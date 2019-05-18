Си Цзиньпин напомнил о вкладе Китая в цивилизацию человечества

Как сообщает китайское государственное информагентство "Синьхуа", в своём выступлении Си Цзиньпин констатировал открытость китайской цивилизации, сформировавшейся в процессе непрерывных обменов и взаимного обучения с другими цивилизациями. Китай и в дальнейшем будет принимать мир с большей открытостью и предлагать ему больше динамичных достижений цивилизации, заявил он.
В своей программной речи Си Цзиньпин особо остановился на обменах и взаимном обучении между азиатскими цивилизациями. По его мнению, необходимо взаимоуважение и равноправие, отказ от надменности и предвзятости, стремление к познанию различий между собственной и другими цивилизациями, продвижение общения и диалога между различными культурами, а также мирное сосуществование. Каждая цивилизация обладает самобытностью. Мир разнообразен – в нём существуют разные расы, языки и культуры, однако ни в коем случае не должно быть разделения на лучших и худших. Считать себя лучше других, стремиться к изменению и даже замене других цивилизаций является глупым в понятии и гибельным на действиях, отметил китайский лидер.
Си Цзиньпин уверен: необходимо уважать и сохранять разнообразие культур. Каждая цивилизация обладает своей красотой творения. Все хорошие явления связаны между собой. Странам следует обогащать собственную цивилизацию и одновременно создавать условия для развития других культур, чтобы дать толчок процветанию мировой цивилизации.
Необходимо придерживаться открытости и инклюзивности, учиться и перенимать опыт друг у друга, считает председатель КНР. Общение и взаимное обучение является основным требованием в цивилизационном развитии. По его мнению, лишь при общении с другими цивилизациями и взаимном обучении, а также заимствовании положительного опыта можно гарантировать мощную жизненную энергию. При этом общение и взаимное обучение между цивилизациями должны быть обоюдными и равноправными, многообразными и разнонаправленными, они не должны быть принудительными и навязанными, однообразными и односторонними.
Си Цзиньпин заявил, что странам следует разрушать барьеры в культурном общении, совмещать и вбирать в себя положительные особенности других цивилизаций, способствовать совместному продвижению азиатской цивилизации на базе общения и взаимного обучения.
Председатель КНР обратил внимание на необходимость идти в ногу со временем, придерживаться инновационного развития и постоянно вбирать в себя все самое лучшее эпохи. Странам следует стимулировать развитие и прогресс цивилизаций с помощью инноваций, постоянно стремиться к цивилизационным результатам, которые будут вне времени и пространства, а также наполнены неизменной притягательной силой, отметил китайский лидер в своём докладе.
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