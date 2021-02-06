В китайской провинции Гуйчжоу национальная задача страны по ликвидации бедности выполнена

На днях, в преддверии праздника Весны, председатель КНР Си Цзиньпин был в провинции Гуйчжоу с инспекцией, сообщает издание " Международное радио Китая ".

Лидер Китая посетил уезд Цяньси городского округа Бицзе. Там он ознакомился с экологическим состоянием реки Лючунхэ - главного притока реки Уцзян. Он был и в одной из деревень Синьжэнь-Мяоской национальной волости. Пообщался с жителями, участвовавшими в народных праздничных мероприятиях, и поздравил представителей всех этнических групп Китая с наступающим праздником Весны.

С древних времен юго-западная провинция Гуйчжоу считалась одних из беднейших районов в Поднебесной. Но в последние годы ситуация кардинально изменилась. В ноябре 2020 года администрация провинции заявила, что последние девять бедных уездов в провинции избавились от бедности. К настоящему времени провинция, население которой составляет больше 36 млн человек и в которой насчитывалось самое большое количество бедных жителей в 66 уездах, полностью вышла из нищеты. Это означает, что 832 уезда, названные бедными в Китае согласно Госсовету КНР, сняли ярлык "нищих уездов", национальная задача страны по ликвидации бедности уже выполнена.

Согласно статистике Всемирного банка, уровень бедности в Китае упал с 10,2 в 2012 году до 0,6% в 2019 году. По оценке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, за последние 10 лет Китай внес наибольший из всех остальных вклад в глобальное сокращение бедности, на Китай приходится 70%.

В декабре прошлого года Гуйчжоу посетил посол России в Китае Андрей Денисов. Эта поездка позволила ему своими глазами увидеть достижения Китая в борьбе с бедностью. "То, что мы увидели сегодня в провинции Гуйчжоу, никак не напоминает традиционные представления о бедности и отсталости". Он отметил два главных элемента - помощь, оказанную государством, и творческие подходы низовых органов власти к работе по искоренению нищеты. По его мнению, в Китае была создана необходимая модель, позволяющая объединить усилия государства и низовых органов власти. Она действует весьма эффективно и играет значимую роль в борьбе с бедностью. Это факт. Как сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин в конце 2020 года на брифинге, Китай направил почти 300 тыс. специалистов в научно-технологической области на передовую линию борьбы с бедностью. За время, прошедшее с 18-го съезда КПК в 2012 году, в бедных районах было создано 1290 платформ для инноваций и предпринимательства, и в эти районы были посланы 289 800 специалистов в научно-технологической области. Китай вложил более 20 млрд юаней (около 3,06 млрд долларов США) и реализовал 37600 научно-технологических проектов с тем, чтобы оказать мощную поддержку бедным районам в трансформации движущих сил развития, повышении эффективности производства и улучшении жизненного уровня народных масс.

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