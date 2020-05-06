Нобелевский лауреат Тасуку Хондзё назвал фейком информацию об искусственном происхождении коронавируса, опубликованную под его именем

фото: Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 2018 года Тасуку Хондзё

На днях нобелевский лауреат по физиологии и медицине 2018 года, известный японский иммунолог Тасуку Хондзё, на сайте Киотского университета опубликовал статью, в которой раскрыл, что существует большое количество ложной информации о коронавирусе от его имени, сообщает CRI Online .

Как сообщили японские СМИ, на днях распространилась ложная информация, опубликованная от имени Тасуку Хондзё на английском, хинди и других языках, в которой новый коронавирус называется искусственно созданным, а самому Хондзё приписывается работа в Ухане.

Опровергая эту информацию, Тасуку Хондзё сделал заявление, в котором сообщил:

Недавние репортажи некоторых зарубежных СМИ вызвали мое недоумение. В связи с этим заявляю, что распространение коронавирусной инфекции в мире причинило беспрецедентный экономический ущерб. В настоящее время, когда мир страдает от эпидемии, мое имя и название Киотского университета были использованы для распространения ложной и ошибочной информации. Это меня очень поразило.

Теперь нам всем, особенно людям, которые упорно работают в научно-исследовательской сфере, необходимо усилить сотрудничество для борьбы с нашим общим врагом. Мы стараемся защищать жизнь людей, не теряя ни минуты. Упор должен быть сделан на ликвидации болезни, не допуская дальнейшего распространения. Нам нужно разработать план для новой эпохи. На фоне нынешней ситуации любое необоснованное высказывание о происхождении болезни оказывается чрезвычайно опасным и имеет разрушительный характер".

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