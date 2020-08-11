Почему у США не получится раскачать китайскую лодку?

17 июня президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Акт о политике в сфере прав человека в отношении уйгуров в 2020 году". В Белом доме заявили, что этот законопроект, ранее принятый американским Конгрессом: "предусматривает ответственность виновных в нарушениях прав человека, таких как систематическое использование воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для искоренения этнической самобытности и религиозных убеждений уйгуров и других меньшинств в Китае".

Во всем вышеперечисленных прегрешениях, якобы, виновато китайское правительство, против представителей которого они и намерены вводить санкции. Разговаривать языком санкций с другими странами, американскому правительству не привыкать, достаточно вспомнить "войну санкций" против России или угрозы их применения против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток – 2". Казалось бы, где находятся Соединенные Штаты, а где Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, и почему американский истеблишмент так вдруг озаботился этими, как они громогласно заявили, "нарушениями прав человека"? Примечательно, что сделали они это в тот самый момент, когда сами США находятся на пике глубочайшего системного кризиса, причем, прежде всего, кризиса мировоззренческого. Когда "сияющий град на холме" и "мировой оплот свободы", привыкший грубо и высокомерно, как ковбой в салуне на Диком Западе, учить другие страны и народы демократии, вдруг оказался вовсе не "непобедимым стальным гигантом", образ которого нам старательно навязывала американская пропаганда заодно с Голливудом. И что американское общество не монолитно, а наоборот, крайне раздроблено и аморфно. А системное угнетение чернокожих американцев, их колоссальный отрыв от белых в экономическом плане, привело к расколу в американском обществе, которое, как разбитую чашку, становится склеивать с каждым разом все труднее. Все это стало причиной для одних из самых массовых беспорядков в истории этой страны и, вполне возможно, что сегодня мы имеем все шансы наблюдать за началом "заката империи". Но, впрочем, сейчас не об этом.

Примеры истории

Тех, кто знаком с историей, вряд ли можно удивить подобными фактами грубого вмешательства США в жизнь других стран, поощрением и прямой поддержкой сепаратистов и террористов. В Китае нечто подобное уже было, например, полвека назад. Когда в 1950 году Китай восстановил единство страны, в том числе вернув под свой суверенитет территорию Тибета, ЦРУ напрямую начало подрывную работу против КНР в этом регионе. Напомню, тогда в Тибете был ликвидирован теократический феодально-рабовладельческий режим, был проведен целый ряд социальных и экономических реформ. Вы не ослышались, то, что сейчас на Западе рисуют радужными красками, как "Шамбалу" с миролюбивыми и стремящимися к духовному совершенствованию буддийскими монахами в реальной жизни было жестокой теократией, где 90% населения жило в беспросветной нищете под властью кучки феодалов и духовенства. Причем фактически на уровне домашней скотины: хозяин мог сделать со своим рабом все что угодно: захотел - продал, захотел - убил, захотел - руки отрубил. Так вот, когда Тибет оказался в составе КНР, о рабстве пришлось забыть, а местное население, впервые в истории получило доступ к бесплатным образованию и медицине. Поэтому после провального мятежа в Лхасе в 1959 году, США на протяжении еще более 20 лет активно поддерживали тибетских сепаратистов, обучая их в секретных лагерях ЦРУ и засылая на территорию Китая, поддерживая их финансово, поставками оружия и снаряжения. А западная пропаганда по-прежнему активно раскручивает миф о жестокой оккупации "маленькой свободолюбивой страны".

Поэтому сегодняшние попытки США раскачать ситуацию в Синьцзяне нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в Сянгане (Гонконг) и Тибете. Примечательно, что Китай не собирается мириться с подобными попытками, каждый раз давая адекватный ответ. Например, недавно Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Согласно ему существенно ужесточаются наказания за преступления против безопасности государства. В частности, теперь за сепаратизм, подрывную и террористическую деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Более того, по новому закону даже призывы и оправдание терроризма, а также связи с угрожающими национальной безопасности иностранными государствами и организациями отныне стали уголовными преступлениями. Также после подписания Трампом так называемого "уйгурского" закона , Китай не замедлил с ответными санкциями против чиновников США. "В ответ на эти неправомерные действия США, Китай принял решение ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, посла по вопросам международной религиозной свободы Госдепа США Сэма Браунбека, сенаторов Марка Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

На фронте информационной войны

При этом Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на Китай одновременно на нескольких фронтах: политическом, дипломатическом, экономическом и, конечно, информационном. 22 июня США ужесточили правила работы для четырех крупнейших китайских СМИ - Центрального телевидения Китая, агентства China News Service, газет "Жэньминь жибао" и Global Times, определив их статус как "иностранные агенты". За четыре месяца до этого таким же атакам подверглись еще пять китайских СМИ, включая агентство "Синьхуа", телеканал CGTV и "Международное радио Китая". Отныне они обязаны отчитываться перед американской стороной о своих сотрудниках, имуществе, финансах и деятельности на территории США. Но, самое главное, данный статус вводит ограничения по количеству сотрудников, что, фактически, стало принудительным выдворением из страны значительной части китайских журналистов. Китай, подобное хамство, естественно, проглатывать не стал и в ответ принял точно такие же меры в отношении американских СМИ: "Голоса Америки", New York Times, Wall Street Journal, Washington Post и Time в феврале и Associated Press, United Press International, CBS и National Public Radio в июле. По сути, подобный информационный "железный занавес" времен холодной войны становится выгоден США, распространяющим о Китае откровенные фейки.

