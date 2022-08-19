Школьная форма особо не нужна – Марат Шибутов

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Со времен Хиросимы Америка не изменилась
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В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением, сообщает газета "ВЗГЛЯД".
Первоначально США собирались сбросить атомные бомбы на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 года. Но в итоге президент США Гарри Трумэн решил применить новое оружие в густонаселенных городах - в первую очередь в качестве демонстрации военной мощи США Советскому Союзу.
За решением Трумэна стояла американская военно-политическая элита, которая ставила своей целью запугать не только Советский Союз, но и весь мир, чтобы снять все преграды для своей геополитической экспансии.
В уничтожении двух японских городов не было военной необходимости - победа над милитаристской Японией была обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии Советской армией. Бомбардировками Хиросимы и Нагасаки США преследовали не военные, а политические цели, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов всего мира.
До сих пор США остаются единственной в мире страной, применившей ядерное оружие. Второй такой страной могла бы стать Украина, если бы Россия допустила создание ядерной угрозы у своих границ. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году прямо заявил о желании обзавестись таким оружием. В апреле 2019 года Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что "ядерное разоружение было исторической ошибкой" Украины.
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Российская Федерация последовательно добивается соглашения о сокращении ядерных арсеналов странами, которые ими обладают. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) был подписан в Москве 31 июля 1991 года. Россия сразу же после распада Советского Союза заявила о продолжении выполнения международных обязательств СССР, в том числе договора СНВ-I. Однако Украина, Казахстан и Белоруссия первоначально отказывались избавиться от доставшихся им в наследство от СССР ядерных арсеналов и согласились на неядерный статус лишь в обмен на финансовые компенсации.
Договор СНВ-I вступил в силу 5 декабря 1994 года. В ходе его выполнения Россией и США было зафиксировано около десяти серьезных нарушений с американской стороны. В частности, ядерные боеголовки и вторые ступени стратегических ракет не утилизировались, а складировались, за счет чего был создан так называемый возвратный потенциал. Срок действия договора СНВ-1 истек 5 декабря 2009 года.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) между США и Российской Федерацией был подписан в Москве 3 января 1993 года. Договор запрещал использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Подписав договор, США нашли лазейки для сохранения своей ударной мощи и 14 июня 2002 года вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года. В ответ Россия вышла из СНВ-II.
Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на пять лет.
27 января 2021 года Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ.
Но американцы не собирались придерживаться подписанных с Россией соглашений. В мае прошлого года МИД России обвинил США в превышении разрешенного ДСНВ числа вооружений. США превысили на 101 единицу количество разрешенных договором СНВ-III стратегических наступательных вооружений, заявили в МИД РФ.
США уложились в разрешенное количество вооружений не только за счет сокращений, но и потому, что в одностороннем порядке вывели из зачета по договору СНВ-III 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н.
Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору", - говорится в сообщении российского МИД.
Кроме того, четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, были переведены в не предусмотренную категорию "учебных шахт".
Уличив США в обмане, российская сторона тем не менее честно выполняла обязательства, взятые в рамках договора СНВ-III.
Америка между тем продолжала демонстрировать свою недоговороспособность. В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что СНВ-III более выгоден Москве, чем Вашингтону, назвав его "односторонней сделкой". Администрация Трампа настаивала на подписании нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но со множеством выгодных США дополнительных условий. Россия предлагала продлить договор без каких-либо условий, но Трамп уперся.
20 января 2021 года 46-й президент США Джозеф Байден в пику Трампу заявил о намерении продлить действие СНВ-III. Но при этом стал активно разжигать конфликт на Украине. После начала специальной военной операции России США приостановили переговоры по новому договору об ограничении ядерных вооружений. Затем в апреле глава Пентагона генерал Ллойд Остин указал, что целью США является ослабление военной мощи России.
