США выстрелили себе в ногу

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на этой неделе в Вашингтоне безрезультатно, сообщает RT .

СМИ хрипят, что "рухнули финансовые рынки в США". В финансовом мире началась осторожная, но паника.

Именно хрипят — я выбрал нужную метафору, ибо сдавленные от ужаса глотки едва пропускают звуки. Экономика — это священная роща капитализма, и если в роще опадают листья, появляются сухие ветки, то как бы она не сгинула, а следом и владельцы священной рощи.

Соединённые Штаты в лице занозистого старого парня Дональда Трампа пообещали, что осенью введут пошлины 10% на китайские товары стоимостью $350 млрд. В дополнение к тем пошлинам, которые США уже ввели против Китая.

США ведь уже ввели пошлины 25% на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

Китай ответил, скорее, политическим заявлением, что будет продолжать закупать иранскую нефть, презрев санкции США против Ирана. И тем, что напрочь запретил своим бизнесменам покупать в США сельскохозяйственные продукты. Хотя они и без запрещения покупали вяло. Ведь обязательство покупать американские сельхозпродукты повесили на Китай как оброк.

Ну и Китай ответил США повышением пошлин на американские товары где-то на 25%, на 20% и на 10%. Правда, пока на общую сумму $60 млрд.

И самое главное: Китай драматически девальвировал свой юань. Стоимость юаня в результате опустилась до психологической отметки ниже семи юаней за доллар. Китайская валюта, что называется, лопнула и утащила за собой фондовые рынки США.

Не стану утомлять читателей множественными перечислениями, но вот хотя бы для примера всем известные бренды (что случилось с ними в первый же день): акции NASDAQ сразу же упали на 4,5%, акции Apple — на 4%, акции IBM — на 5%. В первый же день! Впоследствии мир замер в ожидании ещё больших падений. Рынки утверждают, что падение продолжится. То есть удешевив невиданно свою национальную валюту, Китай нанёс ощутимый финансовый ущерб США. Потеряли деньги все, даже сверхбогатый (Amazon) Безос потерял несколько миллиардов.

В ответ Трамп заявил: "Падение юаня — попытка манипулировать курсом китайской валюты".

Тут следует пояснить, что закон о валютных манипуляциях принят в США в 1988 году. Это экономическое преступление в США. За всё время закон о валютных манипуляциях применялся против Южной Кореи, Тайваня и всё того же Китая (в 1990-е годы).

За экономической войной, только что вступившей в горячую фазу, скрывается политическая вражда не на жизнь, а на смерть."

Китай бросил вызов гегемонии Соединённых Штатов, и теперь, как два ужасных монстра, они наносят друг другу удары тушами, хвостами и плавниками. Россия задумчивым гигантским кальмаром плавает неподалёку, готовая вцепиться. А вот в кого... В дядю Сэма сейчас...

Китай в ответ на обвинение в манипуляции своей валютой скромно и тонкогубо вымолвил: "Курс юаня соответствует состоянию китайской экономики", — и замолчал. Этакое поведение вообще в стиле Поднебесной. Они вели себя так столетиями, если не тысячелетиями. По сути азиатские протестанты, китайцы немногословны, они не разглагольствуют. Знай делают своё дело.

Моё личное мнение: Трамп неуклюж. Он неуклюж, потому что самоуверен. Он переоценивает мощь своего государства, в том числе и экономическую. Ни одно государство не в силах противостоять всему остальному миру. Трамп не смог, да, собственно, самоуверенно и не пытался помешать союзу Китая с Россией, даже, возможно, не понял всю рискованную для США важность русско-китайского союза.

Но, конечно же, ещё более угрожающе выглядит для США китайско-исламский союз. А он осуществляется на наших глазах.

Сосредоточившись на сближении с больной и устаревшей Саудовской Аравией, со столь же морально устаревшими эмиратами Залива да с заносчивым, но мелким Израилем, США забыли, что каркал с 1993 года пророческий ворон — профессор Гарвардского университета и основатель журнала Foreign Affairs Самюэль Хантингтон в своей статье, а потом в книге "Столкновение цивилизаций".

А он каркал, что китайско-исламская связь похоронит западную цивилизацию — Запад и Соединённые Штаты Америки. (Россию, Индию и Японию Хантингтон относил к "качающимся цивилизациям", способным примкнуть и к Китаю, и к Западу.) Сегодня мы видим, как ловко китайские конфуцианцы сумели сгрести к себе союзников — Иран и Пакистан уже среди них.

Так что, вступив в таможенную (якобы экономическую) схватку с Китаем, США, по сути, вступили в отчаянную схватку за то, быть или не быть далее политической гегемонии США в мире.

Моё мнение, что не быть.

Саудовская Аравия, эмираты, Израиль — смехотворные, но единственные союзники США на настоящий момент.

В то время как Китай ("конфуцианская цивилизация" по терминологии Хантингтона) обзавёлся друзьями-монстрами, среди которых и мы, Россия.

Хантингтон умер в 2008 году в возрасте 81 года. Однако "целый ряд прогнозов Хантингтона получил к настоящему времени весьма впечатляющее подтверждение", удостоверяет нас "Википедия".

Да мы и сами видим, своими глазами.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства