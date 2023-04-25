24.04.2023, 15:31 2906
Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки: сразу минус 1,4 триллиона тенге по итогам 2022 года
Фото: Depositphotos
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12 апреля 2023 года Национальный банк РК опубликовал Концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года. Проект размещен на портале "Открытые НПА". Реализация концепции, то есть соблюдение закладываемых в ней ограничений, принципов и подходов, будет способствовать, по мнению НБ РК, достижению цели по накоплению к 2030 году 100 млрд долларов США и успешному функционированию программы "Нацфонд - детям", сообщает ranking.kz.
Цель выглядит амбициозной, но не слишком реалистичной. Для понимания: к концу марта 2023 года активы Нацфонда РК составили 58,4 млрд долларов США. То есть предполагается, что менее чем за 7 лет активы Нацфонда должны вырасти на 71%, или на 41,6 млрд долларов США. Звучит неплохо, если полностью игнорировать, например, тот факт, что с 2014-го по активам Нацфонда наблюдается нисходящий тренд. Так, в августе 2014 года (пиковый момент для этого показателя) активы Нацфонда демонстрировали стабильный рост и достигли 77,2 млрд долларов США, однако после в секторе наметился существенный спад. К текущему моменту активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов США.
Еще интересный факт: как отмечается в новой концепции, уже в 2016 году была проведена работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда, была разработана и утверждена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда, было установлено ограничение на максимальный размер стабилизационного портфеля в 10 млрд долларов США. В 2019 году начался переход от консервативного к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Национального фонда.
Однако все эти меры так и не смогли переломить негативную тенденцию на дальних дистанциях. Да, временами наблюдался рост, и это можно увидеть на графике ниже, однако в общем и целом показатель сокращается. Соответственно, нет гарантий и повода верить, что новая концепция сможет достичь таких амбициозных целей в столь короткое время.
Как отмечается в новой концепции, одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора. Пиковые значения были зафиксированы в 2017-м и 2020-м: в 2017 году при поступлениях в 2,1 трлн тенге изъятия составили 4,4 трлн тенге, в 2020 году при поступлениях в 1,4 трлн тенге изъятия составили 4,8 трлн тенге.
Однако стоит отметить, что это не единственная причина. Немалую роль играет и инвестиционная деятельность, которая осуществляется НБ РК. Так, доходность, полученная от управления активами за последние 10-15 лет, сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.
За всю историю существования Национального фонда (2000-2022 годы) его среднегодовая доходность составила 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте - 15,1 млрд долларов США. В то время как, скажем, среднегодовая накопленная доходность Норвежского фонда с 1998-го по конец 2022 года составила 5,7%.
Кроме того, за последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й. По итогам предыдущего года был зафиксирован рекордный убыток от управления Нацфондом в размере 1,4 трлн тенге.
При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долларов США к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел. При этом уполномоченные органы должны прилагать максимум усилий для сохранности средств Нацфонда РК.
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15.04.2023, 21:57 15216
Ситуации с забастовками доходят до абсурда - эксперт
Фото: Скрин с видео
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Экс-советник министра энергетики Республики Казахстан Олжас Байдильдинов поделился своим мнением о недавней забастовке рабочих из Жанаозена в интервью Baige News.
Как произошла такая ситуация, на Ваш взгляд, и что можно сделать, чтобы решить проблему?
- Я сам из западного Казахстана, прекрасно знаю, какая ситуация там, какие настроения и заработные платы. Ситуация, когда государство уже многие годы идет на уступки различного рода протестующим и забастовщикам, уже доходит до абсурда.
В прошлом году я писал материал "ТОП-3 самых абсурдных требований забастовщиков в Казахстане". Представьте, в прошлом году в Мангистауской области 30 человек выходят, перекрывают дорогу в селе и говорят: "Мы хотим работать в нефтяной компании". При этом у них образования нет, опыта работы нет, их топ-тезис это то, что говорит Аблязов все эти годы, с чем я пытаюсь бороться. Он говорит: "Это ваша нефть, вы должны с нее доходы получать". Они это трансформируют и говорят, что живут возле месторождения, значит, должны работать в нефтяной компании. Аким области отвечает, что есть процедура приема на работу в нефтяную компанию, есть квалификационные требования к опыту работы, образованию, и эти требования невыполнимы. Абстрактно это: если я жил возле аэропорта, вышел бы на митинг одиночный, потому что хочу работать пилотом в авиакомпании из-за того, что живу рядом. Ну, это же глупо.
С другой стороны, тоже в Мангистауской области около ста водителей и сотрудников скорой помощи не вышли на смену, а пошли на митинг. Сказали: "Нефтяники получают больше - мы получаем мало. Мы хотим, как нефтяники", - такого тоже не бывает.
Здесь мой основной тезис - западный Казахстан это часть Казахстана. Не может быть там конкретных льгот всем, потому что нефть их. Нефть не западного Казахстана, нефть принадлежит всему Казахстану. Этот тезис президент также озвучил по газу. На открытии восьмой сессии парламента он сказал, что нужен единый тариф при высоком потреблении газа для всей страны, неважно, где ты живешь. Это достояние республики - оно должно быть общим.
По этой забастовке опять-таки все происходит по достаточно накатанному сценарию. Компания, сотрудники которой приехали в Астану, проиграла тендер на абсолютно законных условиях.
Эти работники хотят постоянную работу и просят взять их в Озенмунайгаз. В Казмунайгазе зарплата на этой позиции в среднем в районе миллиона тенге. Им (забастовщикам.- Прим. ред.) предложили работу за 700 тыс. тенге - они отказались, потому что хотят больше. Не абсурдно ли это?