А на днях Байден в своем обращении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями с Россией. 3 августа заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Надо понимать, что логика американских элит ничуть не изменилась со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В международных отношениях США практикуют ту же практику устрашения, что и в 1945 году. Но когда встречают достойный отпор, сразу же включают более миролюбивую повестку дня, идут на переговоры, но не перестают искать лазейки по обходу любых соглашений не только с геополитическими противниками, но даже со своими союзниками.
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере - любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
Это полезно понять друзьям и союзникам США в Европе и Азии.
Принцип одного Китая обсуждению не подлежит - Генконсульство КНР
02.08.2022, 19:58 16281
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
В последние дни известие о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызвало большой резонанс в международном сообществе. Будучи спикером палаты представителей конгресса - третьей фигурой по значимости в структуре власти США и хорошо зная о высокой деликатности тайваньского вопроса, Пелоси все же выразила намерение посетить Тайвань, что в очередной раз показало лицемерие американской стороны и ее непоследовательность в словах и делах по данному вопросу. Сегодняшняя международная обстановка весьма напряжена, а региональные горячие точки продолжают накаляться. В качестве сверхдержавы с важным международным влиянием Соединенные Штаты не только не выполняют свои международные обязательства, но и обостряют и без того напряженную ситуацию в мире, пересекая рамки дозволенного в вопросе с Тайванем и преднамеренно провоцируя конфликты. Все это ясно раскрывает их равнодушие к глобальному миру и стабильности.
В мире есть только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Правительство КНР единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Это основное содержание принципа одного Китая и консенсус международного сообщества, подтвержденный Резолюцией 2758 на 26-й сессии ГА ООН. Принцип одного Китая и три совместных коммюнике между США и КНР являются политической основой китайско-американских отношений. В 1979 году американская сторона официально заявила в "Китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений" о том, что "Соединенные Штаты Америки признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая. В этом контексте американский народ Соединенных Штатов будет поддерживать культурные, коммерческие и другие неофициальные отношения с народом Тайваня".
Но на этот раз США не соблюдают своих обещаний и открыто нарушают принцип одного Китая, нанеся серьезный ущерб отношениям между двумя странами. Китайская сторона призывает американскую сторону соблюдать свои обещания, перестать разыгрывать "тайваньскую карту", прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и внутренние дела Китая и не идти все дальше и дальше по ложному и опасному пути.
Решительная защита государственного суверенитета и территориальной целостности является твердой волей более чем 1,4 миллиарда граждан КНР, а осуществление полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех китайцев. Волю людей невозможно игнорировать, и те, кто играют с огнем, обожгутся им. Китай решительно выступает против раскольнической деятельности сепаратистских сил на Тайване, а также вмешательства внешних сил, непременно примет решительные и действенные контрмеры для защиты своих коренных интересов, не оставляя им пространства для действий.
В тайваньском вопросе Китай получил широкую поддержку международного сообщества, в том числе и Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно публично заявлял о том, что Республика Казахстан уважает государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня". Будучи добрыми соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами, Китай и Казахстан будут и дальше продолжать углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять стратегическую координацию, оказывать друг другу сильную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы и общую озабоченность обеих сторон, совместно защищать мировое равенство и справедливость, тем самым внося еще больший вклад в обеспечение регионального и глобального мира и стабильности, а также в построение сообщества единой судьбы человечества.
"Демонстративное нарушение": как возможный визит Пелоси на Тайвань накалил ситуацию в регионе
01.08.2022, 10:38 18856
Фото: Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси / Боевой самолёт ВВС Китая / russian.rt.com
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам о готовности Пекина принять решительные контрмеры, если спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Слова Лицзяня приводит официальное агентство правительства КНР "Синьхуа".
По словам дипломата, Соединенные Штаты будут нести ответственность за все последствия, к которым приведет посещение Пелоси острова, который КНР считает своей суверенной территорией.
Лицзянь напомнил о том, что 28 июля состоялась телефонная беседа председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В ходе разговора китайский лидер высказал отрицательное отношение к возможной поездке Пелоси на Тайвань, назвав ее "игрой с огнём".
