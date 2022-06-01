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На десять девчонок по статистике сколько ребят? В Казахстане — больше десяти, и "нехватка" девушек год от года растёт

31.05.2022, 12:45 1026
На десять девчонок по статистике сколько ребят? В Казахстане — больше десяти, и "нехватка" девушек год от года растёт
Фото: Depositphotos
Численность населения РК за год выросла на 1,3%, составив на начало 2022 года 19,12 млн человек. Из них 9,84 млн — женщины, 9,29 млн — мужчины. Доля женщин в общей численности населения к началу года составляла 51,44%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 51,48%, пять лет назад — 51,62%, десятилетием ранее — 51,77%, сообщает ranking.kz.
 
По итогам первого квартала текущего года численность населения выросла до 19,18 млн человек, среди которых 9,31 млн составили мужчины, 9,86 млн — женщины. Доля женщин в очередной раз сократилась — до 51,43%.
 
В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается, и эта динамика стабильна. Для справки: среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2%, в то время как рост численности мужчин — 1,4%.
 
Впрочем, несмотря на общее преобладание численности женщин над численностью мужчин, в возрастной разбивке картина выглядит совсем иначе.
 
Так, численность молодых женщин в возрасте от 14 до 28 лет в РК сократилась за год на 0,1%, составив к началу текущего года 1,83 млн человек. В то же время численность молодых мужчин в том же возрасте, напротив, выросла на 0,1%, до 1,92 млн человек. Эта динамика — также стабильный тренд.
 
В итоге доля молодых женщин в общей численности молодёжи на начало 2022 года составила всего 48,87%, то есть менее половины. Более того, доля девушек год от года сокращается: так, годом ранее показатель достигал 48,92%, пять лет назад — 49,5%, а десятилетием ранее — 49,88% (то есть почти поровну с парнями).
 
Таким образом, устаревший советский стереотип, провозглашающий, что "на 10 девчонок по статистике 9 ребят" не имеет (и не имел) к Казахстану ровным счётом никакого отношения. По статистике в РК девочек рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тыс. малышек против 230,3 тыс. малышей, то есть девочки составили лишь 48,4% от общей численности новорождённых. А среди молодых людей наиболее "брачного" возраста (до 28 лет) на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится всё меньше.
 
Статистика подтверждает прогнозы международных организаций. Так, согласно докладу ООН "Мировые демографические перспективы за 2019 год", аналитики прогнозировали продолжение сокращения разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.
 
По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет, их численность на 10000 девушек в 2022 году составит 10380, а к 2025-му — уже 10472. Заметим, такая ситуация сложится, даже если учесть более широкий возрастной охват. Так, согласно данным ООН, на начало 2022 года прогнозировалось, что на 10000 женщин в возрасте от 20 до 39 лет будет приходиться 10022 мужчины, а к 2025 году — уже 10069 мужчин. То есть нехватку ровесниц ощутят и зрелые мужчины.
 
По факту в РК в целом всё ещё больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что "нехватка" женщин может, в свою очередь, ударить по продолжительности жизни мужчин. Так, исследование учёных университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдовых женщин, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнёра.
 

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С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы

23.05.2022, 15:18 9291
С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы
Фото: Depositphotos
В деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
 
Девять представителей зарубежной "биг фармы", пять из которых имеют активы и в России, американские военные и прочие госведомства, президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, фонды Клинтонов, Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллеров, подрядчики Пентагона, разные некоммерческие и научные организации - это далеко не полный список фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Пока продолжается расследование этого дела, ИА REGNUM решило проанализировать связи и проекты некоторых из этих фигурантов. Сегодня это своего рода волк в овечьей шкуре - скромная (на первый взгляд) некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий Battelle, которая могла быть замешана в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
 
Напомним, в список фигурантов из числа "биг фармы" вошли Parexel, Pfizer, AbbVie, Moderna, Merck, Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine. Пять из них имеют российские дочерние компании, которые в том числе выступали исполнителями государственных контрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. А одна из них - компания Parexel и вовсе косвенно оказалась связана с Хантером Байденом (через созданную им фирму-лоббиста).
 
Напомним, скандал вокруг биолабораторий на Украине начался в 2020 году. Тогда два депутата Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с вопросом о законности базирования в стране 15 биолабораторий, курируемых Пентагоном. Отреагировали на этот вопрос, как ни странно, не из аппарата украинского президента, а американское посольство в Киеве.
 
