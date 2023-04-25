Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки: сразу минус 1,4 триллиона тенге по итогам 2022 года

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Экс-советник министра энергетики Республики Казахстан Олжас Байдильдинов поделился своим мнением о недавней забастовке рабочих из Жанаозена в интервью Baige News





Как произошла такая ситуация, на Ваш взгляд, и что можно сделать, чтобы решить проблему?





- Я сам из западного Казахстана, прекрасно знаю, какая ситуация там, какие настроения и заработные платы. Ситуация, когда государство уже многие годы идет на уступки различного рода протестующим и забастовщикам, уже доходит до абсурда.





В прошлом году я писал материал "ТОП-3 самых абсурдных требований забастовщиков в Казахстане". Представьте, в прошлом году в Мангистауской области 30 человек выходят, перекрывают дорогу в селе и говорят: "Мы хотим работать в нефтяной компании". При этом у них образования нет, опыта работы нет, их топ-тезис это то, что говорит Аблязов все эти годы, с чем я пытаюсь бороться. Он говорит: "Это ваша нефть, вы должны с нее доходы получать". Они это трансформируют и говорят, что живут возле месторождения, значит, должны работать в нефтяной компании. Аким области отвечает, что есть процедура приема на работу в нефтяную компанию, есть квалификационные требования к опыту работы, образованию, и эти требования невыполнимы. Абстрактно это: если я жил возле аэропорта, вышел бы на митинг одиночный, потому что хочу работать пилотом в авиакомпании из-за того, что живу рядом. Ну, это же глупо.





С другой стороны, тоже в Мангистауской области около ста водителей и сотрудников скорой помощи не вышли на смену, а пошли на митинг. Сказали: "Нефтяники получают больше - мы получаем мало. Мы хотим, как нефтяники", - такого тоже не бывает.





Здесь мой основной тезис - западный Казахстан это часть Казахстана. Не может быть там конкретных льгот всем, потому что нефть их. Нефть не западного Казахстана, нефть принадлежит всему Казахстану. Этот тезис президент также озвучил по газу. На открытии восьмой сессии парламента он сказал, что нужен единый тариф при высоком потреблении газа для всей страны, неважно, где ты живешь. Это достояние республики - оно должно быть общим.





Скрин с видео





По этой забастовке опять-таки все происходит по достаточно накатанному сценарию. Компания, сотрудники которой приехали в Астану, проиграла тендер на абсолютно законных условиях.





Эти работники хотят постоянную работу и просят взять их в Озенмунайгаз. В Казмунайгазе зарплата на этой позиции в среднем в районе миллиона тенге. Им (забастовщикам.- Прим. ред.) предложили работу за 700 тыс. тенге - они отказались, потому что хотят больше. Не абсурдно ли это?





Я в прошлом году говорил - если нет денег на топливо, пожалуйста, воспользуйтесь общественным транспортом. Экономика так работает. Никто не должен раздать всему Казахстану автомобили.





Люди приходят, перекладывают на государство свои проблемы и говорят: "Мы хотим работать в Озенмунайгазе, возьмите нас туда". Озенмунайгаз - это компания, перегруженная социальными обязательствами, у них есть свой порядок приема на работу, он идет по квоте от каждого района. А они хотят этот порядок нарушить. Им отвечают - это нереально, расходитесь.





Перекладывать свои проблемы на государство, я думаю, это не совсем правильно. Если ты квалифицированный специалист, ты найдешь работу. Если ты получаешь мало и видишь, что все вокруг получают мало, значит это не та сфера, в которой ты занимаешься.





Ситуация, когда государство идет на уступки - заразительна. Сейчас их требования удовлетворят - дальше кто-то приедет. Требовать у государства принять на работу - неправильно, такого не бывает.





Мы (народ. Прим. ред.) же, в принципе, кочевники, раньше искали какие-то варианты. Здесь закончилась трава - поехали в другое место. Это рынок должен быть тоже таким. Если ты живешь в каком-то городе, где тебе не нравятся условия работы, переезжай. Наша государственная идеология должна быть такой. Государство должно четко обозначить - хватит бастовать. Если вы не довольны своей заработной платой, ищите другую работу. Все, государство здесь ничем вам помочь не может.





Нужно понимать, что зарплата 700 тыс. тенге начисляется за вахтовый метод работы, то есть ты 15 дней работаешь, получаешь за это деньги, 15 - отдыхаешь. На работе тебя кормят пять раз в день, выделяют спецодежду, оплачивают транспорт. Там даже интернет может быть. Это же хорошие условия труда. Почему вам мало семисот тысяч? Это государство так расслабило. А "виной" тому - Казмунайгаз, который ежегодно зарплаты повышает, чтобы у них напряженности не было. Подрядные организации смотрят на них и хотят так же.





Если мы выровняем цены, допустим, на нефтепродукты и будет более адекватный рынок, то зарплаты тоже подтянутся. Иначе мы в замкнутом круге, одно регулируем - кажется, что что-то сделалось, а оно там уже метастазами на все сектора пошло.