Нельзя идти против общественного мнения. Те, кто играет с огнем, от огня и погибнут. Надежда на то, что у США будет на этот счет ясное понимание", - предупредил Байдена Си Цзиньпин.
В беседе с RT старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что потенциальный визит Пелоси на Тайвань является абсолютно неприемлемым для Китая.
Пекин совершенно справедливо воспринимает такие намерения как грубое и демонстративное нарушение Соединенными Штатами своих обязательств и китайского суверенитета. Официально Вашингтон признает Тайвань территорией КНР, поэтому визиты должностных лиц он должен согласовывать с властями Китая", - пояснил Кашин.
Весомый ущерб"
На данный момент Тайбэй пока не комментирует ситуацию, но сделал заявление о намерении укреплять с Вашингтоном сотрудничество в сфере безопасности. Нэнси Пелоси также не дала четкого ответа относительно визита на Тайвань, ссылаясь на соображения безопасности.
Между тем американские СМИ сообщают, что поездка на Тайвань запланирована в рамках азиатского турне спикера палаты представителей. По данным сайта Flightradar24, 30 июля самолет с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс (Мэриленд). В утвержденном графике парламентария значатся переговоры с властями Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.
По информации Flightradar24, 30 июля спецборт ВВС США приземлился на Гавайях.
Рассказывая журналистам в целом о своей зарубежной миссии, Пелоси заявила, что конгресс должен быть "причастен к стратегии администрации Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе".
Буду в восторге, если мы отправимся в страны, новости о которых, равно как и о предстоящих нам переговорах, вы будете узнавать по ходу дела. У нас глобальные обязательства", - добавила Пелоси.
29 июля колумнист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на дипломатические источники сообщил в Twitter, что посещение Тайваня ожидается в начале азиатского вояжа высокопоставленного американского парламентария. При этом, по словам журналиста, аппарат Пелоси говорит, что поездка в Тайбэй возможна, но не подтверждена окончательно.
В свою очередь издание Politico пишет, что Пелоси может прилететь в Тайбэй на военном самолете США в сопровождении истребителей. При этом в Пентагоне опасаются, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) расценит такой эскорт как вторжение.
Стоит отметить, что в Минобороны КНР подчеркнули, что вооруженные силы страны не собираются сидеть сложа руки, если Пелоси решит прилететь на Тайвань. 26 июля официальный представитель военного ведомства Китая Тань Кэфэй заявил журналистам, что НОАК предпримет решительные действия для пресечения любого внешнего вмешательства и будет защищать территориальную целостность государства.
Если спикер Пелоси посетит Тайвань, это серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, нанесет весомый ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, ощутимо подорвет политическую основу отношений между Китаем и США", - цитирует Кэфэя агентство "Синьхуа".
Кроме того, официальный представитель Минобороны КНР заявил о том, что визит Пелоси приведет к дальнейшей эскалации напряженности в районе Тайваньского пролива.
До старта азиатского турне спикер палаты представителей утверждала, что осознает вероятность перехвата китайскими ВВС борта, на котором она будет находиться. Однако слова Си Цзиньпина об "игре с огнем" она не прокомментировала - в общении с журналистами в ответ на эту фразу Пелоси рассмеялась.
По информации CNN, представители Пентагона и администрации Джо Байдена предупредили спикера о рисках, с которыми сопряжена ее потенциальная поездка на Тайвань. При этом Белый дом не стал запрещать и препятствовать действиям политика.
Василий Кашин обратил внимание, что Байден, представители его администрации и Пентагон подчеркнуто дистанцируются от намерений Пелоси. Аналитик полагает, что таким образом Белый дом пытается снять с себя ответственность за возможные последствия посещения Тайваня спикером палаты представителей и тем самым усложнить для Китая процесс принятия ответных решений.
