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Украина почти создала грязную ядерную бомбу

26.02.2022, 11:49 2231
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Фото: depositphotos
В калейдоскопе гремящих и сверкающих событий прошедшего напряженного дня затерялось сообщение о том, что российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. И зря, потому что оно, возможно, даже более важно, чем сводки с боевых полей, сообщает РИА Новости.
 
Перед самым началом военной операции по принуждению Украины к миру Владимир Путин произнес ключевую фразу, смысл которой сводился к тому, что Россия не может позволить Украине заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и что Киев находится буквально в шаге от его создания. Именно этот акцент на фоне хроники продвижения армии ЛДНР и группировок российской армии сразу же выпал из всеобщего внимания, хотя президент ни разу за два десятилетия у руля государства не был замечен в пустословии.

Что такое пресловутая грязная ядерная бомба и насколько высока вероятность ее появления в русофобских руках киевской власти? Попробуем разобраться.
 
Для начала определимся с терминами.
 
Сложно поверить, но сам термин и концепцию так называемой грязной бомбы придумал тогда еще малоизвестный писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который в свободное от письма время увлекался физикой. Саму идею Хайнлайн сформулировал еще в 1940-м, то есть за три года до запуска всем известного Манхэттенского проекта, при этом интуиция писателя была столь сильна, что подсказала ему альтернативный и наиболее интересный для нас вариант использования энергии атома.
 
Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной разрушительной мощностью, однако эффект применения такого оружия относительно кратковременный. Да, действительно, во время ядерного взрыва образуются крайне опасные изотопы, в числе которых стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181. Эти изотопы, попадая в организм, накапливаются там, вызывая тяжелые и зачастую неизлечимые заболевания. Например, радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий в мышцах, стронций в костях и так далее. При этом зона поражения ядерного взрыва довольно быстро денуклеаризируется, то есть активно теряет радиоактивность. В качестве примера можно привести Хиросиму и Нагасаки, единственные в истории человечества города, подвергшиеся ядерной бомбардировке. В массовом сознании сложилось впечатление, что на их месте на долгие десятилетия осталась выжженная пустыня, что вовсе не так. Уже в августе 1949 года был принят закон под названием Hiroshima Peace Memorial City Construction Law, который и дал немедленный старт полному восстановлению города. То есть с момента нанесения ядерного удара прошло чуть более четырех лет.
 
Принцип действия грязной бомбы другой, и именно его смог предугадать упомянутый выше фантаст. Этот тип боеприпаса гораздо проще по своему устройству и не требует сложных технических решений. Фактически это просто средство доставки (ракета, бомба или артиллерийский снаряд), к которому крепится контейнер с радиоактивным наполнителем. Один из потенциально наиболее действенных и поэтому опасных вариантов применения вообще подразумевает просто распыление радиоактивной пыли с борта самолета или любого другого летательного аппарата. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на поверхности земли, растениях, а дальше попадают в грунт и водоносные слои, на многие десятилетия делая эту территорию опасной для проживания. Человеку для развития лучевой болезни достаточно получить дозу облучения всего в один зиверт (Зв), доза в три-пять Зв приводит либо к смерти через пару месяцев, либо к развитию рака, шесть-десять Зв — это гарантированная смерть, так как начинается необратимое отмирание костного мозга.
 
Вопрос возможности создания Украиной, которая в рамках Будапештского меморандума отказалась от ракетного ядерного вооружения, грязной бомбы неоднократно рассматривался различными специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это невозможно по целому ряду причин. Во-первых, по политическим мотивам: коллективный Запад даже в самом сильном припадке русофобии не даст непредсказуемой киевской власти в руки подобный козырь. Во-вторых, потому что на Украине отсутствуют соответствующие технические возможности, нет центрифужных мощностей для обогащения урана и подходящих средств доставки.
 
Позволим себе не согласиться, тем более что нашу точку зрения разделяет и президент, обладающий несравнимо большей полнотой информации, включая данные внешней и научно-технической разведки.
 
Мы начали наш сегодняшний разговор с упоминания Чернобыльской АЭС непроста, как неспроста ее заняли и подразделения российской армии. По-хорошему в сводках новостей не мешало бы упоминать, на каком удалении от других атомных объектов идут боевые действия и что происходит на самих станциях. Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории Украины, на всех же прочих (Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) имеются такие технические сооружения, как бассейны выдержки извлеченного топлива (ИЗВТ). Это специальные резервуары, куда помещаются извлеченные из активной зоны тепловыделяющие сборки (ТВС) и где они промываются проточной водой в течение пяти лет. Только после этого, согласно нормативам, их можно переместить в хранилище, такое как, например, было построено в Чернобыле. В бассейнах внутри ТВС находятся топливные элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. И здесь очередной важный момент. Мало кто обратил внимание на маленькое уточнение Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную бомбу не в одиночку, а при содействии ее западных партнеров.
 
Считается, что на территории Украины нет лабораторий, которые справились бы с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не значит, что их действительно нет или кто-нибудь из больших друзей Киева не поставил бы туда все необходимое. Более быстрый и радикальный сценарий теоретически мог бы включать прямую доставку на Украину достаточного объема высокорадиоактивных отходов, скажем, из Турции или Германии, где американцы не только держат свои средства ядерного поражения, но и хранят отработанные материалы.
 
Что касается создания средств доставки, то и тут нет ничего невозможного. Легендарный в прошлом завод Южмаш сегодня действительно переживает период тотального упадка, при этом, напомним, там много десятилетий производилась достаточно широкая номенклатура изделий для космической промышленности, включая топливные модули. То есть на месте наверняка остались и документация, и некоторые производственные мощности, позволяющие, простите за термин, склепать из особо прочных металлов корпус, куда можно поместить груз ОЯТ.
 
Не стало бы дело и за средствами доставки. Если бы не справились ракеты собственного производства "Нептун", у друзей полно собственных, гораздо более мощных и дальнобойных аналогов. В конце концов, ничто не мешало украинской власти в порыве радикальной русофобии подорвать радиоактивный контейнер где-нибудь в районе черниговских лесов на границе с Россией или ввезти его на нашу приграничную территорию. Мощности заряда не хватило бы на запуск цепной реакции, но внушительная зона подверглась бы неконтролируемому заражению.
 
Повторимся, мы лишь строим версии и предположения, отталкиваясь от общедоступных данных, а Владимир Путин, вне всякого сомнения, оперирует намного более точной информацией. И если президент обозначил подобную угрозу в числе основных, значит, так оно и есть.
 
Остается лишь порадоваться, что наши западные друзья успели накачать Украину только обычными типами вооружений, так и не осмелившись дать Киеву еще и пару грязных ядерных советов.
 

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Казахстанские железные дороги расторгли контракт Instant payments

08.02.2022, 22:47 18531
Казахстанские железные дороги расторгли контракт Instant payments
Фото: КТЖ РК
Недавно прошла новость про Instant payments. Мало кто знает, что КТЖ не просто расторг договор с Instant payments, но еще и договорились забрать на баланс КТЖ все их разработки, что является совершенно справедливым действием, сообщает у себя на странице в Facebook Олжас Худайбергенов. 
 