Оно заявило, что Министерство обороны США работает с украинским правительством над консолидацией и обеспечением безопасности патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности, позволяя при этом проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.
 
Вот только, как показали материалы, обнаруженные в ходе специальной военной операции на территории Украины, далеко не так просты были те работы.
 
В рамках одного из брифингов, посвященных делу биолабораторий, представители Минобороны России сообщили, что были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия.


Мин обороны РФ

Следует отметить, что США имеет биолаборатории во многих странах. Как уточнялось в сообщении посольства США в Киеве в 2020 году, межправительственная организация - научно-технический центр на Украине - была создан по международному соглашению в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами НТЦУ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. Еще одним документом с США связан и Казахстан. Но и это далеко не полный список.

 
Подрядчик Пентагона - Battelle
 
В списке тех, кто получал результаты исследований, проводимых на Украине, и биоматериалы, оказалась компания Battelle.
 
На первый взгляд, это ничем не выделяющаяся частная некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий. Создана она в 1929 году. Компания имеет широкий круг интересов - от агрохимии, экологии, энергетики до фармацевтики, нацбезопасности.


facebook/Battelle

Сайт компании на сегодня недоступен, но его кеш никуда не делся.

 
Уточняется, что в штате фирмы более 40 тысяч человек, и она управляет девятью национальными лабораториями совместно с Министерством энергетики и Министерством национальной безопасности США.
 
Президентом компании на 2021 год указан Льюис фон Таер (Lou Von Thaer), который сменил на этом посту в октябре 2017 года Джеффа Уодсворта.
 
О фон Таере известно, что ранее он был гендиректором DynCorp - частного военного подрядчика из Маклина (штат Вирджиния). До этого он работал на руководящих постах в AT& T Bell Laboratories и ее конечном владельце - General Dynamics, а также в Leidos. Inc. (на должности президента сектора национальной безопасности). Под последним, вероятно, имеется в виду американская компания по оборонным, авиационным, информационным технологиям и биомедицинским исследованиям. Про Leidos также известно, что оно работает с Министерством обороны США, Министерством внутренней безопасности США, разведывательным сообществом США, включая АНБ, а сам фон Таер в открытых источниках числится членом научного совета по вопросам обороны и национальной ассоциации оборонной промышленности.
 
Примечательно: на сайте Battelle указано, что она признана комиссией по правам человека лучшим местом работы для ЛГБТК+ (аббревиатура, которая используется для определения сексуальных меньшинств).
 
С 2021 году у компании в активе фирма AmplifyBio, которая будет заниматься исследованиями и разработкой методов лечения нового поколения, таких как клеточная и генная терапия (КГТ).
 
Остановимся подробнее на тех контрактах (исследованиях), в которых участвовала компания Battelle.
 
В 2001 году газета The New York Times рассказала своим читателям о программе под кодовым названием Clear Vision. По данным из публикации, Центральное разведывательное управление создало и испытало модель бомбы с сибирской язвой времен СССР. Законность этих испытаний, исследований ставилась под сомнение. Издание в числе участников программы называло Battelle, уточняя, что лаборатории Мемориального института Баттелла, военного подрядчика, были выбраны для создания генетически измененной сибирской язвы. Была создана модель, и агентство провело две серии испытаний в компании Battelle. По данным газеты, проводилось это все в 1997 и 2000 годах.


Depositphotos

Участие Battelle в вопросе изучения сибирской язвы лишь этим проектом не ограничилось. Например, в 2012-2014 годах у нее был контракт с Агентством по уменьшению угроз МО (DTRA), как раз по исследованию этого заболевания.

 
Крепкие связи компании с военным ведомством США подтверждают и ее пресс-релизы. Так, например, в феврале 2022 года сообщалось, что ВВС США заключили пятилетний контракт с компанией Battelle на 17 млн долларов, который нацелен на исследования, направленные на улучшение охраны здоровья военнослужащих в современных и будущих операционных условиях. В декабре 2021 года государственный департамент США выбрал компанию Battelle для создания бронированных Ford Expedition, которые, вероятно, будет использовать служба дипломатической безопасности (DSS). В сентябре 2021 года исследовательская лаборатория ВВС заключила с компанией Battelle крупный контракт на проведение исследований и разработок в области человеческой работоспособности для обеспечения боеготовности бойцов и так далее.
 
