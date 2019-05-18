Си Цзиньпин напомнил о вкладе Китая в цивилизацию человечества

Бумага, порох, компас, книгопечатание, календарь, философия и концепция "человек превыше всего" – всё это дала миру Китайская цивилизация, которая эффективно стимулировали развитие Человечества. Об этом 15 мая на церемонии открытия Конференции по диалогу между цивилизациями Азии заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает китайское государственное информагентство "Синьхуа", в своём выступлении Си Цзиньпин констатировал открытость китайской цивилизации, сформировавшейся в процессе непрерывных обменов и взаимного обучения с другими цивилизациями. Китай и в дальнейшем будет принимать мир с большей открытостью и предлагать ему больше динамичных достижений цивилизации, заявил он.

В своей программной речи Си Цзиньпин особо остановился на обменах и взаимном обучении между азиатскими цивилизациями. По его мнению, необходимо взаимоуважение и равноправие, отказ от надменности и предвзятости, стремление к познанию различий между собственной и другими цивилизациями, продвижение общения и диалога между различными культурами, а также мирное сосуществование. Каждая цивилизация обладает самобытностью. Мир разнообразен – в нём существуют разные расы, языки и культуры, однако ни в коем случае не должно быть разделения на лучших и худших. Считать себя лучше других, стремиться к изменению и даже замене других цивилизаций является глупым в понятии и гибельным на действиях, отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин уверен: необходимо уважать и сохранять разнообразие культур. Каждая цивилизация обладает своей красотой творения. Все хорошие явления связаны между собой. Странам следует обогащать собственную цивилизацию и одновременно создавать условия для развития других культур, чтобы дать толчок процветанию мировой цивилизации.

Необходимо придерживаться открытости и инклюзивности, учиться и перенимать опыт друг у друга, считает председатель КНР. Общение и взаимное обучение является основным требованием в цивилизационном развитии. По его мнению, лишь при общении с другими цивилизациями и взаимном обучении, а также заимствовании положительного опыта можно гарантировать мощную жизненную энергию. При этом общение и взаимное обучение между цивилизациями должны быть обоюдными и равноправными, многообразными и разнонаправленными, они не должны быть принудительными и навязанными, однообразными и односторонними.

Си Цзиньпин заявил, что странам следует разрушать барьеры в культурном общении, совмещать и вбирать в себя положительные особенности других цивилизаций, способствовать совместному продвижению азиатской цивилизации на базе общения и взаимного обучения.

Председатель КНР обратил внимание на необходимость идти в ногу со временем, придерживаться инновационного развития и постоянно вбирать в себя все самое лучшее эпохи. Странам следует стимулировать развитие и прогресс цивилизаций с помощью инноваций, постоянно стремиться к цивилизационным результатам, которые будут вне времени и пространства, а также наполнены неизменной притягательной силой, отметил китайский лидер в своём докладе.

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