Это событие является достаточно красноречивым само по себе. А в дополнение идут кадровые изменения, которые избавляют от пережитков прошлого, от команды Мамина и некоторых членов семьи, которые вместе нанесли большой ущерб отрасли, из-за чего КТЖ имеет 2 трлн.тенге долгов. Понятно, что кадровые изменения в КТЖ должны идти вширь и вглубь, надеюсь, в итоге уйдет та отравляющая все и вся атмосфера интриг и коррупции, которая на пике достигала 40% от суммы контракта. Особенно надо увольнять тех, кто пугает руководство авариями и сбоями, а еще лучше взять этих людей на карандаш и при первой же аварии сажать за диверсии, ибо они являются исполнителями всех этих коррупционных схем, борьбе с которой противодействуют, пугая рисками аварий и сбоев.
 
Сейчас на КТЖ начинается крутая программа по цифровизации, которая уберет все посреднические цепочки (как я говорил ранее, впервые в истории страны в обсуждениях мер нет давления "интересов"), даст всему it-рынку доступ к сервисам КТЖ через API, устранит человеческий фактор за счет онлайн-контрактации и т.д. Если КТЖ реализует все эти программы и уберет коррупцию полностью, то это утроит рентабельность КТЖ, и высвободит ресурсы на постепенное обновление путей и вагонопарка без привлечения займов. А если еще сумеют все это реализовать через развитие собственных производств, то тогда этой команде управленцев можно будет ставить памятник!
 

Зомби-апокалипсис в Алматы - участник январских событий

23.01.2022, 17:54 56656
Зомби-апокалипсис в Алматы - участник январских событий
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Участники массовых беспорядков в Алматы находились под воздействием неизвестных веществ. Об этом стало известно из рассказа майора полиции, опубликованного на официальном сайте МВД РК 22 января.
 
По словам сотрудника полиции, массовые беспорядки начались днем 5 января возле "Алматы Арены". 
 

Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - рассказывает полицейский.

 
Майор сообщил, что у избитых сотрудников полиции толпа отбирала каски, бронежилеты, щиты.
 

Они останавливали каждый автотранспорт, в том числе и машины скорой помощи, и проверили, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что полицейских необходимо было как-то вывезти оттуда", - вспоминает сотрудник правоохранительных органов.

 
Вечером оперативнику пришлось защищать здания полиции. 
 

Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но люди ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое поднимали, забирали раненных. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах, на большой скорости, открывали огонь", - отметил майор.

 
Как сообщалось ранее, глобальные террористические организации для достижения боеспособности своего отребья и эффекта безумной агрессии в развязанных ими войнах активно используют боевые психотропные вещества, разработанные в западных лабораториях и производимые в промышленных масштабах на Ближнем Востоке. Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия, мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая. 
 
За неистовством головорезов ИГИЛ стоит "таблетка ужаса", доставляемая из Дубая - амфетамин, придающий смелость и физическую выносливость. Впервые он был применен в Каире, рассказывает Джан Микалессин читателям Il Giornale. Препарат называется каптагон, но все его уже называют "микстурой ужаса". Он расцветал вместе с "арабской весной" и как эликсир пролонгированной революции привносил пыл в массы исламистов, готовых пожертвовать собой под ударами полиции и военных, от Туниса до Египта, от Ливии до Сирии, говорится в статье. Но сегодня он стал кошмаром для Ближнего Востока: в экстазе, который порождает этот смертоносный амфетамин, люди режут и убивают с улыбкой на лице и пустотой в голове. Курды свидетельствуют, что находили его в карманах сотен боевиков, убитых в Кобани. Проведенный американской разведкой анализ аудиозаписи, на которой заснят Джихади Джон, британский боевик, осуществивший казнь западных заложников, доказывает, что палач находился под воздействием амфетамина, пишет Микалессин. Первыми рассказали о том, что принимали этот препарат, манифестанты, оказавшиеся в руках полиции в том драматическом 2011 году. Многие из них признались, что получили от организаторов демонстраций чудесные таблетки, дарившие смелость и силы. Препарат "Братьям-мусульманам" в то время поставляли из Дубая и Катара. А первыми научные тесты провели итальянские карабинеры. Прибыв в Ливию в 2013 году, чтобы попытаться превратить группы боевиков в настоящую армию, благодаря анализам крови они поняли, что по меньшей мере 30% потенциальных курсантов были наркозависимыми, говорится в статье. Сегодня существуют подозрения, что каптагон является препаратом, способным превратить фанатизм боевиков ИГИЛ в животную свирепость. Эти таблетки, производимые в Катаре, Дубае, а теперь и на территориях, контролируемых ИГИЛ, превратились в настоящее топливо для войны и террора, заключает автор статьи. 
 
Не религия и Коран, а "чудо-таблетки" стали главной подпиткой боевиков "Исламского государства", которые продолжают захватывать новые территории в Ираке и Сирии, приближаясь к Багдаду и Дамаску. К такому выводу пришли журналисты французского издания Le Point после проведения расследования.
 

Это вещество стало лучшим союзником воинов (террористической группировки) Daesh. Каптагон, препарат, созданный на основе амфетаминов, позволяет забыть о боли и страхе. Боевики "Исламского государства", как и некоторые жители стран Персидского залива, пристрастились к этой маленькой таблетке", - пишут исследователи из французской газеты

 
Речь идет не о собственно "классическом каптагоне", а о препарате, созданном на его базе, смешиваемом с гашишем и другими наркосодержащими веществами. Сам каптагон, который был создан в 1963 году, выписывался психиатрами в качестве средства для борьбы с нарушениями концентрации, депрессией и нарколепсией. В настоящее время каптагон запрещен в большинстве стран мира.
 
Сильнейшее психотропное вещество, которое используется боевиками, предположительно было создано в 2011 году в лаборатории НАТО в одной из стран Восточной Европы. Его называют "волшебным зельем для боевиков джихада", которые рассматривают каптагон как способ надолго сохранить свою силу в бою. "Он дает вам огромную энергию, вы начинаете сражаться, не утомляясь, вы идете прямо на противника, который находится перед вами, вы не знаете страха. Боевики также используют его, чтобы контролировать свои нервы и повысить свою сексуальную выносливость", - рассказывает один из торговцев "новой белой смертью".
 
Известно, что препарат позволяет человеку, принявшему его, до трех суток обходиться без сна и пребывать в состоянии гиперактивности. После принятия этой таблетки человек не чувствует боли. У него, образно говоря, "притупляется чувство вины": именно этим, по оценке экспертов, и объясняются те особо жестокие преступления, включая массовые обезглавливания, которые совершали боевики "ИГ" на территории Ирака и Сирии. Офицер сирийской контрразведки из города Хомс так описывает поведение заключенных боевиков, находившихся под влиянием этого вещества: "Мы били их и видели, что они не чувствуют боли. Большинство из них смеялись, когда мы их колотили".
 
В то же время каптагон, большей частью производимый боевиками в Сирии, является средством финансирования войны. Доходы от продаж в страны Персидского залива позволяют им оплачивать покупку оружия и спонсировать военные операции. В общей сложности более 50 миллионов таблеток каптагона были проданы в регионе в 2014 году. И это очень прибыльный бизнес. По словам Радвана Мортада, специалиста по джихадистским движениям, "повстанцы в Сирии потребляют часть производимого вещества, но также экспортируют этот товар за границу, особенно в страны Персидского залива". 
 

Доходы позволяют им финансировать покупку оружия и военные операции", - объясняет Мортада, добавляя, что "требуется всего несколько тысяч долларов, чтобы произвести 200 тысяч таблеток каптагона".

