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Ученые полагают, что коронавирус начал мигрировать по континентам в конце прошлого года

07.05.2020, 17:31 8020
Ученые полагают, что коронавирус начал мигрировать по континентам в конце прошлого года
Многим странам следует протестировать случаи нетипичной пневмонии за ноябрь-декабрь 2019 года на связь с коронавирусом нового типа. К этому призвал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, отреагировав на сообщение о том, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог появиться еще в декабре, сообщает CRI Online
 
Недавно французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре 2019 года – январе 2020 года. У мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном пригороде Парижа еще в декабре, был обнаружен коронавирус нового типа.
 
5 мая американский телеканал CNN сообщил, что команда британских ученых изучила образцы коронавируса нового типа, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах. Новый генетический анализ вируса был взят у более чем 7,5 тысяч пациентов по всему миру.
 
О том, что коронавирус начал мигрировать по континентам в конце прошлого года, сообщил и итальянский профессор Джузеппе Ремуззи, который недавно сказал, что корнонавирус появился на севере страны еще в ноябре-декабре 2019 года. Мэр города Беллвилл Майкл Мелхэм также полагал, что заразился коронавирусом еще в ноябре 2019 года, более чем за месяц до того, как инфекция начала распространяться по Китаю.
 

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