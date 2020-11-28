Твердо придерживаться мультилатерализма и совместно противостоять глобальным вызовам

Председатель КНР Си Цзиньпин с 10 ноября текущего года поочередно принял участие в видеоформате в 20-м заседании Совета глав государств-членов ШОС, 12-м Саммите стран-участниц БРИКС и 27-й неформальной встрече лидеров экономик членов АТЭС, 15-м Саммите лидеров G20, в ходе которых были представлены инициативы, идеи и предложения Китая по таким вопросам, как укрепление международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, содействие восстановлению мировой экономики, совершенствование глобального экономического управления и развитие регионального сотрудничества, тем самым ответив на вопросы современности "Что происходит в мире и как быть?" и предоставив мышление, ориентированное на содействие миру выйти из нынешнего кризиса и добиться возрождения и процветания, сообщает Генеральное консульство КНР в Алматы.

Сплоченная борьба с пандемией. Перед лицом нынешней кризисной ситуации, вызванной беспрецедентным распространением эпидемии COVID-19 по всему миру, Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все стороны придерживаться концепции наивысшей ценности народа и жизни людей, отказаться от разногласий и предрассудков, совместно бороться с пандемией, поддерживать ведущую роль ВОЗ, укреплять международную совместную профилактику и контроль эпидемии и дистанционную медицину, создать международный механизм взаимного признания кодов здоровья, совместно строить глобальный противоэпидемический брандмауэр и содействовать построению сообщества единого здравоохранения человечества. Касательно исследования, разработки и использования вакцин председатель КНР Си Цзиньпин торжественно заявил, что Китай будет делиться китайскими вакцинами с другими странами, особенно развивающимися, и стремиться сделать вакцины общедоступным продуктом, который люди разных стран мира смогут использовать и позволить себе.

Содействие процессу восстановления мировой экономики. Под воздействием пандемии мировая экономика погрузилась в глубокую рецессию. В то же время усилились односторонность и протекционизм, а глобализация столкнулась с противодействием, что еще больше усугубило риски и неопределенность в мировой экономике. Перед лицом беспрецедентных вызовов председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул пакет предложений Китая по содействию восстановлению мировой экономики, а именно: приверженность принципам открытого, инновационного, инклюзивного и зеленого развития. Основное содержание включает в себя: поддержку построения открытой мировой экономики, поддержание многосторонней торговой системы, обеспечение безопасного и бесперебойного потока промышленных и производственных цепочек, а также оказание помощи развивающимся странам в более эффективной интеграции в глобальный рынок; использование нового импульса, порожденного научно-техническими инновациями и цифровизацией, увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру и его строительства, укрепление сотрудничества в области научно-технических инноваций и совместное достижение более качественного и устойчивого развития; осуществление повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, принимая искоренение нищеты в качестве главной цели и делая достижения развития более выгодными для развивающихся стран. Китай будет в полной мере реализовывать инициативу G20 по облегчению долгового бремени на общую сумму более 1,3 млрд долларов США в целях оказания помощи развивающимся странам преодолеть трудности, поддерживать реализацию Парижского соглашения по решению проблем изменения климата, на основе приверженности экологичному и низкоуглеродному принципу и совместно строить чистый и прекрасный мир в целях достижения гармоничного сосуществования человека и природы.

Содействие совершенствованию глобального экономического управления. Внезапная вспышка эпидемии COVID-19 представляет собой серьезную проблему, подчеркивающую слабое звено и недостатки глобальной системы управления. Председатель КНР Си Цзиньпин всесторонне и систематически изложил предложения Китая по совершенствованию глобального экономического управления, подчеркнув, что международный порядок и глобальное управление в постэпидемическую эпоху должны следовать принципам "совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования", придерживаться мультилатерализма, открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества и идти в ногу со временем, твердо защищать авторитет и статус ООН, поддерживать основанную на правилах и без дискриминации, прозрачную, открытую и толерантную многостороннюю торговую систему, поощрять свободную торговлю и выступать против унилатерализма и протекционизма. Отмечается, что цифровое управление является новой областью глобального экономического управления, поэтому важно поощрять инновации и совместно работать над созданием открытой, справедливой, беспристрастной и недискриминационной среды цифрового развития. Китай выдвинул глобальную инициативу по безопасности данных и на этой основе готов совместно со всеми сторонами обсудить и разработать правила глобального цифрового управления.

Совместное построение регионального сообщества единой судьбы. Региональное сотрудничество - это эффективный способ содействия мировому развитию, а в условиях эпидемии это гарантия на восстановление и развитие всего мира. Китай всегда является твердым сторонником и инициатором регионального сотрудничества. В связи с этим в отношении ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения: во-первых, необходимо наращивать противоэпидемическое сотрудничество во имя формирования сообщества всеобщего здравоохранения. Следует выступать против политизации пандемии и стигматизации коронавируса, сообща противостоять "политическому вирусу". Во-вторых, необходимо обеспечить стабильность, формируя сообщество всеобщей безопасности. Важно следовать концепции общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности, эффективно реагировать на различные угрозы и вызовы и создавать благоприятную региональную среду безопасности. В-третьих, необходимо углублять практическое сотрудничество и формировать сообщество совместного развития.





Совместное развитие - это истинное развитие, а устойчивое развитие - это хорошее развитие. В-четвертых, необходимо содействовать сближению народов для формирования гуманитарного сообщества единой судьбы. Следует продвигать межцивилизационный диалог и культурное взаимодополнение и укреплять основу общественного мнения долгосрочного развития ШОС. Что касается АТЭС, то председатель КНР Си Цзиньпин выступил за совместное построение Азиатско-тихоокеанского сообщества единой судьбы с высоким уровнем открытости и инклюзивности, роста инновации, взаимосвязи и взаимовыгодного сотрудничества, продолжая неуклонно продвигать региональную экономическую интеграцию и в кратчайшие сроки создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли. Подчеркивается, что Китай приветствует завершение работы над подписанием Соглашения о региональном сотрудничестве и экономическом партнерстве (RCEP) и будет активно рассматривать возможность присоединения к Соглашению о всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве (СРТТР).

Толкование богатого содержания и мирового значения новой структуры развития Китая. На упомянутых саммитах председатель КНР Си Цзиньпин также представил всему миру Рекомендации, принятые на Пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва относительно разработки 14-го пятилетнего плана и перспективных целей до 2035 года, и всесторонне разъяснил, почему Китай решил выстроить новую структуру развития, какую новую структуру развития следует выстроить, что означает для мира новая структура развития и т.д. Председатель подчеркнул, что это стратегический выбор, сделанный Китаем, исходя из его собственной стадии и условий развития, в полной мере учитывая экономическую глобализацию и изменения во внешней обстановке, и Китай никогда не будет идти назад в историю и не будет стремиться разорвать связи с внешним миром или вступать в замкнутый и эксклюзивный "узкий круг". Новая структура развития, это ни в коем случае не замкнутая внутренняя циркуляция, а наоборот является новой экономической системой с более высоким уровнем открытости, которая поможет лучше соединить внутренний и международный рынки и осуществить более масштабную, широкую и глубокую открытость внешнему миру, что придаст более прочный импульс долгосрочному развитию экономики Китая и стабильному восстановлению мировой экономики. Председатель КНР Си Цзиньпин еще раз заявил, что Китай будет и впредь быть строителем мира на нашей планете, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка, и продолжать содействовать высококачественному совместному строительству инициативы "Один пояс и один путь" и превращать его в путь сотрудничества, здоровья, восстановления и роста, и разделять возможности развития со всеми странами мира.

Соответствующие предложения и инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпин, получили высокую оценку международного сообщества. Профессор Российской академии наук и Санкт-Петербургского университета Яна Лексютина сказала, что Китай открывает свой рынок практическими действиями, приветствует иностранных инвесторов и продвигает свободную и открытую торговлю и инвестиции, и что Китай принесет огромные возможности другим странам мира. Профессор Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Де Бергер сказал, что идеи председателя КНР Си Цзиньпина о международном порядке и глобальном управлении в постэпидемическую эпоху являются конструктивными и заставляют задуматься. Исполнительный директор аналитического центра Madariaga - College of Europe Foundation Пьер Дефрень считает, что выступление председателя КНР Си Цзиньпина отражает дальновидность Китая в продвижении более справедливого, единого, эффективного и устойчивого международного порядка и демонстрирует роль ответственной державы. Эксперты и ученые из многих стран считают, что Китай послал внешнему миру четкий сигнал о своей политике по продвижению высококачественного развития и расширению открытости, что придало импульс и уверенность в будущем для международного сообщества.

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