 
Американские наркологи раскрыли секрет работы каптагона, одного из самых популярных наркотиков среди боевиков ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РК), и создали вакцину, которая блокирует его действие на мозг. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature
 

Этот наркотик почти никому не известен за пределами Ближнего Востока - до этого никто не пытался понять, как именно и как сильно он влияет на работу мозга и психики. Меня он заинтересовал после того, как я услышал несколько историй о том, что боевики террористической организации ИГИЛ использовали его для того, чтобы не чувствовать страха в бою и улучшить боевой дух в группировке", - рассказал нарколог из Института Скриппса в Ла-Хойе (США) Кен Янда.

 
Янда и его коллеги уже несколько десятилетий изучают то, как различные наркотики, в том числе героин, метамфетамин или кокаин, влияют на работу мозга, и создают вакцины, способные "обучать" иммунную систему находить и нейтрализовать молекулы этих веществ до того, как они успеют проникнуть в мозг.
 
Новым объектом изучения ученых стало вещество фенэтиллин, более известное под торговой маркой "каптагон". Это вещество, представляющее собой "склейку" молекулы амфетамина и теофиллина, одного из бодрящих компонентов кофе и чая, было создано в 60-х годах прошлого века немецкими химиками в качестве лекарства от депрессии и синдрома дефицита внимания. Затем оно было благополучно забыто, когда у него были открыты серьезные побочные эффекты.
 
О каптагоне, как вспоминает ученый, публика начала говорить в начале текущего десятилетия, во время событий "арабской весны" на Ближнем Востоке, когда многие люди начали связывать распространение этого вещества среди молодежи в Тунисе, Египте и других странах арабского мира с началом волнений и революций в этих государствах.
 
Еще чаще о нем начали вспоминать после того, как фенэтиллин начали производить в массовых количествах подпольные лаборатории, расположенные на территориях, подконтрольных ИГИЛ, чьи боевики используют каптагон в качестве излюбленного "боевого наркотика". Позже возник скандал с участием саудовского принца Абделя, в самолете которого полиция обнаружила две тонны этих таблеток. По текущей статистике, свыше 40% наркоманов в Саудовской Аравии употребляют или употребляли каптагон.
 

Меня лично в каптагоне заинтересовало то, что это вещество, по сути, является заготовкой обычного амфетамина, которая распадается в организме на предположительно безвредный теофиллин и амфетамин. В таком случае возникает вопрос - зачем производить это вещество, гораздо более сложное в изготовлении, а не просто варить амфетамин?" - продолжает Янда.

 
Для изучения свойств этого вещества Янда и его коллеги воспользовались инструментарием, который они создали во время разработки вакцин. "Натравливая" иммунную систему мышей и крыс на определенную часть наркотика, ученые получали возможность изучать то, как остальная часть молекулы влияла на работу мозга животных.
 

Оказалось, что каптагон не был простой заготовкой амфетамина, а теофиллин не был бесполезной и безвредной добавкой. Оба компонента наркотика отдельно действуют на мозг и усиливают психоактивные свойства друг друга, в результате чего их союз влияет на мозг гораздо сильнее, чем простая смесь и того, и другого вещества. Теперь понятно, почему он популярен среди боевиков ИГИЛ и молодежи в странах Ближнего Востока", - объясняет ученый.

 
По словам биолога, необычные свойства этого наркотика и его недооценка медицинскими службами и властями в странах, еще не знакомым с каптагоном, может привести к серьезным последствиям. К примеру, он не исключает возможности того, что данный препарат может и уже даже мог использоваться злоумышленниками для проведения актов так называемого "фармакологического терроризма".
 

Под этим выражением я понимаю использование в боевых или политических целях каких-то веществ, которые были изначально разработаны для того, чтобы приносить пользу организму. Сейчас такие вещества или используются не по назначению, или применяются террористами для улучшения своих боевых качеств или в качестве оружия массового поражения. К примеру, многие опиаты можно превратить в крайне токсичные аэрозоли, которые будут убивать или выводить из строя людей", - пояснил Янда, беседуя с РИА Новости

 
К примеру, распыление каптагона над большими группами людей может вызвать у них приступы паранойи, массовой истерии, необъяснимой эйфории и других форм неадекватного поведения, что может быть использовано террористами в своих целях. Фенэтиллин, по словам Янды, вероятно, уже использовался в подобных целях в Сирии и в других арабских странах во время волнений в 2010-2012 годах, однако однозначных свидетельств этого пока нет.
 

Ничего нового и удивительного в этом нет - еще во времена Второй мировой войны немцы использовали амфетамин и другие стимуляторы для того, чтобы повышать боевой дух солдат, и все противоборствующие силы злоупотребляли им во Вьетнаме. Каптагон, чьи компоненты усиливают действие амфетамина, просто является новым витком эволюции в подобном применении наркотиков", - пояснил ученый, отвечая на вопросы журналистов.

 
Как отмечает Янда, полноценная вакцина от каптагона, если это потребуется, может быть разработана и протестирована на грызунах и приматах меньше чем за год. С другой стороны, как он отмечает, проще предотвратить проникновение этого наркотика в новые государства, чем пытаться подавить его применение подобными способами.
 
Публикация результатов этого исследования, как надеется ученый, привлечет внимание публики к этой проблеме и заставит власти стран Ближнего Востока и других стран более серьезно относиться к распространению каптагона и бороться с его производством на их территории.
 
По данным телеканала РенТВ, Пентагон недавно разместил на сайте госзакупок США заказ на партию стероидов и препаратов с высокой биологической активностью. Психоактивные вещества понадобились для проекта под кодовым названием "Боевой гормон". Военное ведомство решило подготовить экспериментальную группу суперсолдат, которые якобы не будут знать страха и усталости. 
 
В 2013 году отставной сержант армии США Джо Биггс обвинил Пентагон в использовании запрещенных веществ. По словам Биггса, во время войны в Афганистане командование заставляло солдат принимать психотропные препараты.
 

Каждому перед боевой операцией давали таблетки. Препарат должен был сделать нас бесстрашными. Нас заставляли его пить. Страха действительно не было, но потом начиналась настоящая ломка. Некоторым солдатам требовалось еще и еще", - делился Биггс.

 
По данным Департамента защиты военнослужащих США, психотропные препараты регулярно употребляют около 40 процентов американских солдат. Первые полгода новобранцев заставляют пить антидепрессанты, чтобы облегчить адаптацию к военной службе, а участникам боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии для подавления страха выдавали психостимуляторы. Каждый четвертый боец спецназа и морской пехоты ходил в атаку под действием запрещенных препаратов.
 

Это позволяло им не отвлекаться на посторонние задачи и не реагировать на внешние раздражители", - пояснил телеканалу военный эксперт Владимир Орлов.

 
В 2018 году во время учений НАТО в Норвегии местные жители подали более 400 жалоб на непристойное поведение военнослужащих армии США.
 

Люди жаловались на беспорядки. По их словам, солдаты устраивали дебоши на улицах и испражнялись рядом с детскими садами и рекреационными объектами", - рассказал политолог Алекс Миллард. 

 
В 2007 году Министерство обороны США лоббировало так называемый психологический закон кевлара, который должен был легализовать использование стимуляторов в армии. Однако скандальный законопроект не приняли из-за разногласий в конгрессе.
 

Америке наркотики нужны и для того, чтобы их использовать во время различных цветных революций и создавать психологическое воздействие на людские массы", - отмечает Владимир Орлов.