Я в прошлом году говорил - если нет денег на топливо, пожалуйста, воспользуйтесь общественным транспортом. Экономика так работает. Никто не должен раздать всему Казахстану автомобили.
Люди приходят, перекладывают на государство свои проблемы и говорят: "Мы хотим работать в Озенмунайгазе, возьмите нас туда". Озенмунайгаз - это компания, перегруженная социальными обязательствами, у них есть свой порядок приема на работу, он идет по квоте от каждого района. А они хотят этот порядок нарушить. Им отвечают - это нереально, расходитесь.
Перекладывать свои проблемы на государство, я думаю, это не совсем правильно. Если ты квалифицированный специалист, ты найдешь работу. Если ты получаешь мало и видишь, что все вокруг получают мало, значит это не та сфера, в которой ты занимаешься.
Ситуация, когда государство идет на уступки - заразительна. Сейчас их требования удовлетворят - дальше кто-то приедет. Требовать у государства принять на работу - неправильно, такого не бывает.
Мы (народ. Прим. ред.) же, в принципе, кочевники, раньше искали какие-то варианты. Здесь закончилась трава - поехали в другое место. Это рынок должен быть тоже таким. Если ты живешь в каком-то городе, где тебе не нравятся условия работы, переезжай. Наша государственная идеология должна быть такой. Государство должно четко обозначить - хватит бастовать. Если вы не довольны своей заработной платой, ищите другую работу. Все, государство здесь ничем вам помочь не может.
Нужно понимать, что зарплата 700 тыс. тенге начисляется за вахтовый метод работы, то есть ты 15 дней работаешь, получаешь за это деньги, 15 - отдыхаешь. На работе тебя кормят пять раз в день, выделяют спецодежду, оплачивают транспорт. Там даже интернет может быть. Это же хорошие условия труда. Почему вам мало семисот тысяч? Это государство так расслабило. А "виной" тому - Казмунайгаз, который ежегодно зарплаты повышает, чтобы у них напряженности не было. Подрядные организации смотрят на них и хотят так же.
Если мы выровняем цены, допустим, на нефтепродукты и будет более адекватный рынок, то зарплаты тоже подтянутся. Иначе мы в замкнутом круге, одно регулируем - кажется, что что-то сделалось, а оно там уже метастазами на все сектора пошло.
29.03.2023, 15:00 53641
Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Независимый эксперт в области транспортного планирования Елена Ерзакович поделилась с корреспондентом Kazakhstan Today мнением о проекте генерального плана города Алматы до 2040 года.
Я считаю, что документ, выставленный на портале egov, сырой. Мы участвовали в общественных консультациях в начале года, но в текстовом формате документ видим впервые, и его реально авторы должны доработать и отредактировать. В части, которая касается, например, транспортной инфраструктуры, я вижу очень много нераскрытых с точки зрения реализации задач, много общих, неконкретных формулировок и повторов по тексту, а какие-то аспекты вообще не раскрыты с точки зрения наличия земель. Слабо разнесены этапы внедрения скоростных видов транспорта в сроки между 2030-м и 2040 годом, опять упоминаются разноуровневые развязки в контексте центральной части города. Не указано, что из этих проектов, особенно в части общественного транспорта, будет реализовано в приоритетном порядке", - заявила Елена Ерзакович.
Также Елена Ерзакович отметила и преимущества генплана мегаполиса.
Преимуществом является то, что на обсуждениях была попытка посмотреть на город комплексно, с точки зрения устойчивого развития, но, к сожалению, в представленном тексте очень мало "связанности" между разделами: планами по застройке и жилищному строительству, приоритетами по транспортной инфраструктуре и обеспечения населения основными ресурсами, зеленой энергетикой, чистой питьевой водой и устойчивостью города перед ЧС. Хотелось бы более четкой структуры индикаторов развития города", - сообщила независимый эксперт в области транспортного планирования.
Отвечая на вопрос: "Какие, на Ваш взгляд, наиболее значительные изменения в облике города произойдут в результате исполнения данного плана?", Елена Ерзакович заявила следующее:
Я пока по тексту вижу только еще больший рост застройки, причем высокоэтажной. Меня крайне удивило наличие в разделе, посвященном центру города, того, что там планируется уплотнение. Возможно, как-то сформулировано неясно или это касается других планировочных зон, но нет планов по новому жилому фонду 4-5 этажей в принципе, а основной акцент делается на высотки. Мне бы хотелось, чтобы было более четкое разграничение и понимание, какую плотность мы хотим достичь, в каком планировочном районе и почему", - отметила эксперт.
По словам эксперта, ее удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города".
Это одни из ключевых ограничительных факторов для города Алматы с точки зрения прогнозов роста населения. Сейчас многие озабочены не только качеством, но и в принципе наличием в городе воды, а генплан показывает только текущие проекты по водозаборам из рек", - подчеркнула она.
По словам Елены Ерзакович, с точки зрения транспорта в генплане указаны в основном все проекты, которые обсуждаются уже много лет.
С одной стороны, это хорошо, что есть упоминание и про троллейбусы, и про трамвай, и про необходимость развития автопарков и транспортно-пересадочных узлов. Но, с другой стороны, все как-то опять растянуто, неопределенно по времени, и строительство транспортно-пересадочных узлов к 30 году. Откуда-то возникла легкая авиация, но при этом проекты по канатным дорогам перенесены через десятилетия. Нужны более четкие и понятные индикаторы по уровню доступности общественного транспорта, внедрению зон низких выбросов, и чтобы они увязывались с отведением земель под эту инфраструктуру в ближайшие несколько лет, а не через 10, когда все земли будут застроены жилыми комплексами", - добавила независимый эксперт.