В 2021 году также сообщалось, что Battelle разрабатывает технологию прогнозирования для проекта Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), которая поможет выявить угрозы эпидемической безопасности. Примечательно: именно с Battelle подписан контракт на проведение тестирования на COVID-19 миллионов американцев в 16 штатах в рамках координационного центра при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США.
 
В апреле 2021 года сотрудник Battelle Сидни Коркран получил премию доктора Билли Ричардсона для молодых исследователей ядерных, биологических и химических веществ (NBC).
 
По открытым данным, на Battelle пришлось более 900 контрактов на общую сумму почти 420 млн долларов США. Возглавляет топ заказчиков Министерство обороны США, на которое приходится почти 42% всех контрактов. К примеру, в 2016-2018 годах исполнитель проводил анализ останков свиней, зараженных химическим боевым отравляющим веществом.
 
После анализа деятельности одной лишь компании Battelle работа биолабораторий на Украине уже предстает в ином свете.
 
На 20 мая 2022 года намечено заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. По результатам расследования число фигурантов этого дела может увеличиться.
 

Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах

20.05.2022, 13:42 13251
Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах
Фото: pexels.com
К началу 2022 года валовые международные валютные резервы оценивались МВФ в $12,937 трлн. За последние два года их объем увеличился на 11%, за это же время резервы в долларах приросли лишь на 5,3%, до $7,09 трлн. Очевидно, что скачок средних показателей шел явно не за счет американской валюты, сообщает газета "Известия".
 
Доля доллара в международных резервах на начало года составила 58,8%, а если учитывать и нераспределенные резервы (unallocated reserves) - 54,8%. И это минимальное относительное значение запасов, номинированных в американской денежной единице, за последние 27 лет. Вес этой валюты в международных резервах снижается, а локальный пик ее значимости пришелся на 2001 год - 71,5%, в начале 70-х годов прошлого века было и вовсе под 85%. Дедолларизация налицо.
 
Запасы в евро четыре месяца назад составляли чуть менее $2,5 трлн. Сейчас, очевидно, уже меньше на фоне обвала валюты еврозоны к доллару с начала 2022-го. Темп роста евро в резервах за два последних года - 12,4%, а вес единой европейской валюты в общем балансе - 20,6%.
 
Изменения доли той или иной денежной единицы связаны с тенденциями международной торговли, увеличением или снижением влияния национальных экономик во внешнеэкономической деятельности, траекторией курсов нацвалют на фоне монетарных циклов ЦБ. Немаловажным фактором последних лет становится геополитика, когда государства, подвергающиеся давлению извне, вынуждены снижать вес долларов и не наращивать евро в пользу валют дружественных государств, в первую очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в китайском юане.
 
Основной учет валовых международных резервов ведется в долларе США, евро, китайском юане, японской иене, английском фунте стерлингов, австралийском и канадском долларах, а также в швейцарском франке. Суммарный вес этих денежных единиц в резервах - 97%.
 
В конце 1990-х годов выбыла из обоймы резервных немецкая марка, ее вес тогда составлял 15 - 20%. В 1999 году пришел евро. Правда, с тех пор вес единой валюты ЕС увеличился лишь на пару процентов.
 
Сейчас сильные денежные единицы те, чьи центробанки проявляют характер в борьбе с инфляцией. Это доллар США при поддержке жесткого монетарного курса ФРС и российский рубль, абсолютный рекордсмен 2022 года как по волатильности, так и по темпам укрепления на фоне вынужденных валютных барьеров. Слабые денежные единицы - иена, евро, фунт, так как центробанки соответствующих стран медлят с поднятием ставок. Особняком стоит Нацбанк Китая: в КНР идет замедление экономики, мешает развитию и долгосрочный локдаун на волне пандемии, а юань, ранее демонстрировавший завидную устойчивость, лишь за последние два месяца потерял 8% стоимости против "американца".
 
Сила доллара США поддерживается двумя факторами - сжатием ликвидности Федрезерва на фоне борьбы с ценовым давлением в экономике и защитным характером американской нацвалюты в ситуации неопределенности с рисковыми бумагами. И пока нет аргументов к слому ревальвационного тренда в индексе доллара (DXY), который 12 мая вновь обновил годовые максимумы, взлетев аж к 20-летним пикам под 105 пунктов.
 