 
Подобное уже было в Третьем рейхе. Во время Второй мировой войны Германия применяла психотропные вещества для поддержания боевого духа солдат. Отвечал за проект Отто Ранке - директор Института общей и оборонной физиологии при Берлинской академии военной медицины. 
 
Врач разработал мощный психостимулятор под кодовым названием D-9. По некоторым данным, препарат испытывали на узниках концлагеря Заксенхаузен и результаты впечатляли. Якобы с помощью допинга даже истощенные пленники без отдыха преодолевали несколько десятков километров с 25-килограммовым рюкзаком. 
 
По словам ряда историков, личный врач фюрера Теодор Морелль, начиная с 1936 года, регулярно делал Адольфу Гитлеру инъекции допинга. Экспрессивное поведение лидера нацистской Германии может объясняться не только психическими особенностями, но и побочным действием препаратов.
 
В казахстанских СМИ сообщалось, что ожесточенность участников, их дикость один из очевидцев объяснял психотропными веществами, которые раздавали в толпе. Свидетельства очевидцев из правоохранительных органов Алматы являются очередным подтверждением того, что участники террористической атаки на Казахстан и, в частности, Алматы находились под воздействием неизвестных препаратов, которые не могли появиться на территории страны без масштабной хорошо организованной, щедро профинансированной "помощи" извне, которая беспрепятственно прошла через границы нашей страны. 
 
Как сообщалось ранее, в своем выступлении на первом после массовых беспорядков заседании мажилиса парламента президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "над подготовкой захвата власти работали профессионалы". 
 

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.

 
Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором - подключились бандиты и мародеры. Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
 
После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти.
 
Называя вещи своими именами, […] против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
 
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
 
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент", - сообщил глава государства в выступлении перед парламентом и народом.
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.
 

Боялись, что нас просто взорвут

13.01.2022, 20:04 63711
Боялись, что нас просто взорвут
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
Казахстанская певица, артистка лейбла Black Star Nazима рассказала у себя на странице в Instagram, что находилась в одном из самолетов в тот день, когда аэропорт Алматы был захвачен
 

Боялись, что нас просто взорвут, так как мимо нас ездили машины, мигали, осматривали, и мы понимали, что это не сотрудники аэропорта, а те, кто захватил аэропорт. В моменте у меня началась паника, я никогда не боялась летать, но в моменте представила, что мы в таком замкнутом пространстве и что мы тупо не сможем выбраться. Я стала дышать и сидела и молилась, чтобы поскорее все это закончилось. Так в самолете мы провели около 15 часов", - поделилась певица.

 

Я была в одном из тех самолетов, что оказались на взлетной полосе захваченного аэропорта.

 
5 января у меня должен был быть концерт в Алматы. Я прилетела заранее, за сутки. Все было спокойно. Я прошлась по магазинам, купила подарки. Приехала в отель и в этот момент начались взрывы.
 
До 7 утра я не могла уснуть из-за грохота. Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен.
 
Начала искать билеты в Москву, чтобы скорее вылететь. Выехала в аэропорт за 4 часа, чтобы точно успеть. Внутренние рейсы отменили сразу, когда я приехала в аэропорт. Международные ждали посадку на рейсы. Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим.
 
Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен, и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Позже мы узнали, что её разгромили.
 
Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди.
 
Интернета не было, мы не знали, что происходит, не могли ни с кем связаться. И боялись, что нас просто взорвут, так как мимо нас ездили машины, мигали, осматривали, и мы понимали, что это не сотрудники аэропорта, а те кто захватил аэропорт. В моменте у меня началась паника, я никогда не боялась летать, но в моменте представила, что мы в таком замкнутом пространстве и что мы тупо не сможем выбраться. Я стала дышать и сидела и молилась чтобы поскорее все это закончилось.
 
Так в самолете мы провели около 15 часов…
 
Нас эвакуировали и я поехала к брату. Следующие сутки провела в Алматы. Искали машину, чтобы выехать в Шымкент. Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина…
 
Двух ребят, которые должны были нас везти расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это произошло 6 января. Просто на улицах города...Ни в чем неповинные люди.
 
Когда выехали в Шымкент, вокруг было много сожженных машин, разграбленные магазины, люди воровали бензин на заправках. Моя любимая Алматушка была просто как после войны. Я не верила своим глазам".
 
Я искренне соболезную всем семьям погибших. Страшно, что ты можешь выйти из дома и просто не вернуться к своей семье. Наверняка, мы никогда не узнаем правды, почему мирные митинги превратились в такой хаус. Но, очень хочу, чтобы моя страна поскорее стабилизировалась. я верю в наше будущее. Пусть все будут живы и здоровы.
 
Желаю всем нам мирного неба над головой.
 

Идеологический блок стал самым коррумпированным в нашем государстве - блогер

27.12.2021, 10:05 74246
Идеологический блок стал самым коррумпированным в нашем государстве - блогер
Фото: Иллюстрированное фото из архива
 

Случайные жертвы авиаударов: как Пентагон скрывает их число. Главное из расследования NYT

21.12.2021, 17:33 84711
Случайные жертвы авиаударов: как Пентагон скрывает их число. Главное из расследования NYT
Фото: tass.ru
Военные США регулярно занижают число мирных жителей, погибших при бомбардировках в Афганистане, Ираке и Сирии. Газета The New York Times опубликовала расследование, в котором рассказала о многочисленных ошибках, допущенных американскими военными во время воздушных операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Неточности в разведданных, небрежность в нанесении ударов и плохое понимание ситуации на земле привели к тысячам жертв среди мирного населения. Пересказываем главное из расследования газеты.
 
Не ошибка, а закономерность
 
В конце минувшего августа, после нападения смертников на кабульский аэропорт, американские военные сообщили, что предотвратили еще одну атаку. По их заявлению, они нанесли точечный удар с воздуха по террористу, который направлялся в аэропорт на заминированной машине. 
 
Однако вскоре выяснилось, что убитый в Кабуле 43-летний Земари Ахмади не был террористом — он работал инженером в американской НКО. При взрыве, помимо самого Ахмади, погибли еще десять человек, в том числе семь детей. О деталях инцидента стало известно после расследования, проведенного газетой The New York Times. В Пентагоне признали, что совершили "трагическую ошибку", и пообещали изучить все обстоятельства случившегося. 
 

Я приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — заявил журналистам на пресс-конференции в Пентагоне генерал Кеннет Маккензи-младший, глава Центрального командования США. 


При этом, желая докопаться до причин такой грубой ошибки, журналисты NYT продолжили изучать похожие случаи. В результате они выяснили, что речь идет вовсе не о единичной истории, а скорее о закономерности. 
 
Издание проанализировало более 1,3 тыс. секретных документов из архивов Пентагона объемом в 5,4 тыс. страниц. В них также есть конфиденциальные оценки военных сообщений о жертвах среди гражданского населения. Кроме того, журналисты лично посетили более 100 мест, по которым США наносили авиаудары, опросили местных жителей и бывших американских чиновников.
 
Число жертв отличается от официальных цифр 
 
Как показали итоги расследования, американские военные минимум с 2014 года (с этого периода началось изучения досье) регулярно скрывают реальную информацию о жертвах среди мирных жителей в Афганистане, Ираке и Сирии. 
 
По подсчетам армии, за годы авиаударов по террористам в Ираке и Сирии погибло около 1,5 тыс. мирных жителей. С 2018 года не менее 188 гражданских стали жертвами воздушных операций США в Афганистане. 
 