Проект постановления правительства Республики Казахстан "О Генеральном плане города Алматы" опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
10.03.2023, 14:44 95386
Перспективный партнер: как Иран может усилить Шанхайскую организацию сотрудничества
Фото: Depositphotos
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Президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию со странами ШОС. По словам президента, государства - члены этой организации обладают богатыми природными ресурсами и обширными территориями, что позволяет ШОС играть заметную роль в системе международных отношений и эффективно противостоять однополярности. Эксперты полагают, что процесс вступления исламской республики в ШОС может быть завершен уже в 2023 году. Аналитики подчеркивают, что присоединение Ирана значительно укрепит позиции ШОС, расширит возможности для сотрудничества и позволит лучше противостоять внешнему давлению, причем от этого выиграют все стороны, сообщает RT.
Президент Ирана Ибрагим Раиси провел встречу с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, в ходе которой отметил, что ШОС играет заметную роль в системе международных отношений. Президент также заявил, что Тегеран придает большое значение взаимодействию с государствами ШОС.
Страны - члены Шанхайской организации сотрудничества обладают значительными людскими ресурсами и населением, богатыми (природными. - Прим. RT) ресурсами и запасами, а также обширными территориями, что позволяет этой организации играть роль в эффективном решении проблемы однополярности и содействии региональному и международному сближению", - подчеркнул Раиси.
В свою очередь Чжан Мин высоко оценил перспективы взаимодействия с Тегераном в рамках ШОС.
Уверены, что, принимая во внимание богатую историю этой страны, Иран может быть активным и конструктивным участником в деле расширения сферы действия и полномочий ШОС для достижения ее целей", - сказал он.
Генсек организации также обсудил процесс присоединения к ней страны с замминистра иностранных дел Ирана Али Багери.
Мы рассматриваем ШОС как институт сотрудничества независимых и сильных стран. Многосторонний подход ШОС свидетельствует о том, что ее деятельность не носит исключительно протокольный характер, а отвечает нуждам стран в области безопасности и политики, - приводит ТАСС слова Багери. - ШОС отличается от многих западных организаций тем, что она была сформирована на базе решений независимых стран и придерживается принципа соблюдения независимости и суверенитета государств, что обеспечивает выработку долгосрочных решений международных проблем".
В новом статусе
Напомним, 15 сентября 2022 года Иран подписал меморандум об обязательствах, открывший стране путь к полноправному членству в ШОС. Подписи под документом поставили глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и генсек организации Чжан Мин.
В конце ноября иранский парламент принял законопроект о вступлении страны в ШОС. А в конце января 2023-го меджлис одобрил законопроект о меморандуме об обязательствах в целях получения статуса государства - члена ШОС. Таким образом, Тегеран завершил все необходимые юридические формальности для оформления членства в организации.
Заместитель вице-президента Ирана по парламентским делам Али Адяни, комментируя этот шаг, заявил, что вступление страны в организацию имеет особое значение с экономической, социальной и международной точек зрения в целях преодоления санкций, а также для усиления экономической дипломатии со странами - членами ШОС.
В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС, а процесс вступления страны в организацию начался в 2021 году. Сейчас в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Иран, Афганистан, Белоруссия и Монголия, а Азербайджан, Армения, Турция, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия и Шри-Ланка - статус партнеров по диалогу.
В российском МИД ранее заявляли, что Москва рассматривает присоединение Ирана к ШОС как весьма полезное решение, и эту позицию разделяют остальные партнеры по организации. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что РФ исходит из перспектив активного подключения Ирана к борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечению стабильности и безопасности не только в регионе, но и в более широком формате.
Кроме того, развитая инфраструктура позволяет рассчитывать на вклад Ирана в формирование единого транспортного пространства и в обеспечение транспортной безопасности, отмечали в Москве.
Мы с точки зрения российской политики рассматриваем Иран как естественную часть шосовского пространства, равно как и Афганистан", - подчеркивал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.
В свою очередь глава российской дипломатии Сергей Лавров еще в июне 2022 года выражал мнение, что процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени.
Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка", - подчеркивал он.
В конце января Лавров сообщил, что ШОС готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов.
На очереди присоединение Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена. На шаг позади, но тоже уже в русле официальных процедур присоединения к членству в ШОС Беларусь", - сказал глава МИД.
Оптимальный сценарий
Как отметил в комментарии RT эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, Иран на протяжении многих лет демонстрировал интерес к ШОС как на площадках самой организации, так и на двусторонних встречах с лидерами и представителями Китая и РФ.
Для Ирана ШОС является не просто символической организацией, а реальным инструментом решения актуальных вопросов для страны, находящейся под многолетними санкциями со стороны стран Запада. Это вопросы экономического развития, торговли, безопасности. В сфере безопасности площадка ШОС сейчас особенно актуальна как средство координации стран - соседей Афганистана", - рассказал политолог.
Он подчеркнул, что Иран проводит очень последовательную политику, на которую сама ШОС и ее страны-участницы решили ответить положительно.
Перспектива участия Ирана в ШОС достаточно ясна. Можно ожидать, что организация расширится уже в 2023 году. Это будет серьезный шаг, демонстрирующий жизнеспособность ШОС... ее развитие и востребованность в современных реалиях", - отметил Лукьянов.