Пелоси - фактически третий человек в американской иерархии, и формально она действительно вольна принимать решения о том, куда приезжать, а куда - нет. Пользуясь этим, власти США стремятся представить возможную поездку Пелоси в Тайбэй как проявление личной инициативы, которая не свидетельствует о перемене официального курса государства", - рассуждает эксперт.
Как предполагает Кашин, если КНР примет какие-либо меры военного характера, то Вашингтон попытается выставить Пекин агрессором и инициатором эскалации обстановки вокруг Тайваня.
Китайские эксперты и СМИ допускают различные варианты реакции властей КНР. Так, в статье англоязычной китайской газеты Global Times от 29 июля говорится, что в случае приближения самолета Пелоси к Тайваню НОАК поднимет в воздух свои истребители. Они могут поставить электронные помехи американскому воздушному судну, вынудить его приземлиться на подконтрольном аэродроме или создать иные препятствия для дальнейшего полета.
В материале подчеркивается, что власти США напрасно недооценивают слова Си Цзиньпина об "игре с огнём". По мнению журналистов, неоднократные публичные предупреждения Китая не стоит воспринимать как шутку.
Другая статья Global Times вышла под заголовком "Не говорите, что мы вас не предупреждали". В ней передается содержание дискуссии, которая состоялась 29 июля в Институте тайваневедения Академии общественных наук Китая. Глава этого учреждения Ян Миндзе заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань реакция Пекина будет системной и масштабной.
Эксперты полагают, что НОАК может существенно нарастить военную активность в районе Тайваня посредством проведения крупных учений с участием всех родов войск, боевыми стрельбами, в том числе ракетами большой дальности, и применением средств радиоэлектронной борьбы. Также китайские войска могут отработать захват превосходства в воздухе, высадку морского десанта и элементы блокады с целью пресечения внешнего военного вмешательства.
Схожим образом НОАК действовала с июля 1995 по март 1996 года в водах, окружающих Тайвань, когда лидер местных сепаратистов Ли Дэнхуэй посещал Соединенные Штаты.
Директор Института тайваневедения Университета Цинхуа У Юнпин считает, что потенциальный визит Пелоси может послужить катализатором процесса воссоединения Китая, под которым подразумевается переход архипелага под полный контроль Пекина.
Соединенным Штатам не стоит недооценивать решимость китайского народа в любой момент встать на защиту основополагающих интересов в области суверенитета, (территориальной. - RT) целостности и безопасности", - цитирует У Юнпина Global Times.
Также, по мнению китайских экспертов, КНР могут отозвать посла в Вашингтоне, ввести санкции в отношении должностных лиц, имевших отношение к визиту Пелоси, и сократить масштабы торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.
Очаг напряженности"
Опрошенные RT эксперты уверены, что возможный визит Пелоси окажет негативное влияние на обстановку вокруг Тайваня и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. По мнению аналитиков, если Китай инициирует масштабные военные учения, то США стянут к острову имеющиеся неподалеку военно-морские силы.
Стоит отметить, что ранее газета South China Morning Post со ссылкой на аналитический центр The South China Sea Strategic Probing Initiative сообщила, что 25 июля из порта Сингапура вышел американский атомный авианосец Ronald Reagan в сопровождении других кораблей. Издание утверждает, что группировка ВМС США следует к Тайваньскому проливу.
В беседе с RT заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин заявил, что обстановка вокруг Тайваня "фактически балансирует на грани вооруженного конфликта".
Могут произойти непредвиденные события, но до горячего столкновения дело сейчас вряд ли дойдет. Сейчас стороны стараются определить "красные зоны". Пекин стремится расширить военное присутствие и продемонстрировать США недопустимость любых форм вмешательства в его политику по отношению к Тайваню", - говорит эксперт.
По словам Луконина, Соединенные Штаты рассчитывают спровоцировать НОАК на блокаду и другие военные акции, чтобы выставить Китай агрессором.