При этом журналисты NYT утверждают, что реальное число погибших мирных жителей в обоих случаях гораздо выше. Издание пока не может точно установить, насколько действительное количество жертв превышает официальное, но, по данным газеты, речь идет о сотнях скрытых смертей. Разночтения обнаруживались при отдельном изучении каждой воздушной операции. 
 
Один из примеров — бомбардировка сирийской деревни Тохар в 2016 году.
 
Тогда американские силы нанесли удар по трем перевалочным пунктам ИГИЛ (запрещено в РФ). Военные были уверены, что уничтожили одновременно десятки боевиков, но дальнейшее разбирательство показало, что среди жертв оказалось от семи до 24 гражданских. При этом, по информации NYT, гражданских на самом деле было минимум 120 человек. Многие из них прятались в оказавшихся под обстрелом домах. 
 
Военные выгоды важнее, чем невинно пострадавшие 
 
Как пишет NYT, американские военные регулярно пренебрегают жизнями мирного населения. Командование, которое определяет и отвечает за цели, лишь несколько раз официально признавало свои ошибки, объясняя их возможными сбоями. Однако даже в таком случае за этим не следовало ни дисциплинарных, ни правовых последствий. 
 
Журналисты считают, что в армии не пытаются как-либо выявлять и предотвращать такие инциденты. Расследованием последствий ударов занимаются те же люди, что и подготовкой целей. Только один раз на месте удара проходил разбор полета. Лишь в двух случаях были опрошены выжившие свидетели. 
 

По логике военных, удар оправдан, если ожидаемый риск для гражданского населения должным образом сопоставили с военной выгодой", — пишет издание.

 
Журналисты отмечают, что зачастую военные интерпретируют ситуацию на земле в свою пользу. То есть их понимание случившегося всегда подкрепляло уже существующие убеждения. 
 
Например, если на месте взрыва наблюдалось скопление людей, то по умолчанию считалось, что это, скорее всего, боевики-исламисты, а не, например, добровольцы-спасатели. Обычные водители мотоциклов в отчетах военных могли превратиться в "строй мотоциклистов, демонстрирующих признаки готовящейся атаки". 
 
50 тыс. незапланированных авиаударов 
 
Америка начала отдавать военный приоритет воздушным кампаниям после вторжения в Афганистан. К 2014 году экс-президент США Барак Обама взял курс на завершение наземной части операции, переключив основные задачи на авиаудары и инструктаж афганских военных.
 
Примерно тогда же США начали оказывать воздушную поддержку военным и ополченцам в Ираке и Сирии, которые сражались с боевиками ИГИЛ на земле. В течение следующих пяти лет, когда администрация Обамы сменилась администрацией Дональда Трампа, американские войска нанесли более 50 тыс. авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии.
 
С усилением боевых действий расширялось и число людей, которые получали полномочия на команды о нанесении авиаударов. Возможность отдавать такие приказы опускалась все ниже по иерархической военной цепочке, что приводило к тому, что цели проверялись все хуже, а решения принимались все быстрее.
 
Порой радиус поражения от ударов оказывался гораздо сильнее, чем планировали военные. Например, когда целью становились склады с оружием, где хранились взрывчатые материалы, то после удара следовали и другие взрывы. Часто к вторичным взрывам приводила бытовая инфраструктура — баллоны с газом или электростанции. Как отмечает NYT, этим можно объяснить почти треть всех официально признанных жертв среди гражданского населения. При этом результаты работы журналистов на местах говорят о том, что на самом деле это половина всех погибших.
 
Высокоточные операции не всегда высокоточны
 
Еще одной причиной, из-за которой авиаудары приводили к большому числу гражданских жертв, газета называет их неточность. То есть военные часто били по целям, не убедившись, что это и есть тот самый объект. Нередко это происходило из-за низкого качества добытых разведданных, в том числе видеозаписей или снимков.
 
Сообщения о жертвах среди гражданского населения часто не принимались во внимание, поскольку на видео с мест ударов нельзя было рассмотреть тела. Но, как отмечает NYT, такие кадры часто получаются слишком некачественными и короткими, чтобы сделать однозначное заключение 
 
Иногда видеозаписи ударов длились не более нескольких секунд, что не позволяло оценивать возможное присутствие гражданских. Часто это случалось из-за "сбоя оборудования" или даже из-за потери отснятого материала.
 
Так, в 2016 году представители вооруженных сил сообщили, что в результате удара по дому в Восточном Мосуле они уничтожили Нила Пракаша, печально известного австралийского вербовщика ИГИЛ. По данным Пентагона, в результате операции погибли четыре мирных жителя. Спустя же несколько месяцев Пракаш был арестован при переходе из Сирии в Турцию.
 
В комментарии газете капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, сказал, что "даже при использовании лучших в мире технологий ошибки все же случаются, будь то на основе неполной информации или неправильного толкования имеющейся информации. И мы пытаемся извлечь уроки из этих ошибок". 
 
Он также добавил, что военные усердно работают, чтобы избежать таких ситуаций. 
 

Мы исследуем каждый заслуживающий доверия случай. И мы сожалеем о каждой потере невинных жизней", — добавил он.

 
Однако NYT указывает, что невинные жертвы стали регулярным явлением в небрежно спланированных военных операциях.
 

Даже при военных кампаниях с высокоточным оружием нет никаких способов гарантировать отсутствие невинных жертв. Однако до того, как одобрить удар, военные обязаны составить подробные протоколы для оценки и предотвращения ущерба гражданскому населению", — отмечает издание. Журналисты также указывают, что американское оружие технически способно точно поражать заданные цели, все остальное остается на совести тех, кто планирует операции.

 
Материал tass.ru
 

Шэнь Хайсюн: те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они вашей "демократией" и "правами человека"?

06.12.2021, 18:07 171942
Шэнь Хайсюн: те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они вашей "демократией" и "правами человека"?
Фото: russian.cgtn.com
Маяк американской демократии явно потускнел! С таким заявлением выступил гендиректор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн на открытии Международного форума по демократии в Пекине, сообщает CGTN.
 
Далее полный текст выступления Шэнь Хайсюна:
 
Будучи человеком, проработавшим в СМИ более 30 лет, я каждый год выделяю время на то, чтобы поездить по стране и узнать информацию из первых рук. Повсюду - в городах и селах, на восточном побережье, во внутренних и приграничных районах страны - я вижу, что всепроцессная народная демократия приносит китайскому народу счастье и чувство выгоды. Те глубокие изменения, которые произошли в стране после того, как мы вступили в новую эру, вселили в меня глубочайшее чувство уверенности в том, что выдвинутая Си Цзиньпином демократическая концепция "народ превыше всего" пропитывает весь Китай, она - повсюду, словно воздух. 
 
От вывода всего 1,4-миллиардного населения Китая из бедности до лидерства страны в борьбе с пандемией в глобальном масштабе, до создания зрелого механизма ограничения власти чиновников на всех уровнях по всему Китаю, я даже видел, как выплачивались компенсации по 200-300 долларов жителям деревень, земли которых используются для общественного блага, объявления об этих компенсациях висели на стенах - все это показывает насколько эффективна и справедлива всепроцессная демократия в Китае, простые люди чувствуют, что общество демократично, что их права на самом деле защищают.
 
