Систематизировать удачу: популяризатор науки — о том, как воспитать в себе оптимиста

Испанская писательница, философ и популяризатор науки Эльса Пунсет в интервью RT рассказала о принципах работы мозга, эмоциональном интеллекте и правилах воспитания детей. Она пояснила, как гены влияют на наше восприятие мира и почему первые годы жизни играют большую роль в формировании характера. Как считает Пунсет, люди должны научиться управлять эмоциями и систематизировать удачу, чтобы раскрыть свой потенциал.

— Эльса, мы часто слышим, что всё в наших руках. Но люди же не всемогущи. Как Вы считаете, насколько уместно говорить такое детям, подросткам? Ведь не все станут лучшими из лучших...

— Считается, что в каждом из нас с рождения заложен особый талант — мы всю жизнь пытаемся откопать его в себе. Китайская мудрость гласит, что нужно думать не о том, кто ты есть, а о том, кем можешь стать. При должном усердии мы способны улучшить те или иные навыки. Несмотря на ограничения, которые накладывает на нас материальный мир, мы обладаем колоссальными способностями. Ранее проводились исследования поведения людей, которые считали себя счастливчиками или неудачниками. Выяснилось, что первые прекрасно умеют создавать, искать и распознавать возможности. Вероятно, они действуют инстинктивно, но можно так поступать и сознательно. Проблема вторых — в психологическом настрое. Жизнь не изменится, если мыслить в одном ключе и не расширять круг общения. Социальные психологи утверждают, что свою удачу можно систематизировать.

— Есть также мнение, что многие качества человека заложены на генетическом уровне. Вы согласны с этим?

— Наше отношение к повседневной жизни и способность быть счастливыми зависят от генов только наполовину. Не менее значимы навыки, которые мы можем развить. Наше поведение на 40% зависит от настроя и способностей — различные обстоятельства влияют на него лишь на 10%.

— Возможно ли, чтобы пессимист изменил свой образ мыслей и воскликнул: "Как же прекрасен мир вокруг нас!"?

— Мы приходим в этот мир с определёнными ограничениями. Человеческий мозг запрограммирован на выживание и не помогает нам стать счастливыми и творческими людьми. Исследователь Антарктиды Эрнест Шеклтон говорил: "Чем сложнее обстоятельства, тем важнее быть оптимистом". Вера в то, что мы сможем преодолеть все проблемы, защищает нас. Доказано, что стресс гораздо сильнее влияет на тело и разум пессимистов, чем оптимистов.

— И оптимист не только ищет выход в сложной ситуации, но и заряжает позитивным настроем окружающих?

— Да. Мы рождаемся со способностью к эмпатии и, подобно вирусу, заражаем эмоциями других людей. Мы передаём страх, грусть, радость, гнев, отвращение друг другу с помощью взгляда, считываем их по выражению лица. Это мощный инструментарий, который позволяет нам сосуществовать.

— Оптимизм — это важный дар, который зачастую недооценивают. А есть ли у человека какое-нибудь абсолютно негативное качество?

— То, которое мешает быть оптимистом. Наш мозг хорошо адаптируется: люди быстрее животных приспосабливаются к жизни в новых условиях, какими бы они ни были. Пусть человек изначально мало склонен к оптимизму, но даже тут он может себя натренировать. Для начала следует научиться справляться с мелкими невзгодами.

— Какую роль играет эмоциональный интеллект в первые годы жизни человека? Считается, что люди не помнят ничего из того, что с ними произошло в раннем детстве.

— Наше сознание подобно верхушке айсберга, "под водой" находится большая часть разума — бессознательная. Там хранятся воспоминания. К шести-семи годам формируются интеллект человека, эмоциональные паттерны, связанные с любовью и любознательностью.

Если ребёнка любят, то он стремится к познанию и открывает для себя новые горизонты. В противном случае он учится не доверять людям. Если ребёнок не обжёгся на чём-то в процессе познания, то он станет любознательным человеком. "

— Дети не только слышат обращённые к ним слова родителей, но и запоминают их действия?