Присоединение Ирана к ШОС является оптимальным сценарием для этой страны в нынешней военно-политической обстановке в мире, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник отдела центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Иран сталкивается с давлением со стороны коллективного Запада и понимает, что экономически и политически его будущее связано с ШОС. Тегеран подтвердил свою приверженность принципам ШОС и был верен им с самого начала. Кроме того, Иран долгое время был в статусе наблюдателя при организации и выполнял все условия в этом статусе. Сейчас наступило то время, когда иранцы полноправно войдут в организацию и будут вместе с Россией и Китаем развивать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на давление извне, исходящее от стран Запада", - подчеркнул аналитик.
По его мнению, полноправное членство Ирана в ШОС будет приобретением для всех стран - членов организации. "Иран - это очень емкий рынок и перспективный партнер для всех стран ШОС. Для России это тоже очень важный стратегический партнер, и сотрудничество по линии ШОС уже идет в разных областях: это и энергетика, и транспорт, и парламентское взаимодействие, и культура", - отметил Сотников.
Хотелось бы напомнить, что потенциал Ирана еще не до конца раскрыт и очевиден многим игрокам геополитической арены. Для России очень важно сейчас, что в условиях такого беспрецедентного давления со стороны Запада она может наращивать свое сотрудничество с Ираном и партнерами по ШОС, поэтому прогнозы самые благоприятные", - заключил эксперт.
01.03.2023, 12:05 112731
Казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании многоквартирных жилых комплексов
Фото: Depositphotos
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Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. Об этом рассказал директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев в фильме о готовности страны к возможному сильному землетрясению "Безопасное завтра".
Наши специалисты не участвуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов и при акте ввода в эксплуатацию, соответственно, тоже", - сказал Даулет Сарсенбаев.
По его словам, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
В нашей стране по сей день нет закона о сейсмической безопасности, а это большая проблема. У нас нет права на ошибку. Если произойдет разрушительное землетрясение, мы просто откатимся назад", - говорит Даулет Сарсенбаев.
Он подчеркнул, что Казахстан должен извлечь урок из турецких событий, должен принять решительные комплексные меры.
Специалисты констатируют ряд проблем в отрасли: отсутствует полноценная законодательная база в области сейсмической безопасности, отрасль ощущает острую нехватку квалифицированных кадров, современного технического оснащения.
Кадры у нас выпускает факультет физики КазНТУ. Раньше были 2-3 выпуска сейсмологов. К сожалению, в Институте сейсмологии работают только 5-6 человек из них. Остальные ушли в некоммерческие структуры", - рассказал заместитель директора института Нурсарсен Узбеков.
Как констатировала главный научный сотрудник лаборатории региональной сейсмичности Галина Хачикян, при зачислении студентов гранты выделяют по приоритетным направлениям, а слова "сейсмология" в приоритетных научных направлениях Казахстана нет.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей.
Казахстан, будучи в центре континентальной Азии, является одним из самых сейсмоопасных, сейсмогенерирующих зон ввиду его позиции геологического строения, где у нас проходит огромный пояс современного горообразования. То есть в результате раздроблений этих горных сооружений благодаря сжимающим усилиям с севера и юга огромные так называемые тектонические плитки растут вверх", - пояснил главный научный сотрудник лаборатории флюидного режима земной коры"Абдулазис Абдуллаев.
В Казахстане в сейсмоопасной зоне находится огромная территория от ВКО до Кызылординской области, поэтому перед уполномоченными органами стоит задача обеспечения сейсмической безопасности региона. Это прежде всего контроль строительной сферы, гидротехнических сооружений, объектов повышенной опасности. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
Напомним, в результате землетрясений, которые произошли на границе Турции и Сирии в начале февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тысячи зданий. Многие разрушенные дома были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали госстандартам.
Число жертв в обеих странах превысило 50 тысяч. По оценке ВОЗ, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. По оценкам экспертов, ущерб от землетрясений превысил 20 млрд долларов США.
В Турции начаты расследования в отношении более 600 человек, которых подозревают в причастности к обрушению зданий во время землетрясений.
Накануне в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
В то же время в турецком городе Эрзинь, находящемся в зоне землетрясения, удалось избежать жертв, поскольку все здания построены в соответствии с требованиями, объяснил мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью телеканалу ТВ5. Он отметил, что в городе с населением 42 тысячи человек не зафиксировано ни одного обрушения, хотя некоторые здания повреждены. При этом населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков.
У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений. <...> У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей", - заявил Эльмасоглу журналистам.
Мэр отметил, что не разрешал строительство без лицензии в том числе и своим родственникам. Должность градоначальника политик занимает с 31 марта 2019 года. Всю жизнь он прожил в Эрзине.
На фоне событий в Турции в нашей стране тоже пронеслась волна переживаний об опасности землетрясений в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
22.02.2023, 12:43 129251
Эхо Турции: застройщики Алматы и их ЖК на карте сейсмических разломов
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После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Впрочем, прежде нужно понимать несколько нюансов. Во-первых, Алматы находится в сейсмоопасном регионе, однако это не всегда учитывалось при строительстве высотных зданий. Основанные на новых картах СНиПы в теории могут помочь избежать катастрофы в случае разрушительного землетрясения.
Карты сейсмического микрорайонирования Алматы разработали с учетом присоединенных к городу новых районов. Они показывают, где проходят разломы. В 2018 году ученые института сейсмологии разработали новую карту, однако сразу же отнесли ее к информации для служебного пользования.
Впрочем, известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно, разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Нужные карты есть в акимате и Министерстве науки, но находятся на проработке строительных норм. До тех пор документ не покажут.
BAZIS-A
Исходя из карты разломов четыре ЖК застройщика проходят по линии - "Долина роз", "Версаль", Lumiere, "Достык". Впрочем, в этой компании решили проигнорировать наши обращения. UPD: в отделе продаж рекомендовали обратиться в PR-отдел, однако контактов не предоставили. Cотрудница, чей контакт все же имелся, не отвечала до момента публикации. Затем оказалось, что она там не работает c декабря.