Но сам вес долларовых активов в резервах глобальных центробанков может снижаться и дальше. У ряда стран есть опасения удержания национальных резервов в американской валюте из-за острой геополитики последнего времени, и они будут стремиться переводить расчеты в иные денежные знаки, а для этого и нужны, по сути, резервы.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист

27.04.2022, 18:48 32956
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
Депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 

Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова. 

 
Она отметила, что благодаря им было сделано много депутатских запросов, организованы круглые столы с участием общественников и уполномоченных органов, осуществлены выезды на место строек и встречи с жителями.
 
По словам юриста, само предложение от депутатов она расценивает как острую необходимость. 
 

Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.

 
Также она сообщила, что, прочитав данную новость, многие жители в чатах WhatsApp написали восторженные отзывы и надежду на перемены. 
 

От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.

 
Напомним, что сегодня депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.
 
Ранее депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"

06.04.2022, 18:29 63126
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Неизвестные вырубают деревья на окраине города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об уничтожении садов на своей странице в Facebook написала жительница Алматы Ольга Смирнова.
 

Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка. 

 

 

 
Комментарий эксперта:
 
"Вырубка яблоневых деревьев Алматы - это преступление".
 

Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы.

 
Он также отметил, что яблоневые сады ценят не только в Казахстане.
 

Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Әділ-Касым Жарылқасынұлы.

 
Ситуацию также прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов.
 

Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.

 
Тимур Елеусизов подчеркнул, что экологическая емкость тоже снижается.
 

Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор".
 
В марте экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
 
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
 
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News

30.03.2022, 18:12 60946
Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News
Фото: Depositphotos
Начиная с 2007-2008 годов Минобороны США занималось исследованиями смертоносных патогенов на территории Украины, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на документы, предоставленные бывшим высокопоставленным чиновником США. Как отмечает журналист, по крайней мере часть этих работ была связана с биологическим оружием. По собственному признанию Пентагона, американское финансирование получали 46 украинских лабораторий, сообщает ИноТВ.

 
На протяжении месяцев мы встречали в интернете упоминания о финансируемых Соединенными Штатами биологических лабораториях на Украине, но мы не проглотили наживку, мы ни разу не касались этого в нашей программе и на самом деле даже не следили за этой историей: слишком неправдоподобной она казалась. Чего мы уж точно не хотели, так это повторять неверную информацию или распространять настоящие теории заговора, а такие действительно бывают. Итак, мы эту тему не освещали - до того дня, когда заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, отвечающая за войну на Украине, рассказала сенатскому комитету, что на Украине, и вправду, есть финансируемые США биологические лаборатории и что содержимое этих биолабораторий настолько опасно, что она боится, как бы оно не попало в руки русских.
 
Это-то и заставило нас публично задать вопрос: "Что?! Почему власти Соединенных Штатов финансируют какие-то биологические исследования на Украине? Для чего?" На нас сразу обрушились крики: "Вы не можете об этом спрашивать!" Но мы можем, потому что мы американские граждане, это наши деньги, это делается от нашего имени. Поэтому мы хотели бы знать.
 
Администрация Байдена, конечно же, не ответила. Так что мы узнали от отдельного источника очевидную вещь: часть этого - биологическое оружие. Разумеется.
 
Теперь нам известно больше. На этих выходных наша программа получила от бывшего высокопоставленного американского чиновника ряд документов, из которых видно, что власти США через Пентагон действительно финансировали исследования смертоносных патогенов на Украине. Согласно одному из документов 2007-2008 года, то есть довольно давнишнему, Пентагон одобрил разработку, цитирую, "проекта мультипатогенного картирования", чтобы, помимо прочего, "взять молекулярные сигнатуры патогенов, эндемичных для Украины и переноса штаммов".
 
Итак, то, о чем мы сообщали в нашей программе, подтвердилось. Пентагон действительно изучает патогены на Украине. Мы до сих пор не знаем точно сути этих исследований. Объяснения, которые они нам дали, смехотворны. Мы не знаем, как давно это делается, но знаем, что не менее 14 лет.
 
Мы обратились к Пентагону, чтобы узнать, почему Министерство обороны изучало патогены и были ли эти исследования связаны с биологическим оружием. На последний вопрос мы можем с уверенностью ответить, что да, были. Они (власти. - Прим. ИноТВ) указали нам на информационный листок, опубликованный Пентагоном почти три недели назад. В этом документе полно лжи, и многие репортеры при Пентагоне послушно повторяли эту ложь, как будто она была правдой.
 
