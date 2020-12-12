Техас помог Трампу: республиканцу нужна всего одна победа в суде

До недавнего времени послевыборные судебные разбирательства в Соединенных Штатах Америки проходили по понятному сценарию. Юристы Дональда Трампа (или же местные сторонники президента) подавали иски в суды разных инстанций, пытаясь оспорить результаты выборов-2020. Все было предсказуемо и понятно. Но внезапно на поле юридических баталий ворвался штат Техас, который подал в суд на ряд других штатов, начав битву на самом высоком уровне, сообщает газета " Московский Комсомолец ".

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон решил добавить перца в и без того напряженную юридическую борьбу за пост президента США. Пакстон подал иск от имени штата Техас против четырех других штатов (Мичиган, Джорджия, Висконсина и Пенсильвания), обвиняя их в том, что они действовали неконституционно, чем подорвали право техасцев на честные выборы.

Всё заявление связано с очень тонким юридическим моментом. По закону правила выборов в штате должны устанавливать законодательные органы, однако сразу в четырех штатах местные губернаторы приняли решения изменить условия голосования из-за пандемии. Фактически, именно губернаторы расчистили путь для плохо контролируемого голосования по почте, которое и привело к скандалам.

Четыре штата использовали пандемию COVID-19, чтобы оправдать игнорирование федеральных и государственных избирательных законов и незаконное принятие изменений в электоральный процесс, тем самым искажая результаты всеобщих выборов 2020 года", - заявил Пакстон.

Техас требует признать подобное изменение законов ключевым нарушением в ходе выборов. Если суд примет именно такое решение, это будет фактически означать полное "обнуление" результатов выборов во всех четырех штатах. В таком случае выборщики от штата либо будут избираться местными конгрессами (где большинство у республиканцев), либо вообще не поедут на голосование. Оба варианта приведут к итоговой победе Трампа.

Изначально к этому иску никто не относился серьезно. Эксперты наперебой говорили о том, что подобное заявление - "скорее пресс-релиз, чем реальный судебный иск". Многие американские юристы были уверены, что Верховный суд просто отклонит данное заявление из-за отсутствия состава преступления.

Однако их ждал сюрприз. Совершенно неожиданно Верховный суд США согласился рассмотреть иск от штата Техас. В ближайшие дни состоятся слушания, где сторонники Трампа будут оспаривать результаты голосования сразу в ряде штатов. Решение, принятое Верховным судом, окончательное и обжалованию не подлежит, так что Трампу нужна всего одна победа. И она не настолько фантастична.

На внезапном интересе Верховного суда к иску Пакстона сюрпризы не закончились. За отстаивание позиции своего родного штата (и президента Трампа) взялся бывший генпрокурор Техаса, а ныне яркий оратор и сенатор США Тед Круз. Круз - гуру юридических баталий и отличный публицист. Его помощь придется очень кстати, с ним дело принимает совсем серьезный оборот.

Ну и еще один сюрприз, которого точно не ждали представители Демократической партии – Техас совершенно внезапно оказался не одинок в своем желании оспорить результаты выборов в 4 штатах, где победил Байден.

За короткое время целый ряд генпрокуроров высказались в поддержку иска Пакстона, и заявили, что в дальнейшем их штаты планируют присоединиться к борьбе Техаса. В том или ином виде иск поддержали Арканзас, Алабама, Флорида, Кентукки, Миссисипи, Южная Каролина и Южная Дакота. Примечательно, что все эти штаты, кроме Южной Дакоты являются представителями консервативного Юга США. Некоторые острословы уже начали шутить про формирование новой Конфедерации, наподобие объединения южных штатов времен Гражданской войны.

Это не более чем шутки, в реальности все ограничивается исключительно юридическими баталиями. Тем не менее подобная поддержка четко демонстрирует: Техас не одинок в своей борьбе. Есть целая группа штатов, которые открыто поддерживают претензии Штата одинокой звезды. И это делает слушания в Верховном суде непредсказуемыми.

Скорее всего, именно техасский иск выступит в роли завершающего и очень громкого аккорда в этой бесконечной борьбе за результаты выборов. Нынешнее положение дел не гарантирует, что именно этот иск перевернет выборы и отдаст победу Трампу, но тихо и бесславно все старания президента не закончатся - это понятно уже сейчас.

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