США по факту рассматривают Тайвань как независимое государство. Это позволяет Вашингтону создать очаг напряженности, на который Пекин не может не реагировать. Конечная цель такой провокационной политики Соединенных Штатов состоит в том, чтобы отвлечь ресурсы КНР и затормозить ее поступательное развитие", - резюмировал Луконин.
Стало волнительно: почему заболеваемость COVID-19 в мире снова растет
14.07.2022, 23:33 28341
Уколоться становись
Коронавирус, про который порядком подуставший от него за 2,5 года мир стал было забывать, на деле не только не сдал своих позиций, но и начал по новой набирать обороты. По данным на 13 июля от агентства Reuters, ежедневно собирающего данные о заражениях и смертности от COVID-19 по 240 странам и территориям, количество новых случаев заболевания коронавирусом по-прежнему шло на подъем в 80 государствах мира.
На этот раз главным возбудителем спокойствия как в прямом, так и переносном смысле стали два родственных друг другу подвида штамма "Омикрон" - BA.4 и особенно BA.5. Впервые обнаруженные в Южной Африке зимой, к середине июня они вытеснили в ряде регионов прежде доминировавшего "собрата" BA.2, став причиной резкого роста числа заражений и госпитализаций.
Согласно подсчетам британской Financial Times, опубликованным 10 июля, за прошлую неделю число госпитализаций с COVID-19 в среднем по Европе выросло на 20%, а где-то и того больше. Например, во Франции, где 12 июля было зарегистрировано свыше 183 тыс. заражений за сутки, этот показатель за неделю подскочил сразу на 40%.
11 июля Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам предупредили, что в регионе уже вовсю идет новая волна заболеваемости, рекомендовав правительствам незамедлительно организовать кампанию по вакцинированию уже второй бустерной прививкой всех лиц старше 60 лет и других уязвимых групп населения. День спустя с аналогичным призывом выступило и европейское отделение Всемирной организации здравоохранения.
Большинство стран либо отменили, либо сократили меры общественного здравоохранения, такие как требование о ношении масок, тогда как приближается летний сезон путешествий с увеличением социального смешения внутри стран… Но мы должны помнить, что этот вирус всё еще с нами и он по-прежнему опасен. Наслаждайтесь летом, но делайте это безопасно и сделайте вторую [бустерную] прививку, если вы имеете на это право", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Схожий тренд на повышение заболеваемости был отмечен и в США, где, по данным Института Джона Хопкинса, 12 июля было зарегистрировано более 185 тыс. новых заболеваний. При этом на BA.5 пришлось около 54% всех новых случаев заражения COVID, еще 17% - на BA.4. Выросло и количество госпитализаций - за две последние недели этот показатель увеличился в Штатах на 18%.
На этом фоне американские власти, как и Европа, также задумались над второй очередью бустерных прививок - по данным The Washington Post, в ближайшее время власти намерены сделать их доступными для всех категорий взрослых (пока они предлагаются лишь людям старше 50 лет и подросткам с ослабленным иммунитетом).
Не обошла стороной тревожная тенденция и Великобританию. Как рассказал "Известиям" профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон, значительный всплеск заболеваемости COVID в Соединенном Королевстве сейчас в основном вызван смесью линий от BA.2, BA.4 и BA.5, которые, по-видимому, легче уклоняются от иммунитета, чем предыдущие штаммы.
Сейчас в Великобритании наблюдается один из самых высоких показателей распространения инфекции с начала пандемии, но показатели смертности и госпитализации, хотя и увеличиваются, менее заметны, чем в предыдущие волны. Это говорит о том, что патогенность существующих штаммов снизилась, но возрос риск передачи инфекции", - отметил вирусолог.
По его словам, если число случаев продолжит расти, правительство наверняка будет вынуждено рассмотреть вопрос о возобновлении бесплатного тестирования и проведении более строгой кампании в области общественного здравоохранения.
