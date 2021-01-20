Плюсы и минусы китайской и американской модели

6 января 2021 года - «черный день» в истории американской демократии. Конгресс, представляющий политический центр США и символ американской демократии, погрузился в хаос и разгул насилия. Можно ли рассматривать захват Конгресса сторонниками Дональда Трампа как «бунт» или «государственный переворот»?





За день до этого не признавший свое поражение на выборах Дональд Трамп заявил, что на церемонии оглашения официальных итогов на следующий день конгрессменов «ждет сюрприз». Нападки вооруженных бандитов, сторонников Трампа, привели к приостановке церемонии в Конгрессе, на которой планировалось объявить о победе Джозефа Байдена, сообщает CRI Online





Падение империи всегда сопровождается рядом факторов, независимо от ее силы и военного могущества. Несмотря на то, что на этот раз захват Конгресса удалось остановить, политика дипломатической изоляции, нарушения и выход из международных договоров, а также отрицание международной, экономической ситуации, игнорирование экологического и социального факторов в течение четырех лет привели к тенденции упадка американской демократии.





6 января 2021 года американская мечта доказала свою несостоятельность. Американцы всегда называли себя «образчиком мировой демократии», но на самом деле на мировой арене США постоянно выступали и судьей, и обвинителем. За несколько последних десятилетий администрация США под давлением навязывала неравноправные договоры, правила и собственные законы другим странам, руководствуясь методом «кнута и пряника». В случае с непокорными нередки были вооруженные конфликты и войны.





За четыре последних года внутри американского общества наметился раскол. К этому стоит прибавить полный откат в экономике, образовании, политике, социальной сфере и здравоохранении - все это отразило крах американской модели. Однако ранее именно такая модель считалась оптимальной моделью демократического развития, этой модели следовал весь мир, рассматривая ее как последнюю инстанцию и идеал.





Американский либерализм видоизменился и мутировал. Хотя США - богатая страна, однако даже это не помогло в работе государственного управления и модернизированного развития, за эти неудачи «платит» американское общество, в частности, это ударило по наиболее уязвимым группам населения, что спровоцировало социальный раскол.





Политическая система и система демократии Китая разительно отличаются от американского варианта. В Китае отстаивают мир, открытость и справедливое управление, старясь ликвидировать нищету, активизировать инфраструктурное строительство, продвигать модернизированное развитие, не забывая о реформировании и диверсифицикации экономического развития. Все меры направлены во благо народа, страны и мира.





Американская демократия выступает за либерализм и «свободу личности», но на самом деле планка и уровень гарантии основных прав и свобод личности постоянно падает. К такому выводу можно прийти, наблюдая за постоянными актами насилия и ситуацией в сфере прав человека.





Исторически понятие демократии всегда рассматривалось в развитии: от Платона до Токвиля и Жан-Жака Руссо история не знает универсальной модели демократии. На разных исторических этапах в разных странах решались разные по своей сути задачи социально-экономического развития.





Если страна находится в условиях изоляции, если в ней присутствует социальный раскол, остро стоит проблема нищеты, а власти заботятся только о состоятельных слоях общества, разве можно говорить, что в этой стране торжествуют свобода и демократия?





Китай идет по пути, соответствующему реалиям страны. Успехи социализма с китайской спецификой, демократическая процедура принятия правовых инициатив и решений гарантируют их правильность и демократический характер.





Автор: Пьер Пикуарт - французский обозреватель, синолог, доктор политологии Восьмого парижского университета, директор Французского исследовательского центра по изучению Китая

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