Кстати, наиболее активно маховик информационной войны против Китая начали раскручивать в последние несколько лет, причем основной мишенью для информационных "залпов" стал Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Так, в 2017 году одновременно в нескольких американских СМИ появились статьи с одинаковым содержанием и посылом: в Китае, якобы, ущемляются права мусульман, для которых созданы чуть ли не концлагеря. Причем попадают в эти лагеря исключительно по религиозному и национальному признаку: мусульмане-уйгуры, а также дунгане и казахи. Надо отметить, что Китай не проявил в этом вопросе обычно присущую ему расторопность и отреагировал на обвинения примерно через год, когда игнорировать поднятую информационную шумиху стало уже невозможно. Тогда были организованы масштабные информационные туры в СУАР журналистов со всего мира, в которых мне неоднократно довелось поучаствовать. Я объездил весь Синьцзян, начиная с Урумчи и заканчивая Хотаном и Аксу. Довелось побывать и в этих самых пресловутых "лагерях перевоспитания" и то, что я там увидел, кардинально отличается от того, что внушала антикитайская пропаганда.

И вот в чем суть. В силу исторических причин, реальность такова, что значительная часть уйгурского населения СУАР, прежде всего из отдаленных районов не в должной степени владеет китайским языком и не обладает какой-либо квалифицированной профессией, а в силу этого не конкурентоспособна на рынке труда. Причем этот разрыв с китайским населением Синьцзяна увеличивался с каждым годом все больше. Как известно, безработица, помноженная на недостаток образования, при отсутствии перспектив и социальных лифтов, становится питательной средой для религиозных экстремистов и террористов всех мастей. Не секрет, что в Сирии и Ираке, а до этого в Афганистане и Пакистане, на стороне террористических группировок воевали тысячи уйгурских боевиков из СУАР, которые намерены вернуться обратно. В определенный момент ситуация стала нетерпимой и на самом высоком уровне было принято решение о начале масштабной компании по интеграции уйгуров в китайское общество. Для этого и были созданы "Центры профессионального образования и переподготовки", в которых гражданам уйгурской национальности давали возможность выучить китайский язык и овладеть квалифицированной профессией. Кстати, выпускникам подобных центров после их окончания, как правило, помогают с трудоустройством. Все это весьма способствовало интеграции уйгуров в китайское общество и снижению радикализации сельской уйгурской молодежи.

Ну и, конечно же, важную роль играют и миллиардные инвестиции, которые Китай вкладывает в экономику края. Последний раз я побывал в Синьцзяне в 2018 году и разница с тем, что я увидел в первый свой визит, в 2010 году, была просто колоссальной – регион изменился до неузнаваемости.

Сухим языком статистики

Впрочем, оставим в стороне мои личные впечатления и взглянем на статистику, приведенную в Белой книге Госсовета КНР за 2019 год. ВВП в СУАР в 2019 году вырос до 137,8 млрд. юаней, за год увеличившись на 6%. При этом на фоне широкомасштабного сокращения налогов общий доход госбюджета достиг 157,73 млрд. юаней, а общий объем импорта и экспорта увеличился примерно на 30%. В 2018 году ВВП на душу населения в Синьцзяне вырос до 49 тыс. юаней со 166 юаней в 1992 году. Общий объем внешней торговли достиг 20 млрд долларов США, что в 1481 раз больше, чем в 1950 году.

Одной из самых главных задач руководством Китая, стало обеспечение доступа местного населения к качественному образованию. По данным Управления образования СУАР в 2019 году из госбюджета автономного района на нужды образования было выделено более 86,3 млрд юаней (около 12,2 млрд долл. США), что на 4,7 млрд юаней больше, чем в прошлом году. К концу 2019 года показатель посещаемости детских садов среди детей дошкольного возраста в Синьцзяне достиг 97,5%. При этом показатель зачисления в начальные и средние школы достиг 99,97 % и 99,78% соответственно. В последние годы автономный район вложил 16,3 млрд юаней (2,28 млрд долл. США) в строительство и реконструкцию 4408 детских садов в сельской местности региона. При этом в СУАР, к примеру, все дети от 4 до 6 лет в детских садах питаются полностью бесплатно.