В Китае есть пословица: мандарины, которые растут в Хуайнане, называют "цзю", а мандарины, которые растут в Хуайбэе, называют "чжи", то есть они - совсем другие. Еще у нас говорят: по размеру ли человеку обувь - об этом знает только он сам. США на протяжении многих лет - от Ирака до Афганистана, от так называемой "демократизации" в Африке и Латинской Америке до "арабской весны" - не учитывая огромную разницу в истории, традициях и обычаях разных государств, продвигали "демократию американского типа", что приводило к невыносимым тяготам и экономической разрухе в этих странах и приносило местным жителям несчастья одно за другим, нанося большой урон миру и стабильности на планете. Особенно в последние годы. От погрома Капитолия до постоянного обновления мировых рекордов по смертности от коронавируса.... Маяк американской демократии явно потускнел. Демократия американского типа - это болезнь, и она - тяжелая.
 
В освещении последних событий в Афганистане, уникальные кадры и данные Медиакорпорации Китая с мест событий, стали важным источником информации для мировых СМИ, раскрыли правду об убийствах невиновных людей американскими военными и о том, какую боль это причиняет афганскому народу, мир получил объективную информацию из первых рук. Глядя в несчастные глаза отчаявшихся людей, потерявших близких в результате так называемых "точечных ударов", я думал: неужели это и есть та демократия, которой США торгуют по всему миру? Почему же они не пытаются пользоваться ей у себя в стране?
 
Сегодня все больше проницательных людей по всему миру понимают: о том, насколько демократично государство, может судить только его народ, а не небольшая группа иностранцев. Демократия - это не украшение, она нужна не для декорации, важно ее применять! Если вы не можете поставить народ во главу угла, если вы не можете повысить уровень их жизни, то все ваши речи, как бы красиво они не звучали, - это самообман и обман других. Позвольте спросить, те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они "демократией" и "правами человека", о которых так любят рассуждать американские политиканы?
 
В настоящее время мир претерпевает беспрецедентные изменения, по всему земному шару продолжает бушевать пандемия, судьбы людей в разных уголках планеты становятся связанными еще более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя больше ответственности. Вчера исполнилось 80 лет с момента создания иновещания в Китае. Председатель Си Цзиньпин в своем поздравительном письме выразил надежду на то, что журналисты внесут еще более весомый вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества. Будучи самым крупным и самым авторитетным государственным средством массовой информации в Китае, Медиакорпорация Китая должна и будет выполнять обязательства международного СМИ.
 
Мы верим в силу правды и будем привержены распространению фактов, будем рассказывать миру о демократии в Китае. В этом году Медиакорпорация Китая выпустила ряд спецпроектов, в числе которых "Ликвидация бедности", "Среднезажиточное общество", "Пересекая Синьцзян", "Руководить Китаем: всепроцессная демократия в Китае". В них говорится о процессе развития и успехах демократии в Китае, они получили широкое распространение. Мы приглашаем друзей из медиасферы из разных стран приехать в Китай и вместе с нами засвидетельствовать и зафиксировать по крупицам частички демократии в китайском стиле.
 
Мы верим в силу справедливости и будем привержены распространению справедливой и объективной информации о демократии, будем продвигать построение позитивной и здоровой экосистемы мирового общественного мнения. В этом году в ответ на распространение американскими СМИ фейкового "рейтинга в борьбе с пандемией" Медиакорпорация Китая 3 раза проводила опросы общественного мнения среди Интернет-пользователей за рубежом, которые вызвали отклик у более чем 100 млн жителей зарубежных стран. Мы будем защищать правду, отстаивать справедливость, всеми силами противостоять "гегемонии дискурса", нельзя допускать того, чтобы личные политические интересы, гегемонизм, расовая дискриминация, идеологическая предвзятость вводили в заблуждение людей по всему миру!
 
Мы верим в силу солидарности, мы будем продолжать продвигать взаимодействие и обмены между различными цивилизациями, чтобы внести еще больший вклад в построение сообщества единой судьбы человечества. В последние годы Медиакорпорация Китая создала Платформу телевизионного сотрудничества со странами Шелкового пути, Европейское партнерство, Латиноамериканское партнерство, Партнерство АСЕАН, Африканское партнерство, Арабское партнерство и другие механизмы сотрудничества между СМИ разных регионов и стран, мы постоянно расширяем гуманитарные обмены между странами, продвигаем платформы дружеского взаимодействия между народами. Эти платформы открыты, мы надеемся, что в ним вступит еще больше наших друзей! 
 
Зима уже пришла, так далеко ли до весны? Уважаемые гости, уважаемые друзья! Медиакорпорация Китая готова укреплять обмены с друзьями из всех стран, чтобы продвигать строительство сообщества единой судьбы человечества, вносить еще более весомый вклад в построение лучшего будущего для человечества!
 

"Снежная вьюга" накрыла саваном

18.11.2021, 18:17 313422
"Снежная вьюга" накрыла саваном
Фото: КНБ РК
Предновогоднее настроение конца декабря 2012 года уже витало в кристально прозрачном воздухе столицы. Повсюду слышался скрип снега под ногами спешащих домой прохожих. Вид роскошных снежных шапок на зданиях города вкупе с гирляндами и украшениями дарил атмосферу загадочности и предвосхищения волшебной новогодней ночи.
 
Но это спокойствие было обманчивым. В стенах столичного департамента КНБ методично и без суеты, но в ограниченные сроки разрабатывались детали операции "Снежная вьюга". Группа радикалов решила взорвать знаковое здание столицы – Дворец Мира и Согласия, больше известный в народе как Пирамида. Радикалами двигал циничный расчет. Они понимали, что это здание, с момента появления ставшее одной из визитных карточек столицы, уже своим предназначением имеет сакральное значение для казахстанцев.
 
Обращал на себя крайний радикализм взглядов членов группы, их фанатичная убежденность в собственной правоте и готовность идти на крайние меры. "Братья" не намеревались останавливаться на подрыве здания и планировали убийства ряда сотрудников КНБ и государственных служащих.
 
Информация об этом поступила в департамент в канун Нового года.
 
Далеко за полночь, сверив последнюю информацию с полученными оперативными сводками, Ербол закрыл папку под грифом "Секретно". Ему предстояло установить все связи пособников террористов, а главное не допустить совершения теракта.
 
По пути домой Ербол размышлял: "Террористам нужны сообщники, средства, оружие и деньги. Как они будут нападать? Кто из них будет искать и покупать оружие?"
 
Из последней прочитанной сводки стало известно о телефонных переговорах лидера группы Абдулы с одним из боевиков в Афганистане - Файзуллой. Зарубежный террорист был давно известен органам. В свое время покинул Казахстан, примкнул к террористам в Вазиристане. С тех пор находился в международном розыске. Теперь он пытался реанимировать скрытую радикальную ячейку в Казахстане. "Спящие" боевики, которые поддержали своего кумира, дали ему клятву верности, так называемый байат, на крови с кухонными ножами в зубах и, троекратно прокричав "Аллах акбар!", были готовы действовать. Теперь им предстояло доказать свою приверженность вере и кумиру.
 
Среди шестерых радикалов Абдула был амиром. Все фанатично верующие. Любой приказ амира выполнялся беспрекословно. Постоянное промывание мозгов Абдулой и Файзуллой сделало свое дело. Нравственные ценности в головах преступников извратились до неузнаваемости. Три месяца хватило на то, чтобы разжечь огонь ненависти к другим людям только из вымышленных религиозных побуждений. Обычные человеческие радости, общение с близкими, смех ребенка, красота природы, синее небо перестали представлять для них какую-либо ценность.
 
