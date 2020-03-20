Психотерапевт дал советы для мирной жизни в семье во время карантина

Психотерапевт Константин Ольховой дал пять советов для мирной жизни в семье во время карантина, передает Kazakhstan Today.

Первое - не ищите виноватых. Вы не можете ничего сделать с бурей, ураганом, землетрясением - на карантин по коронавирусу по решению правительств по всему миру вы никак повлиять не можете. Постарайтесь не обижаться - вот так происходит. Если вы настроите себя на это, как на зиму, весну, лето, вам станет легче", - объяснил Ольховой.

По словам специалиста, "на этом общем фоне все равно наш психический иммунитет у всех снижен". "Естественно, каждый из нас склонен к каким-то обидам, раздражениям, паникам, испугам, ссорам, конфликтам - и у нас так, и у наших близких, и у тех, с кем мы живем на одной территории, это объективная реальность, которая происходит", - объяснил психотерапевт, сообщает РИА Новости

Из этого вытекает следующий пункт - максимально стараемся сглаживать острые углы. Все желания доказать истину, поссориться, переделать кого-то оставляем на потом. Переключайтесь на работу, прогулку, а в голове повторяйте - все разборки откладываем на нормализацию жизни. Сейчас они будут непродуктивны, просто получите скандал", - говорит эксперт.

Ольховой напомнил, что стресс с высокой силой влияет на эндокринную и иммунную системы. "Все наши скандалы, разборки, истерики, переживания в большом количестве не идут на пользу нашему иммунитету - позаботьтесь о своем иммунитете и своих близких", - советует специалист.

Следующий пункт чисто практический. У большинства людей почти всегда есть объекты для внешнего переключения, то, что в психотерапии называется триангуляцией - когда можно переключаться на третьи действия. В условиях изоляции в тесном кругу привычные триангуляции - работа, торговые центры, походы в гости – исчезают, и чтобы не увеличивать стресс - создайте новые. Займитесь домашними делами - перекрасьте стены, научитесь печь новый пирог. Пялиться в компьютер или телевизор - это худший вариант", - перечислил психотерапевт.

Он отдельно отметил важность физических активностей: "Хорошая физическая форма - это хорошая психическая форма и наоборот. Активности, аэробика, гимнастика, прятки - при любом карантине есть возможность выйти прогуляться".

Самое-самое главное: в подобных ситуациях люди часто говорят о страхе смерти. Не самое страшное умереть, самое страшное - потерять человеческий облик: вы всегда должны помнить, что все карантины рано или поздно закончатся, а ваши человеческие отношения с вашими близкими останутся. Помните это, не делайте резких движений, заботьтесь и любите друг друга", - заключил Ольховой.

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