Большое внимание уделяется и подготовке профессиональных кадров среди национальных меньшинств автономного района. Так, на конец 2019 года, в Синьцзяне насчитывалось более 427 тыс. кадровых работников из числа уйгуров, казахов, хуэй, киргизов и представителей других коренных этносов. Причем, эти должностные лица играют важную роль в экономике, науке, здравоохранении, образовании и культуре Синьцзяна. Благодаря отлаженной системе обучения и профессиональной практики, программам обменов и ротации рабочих мест, в автономном районе появилось достаточное количество квалифицированных кадров из представителей нацменьшинств Синьцзяна. Так, на конец 2019 года было подготовлено более 5900 востребованных специалистов среднего и высшего уровней.

Ну и, конечно же, один из важнейших вопросов – трудоустройство. Для поддержки увеличения занятости в СУАР были приняты ряд мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей были сокращены налоги и сборы, упрощена возможность получения кредитов и субсидий. По данным Управления жилья, городского и сельского строительства СУАР в 2020 году будет создано 50 тыс. новых рабочих мест, а в 2021 году их станет уже 70 тыс. и 80 тыс. - в 2022 году. Очевидные результаты можно наблюдать и в борьбе с бедностью. За 5 лет, с 2014 по 2019 годы, удалось избавить от бедности 2,92 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Коэффициент бедности при этом снизился с 19,4% в 2013 году до 1,24% в текущем. Все оставшееся бедное население сельской местности региона запланировано вывести из бедности до конца этого года. И это не случайно. В 2020 году СУАР инвестировал более 40,5 млрд юаней (5,7 млрд долл. США) в проекты по борьбе с бедностью. Эти денежные средства были направлены на 5286 проектов: включая промышленное развитие и трудоустройство. Также была увеличена финансовая поддержка для бедных семей. Так, с начала текущего года регион предоставил для 117,8 тысяч малоимущих семей займы на общую сумму около 3,74 млрд юаней.

Одним из главных козырей антикитайской пропаганды является тезис о, якобы, ущемлении прав мусульман. Якобы их могут арестовать за ношение бороды или чадры, за совершение молитв или соблюдение поста в месяц Рамадан. Слыша подобное, понимаешь, что этот бред писал человек, который либо ни разу не был в СУАР либо целенаправленный провокатор. Ведь даже на пике пандемии коронавируса, деятельность Исламского института Синьцзяна в Урумчи не прерывалась ни на один день, и студенты, как и всегда, читали намаз 5 раз в день. Что уж говорить об обычных мусульманах.

Росту благосостояния населения региона способствовала и т.н. программа "адресной помощи", когда компании из 19 провинций и городов Китая создали в СУАР свои филиалы, построили предприятия и инфраструктуру. По данным Госкомитета по делам развития и реформ КНР, с 2012 года по этой программе было выделено более 13 млрд юаней (1,91 млрд долларов США). Это дало большой импульс развитию промышленности, в результате чего для местных жителей в СУАР было создано более 500 тысяч новых рабочих мест. Способствовало экономическому и инфраструктурному росту района и приближению уровня его развития с остальными провинциями страны.

Другим важным фактором экономического роста является модернизация инфраструктуры в рамках глобального проекта "Один пояс, один путь", проложенного по древнему торговому маршруту "Великого шелкового пути", соединяющему Европу и Азию. В частности, согласно Докладу правительства СУАР только в 2017 году на развитие инфраструктуры было выделено1,5 трлн юаней. В частности, 200 млрд юаней направили на строительство новых дорог, 34,7 млрд юаней – на прокладку железнодорожной сети, а более 14 млрд юаней - на модернизацию международного аэропорта в Урумчи. Еще 227 млрд юаней вложили в обеспечение населения водой и электроэнергией. Стремительно растет в Синьцзяне и туризм, становясь важным фактором в экономике края. Если в 2018 году число посетивших Синьцзян китайских и иностранных туристов составило 150 млн человек, увеличившись на 40,1% по сравнению с прошедшим годом, то в 2019 году Синьцзян посетили уже более 200 млн туристов. Что опять демонстрирует рост в 40%. И доходы от туризма составили 345,265 миллиарда юаней, что на 40% больше, чем годом ранее.

В совокупности все эти факторы привели к повышению уровня жизни местного населения и снижению напряженности в обществе. Поэтому сегодня среднестатистический житель Синьцзяна видит свое будущее только вместе с Китаем, поскольку это означает дальнейший рост экономики края и благосостояния каждого его жителя, развитие его культуры, науки, медицины. Я начал эту статью с воспоминания о том, как сильно Синьцзян изменился за последние 10 лет. Так вот, глядя на то, какие средства сегодня Китай вкладывает в экономику СУАР, я не удивлюсь, если еще через 10 лет он станет одним из самых процветающих регионов Китая. Ну, а Дональду Трампу, думаю, стоит, прежде всего, обратить внимание на проблемы в своей стране. А если после этого у него останется время думать о Китае, то могу ему посоветовать посетить Синьцзян и увидеть своими глазами, как на самом деле там живут уйгуры и другие этносы, уверен, правительство Китая гостеприимно предоставило бы президенту США такую возможность.

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