BI Group
Ответ касательно расположения ЖК "Chocolate" гласит, что комплекс находится вне зоны диагонального тектонического разлома.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях ТОО "Казахский геотехнический институт изысканий", западная граница зоны диагонального тектонического разлома расположена за пределами участка жилого комплекса. Проект данного ЖК, как и всех других объектов нашей компании, прошел двухэтапную проверку на соответствие нормативным требованиям по надежности, внутреннюю и государственную экспертизы", - отметили представители компании.
В BI Group добавили, что при проектировании всех зданий в сейсмических районах приняли все меры по недопущению разрушений. Показатели и методологии расчетов определены КазНИИСА на основании многочисленных исследований и испытаний, которые легли в основу нормативов РК и считаются одними из передовых в мире.
Расчет и проектирование, в том числе определение конструктивных систем зданий, выполнены в соответствии с требованиями строительных норм и правил Республики Казахстан с учетом сейсмического воздействия 9 баллов. Главной ценностью нашей компании всегда был и остается клиент, а также его комфорт и безопасность. Именно поэтому холдингом уделяется повышенное внимание к контролю качества выполняемых работ при возведении жилых и других объектов", - заключил застройщик.
RAMS Qazaqstan
ЖК этого застройщика фигурируют на карте разломов больше других: ParkHouse, Ortau, "Восточный Парк", Forum Residence, Forum Plus, Alma.
Впрочем, в своем обращении "Рамс Казахстан" призывал клиентов верить фактам. По словам представителей компании, в дни, когда весь мир скорбит вместе с народами Турции и Сирии, участились информационные атаки от СМИ и недобросовестных блогеров. Предмет обсуждения - качество строительства ЖК компании.
Каждый жилой комплекс RAMS Qazaqstan от начала проектирования вплоть до сдачи в эксплуатацию реализуется согласно СП РК, СНиП РК и ГОСТ. До начала строительства Департамент контроля качества RAMS Qazaqstan проводит проверку сейсмопояса участка, устойчивости грунта и прочности бетона. Мы проверяем особенности района работ: климат, рельеф, сейсмичность. При строительстве объектов мы придерживаемся карты сейсмического зонирования, одобренной Национальным научным советом РК. Каждый объект RAMS Qazaqstan соответствует документу "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", - уверяет директор по строительству RAMS Qazaqstan Толга Метин Асутай.
Застройщик добавил, что использует известные методы определения расчетных сейсмических нагрузок. А на строительных площадках сейсмичностью 9 и 10 баллов при грунтах 3-й категории внедряет так называемые антисейсмические швы, а также возводит парные стены и рамы.
Антисейсмические швы разделяют здания по всей высоте, включая фундамент. Все проекты RAMS Qazaqstan имеют положительные заключения госэкспертизы РК. Также по заключению специалистов ТОО "Институт сейсмологии" МЧС РК сейсмическая обстановка в регионе и, в частности, в городе Алматы на данный момент не вызывает опасений", - добавили в компании.
НОВ-ЭК
Застройщик ТОО "НОВ-ЭК" возвел комплексы Shahar, Opera и "Акниет" на линии разлома. В компании сначала сказали, что запрещают какую-либо публикацию на этот счет, но затем просто отказались хоть как-то комментировать ситуацию и отвечать на наши вопросы.
Отметим, на сайте компании указано, что работают они на рынке строительства 18 лет. Исходя из открытых данных, подъем деятельности девелопера пришелся на 2019 год. А в 2021 году компания выплатила рекордную сумму налогов - 306 млн тенге. Всего отчислений с 2015 года - 434 млн тенге. Оценочная годовая выручка застройщика составляет 1,2 млрд тенге.
Именно эта компания возвела ЖК "Москва" около одноименной станции метро. И именно на этот комплекс поступают жалобы от жителей.
Руководителем компании числится Сарсен Кокебаев. Учредители - ТОО "Алшын", Нурлан Абишев, Бейсенбек Кокебаев и Серкебай Тлекеев.
Среди учредителей ТОО "Алшын" значится все тот же Бейсенбек Кокебаев и Айдар Нуралиев. Налоговые отчисления компании с 2015 года составляют 105, 8 млн тенге. Примечательно, что девять ТОО зарегистрированы по тому же адресу:
- trading house tsk (торговый дом тск)
- аndrea palladio
- объединение собственников имущества
- нов-эк-плюс
- нов-эк
- аманат
- синма-инвест
- beag development
- дога
- Hayat Construction Group
У этого застройщика лишь один ЖК попадает на карту - Hayat Meliora. В компании отметили, что строить в зоне возможных тектонических процессов нормами не запрещено, но ограничивает этажность строений, а также предписывается провести уточняющие геологические изыскания и получить специальные технические условия.
Мы проводили уточняющие геологические изыскания на участках жилых комплексов Hayat Park и Hayat Meliora, на что имеется подтверждающее заключение (Инженерно-геологический отчет по объекту "Строительство Hayat Meliora" в Медеуском районе Алматы", выполненный "Алматы Строй Изыскания" в 2022 год), а так же получили спецтехусловия в КазНИИСА (Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры) по усилению оснований, расчетные коэфициенты, учитывающие специфику участков", - уверяют представители компании.
Проектно-строительные работы ведут в соответствии с полученными условиями, добавили в Hayat Construction Group.
Ежегодно в радиусе 80 километров от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений. Судя по характеру их распределения за последние 7 лет, основная сейсмическая деятельность развивается на юге и юго-востоке от города.