В среднесрочной перспективе будет оказываться давление на внедрение следующей программы вакцинации в рамках подготовки к осенней волне, которая, по мнению большинства экспертов, будет более масштабной, чем нынешняя", - резюмировал Карл Фристон.
Ближе к вечеру 13 июля ВОЗ призвала все страны вернуть масочный режим.
Новая опасность
В России, где все коронавирусные ограничения отметили лишь 1 июля, доля новых вариантов "Омикрона" BA.4 и BA.5 пока не стала доминирующей, но увеличилась за последние две недели до 38%, сообщили в Роспотребнадзоре 13 июля. При этом в ведомстве отметили, что не планируют вводить в связи с этим какие-то новые ограничения. Хотя ряд регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, рекомендовали снова носить маски в общественных местах.
Между тем, пока Европа и США решили подналечь на бустеры, а Россия подождать, страна на другом конце света - Китай, и не думавший ослаблять хватку в борьбе с вирусом, продолжил придерживаться пути жестких локдаунов. Еще до проникновения BA.5 власти в апреле отправили на двухмесячный карантин крупнейший мегаполис Шанхай, затем поступив аналогично и со столичным Пекином. Но передохнуть от неустанной борьбы против расползания вируса Китаю не удалось. На прошлой неделе 18 случаев заболевания подвидом BA.5 засекли в Сиане, по случаю чего большинство жителей тут же посадили по домам, на днях этот новый вид заразы зафиксировали уже в Макао, впервые за последние два года закрыв там все казино (а они приносили местной казне до 80% доходов). 10 июля о первом случае BA.5 отчитались уже власти Шанхая, предупредив, что риск более широкой вспышки "очень высок". Накануне в городе было зарегистрировано всего 57 новых заражений - малость по мировым меркам, однако для Шанхая это стало самым высоким показателем заболеваемости с мая.
По словам профессора программы Института иммуновирологии и патогенеза в университете Нового Южного Уэльса Стюарта Турвилля, антитела, полученные широкими слоями населения в результате трех прививок или за счет того, что многие уже переболели ковидом, всё еще "связывают и блокируют вирус, но на более низких уровнях, чем более ранние варианты, что характерно для "Омикрона" в целом". Тем не менее волноваться по-прежнему есть о чем.
Мы видим признаки того, что BA.5 может заразить наш организм немного иначе, чем другие его родственники "Омикроны". Вкратце, он может воспользоваться преимуществами своего родительского BA.2 (который отлично передается и очень устойчив к существующим антителам), но также расширил свои возможности в использовании белка под названием TMPRSS2, что повышает его эффективность в заражении клеток ниже в дыхательных путях - в легких. Другие "Омикроны" делали это не так успешно", - пояснил эксперт.
По словам Стюарта Турвилля, впереди мир почти наверняка ждет новая глобальная волна заболеваемости, однако страны с высоким уровнем охвата вакцинацией и высоким уровнем предшествующей инфекции выдержат шторм. Но главное - хотя эта волна будет наверняка сопровождаться повышенной тяжестью заболевания с увеличением числа госпитализаций, как это уже происходит, к примеру, в Австралии, "ничего похожего на то, что мы наблюдали в начале пандемии", не будет.
Названы текущие вызовы развития Алматы
28.06.2022, 20:05 37276
Вызовы распределены на 4 категории: социальные, экономические, инфраструктурные, экологические.
К социальным отнесены:
- опережающий рост населения за счет внутристрановой миграции: 3 из 5 новых алматинцев - приезжие;
- маятниковая миграция (ежедневно въезжает более 400 тысяч человек), рост рисков преступности;
- высокий уровень заболеваемости, в 2,3 раза выше средней по РК от болезней системы кровообращения;
- высокий спрос на социальные услуги - 19,6 тысячи дефицит мест в школах, более 60% государственных сетей поликлиник перегружено в 1,7 раза.
