.
Помимо своевременного реагирования на общественные запросы, Курултай стал опорой для долгосрочного планирования. При участии его экспертов были разработаны Концепция развития языковой политики и Национальный инфраструктурный план до 2029 года. На пятом заседании в январе 2026 года роль Курултая в политической реформе еще более усилилась, затронув вопросы преемственности власти и укрепления стабильности государственной системы", - добавил он.
Китайско-казахстанское сотрудничество: сопряжение управленческих концепций и стратегий развития
Чжан Ливэй отметил, что казахстанская практика "инклюзивных консультаций" во многом созвучна китайской концепции "народной демократии всего процесса", что формирует хорошую базу для обмена опытом в области госуправления.
По его словам, экономические приоритеты, обозначенные на заседаниях Курултая, включая транспорт, цифровую трансформацию и другие отрасли, напрямую стыкуются с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Эффективность этого сопряжения подтверждается статистикой. За первые 11 месяцев 2025 года количество грузовых поездов, прошедших через транзитные порты Алашанькоу и Хоргос, увеличилось на 7,6% в годовом исчислении.
В завершение эксперт отмечает, что Курултай успешно интегрировал культурный код нации в современные процессы глобализации. Для Китая Казахстан остается надежным партнером, чья внутренняя стабильность и приверженность традициям в сочетании с энергией модернизации открывают широкие горизонты для укрепления двусторонних отношений.
19.01.2026, 22:35 232686
Год председательства в ШОС. Кыргызстан будет центром принятия ключевых решений в мировой политике
Фото: kabar.kg
Рассказать друзьям
Начало 2026 года ознаменовался серией событий, свидетельствующих о кризисе международного права и утрате функций ООН по поддержанию мира. Из Венесуэлы выкрали президента Мадуро, очень тяжелый период переживает Иран, США обозначили намерение аннексировать Гренландию, не считаясь с мнением европейских союзников. На этом фоне обозначились глубокие экономические противоречия, которые грозят перерасти полномасштабные торговые войны. Еще вчера, казалось бы, надежные партнеры, сегодня облагают пошлинами друг друга из-за геополитических разногласий. Узел геополитических проблем затягивается все туже, приближая крах глобальной архитектуры безопасности, сообщает информационное агентство "Кабар".
В ситуации глубокой, а возможно и затяжной неопределенности, блок стран ШОС оказался наиболее защищен от воздействия разрушительных экономических цунами, вызванных геополитическими разломами. Регион взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества, вопреки внешней конъюнктуре, устойчив, при этом в ряде государств, благодаря новым механизмам взаимодействия, диверсификации торговли и выстраиванию логистики, наблюдается рост ключевых показателей развития экономик. То есть сейчас ШОС закрепляет за собой статус набирающего силу полюса мира, причем именно в этот очень важный период Кыргызстан председательствует в этом международном институте.
Конечно, можно говорить о том, что Бишкек становится центром мировой политики. Но ключевым моментом во всей этой истории становится именно то, что это происходит на стыке времен, когда возрастает роль новых центров цивилизационного развития, приходящих на смену рушащейся системе международных отношений и глобальной безопасности.
Глава научно-исследовательского центра ШОС при КГНУ Улугбек Ерешеев акцентирует внимание на том, что Кыргызстан становится участником глобальных процессов, и сейчас активная дипломатия и инициативы Бишкека будут иметь существенное значение всего Евразийского пространства.
Вот, например, президент США, движимый лозунгом "Америка прежде всего!", уже создает свою собственную альтернативу ООН, названную ею - "совет мира". Это данность, и это реакция главы Белого дома на пугающую глобальную турбулентность. Чьи интересы в этой структуре будут стоять на первом месте, я надеюсь, что лишний раз никому объяснять не нужно. Поэтому для нас очень важно, что уже сейчас ШОС не просто обозначится как полюс нового мира, но и окрепнет экономически. Создаются новые производства, наращивается транспортный каркас и диверсифицируется логистика. Благодаря этому торговля между партнёрами год от года растет, относительно небольшие страны находят свою нишу в укрепляющемся взаимодействии между Россией и Китаем, а еще в ШОС входят такие страны как Индия и Пакистан, а также наши ближайшие соседи. ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция - являются партнерами по диалогу. Налаженные механизмы взаимодействия между членами ШОС позволяют объединению минимизировать зависимость от внешних факторов. При этом евразийское партнерство имеет очень широкие перспективы, поэтому активная и эффективная дипломатия Кыргызстана, нацеленная на интенсификацию сотрудничества инициативы, своевременная реакция на сдвиги глобальной конъюнктуры будут значимы для укрепления Шанхайского духа и наполнения его конкретным содержанием", - подчеркивает Улугбек Ерешеев.
Фактически Кыргызстан становится медиатором между крупными странами-партнерами на Евразийском континенте, и участвует в формировании новых правил международного взаимодействия. Государственный и политический деятель Токон Мамытов говорит, что ключевой элемент стабильности в ШОС заключается в том, что Организация ни с кем не конкурирует и никому себя не противопоставляет. Страны-партнеры действуют в логике собственной выгоды, при этом совершенствуют механизмы взаимодействия и экономического развития с учетом национальных интересов друг другу, на доверительной и уважительной основе.
Как мы видим, остальной мир уходит от принципа юридического равенства государств к иерархической системе силы, где решающим фактором становится не право, а возможность принуждения. С учетом того, что Кыргызская Республика председательствует в ШОС, значение и ответственность этой миссии качественно возрастает. Шанхайская организация сотрудничества одна из немногих площадок, которая устояла в условиях санкционных, торговых и тарифных войн, сохранила диалог между государствами с разными моделями развития и интересами, выдержала военно-политические кризисы. В условиях эрозии универсальных институтов глобального управления ШОС фактически становится опорой альтернативной архитектуры безопасности, основанной на суверенном равенстве государств, невмешательстве во внутренние дела, консенсусе, а не принуждении. В условиях разрушения прежней системы международных ограничений именно такие площадки, как ШОС, и такие государства, как Кыргызстан, становятся носителями ответственности за сохранение принципов суверенитета, равенства и предсказуемости мировой политики", - резюмирует Токон Мамытов.
Как отмечают эксперты, саммит ШОС в Бишкеке станет одним из главных событий в мировой политике в 2026 году. Все 10 стран-членов будут представлены национальными лидерами, еще 17 государств-партнеров по диалогу будут участвовать в политическом форуме как минимум на уровне глав правительств. Столица Кыргызстана станет центром принятия стратегических решений на долгосрочную перспективу. Повестка предстоящего мероприятия сконцентрирована вокруг вопросов долгосрочной стабильности, экономического развития, дальнейшего укрепления и диверсификации транспортной инфраструктуры и внедрения цифровизации.
Бишкек примет крупное международное событие в год, когда Шанхайская организация развития будет отмечать четверть века со дня создания, саммит под девизом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.02.2026, 10:49В Казахстане мясо дороже, чем в ряде стран Европы и Ближнего Востока - аналитики 20.02.2026, 11:2578996В Казахстане услуги такси подорожали на 17% 20.02.2026, 09:1771511Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний 20.02.2026, 15:0055631В Алматы снесли очередное незаконное здание 20.02.2026, 15:5951171На Temu подали в суд в Ирландии 16.02.2026, 16:45513386Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 16.02.2026, 18:48372176Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 16.02.2026, 18:27370686В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции 16.02.2026, 18:00363781В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана 14.02.2026, 14:10319031В международном аэропорту Алматы отметили наступление китайского Нового года 02.02.2026, 17:391336096В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:541296981В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561296561Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581296131В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001295711Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?