Более подробно про качество бетона и арматуры внутри всех указанных конструкций могут сказать лишь те, кто живет в указанных ЖК.
Новая карта
Новую карту сейсмического микрорайонирования утвердили в 2021 году. В ней якобы учли все известные разломы. Сейчас город живет исключительно по тем требованиям. Об этом на встрече с жителями города сообщил Ерболат Досаев. По словам акима, в Алматы "приоритетом идет сейсмоусиление необходимых зданий".
Как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генплане все необходимые требования по сейсмике учтены. Скажу официально как аким города: ни одного места нет, где не учтено сейсмозондирование города. Все, что выше Абая, - 10 баллов, ниже - есть зоны 9 и 10 баллов", - объяснил глава города.
К слову, генеральный директор Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры Бегман Кульбаев недавно сообщил, что точно ответить на вопрос, выдержат ли здания в Алматы землетрясение, однозначно нельзя.
Под лупой
Территорию города пересекают пять тектонических разломов.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.
Алматинский разлом проходит с запада, через пересечение улицы Саина и прорспектв Райымбека, вдоль улицы Рыскулова до улицы Сейфуллина, затем севернее 700-800 метров по улицы Райымбека, далее через территорию на севере Медеуского района, который делит город на две части. Северо-Западный разлом проходит вдоль западной границы города через поселки Кок-Кайнар, Ожет, Карасу и далее на северо-восток.
К слову, на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
17.02.2023, 22:22 142766
Ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона Эксклюзив КТ
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В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
Все события, которые происходят в мире, связаны с геологическими процессами в земной коре, с ее изменениями. Почти во всех странах, где сейсмическая активная зона, имеются свои карты оценки сейсмической опасности с разными вероятностями повторения. Земная кора одно целое, и землетрясения не имеют границ, но разные участки реагирует на события по-разному согласно своему строению. А мелкие события в мире всегда происходили и будут происходить, и они фиксируются только сейсмическими приборами, сейсмометрами, только некоторые могут быть ощутимыми в зависимости от глубины очага и расстояния", - проинформировали в институте сейсмологии.
Отмечается, что у каждого региона сейсмическая активность разная.
В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году - 8500, в 2019-м - 7800, 2020-м - 9500, в 2021-м - 6700, в 2022-м - 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Есть более сильные, которые ощущает население", - сообщили в институте.
По информации организации, в течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 сейсмических событий. В 2018-м - 20, 2019-м - 11, 2020-м - 15, 2021-м - 11, 2022-м - 9.
Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно", - заверили в институте.
В целом, подчеркнули в организации, сейсмическая активность Алматинского региона находится в своем фоновом режиме.
Распространенное мнение о цикличности сильных толчков в Алматинском регионе
Что касается цикличности сильных землетрясений. В разных регионах цикличность может проявляться в разном времени, но это твердо установленная закономерность, это тенденция сейсмического процесса во времени", - сообщили в институте.
Отмечается, что на одних регионах эта тенденция может проявиться 70-90 лет, для других районов это может быть 150-200 лет.
Что касается нашего региона, исходя из произошедших сильных землетрясений в начале прошлого века и в конце позапрошлого века таких сильных сейсмических событий нет, чтобы точно установить тенденцию. Исходя из произошедших слабых событий по отношению к сильным событиям - Байсорунское событие (1990 год), Саракамышское (1970 год), Жаланаш-Тюпское (1978 год) - примерно можно установить проявление цикличности сильных событий, что составляет 120-130 лет", - проинформировали в организации.
Система раннего оповещения о сильных подземных толчках в городе Алматы
По информации института сейсмологии, выполнены работы для территории Алматинского сейсмоопасного региона, которые являются основой для создания автоматизированной системы раннего предупреждения (АСРО) о сильном землетрясении, направленной на обеспечение сейсмической безопасности одного из крупнейших городов Республики Казахстан - города Алматы.
На сегодняшний день при поддержке акимата города Алматы наш институт совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города работает над проектом по установке системы раннего оповещения о сильных землетрясениях", - сообщили в организации.
Отмечается, что в настоящее время реализовывается проект создания СРО для города Алматы, в рамках которого предусмотрено разместить 28 сейсмических станций СРП по периметру города вблизи сейсмогенерирующих зон, с которыми связаны очаги возникновения сильных землетрясений, представляющих потенциальную опасность для города Алматы.
Кроме того, в рамках данного проекта установлены 11 сейсмических станций системы раннего оповещения в окрестностях Алматы в 2022 году. Также в 2023 году планируется установка еще 17 станций.
Целью создания СРО является внедрение для Алматы с возможностью получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу Алматы и заблаговременное оповещение населения с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города", - подчеркнули в организации.
Метод прогнозирования землетрясений по уровню содержания радона в источниках
Перед землетрясением, во время его реализации и после землетрясения наблюдается повышенное содержание радиоактивного газа радона в почвенном воздухе и грунтовых водах, негативное воздействие которого на окружающую среду установлено многими исследованиями.
По информации института, изменения тектонических напряжений в зонах разломов, которые предшествуют землетрясениям, могут привести к значительным колебаниям градиентов температуры и давления и, как следствие, приводят к увеличению конвективных потоков, способствующих переносу почвенных газов с больших глубин к поверхности земли.
В результате этого увеличение сейсмической активности, которая способна привести к изменению скорости конвекции, приводящей к аномальным вариациям концентрации радона и других почвенных газов в почвенном воздухе. Регистрируя данное изменение объемной активности почвенного радона (ОАР), мы можем иметь представление о процессах, происходящих в земной коре. Ввиду своих особенных свойств тяжелый радиоактивный газ радон (222Rn) представляет собой оптимальный индикатор при изучении различных современных геодинамических процессов", - пояснили в организации.