Сам Абдула женился по религиозному обряду. Девочке было всего 16 лет, когда она вышла замуж за боевика, надев хиджаб и тайно сбежав от родителей. Она еще не знала, что члены группы, включая её мужа, приготовили ей страшную и чудовищную участь - стать смертницей, шахидом. Ее обработка уже шла полным ходом.
 
Тем временем разработка операции под кодовым названием "Снежная вьюга" в ДКНБ набирала обороты.
 

Фигуранты и их мотивы нам известны, осталось выяснить способ исполнения и не допустить трагедии. Время ограничено. Давайте обсудим предложения!", – начал утреннее оперативное совещание руководитель.

 
Ерболу нужен был человек внутри группы. Опыт старших товарищей по оперативному ремеслу подсказывал: начать нужно с бывших знакомых и одноклассников теперь уже зарубежного боевика Файзуллы.
 
Счет шел на часы и минуты. Помимо того что нужно найти надежного человека, надо еще постараться уговорить его помочь в этом опасном и нелегком деле. Ведь кому захочется участвовать в операции, когда на кону жизнь и благополучие родных и близких?
 
Ербол тщательно изучил около тридцати досье. Это те, кто когда-то знал Файзуллу либо давным-давно общался с ним.
 
Подобрав кандидата, оперработник выехал на встречу с ним. Состоялся сложный разговор. Его респондент ни за что не хотел рисковать. Однако Ерболу удалось убедить его, буквально заразить своей смелостью, непоколебимостью в успехе и святой верой в правое дело. Подготовка к внедрению заняла несколько дней. Легенда прикрытия, атрибуты - всё на месте.
 
Источник был готов для ввода в группу преступников. Дело осталось за малым: как внедрить его туда? Помогло удачное обстоятельство.
 
Главарь группировки Абдула приобрел учебный автомат Калашникова, надеясь изготовить из него настоящее боевое оружие. И теперь он подыскивал надежного человека, который мог бы ему помочь в этом.
 
Ербол решил использовать эту ситуацию для внедрения. У него созрел план. Зимним утром Абдула как обычно остановил такси. Водителем был человек Ербола. В пути таксист похвастался маленьким самостоятельно выточенным ножом с вычурными завитушками и узорами. Амира заинтересовало искусство таксиста. Все прошло как по маслу. Абдула обратился к источнику за помощью и, узнав, что имеют общего знакомого, уговорил его участвовать в их "амолиете" (так называемые действии во имя Аллаха).
 
В короткие сроки через свой источник Ербол смог выяснить, что члены группы срочно ищут деньги для закупа оружия в соседней стране. У них также имелся свой курьер, который готов выехать туда и доставить весь арсенал. В день, когда оружие привезут в город, боевики планировали совершить террористический акт.
 
После теракта преступники планировали скрыться и тайно пересечь границу Казахстана и Кыргызстана. Обуреваемые мечтой попасть на земли обетованные, члены группы замыслили выехать дальше, в Сирию, и принять участие в гражданской войне на стороне террористов.
 
Оперативникам было не до Нового года. Круглые сутки на ногах. Чтобы не допустить страшных событий, нужно постараться собрать все доказательства, изобличающие преступников. Ербол уже владел информацией о местах, где они собираются, где планируют спрятать оружие.
 
Но тут в игру вступил Его Величество случай. Внезапно амир меняет курьера. Им становится тот самый внедренный Ерболом источник. Новоиспеченный курьер покидает Казахстан. Оперативники остаются в городе "без глаз и ушей". Местные боевики выходят из-под контроля. Оперативная разработка находится на грани срыва: ведь теперь их некому контролировать.
 
Ербол принимает решение самостоятельно внедриться в группу террористов. В городе он сравнительно недавно, его никто не знает. Под видом друга источника, тщательно подготовившись и отрастив короткую бородку, Ербол безболезненно вливается в их банду.
 
И это оказалось очень даже своевременно. Дело в том, что Абдула решил тайно проникнуть в ювелирный магазин и вытащить все ценные вещи и драгоценности, для того чтобы расплатиться за оружие, отправить часть денег на поддержку боевиков Имарата Кавказ и "заработать" на дорогу в Сирию. Во всяком случае так описывал своим бойцам эту задачу амир. На самом деле речь шла о тривиальном ограблении магазина.
 
На выбор подходящего объекта Абдула дал двадцать дней.
 
Радикалы старались постоянно держаться вместе. Мечети не посещали, опасаясь слежки. Намаз читали строго под руководством своего старшего наставника. Ночью спали в одной комнате. В одну из глубоких ночей Ерболу послышался шорох вблизи него. Ему удалось рассмотреть, что в его сумке и одежде копается один из его названных братьев. Боец догадался, что это проверка и сейчас ищут прослушивающие устройства. Ничего не обнаружив, все участники предстоящего ограбления затихли и уснули.
 
Утром "братья" продолжили подготовку к ограблению и терактам.
 
На общем собрании заинтересованно перебирали варианты будущих операций. Террористы предлагали расстрелять всех в мечети, напасть на полицейских в городе либо убивать прохожих на улице. Однако их старший оставил первоначальный план без изменений: смертница должна попасть в здание Дворца мира и согласия и там привести взрывное устройство в действие. На том и остановились.
 
Потом наступил момент распределения ролей в ходе ограбления ювелирного магазина. Ерболу, как самому молодому из них, доверили проникнуть в помещение вместе с основным исполнителем грабежа.
 
В один из дней внезапно у всех отобрали сотовые телефоны. "Это для нашей безопасности! Нам следует беречь себя, "братья"!" - сказал амир и передал новые сим-карты. "Менять каждые два дня!"
 
Напряжение в банде, а их уже смело можно было называть так, росло. Главарь нашел подходящий ювелирный магазин. Стали готовить план нападения.
 
В это время от источников из-за рубежа поступила еще одна информация о готовящемся террористическом нападении в столице: "В ближайший месяц готовится теракт в городе. Файзуллу назначили главным по терактам в Казахстане".
 
Никаких других подробностей о способах и исполнителях теракта, точных дат нет. Времени на уточнение за рубежом тоже нет. Так часто происходит в оперативной практике. Из нитей и обрывков информации предстояло создать четкую картинку.
 
Мысль о возможной второй ячейке террористов в городе не давала Ерболу покоя. Ночью перед сном Ербол решил пойти на отчаянный шаг: напрямую обратиться к Файзулле от имени главаря. Но как это сделать? Ведь телефон боевик всегда держит при себе. Вместе с ножом. В случае промаха Абдула легко может прикончить. На прошлой неделе он чуть не задушил одного из своих просто за то, что тот не мог выговорить слова молитвы на арабском языке. Придется рискнуть.
 
Дождавшись, когда все уснут, оперативник подполз к кровати амира. Стараясь не шуметь, медленно и очень аккуратно вытащил телефон главаря из-под подушки. Не задев никого на полу, оперработник тихо перебирался к выходу из помещения. Внезапно кто-то его схватил за ногу. Ербол замер. "Я за водой!" Хватка ослабла, и Ербол, облегченно вздохнув, покинул комнату.
 

Так, теперь надо найти контакт Файзуллы. Время словно замедлилось, удары сердца гулко отдавались в висках. В темноте лицо Ербола осветилось синеватым отблеском телефона. Пальцы, обгоняя мысли в голове, шустро бегали по экрану, листая телефонную книгу. Нужный контакт нашелся сразу. "Так теперь СМС: "Брат мой, мы готовы! Хотел спросить, в этом городе мы одни "братья"?" - написал Ербол адресату от имени главаря, рискуя всем в эту минуту.