Экономические:
- рост реальных доходов населения всего на 2% с 2015 г.;
- высокая инфляция (8,8% с начала 2022 г.), при этом сохраняются повышенные инфляционные ожидания;
- 25%, или 380 тысяч взрослых алматинцев, не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию;
- 9 из 10 преступлений совершают безработные;
- значительная доля теневой экономики - 28,3% от ВРП города (5,4% от ВВП страны);
- каждый пятый безработный молодой человек страны проживает в Алматы (14,4 тысячи чел.).
Инфраструктурные вызовы:
- дисбалансы в качестве жизни районов города: в южной части - концентрация объектов образования (60%), культуры (85%) и парковых зон (75%); в северной части - промзоны, склады, ветхое жилье (61%);
- растущие потоки транспорта, заторы 470 тысяч городских и 230 тысяч въезжающих машин;
- отставание в развитии инженерных сетей: 1/5 дворов и улиц города не освещены, износ электрических сетей - 65%, потери в сетях - 14%, потери в холодном водоснабжении - 30%, более 40 тысяч человек потребляют привозную воду;
- устаревание жилищного фонда: более 1,7 тысячи ветхих и аварийных домов (почти 1/5 всех МЖД), где живут около 75 тысяч горожан.
Экологические вызовы:
- высокий индекс загрязнения атмосферы: 7 (норма до 5): превышение предельно допустимой концентрации NO2 в 2 раза, PM2.5 - в 3 раза;
- рост объема отходов, из 430 тысяч тонн ТБО перерабатывается только 17%;
- неравномерность по озеленению: в среднем по городу 12 кв. м на чел., в западных и северо-западных районах 5-7 кв. м/чел. 485 тысяч из 4 млн деревьев, 12%, аварийные и ослабленные.
Документ находится на всеобщем обсуждении до 1 июля 2022 года.
Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства
22.06.2022, 17:21 43026
Фото: pexels.com
За 2021 год объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 73,9 млрд тенге, что на 6% меньше в стоимостном выражении по сравнению с 2020 годом (тогда показатель достиг рекордных 78,6 млрд тенге). Напомним: существенный рост в секторе в 2020 году был отмечен в четвертом квартале, когда объем услуг достиг сразу 59,4 млрд тенге, сообщает finprom.kz.
Высокие показатели последних двух лет могут быть связаны в том числе с тем, что с 4 января 2021 года все букмекеры должны работать через центр учета ставок (ЦУС), который легализует деятельность в секторе.
* здесь и далее - без объема услуг ненаблюдаемого сектора экономики.
В свою очередь в первом квартале 2022 года объем услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 138,8 млрд тенге, что сразу в 8,4 раза больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти вдвое превышает показатели полного 2021 года. Это говорит об огромных реальных масштабах сегмента азартных игр и колоссальном уровне вовлеченности в них граждан РК.
К сравнению: объем услуг по организации азартных игр и заключению пари на 21,3% больше показателя в сфере спорта, организации отдыха и развлечений, в 9 раз превышает объем услуг библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры и сразу в 12 раз больше, чем показатель в области творчества, искусства и развлечений.
При этом еще в первом квартале 2021 года деятельность по организации азартных игр и заключению пари уступала по объему услуг деятельности в области спорта, организации отдыха и развлечений, а в первом квартале 2020 года у отрасли был самый низкий показатель среди всех вышеперечисленных секторов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, лудомания официально признана психическим заболеванием. В депутатском запросе "О принятии комплексных мер по борьбе с игроманией" заместителю премьер-министра РК было отмечено, что около 350 тысяч казахстанцев уже являются лудоманами, большинство из них - подростки. Средний долг одного игромана в РК составляет около 10 млн тенге, 7 из 10 пар в Казахстане расстаются из-за игромании, участились уголовные преступления и случаи суицида. При этом в законодательстве нет прямого запрета на рекламу данных услуг.