К числу весьма важных и незаменимых его свойств следует отнести:
- Во-первых, то, что он непрерывно генерируется в горных породах в процессе радиоактивного распада, то есть всегда присутствует в любом горном массиве. Уменьшение его концентрации как за счет распада, так и за счет миграции из массива в воздух постоянно компенсируется новой генерацией этого газа. Поэтому среднее содержание радона в массиве всегда постоянно и определяется концентрацией урана (радия) в этом массиве.
- Во-вторых, миграция радона в горном массиве и его выделение с поверхности почвы определяются коэффициентом диффузии, который зависит от многих факторов. Наиболее важными из них являются пористость, проницаемость и трещиноватость. При наличии трещиноватости (проницаемости) верхней части массива и восходящих газовых потоков конвекционный перенос радона с газовыми струями может осуществляться с глубин до 200 метров.
- В-третьих, несмотря на то что содержание радона в этих потоках составляет ничтожные доли, проблем с его регистрацией не возникает.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
14.02.2023, 15:58 155196
Казахстанские вдовы обратились к государству: в традициях народа всегда была помощь овдовевшим матерям
Фото: pixabay.com
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С начала года в социальных сетях распространяется сообщение с просьбой откликнуться всех граждан Республики Казахстан из категории семей, потерявших кормильца.
Данная просьба вызвана тем, что инициативная группа по вопросам семей, потерявших кормильца, вышла с предложениями в правительство и парламент РК для решения социально-бытовых вопросов", - говорится в сообщении.
Организатор инициативной группы - Карлыгаш Байжанова, вдова с 2009 года. Когда ее супруг погиб, она осталась с тремя несовершеннолетними детьми. Пятый год Карлыгаш без устали предпринимает попытки взаимодействовать с государством, отслеживает законопроекты и нововведения в надежде обрести поддержку и помощь. Однако у ее семьи по-прежнему нет своего жилья, уже тринадцать лет она ждет своей очереди.
Справляться с горем в одиночку крайне трудно, но времени на слезы и жалобы нет - нужно воспитывать детей, успевать зарабатывать, а еще постоянно искать в себе силы, чтобы просто не сойти с ума от круговорота выживания", - со слезами на глазах рассказывает женщина.
Психологическая составляющая в таких обстоятельствах государством не учитывается. Выдержать всю боль и груз, свалившийся на плечи, под силу не всем. Организм ослабевает, условий для полноценной поддержки физического и ментального здоровья практически нет.
Например, Шолпан, - говорит Карлыгаш, указывая на сидящую напротив женщину, - у нее двое детей, у одного из них аутизм. За таким ребенком постоянно надо следить, из-за чего Шолпан не может работать полный день. Далеко из дома уходить тоже нельзя, поэтому ей осталось мыть пол в подъезде. Пособие сына уходит на покупку продуктов. А зарплата целиком - на оплату жилья".
Лаура похоронила и первого, и второго мужа, оставшись с тремя детьми в общежитии за 95 тысяч тенге. По словам одинокой матери, после обращения в акимат за помощью в виде адресного социального пособия женщине отказали, упрекнув ее в безработице.
При обращении за АСП наличие льгот учитывается и приравнивается к доходу семьи, при этом при обращении в банк пособие за доход не принимается.
Для нашей категории не предусмотрены никакие скидки в образовательном процессе, даже при покупке школьной одежды. А этот пункт мог бы помочь сэкономить, хотя бы во благо другого ребенка", - поддержала беседу Айман.
Женщины негодуют, что государство несправедливо определяет в одну категорию неполных семей вдов/вдовцов и многодетных родителей в разводе.
У многодетных семей, где супруги разведены, есть пособия, все еще есть двое родителей, которые взаимозаменяемы и оба имеют возможность обеспечивать детей. В неполных семьях, где умер один из родителей, вся ответственность ложится на плечи одного человека, часто женщины. Так почему же мы, у кого умерли мужья, находимся в одной категории с многодетными семьями, где супруги просто развелись?" - недоумевает Карлыгаш.
Триггером активизации инициативной группы стало осеннее заявление "Отбасы банка" о том, что неполные семьи исключены из программы "Бакытты отбасы". Банк объяснил эту новеллу участившимися фиктивными разводами с целью быстрого получения жилья. Семьи, потерявшие кормильца, тоже лишились очереди на квартиры, так как находились в одной категории с фиктивно разведенными. В очереди на жилье в ипотеку под 2% женщины стояли от 10 лет.
После этого Карлыгаш Байжанова приступила к разработке дорожной карты, где стала подробно описывать проблемы, касающиеся категории неполных семей, и предлагать решения этих вопросов. В настоящее время в документе 18 пунктов, которые продолжают дополняться.
Дорожная карта была передана мажилису до роспуска депутатов, сенату, правительству и администрации президента. Однако до сих пор реальных действий по вопросам данной категории предпринято не было.
В одном из пунктов инициативная группа предлагает вывести из пункта 11 статьи 68 Закона "О жилищных отношениях" лиц по потере кормильца в отдельный пункт.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития развели руками - нижнюю палату парламента распустили, работа приостановлена. В ведомстве не прогнозируют желаемых результатов в обозримом будущем.
Это же не от нас зависит, а от бюджета, от стройки. Я не могу сказать, сколько должно пройти времени", - ответил сотрудник департамента градостроительства на вопрос, существует ли регламент получения жилья.
По словам представителей госведомства, даже если категорию семей, потерявших кормильца, сейчас выведут в отдельный пункт, вопрос не решится, ведь "законы пишутся годами".