 
Узнав, что других нет, Ербол стал спокоен.
 
По замыслу амира проникнуть в ювелирный магазин нужно в новогоднюю ночь. В это время все отвлечены. Заранее были закуплены строительные резаки, перчатки, сварочный аппарат, молоток, присоски для стекла, отвертки.
 
Наступил последний декабрьский день. Весь город, как улей: шумел, сновали туда-сюда машины, люди торопились к домашнему очагу и к своим близким.
 
Тем временем участники банды собрались неподалеку от ювелирного магазина. Ербол был максимально собран.
 
- А вдруг мы не успеем и нас схватят? - заволновался один из них.
 
- У тебя же есть нож, делай! - гневно ответил амир.
 
Мыслями он уже гулял на берегу Евфрата в Сирии с четырьмя женами в обнимку и покуривал кальян. Его раздражала мнительность его сподвижников прямо перед делом. Ербол, услышав это, переместился за спину главаря, чтобы в момент атаки сбить его с ног и не дать воспользоваться оружием.
 
Недалеко от них, в темноте дома, расположились бойцы спецназа. Они должны были начать действовать после проникновения банды в магазин.
 
В 23.58 под вспышки и грохот новогодних фейерверков радикалы, а по совместительству еще и грабители, проникли в магазин. Это все, что они успели сделать. Команда: "Всем оставаться на местах, работает КНБ!" ввела их в ступор. Оказавшись прижатыми к полу прямо на месте преступления, они и не помышляли сопротивляться.
 
Несмотря на пресечение деятельности фигурантов, их оперативная разработка не прекращалась. Очень скоро стало понятно, что эта мера была не лишней, позволив предотвратить попытку побега с применением оружия из следственного изолятора КНБ.
 
Эпилог вполне закономерен: вся группа Абдулы была приговорена к различным срокам заключения. Жене главаря понадобилась психологическая поддержка, которую оказали специалисты Комитета.
 
Спустя три дня незавидная участь постигла и главного координатора террористов за рубежом Файзуллу. В ходе боев с правительственными силами Афганистана террорист был ликвидирован прямо в машине ударом беспилотника в пустыне.
 

Снежная вьюга" улеглась, накрыв своим саваном радикалов.

 
P.S.
 
Ну а что Ербол, офицер-разработчик группы "Абдула".
 
Ерболу повезло с наставниками, с которыми он встретился в оперативном подразделении столичного департамента, куда попал по распределению после окончания Академии КНБ в 2010 году. Опытные сотрудники департамента всегда были готовы помочь и поддержать "зеленых" лейтенантов, иногда беззлобно подшучивая над ними.
 
Высоко отзывается молодой офицер и о годах учебы в академии: "К будущей профессии нас готовили добротно. Многих преподавателей, щедро делившихся с курсантами личным опытом, часто вспоминаю добрым словом".
 
И еще один важный фактор: быстрому профессиональному росту вчерашних выпускников способствовала и сложная оперативная обстановка. На рубеже первого десятилетия нового века казахстанское общество, известное своей толерантностью, подверглось испытанию на прочность со стороны религиозных радикалов.
 
Оперативник успешно продолжает службу, став одним из руководителей подразделения. Он почти ровесник Комитета, ему чуть больше 30 лет.
 
Источник: КНБ РК
 

Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты

28.10.2021, 21:46 831804
Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты
Опыт Узбекистана по переходу с кириллицы на латиницу показал: чрезмерная спешка в этом вопросе влечет массу проблем, ru.sputnik.kz.
 
Узбекские ученые, принявшие участие во II Международном конгрессе "Языковая политика стран Содружества Независимых Государств" в Алматы, поделились опытом перехода с кириллицы на латинский алфавит и рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться на первых этапах.
 
В Узбекистане закон о переходе на латинскую графику вышел в 1993 году. Перейти полностью на латиницу планировали к 2020 году, но фактически окончательный переход не завершен и сегодня.
 

Сначала нужно было подготовиться, я так считаю. А потом переводить. Тогда было бы легче", - говорит доцент кафедры истории Узбекистана Джамиля Вапаева, участвующая в конгрессе.

 
По ее словам, особенно сложно пришлось тем, кто одними из первых начал обучение на латинице. И сложность заключалась в том, что у них попросту не было для этого источников.
 

В начале у нас были проблемы. В том, что литература вся была на кириллице. Только потом начали решать этот вопрос. Сейчас не вся, конечно, но большая часть уже на латинице пошла. Сегодня все уже более грамотно. Те, кто на латинице первыми обучались, и мы, как преподаватели, все свои тексты, лекции стали писать на латинице. Сейчас уже легче. Хотя первый этап был немного сложноват", - говорит Вапаева.

 
С тем, что в Казахстане не стоит торопиться с переходом с кириллицы на латиницу, считают и многие казахстанские ученые.
 

В принципе, ресурсы, может быть, у нас есть. Но в целом духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все одним махом, росчерком пера решить. Это будут проблемы не только в плане художественной литературы. В плане образования будут проблемы. В школах. Я считаю, что это слишком преждевременно. Реформы Узбекистана показали, насколько большой разрыв произошел. И так у нас сейчас трехъязычие. А тут еще, понимаете, накладка такая", - поделился своим мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.

 
По его мнению, спешка в переходе казахского языка на латиницу несет и другие риски.
 

Величайшая традиция, которая у нас была на кириллице, – это Мухтар Омарханович Ауэзов. Великая казахская классика. Допустим, это надо переводить (на латиницу - Sputnik). Будет интерес тех, кто хочет заработать. То есть это не для культуры. А для тех людей, которые захотят сделать на этом деньги. Это опять гранты, опять проекты и так далее. Сейчас же речь идет о спасении духовности. То есть о поступательном развитии казахской культуры и казахской духовности, которая ничем не хуже, она глубже, и во многом на равных с мировой культурой. И мы не можем сейчас жертвовать временными моментами в угоду каких-то отдельных групп. Мы должны думать о целостности казахской духовности. В этом плане я, конечно же, против (латиницы - Sputnik)", - говорит Жанабаев.

 
Напомним, что еще в сентябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику, отметив, что этот процесс должен осуществляться на основе широкого обсуждения с учеными.
 
Полиязычие открывает перспективы
 
По словам доктора филологических наук, профессора, проректора по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаила Осадчего, в современной языковой ситуации наступает эра, когда усиление функциональных ресурсов одного языка не приводит к функциональным изменениям ресурсов другого. Именно поэтому сегодня на постсоветском пространстве наблюдается переход к двуязычию, а иногда и полиязычию.
 

Современная молодежь выбирает язык исключительно прагматически. Если какой-то язык полезен для дальнейшей карьеры, для получения высшего образования, для занятия в определенных профессиональных областях, такой язык будет изучаться и использоваться. Если функциональные возможности этого языка невелики, то он будет сокращаться в своих функциональных возможностях и просто не будет нужен молодому сообществу", - говорит Михаил Осадчий.

 
По его словам, в современных условиях бессмысленно ограничивать граждан любой страны в изучении того или иного языка. Как минимум потому, что каждый выбирает в этом вопросе свой путь, в зависимости от поставленных перед собой целей.
 
Отметим, II Международный конгресс "Языковая политика стран СНГ" в Алматы собрал более 150 ученых, преподавателей, специалистов и экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
 

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