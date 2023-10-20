"Один пояс, один путь" - это шанс для Казахстана - эксперты
Инициатива "Один пояс, один путь" - это глобальный проект не только евразийского пространства, но и, возможно, Трансатлантического и Транс-Тихоокеанского региона в перспективе, считает политолог Эдуард Полетаев, президент общественного фонда "Мир Евразии", сообщает Sputnik.kz.
Он отмечает, что идея была принята на ура, поскольку Китай является одним из мировых центров силы, мировой фабрикой и значимым партнером в мире. Казахстан, будучи приграничной страной, имеющей дружественные отношения с Китаем, рассматривает этот проект как перспективный.
Политолог Эдуард Полетаев называет "Один пояс, один путь" реинкарнацией Великого шелкового пути. Политолог выразил уверенность, что в рамках "Одного пояса, одного пути" различные двусторонние и многосторонние соглашения вскоре будут воплощены в реальность.
Этот проект будет реализован не только в сфере транспортно-логистического потенциала. Токаев сегодня говорил о Транскаспийском коридоре. Президент упоминает об этом проекте практически в каждом выступлении на международных площадках. Большая часть мировой торговли по-прежнему идет морским путем. Но тем не менее Казахстан будет предлагать сухопутный путь как один из вариантов диверсификации транзита, чтобы параллельно развивать свою экономику и получать определенные деньги за транзит", - отметил он.
По мнению эксперта, XXI век - это век торгово-экономических контрактов на сухопутной части территории Евразии.
Параллельно всегда появляются какие-то варианты, потому что дорога объединяет всегда. Начинают обсуждать логистику, а за логистикой идут инвестиции, за инвестициями идут различные совместные предприятия. Все в итоге отражается в зарплатах, в ВВП, в рабочих местах и в целом в росте экономики страны", - сказал Полетаев.
Он отметил, что экономика Казахстана не может быть полностью самодостаточной. При этом нужно уходить от "нефтяного проклятия" и искать другие варианты развития.
У нас политика многовекторная, но и экономика должна быть многовекторная. А пока она у нас зависит от цены на нефть. Это не очень хорошо", - сказал Эдуард Полетаев.
Для Казахстана проект особенно важен
Политолог, директор института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев также считает, что развитие транспортно-логистических коридоров способствует привлечению инвестиций.
Один пояс, один путь" - достаточно последовательный и динамично развивающийся проект. Сегодня мы видим, насколько открытие новых транзитных транспортно-логистических коридоров стало актуальным. Я думаю, что у него есть очень серьезные перспективы, и он будет способствовать экономическому росту всех стран-участников этого проекта", - сказал Талгат Калиев в интервью Sputnik Казахстан.
Эксперт полагает, что этот проект особенно важен для Казахстана, поскольку является важным звеном Транскаспийского коридора.
На коридор возлагают серьезные надежды и Китай, и страны Центральной Азии, Кавказ, Турция, а также Германия, президент которой приезжал в Казахстан, посетил порт Курык, лично ознакомился с его состоянием, с его возможностями", - сказал он.
Эксперт отмечает, что транспортный коридор будет способствовать не только экономическому росту, но и притоку инвестиции и модернизации транспортных инфраструктур Казахстана. Это в будущем даст колоссальный эффект, огромное количество рабочих мест, позволит вывести предпринимательство на качественно новый уровень, поскольку постоянный рост грузопотока будет способствовать формированию огромной цепочки разных сервисных компаний, которые должны будут этот транзит обслуживать.
Эксперты о многополярности форума
Политолог Эдуард Полетаев обратил внимание на значимость форума, в котором участвуют более 20 глав государств, и роль Казахстана на этой площадке.
Большое количество глав государств приехало на это мероприятие, тот же Владимир Путин, который в последнее время редко выезжает за пределы страны. То, что около 20 глав государств приехало, это дань уважения к проекту "Один пояс, один путь", свидетельство авторитета Китая. Конечно, это и для Казахстана хорошо, потому что он не на последних ролях в этом проекте участвует. Президент Токаев на фотографии стоит рядом с Си Цзиньпином, что тоже показатель значимости страны", - отмечает Эдуард Полетаев.
По его мнению, форум "Один пояс, один путь" наглядно демонстрирует движение к многополярному миру.
Экономическая и политическая гегемония имеет место быть со стороны США, в меньшей степени со стороны Евросоюза, и никто не хочет покидать пьедестал, все хотят продолжать контролировать ситуацию. Эпоха многовекторности проявляется не только в инициативе "Один пояс, один путь", или БРИКС, где стран-участников становятся больше. Казахстан там тоже в очереди как потенциальный кандидат", - сказал политолог.
По его словам, различные конфликты, возникающие и затухающие по всему миру, свидетельствуют об амбициях разных государств. Эдуард Полетаев подчеркивает, что справедливость как геополитический фактор становится во главу угла.
Китай безусловно прочувствовал несправедливость в отношении себя, хотя это тысячелетняя империя", - сказал он.
Полетаев считает, что в целом Китай доказал свой растущий вес.
Один пояс, один путь" - одна из существенных площадок для дискуссии о судьбе мира или хотя бы региона. Китай подсадил на свою экономическую иглу многие государства, в том числе США. Экономика Китая доказала свою конкурентоспособность, сейчас дело за политикой.
Этот саммит не предполагает кардинальных, судьбоносных решений, но встреча многих глав государств, где обговариваются определенные ориентиры и пути развития, свидетельствует, что мир становиться многополярным", - подытожил Полетаев.
С мнением о том, что на форуме "Один пояс, один путь" встретились интересы разных полюсов силы, согласен и политолог Талгат Калиев.
Во-первых, здесь нет доминирующего игрока. Во-вторых, он одновременно ориентирован на восток и на запад. Он служит интересам разных геополитически полюсов, и здесь на первое место выходит экономический прагматизм, а не геополитика или политика", - заключил политолог.
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