— Мы учимся посредством подражания. Некоторым людям кажется естественным воспитывать детей так, как растили их самих. Если наши родители не позволяли нам грустить, то мы испытываем недоверие по отношению к печали и положительным эмоциям, поскольку они якобы делают нас уязвимыми. Хотя на самом деле они придают нам силы. Когда мы говорим ребёнку: "Не плачь!", он не может выразить свои чувства и накапливает негативные эмоции. Если ребёнку грустно, тому есть причина. Он должен осознать, что ему не нравится. Эмоции побуждают осознавать и действовать — нельзя их игнорировать и подавлять.

— Нужно разобраться, почему так происходит?

— Именно! Мы должны быть эмоциональными учителями своих детей. Важны не наши слова, а действия. Дети должны видеть, как мы реагируем, когда злимся или грустим, как поощряем радость. Они научатся естественным образом управлять своими эмоциями, не будут бояться и избегать их.

— Как такому поведению обучать детей, если мы в детстве не получили подобного опыта?

— Это нелегко сделать. Нужно систематизировать удачу, осознавать свои действия и манеру реагировать на те или иные ситуации. Чем-то это похоже на влюблённость. Когда ты испытываешь чувства к другому человеку, твоё мышление становится пластичным. Ты готов идти на перемены, стремишься понять свою вторую половинку и сделать её частью своей жизни.

— Человек ко всему может адаптироваться?

— Да, при этом его манера мышления будет меняться. Например, снизится способность к социальной критике по отношению к своим детям. Следует учиться у них быть ребёнком. Нужно вернуться в детство, чтобы понять, чем ты хочешь поделиться, а какие вещи предпочёл бы изменить, не осуждая при этом своих родителей. Ведь они делали то, что могли. Очень многое нам по силам улучшить.

— Некоторые занятые люди говорят, что на эмоции к концу дня нет времени и сил. Как найти для этого время?

— От эмоций уйти невозможно. Когда люди утверждают, что у них нет времени, то имеют в виду другое — они будут проживать свою жизнь автоматически. На самом деле эмоции будут ими управлять. Если не живёшь осознанно, то не поможет ни смена работы, ни переезд в другой город. Людям следует понять, что они обладают намного большей властью над собственными эмоциями, чем себе представляют.

— Страх сопровождает нас всю жизнь, начиная с детства и заканчивая старостью. Как можно им управлять?

— Страх является сигналом тревоги и тяжело поддаётся контролю. Если бы люди его не испытывали, то быстро погибали бы и совершали фатальные ошибки. Тем не менее для полноценной жизни необходимо контролировать страх. Мы боимся потерпеть неудачу, потому что боль от поражения как минимум вдвое сильнее, чем радость от победы. Наш мозг сильнее ощущает негативные события, чем позитивные. В раннем детстве мы почти не испытываем страха. Но по мере того как человеческий мозг становится более сложным, развивается та его часть, которая позволяет помнить и предвидеть события. Страх сказывается на образе мыслей — мы боимся потерпеть поражение и замыкаемся в себе. Он оказывает пагубное воздействие на тело человека. Известный биолог Роберт Сапольски утверждал, что наши негативные мысли влияют на нас физически. Стресс, тревожность, депрессия возникают из-за страха перед будущим.

— Что вы скажете о способности человека мечтать?

— Без этого нет жизни. Британский психолог Ричард Вайзман опросил тысячи людей и пришёл к выводу, что только 10% достигают своей мечты. Он решил узнать, к каким приёмам прибегали те, кто добился цели. Психолог заключил, что нужно наслаждаться мечтой, ведь каждый раз мы становимся всё ближе к её достижению. Кроме того, необходимо доверить мечту любимому человеку, который о ней напомнит.

Временами нам бывает сложно вырваться из суеты, мы переживаем тяжёлые моменты в жизни. Однако следует помнить, что перед людьми открыты невероятные возможности, в том числе благодаря мозгу, который умеет мечтать."





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