Тем временем в очереди на жилье числится 450 тысяч человек.
У казахов было так - после того, как женщина овдовела, род обязательно выдавал ее замуж, чтобы дети не остались сиротами. Ныне у нас только один защитник - государство, неужели мы не имеем права на хорошую жизнь, неужели мы должны ее выпрашивать? Должны ли наши дети быть хуже других? Они ведь не виноваты в том, что остались без отца или матери", - отчаянно заключили женщины.
После последнего заседания мажилиса парламента РК перед его роспуском корреспондент Kazakhstan Today спросил мнение одного из депутатов о проблемах вдов и вдовцов.
Это справедливая критика (о возмущениях инициативной группы. - Прим. ред.). Ранее депутаты делали несколько депутатских запросов относительно семей… У нас в законодательстве на самом деле этот вопрос недорегулирован. Но сейчас у нас уже зашла речь о Социальном кодексе, где уже совершенно новый подход к системе оказания социальной помощи и поддержки", - прокомментировала ситуацию депутат мажилиса парламента Казахстана VI-VII созывов Ирина Унжакова.
Она уверена, что в рамках нового Социального кодекса эта группа не останется без внимания. Во-первых, появится возможность дать семьям с трудной жизненной ситуацией материальную помощь, во-вторых, будет восстановлена способность членов семьи зарабатывать и учиться.
Депутат отметила нововведение Минтруда - цифровую карту семьи, сведения которой будут являться основанием для оказания проактивных государственных услуг. При этом, по информации министерства, все виды государственных гарантий будут охвачены с 2025 года.
Мы должны находиться в системе, что мы все люди, если видим, что человеку тяжело, - его можно поддержать", - добавила Ирина Унжакова.
Пособие по потере кормильца в 2023 году увеличено на 8,5% в связи с увеличением прожиточного минимума - сейчас ПМ составляет 40 567 тенге. Размеры ГСП по случаю потери кормильца также зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца и причины его смерти.
При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивается 34 888 тенге. Инициативная группа требует пересмотреть этот показатель и уравнять его с минимальной заработной платой. В 2023 году МЗП составляет 70 тысяч тенге.
На портале открытых нормативно-правовых актов 13 января был опубликован проект указа президента Республики Казахстан "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республике Казахстан". В перечни категорий лиц, чьи основные права и законные интересы защищает уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения, получатели пособия по потере кормильца находятся на третьем месте после ветеранов и инвалидов.
Инициативная группа, выступающая за права семей, потерявших кормильца, не перестает надеяться, что органы, ответственные за благосостояние нуждающихся, обратят внимание на проводимую работу и присоединятся к ее реализации.
09.02.2023, 18:22 197496
Тектоническое оружие: Почему ученые ищут в турецком землетрясении след МГД-генератора
Фото: twitter/@pusholder
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Землетрясение в Турции переполошило половину земного шара. Ученых встревожили нехарактерные условия и особенности катастрофы. Земная кора в этом регионе Турции была почти неподвижна больше ста лет. И вдруг разразилась сильнейшим толчком в 7,8 балла и афтершоком в 6,6 балла спустя 11 минут. А потом, через 9 часов, произошел новый мощный толчок в 7,5 балла. Эхо сейсмособытия ощутили больше 10 стран. Оно докатилось даже до Казахстана. 7 февраля там произошло землетрясение в 3,4 балла. А 7 февраля произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение в Нью-Йорке - не менее четырех толчков. Что же происходит? Как возникла ситуация, когда дома рушатся при семибалльных толчках, ведь большая часть застройки в турецких городах - новая, сообщает LIFE.RU.
Недостаточный расчет при строительстве
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов уверен: землетрясение в Турции стало результатом взаимодействия сразу четырех тектонических плит: Африканской, Евро-Азиатской, Аравийской, Индостанской и Анатолийского блока. Эти образования перемещаются относительно друг друга и создают напряжение в глубинах земной коры, которое и разряжается толчками. Нынешнее землетрясение случилось на восточной ветви Анатолийского разлома. Эта ветвь уже 130-150 лет не давала сильных землетрясений. Ученый считает, что турецкие исследователи недооценили опасность на этой ветви разлома и поэтому большая часть зданий была построена с расчетом землетрясения в 3-4 балла.
Давление звезд
Люди, склонные объяснять все влиянием планет и звезд, считают, что виной всему - микролуние, которое является противоположностью суперлуния, но тоже может иметь разрушительную силу. В это время спутник Земли находится на максимальном расстоянии от нее. Некоторые ученые считают, что микролуние, которое состоялось 5 февраля в 21:29 по московскому времени, как и суперлуние, могут вызывать землетрясения и будить вулканы. Например, во время суперлуния 2004 года случились землетрясение и страшное цунами, смывшее побережье Юго-Восточной Азии, когда погибло до полумиллиона человек.
Тектоническое оружие
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов.
Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Ученые отмечают, что это теоретически возможно. Но! Для этого нужно где-то взорвать как минимум ядерную бомбу, что уже совершенно точно не ускользнет от внимания исследователей всего мира. Правда, они почему-то умалчивают о том, что для провокации землетрясения бомба не обязательна. Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения.
Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии. Это вполне объяснило бы землетрясение в Нью-Йорке, произошедшее на следующий день после катастрофы в Турции - 7 февраля. Возможно, оно стало эхом воздействия МГД-генератора на земную "подкорку".
Тот же Алексей Завьялов в интервью отмечал, что вызвать землетрясение искусственно возможно, но сделать это можно только в тех регионах, в которых уже существует напряжение земной коры. Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов тоже уверен, что землетрясение в Турции - дело рук Запада.
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