В свою очередь в правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности, где было отмечено, что легкодоступность и широкое распространение сайтов онлайн-казино стали основными причинами вовлеченности населения в азартные игры.
Напомним: в РК казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, а также кассы букмекерских контор и тотализаторов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и Акмолинской области, в Бурабайском районе - в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.
Объем услуг в секторе в Алматинской области в первом квартале 2022 года составил 131,3 млрд тенге, а в Акмолинской области - 7,6 млрд тенге.
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: "Это только начало". Эколог прокомментировал обнаружение сальмонеллы редких групп в реке Большая Алматинка
08.06.2022, 17:36 51631
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Обнаружение сальмонеллы редких групп в реке Большая Алматинка прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вопрос этот я уже неоднократно поднимал и в контексте национальных парков, потому что очень много рек идет оттуда. Очень много у нас сейчас арендаторов на территории национальных парков нарушают правила водоохранных полос. Хотя, по утверждениям национального парка, водоохранные полосы - там отсутствует понимание, потому что это и так особо охраняемая территория, но как мы видим, что территория национальных парков (...) очень много капитальных строений, и большая часть их фекальных масс попадает в воду, и вот это как раз результат", - сказал Тимур Елеусизов.
Он также отметил, что "очень много грязной воды сбрасывается в чистые реки".
Люди не знают, начинают купаться и вот подхватывают различные заболевания и вот этих паразитов, поэтому это только начало и дальше будет хуже. Сейчас как раз летний сезон. Очень много будет сейчас пищевых отходов сбрасываться в реку, и это абсолютная бесконтрольно", - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сальмонеллез - это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением пищеварительной системы, вызываемое бактериями из рода Salmonella.
Отмечается, что возбудитель сальмонеллеза устойчив во внешней среде: в воде открытых водоемов сохраняется до 120 дней, в почве - до 140 дней, в мясе и колбасных изделиях - от 60 до 130 дней (в замороженном мясе - до 13 месяцев).
Источниками инфекции являются в основном домашние животные, птицы и человек (больной, носитель). Механизм передачи - фекально-оральный. Пути передачи: через пищевые продукты, полученные от инфицированного скота и птицы, а также через загрязненные руки и предметы обихода, через зараженную воду (сальмонелла может присутствовать в воде, например в открытых водоемах и водопроводе)", - проинформировали в комитете.
Эпидемиологическая опасность вспышек возрастает в теплые сезоны: лето и начало осени - наиболее подходящее время для активного распространения возбудителя.
Напомним, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп.
НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном
31.05.2022, 22:19 56941
Фото: Depositphotos
Сербский адвокат сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает Алексичу итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе.
Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала в мае в ответе на иск, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде.
Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала в мае в ответе на иск, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде.
Итальянский юрист во вторник находится в Белграде, куда прибыл с доктором Ритой Челли, судебным экспертом и консультантом государственной комиссии Италии по делам о пострадавших при применения урана военных.
Не думаю, что это может создать какие-либо препятствия. НАТО ссылается на иммунитет, но речь идет о военном преступлении и о том, что применение обедненного урана наносит ущерб не только во время боевых действий, но и после, ущерб наносится всем: гражданским лицам и окружающей среде, не только военным. Это бомбардировки, которые не проводят различий между военными и гражданскими целями. И в случае военного преступления не бывает судебного иммунитета", - заявил Тарталья агентству.
"НАТО в этом деле не обладает иммунитетом и не может его иметь. Североатлантический альянс в 2005 году подписал с Сербией соглашение о проезде их солдат и офицеров через территорию страны, а не о том, что правительство Сербии освободило их от какой-либо ответственности. Во-первых, ни одно соглашение не действует ретроактивно. Во-вторых, от ответственности за военное преступление - применение обедненного урана - ни одна страна никого не может освободить", - уточнил адвокат Алексич, первое заседание по делу он ожидает осенью.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной Республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
По данным СМИ Сербии, она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе - выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей семимиллионной страны.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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