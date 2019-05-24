Си Цзиньпин выступил на открытии Конференции по диалогу между цивилизациями Азии

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в среду на открытии Конференции по диалогу между цивилизациями Азии в Пекине, отметив, что блистательные азиатские цивилизации вписали яркую страницу в историю развития мировой цивилизации.

Азиатские народы, сказал Си Цзиньпин, заинтересованы в Азии, характеризующейся миром и спокойствием, совместным процветанием, открытостью и интеграцией.

Нам нужно придерживаться взаимного уважения, равноправного отношения друг к другу, быть открытыми и толерантными, учиться друг у друга, идти в ногу со временем и по пути инновационного развития, чтобы укрепить культурно-гуманитарную основу совместного создания азиатского сообщества единой судьбы и сообщества единой судьбы человечества, заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская цивилизация - это открытая система, образовавшаяся в ходе непрерывных обменов с другими цивилизациями.

Си Цзиньпин указал, что в настоящее время развиваются вглубь многополярность мира, экономическая глобализация, культурное многообразие и информатизация общества - человеческое сообщество преисполнено надеждой. Но в то же время, отметил он, более очевидной стала также нестабильность и неопределенность в международной обстановке, человечество сталкивается с более серьезными глобальными вызовами. И чтобы преодолеть их, подчеркнул Си Цзиньпин, человечество нуждается не только в силе экономики, науки и техники, но и силе культуры и цивилизации.

Открывшаяся конференция стала новой площадкой для проведения равноправного диалога, обмена и взаимного заимствования между цивилизациями стран Азии и всего мира, сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Азия является одним из районов появления первых поселений людей на Земле и важной колыбелью человеческой цивилизации. Народы Азии достигли блестящих достижений цивилизации за прошедшие тысячелетия. Азиатские цивилизации также получили развитие в процессе обменов и взаимного обучения с другими мировыми цивилизациями. Таким образом, азиатские цивилизации вписали блестящую страницу в историю развития человеческой цивилизации. Мы должны продолжать обмены и взаимное обучение с другими цивилизациями мира и стремиться создавать новые блестящие страницы истории азиатских цивилизаций, подчеркнул он.

Си Цзиньпин сказал, что азиатские страны, связанные общими горами и реками и тесными гуманитарными обменами, имеют сходные исторические реалии и разделяют одни и те же мечты и стремления. Ориентируясь на будущее, мы должны следовать общей тенденции и всеми силами реализовывать мечту азиатских народов о прекрасной жизни, заявил Си Цзиньпин.

По его словам, азиатские народы ожидают мира и спокойствия в Азии. Он выразил надежду, что все азиатские страны будут уважать друг друга и доверять друг другу, сосуществовать в гармонии, расширять трансграничные и межцивилизационные обмены, совместно оберегая мирное время, которое дороже золота.

Си Цзиньпин отметил, что народы азиатских стран надеются на общее процветание Азии. При этом он выразил надежду, что азиатские страны будут совместно продвигать экономическую глобализацию, характеризующуюся открытостью, инклюзивностью, общедоступностью, сбалансированностью и общим выигрышем, и работать сообща для ликвидации бедности и отсталости в некоторых странах.

Нам необходимо усилить обмены и взаимное обучение между различными странами, нациями и культурами, а также укрепить гуманитарную основу для совместного создания азиатского сообщества единой судьбы и сообщества единой судьбы человечества, отметил Си Цзиньпин.

Далее он выдвинул предложение, состоящее из четырех пунктов.

Во-первых, необходимо придерживаться принципа взаимного уважения и равноправного отношения друг к другу. Необходимо углублять понимание отличия своей цивилизации и других цивилизаций, содействовать их обмену, диалогу и гармоничному сосуществованию.

Во-вторых, нужно не только стимулировать развитие цивилизации своей страны, но и создавать условия для развития цивилизаций других стран.

В-третьих, необходимо придерживаться принципа открытости, инклюзивности и взаимообучения. Обмены и взаимное обучение - сущностная потребность развития цивилизаций, и они должны быть равноценными, равноправными, плюралистическими и разновекторными. Необходимо преодолеть барьеры на пути культурной коммуникации и заимствовать преимущества других цивилизаций, содействовать совместному прогрессу цивилизаций Азии в ходе обменов и взаимообучения.

В-четвертых, необходимо придерживаться принципа движения в ногу со временем и инновационного развития. Необходимо придать новые силы развитию цивилизаций с помощью инноваций, непрерывно создавая достижения цивилизаций, которые опережают время и пространство и обладают неизменной притягательной силой.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов вместе с разными странами принять совместные действия по защите культурного наследия Азии, предоставить необходимую поддержку для лучшей передачи цивилизационного наследия. Китай готов вместе с соответствующими странами реализовать программу двустороннего перевода классических произведений Азии и план обменов и сотрудничества в области кино и телевидения Азии, чтобы помочь людям углубить понимание и восприятие культуры друг друга и создать платформу обменов и взаимного обучения для демонстрации и распространения красоты цивилизации. Китай готов сообща с разными странами укреплять обмены между различными кругами общественности, создать сеть обменов и сотрудничества между аналитическими центрами, привнести новое в модель сотрудничества, содействовать дальнейшему развитию различных форм сотрудничества и создавать условия для продвижения обменов и взаимного обучения между цивилизациями. Китай готов вместе с разными странами работать над осуществлением плана содействия туризму в Азии с целью внесения более весомого вклада в экономическое развитие Азии и углубление дружбы между народами Азии.

Си Цзиньпин отметил, что китайская цивилизация является важной частью цивилизации Азии. С древних времен китайская цивилизация непрерывно развивается в процессе наследования и инновации, предоставляет богатую духовную пищу для грандиозного развития китайской нации из поколения в поколение. Китайская цивилизация является открытой системой, сформировавшейся в процессе непрерывных обменов и взаимного обучения с другими цивилизациями. Стремиться к дружественным отношениям с соседями и к гармонии со всеми народами - это китайский способ взаимодействия с миром. Приносить пользу людям и гарантировать им стабильность и процветание, в этом заключаются уникальные ценностные ориентации китайской цивилизации. Поддерживать развитие реформ и инноваций в ногу со временем - это вековечный дух китайской цивилизации. Придерживаться законов природы и концепции единства человека и природы - в этом философия существования китайской цивилизации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодняшний Китай принадлежит не только себе, но и Азии и всему миру. Китай будущего станет более открытым для всего мира, и внесет вклад более жизнеспособными достижениями цивилизации. Си Цзиньпин призвал всех сообща создать прекрасное будущее цивилизаций Азии и всего мира.

На церемонии открытия конференции выступили с речами король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Сингапура Халима Якоб, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Церемонию вел Хуан Куньмин.

В рамках конференции пройдет более 110 мероприятий. Около 1200 китайских и зарубежных гостей присутствовали на церемонии открытия конференции.





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