Информационный листок сообщает нам, что с 2005 года Пентагон потратил 200 миллионов долларов на так называемую программу совместного снижения опасности на Украине. Эта программа якобы предназначена для уничтожения биологического оружия советской эпохи. Но погодите-ка! Сколько нужно времени, чтобы уничтожить советское биологическое оружие? И если это действительно единственные смертоносные патогены в лабораториях, зачем нам волноваться, что они попадут к русским? Ведь у русских они и так должны быть. Все это было совершенно нелогично!
 
Должны сказать вам, что Пентагон, отвечая на наш запрос, не отрицал существования "мультипатогенного картирования", упомянутого в полученной нами служебной записке. И существование этой служебной записки они также не опровергли.
 
Мы также заполучили ряд документов от украинских властей. В этих документах перечислены 30 биологических лабораторий на Украине, получавших финансирование от Минобороны США. Согласно этим украинским документам, данные объекты использовали финансирование для исследований, сбора и хранения образцов. Интересно, что Пентагон не отрицал финансирования какого-либо из этих объектов. На самом деле собственный информационный листок Пентагона гласит, что финансирование от США получали аж 46 украинских лабораторий. 46 лабораторий! Ничего себе!
 
Кроме того, несколько дней назад нам стало известно, что этим занимались не только госструктуры США: другие люди тоже финансировали это. Имеются в виду некие исследования смертоносных патогенов в украинских лабораториях. Благодаря журналистам The National Pulse несколько дней назад мы узнали, что личная инвестиционная фирма (сына президента США. - Прим. ИноТВ) Хантера Байдена обеспечивала деньгами исследователей, работавших над, цитирую, "изолированием смертоносных патогенов" на Украине. Теперь Daily Mail сообщает, что электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена подтверждают правдивость этих сообщений.
 
Итак, повторюсь, мы не знаем точно, что это значит и куда ведет. Но спросите себя: знали ли вы в 2014-2015 году, что сын Джо Байдена помогал финансировать некие исследования смертоносных патогенов на Украине? А ведь Украина - не то чтобы центр развития биологии и медицины! Почему Украина? Почему не Германия, почему не Япония? Почему не какая-нибудь страна "первого мира"? Здесь явно что-то происходит, и мы имеем право об этом знать. Извините, но это так.
 
Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.
 

В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"

18.03.2022, 10:08 74136
В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"
Фото: соцсети
На освобожденных территориях Луганской области обнаружена нелегальная тюрьма, которую оборудовали участники карательного батальона "Торнадо". По данным Министерства госбезопасности ЛНР, каратели держали похищенных ими людей на территории бывшей больницы. Несмотря на то, что пять лет назад членов группировки осудили за похищения, пытки и издевательства, сейчас эти люди вновь на свободе благодаря решению украинского президента освободить заключенных с боевым опытом, сообщает RT.
 
В Луганской республике на освобожденных Народной милицией ЛНР территориях обнаружили нелегальную тюрьму бывшего карательного батальона "Торнадо". Речь идет о бывшей больнице в селе Кондрашовка. В этом здании военные батальона оборудовали свою базу и тут же держали в заложниках и пытали похищенных ими мирных жителей.
 
Как сообщила RT первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока, в данный момент в ЛНР расследуются два больших уголовных дела.
 

Одно расследует МГБ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны (возбуждено в 2014 году). Второе уголовное дело - о геноциде - возбудила Генпрокуратура в конце 2017 года", - пояснила Анна Сорока.

 
По ее словам, сейчас власти республики собирают показания местных жителей, в том числе для того, чтобы выяснить, есть ли в районе нелегальное кладбище, где каратели закапывали убитых.
 

Обливали водой, били электротоком"

 
Добровольческий батальон (изначально назывался ротой МВД) "Торнадо" был сформирован осенью 2014 года на основе батальона "Шахтерск", который расформировали за мародерство его боевиков. Однако и в составе нового формирования участники группировки продолжили криминальную деятельность.
 
В июне 2015 года командира "Торнадо" Руслана Онищенко и еще семерых бойцов арестовали после того, как они остановили на блокпосту АТО (антитеррористическая операция, которую киевские власти проводили в Донбассе - RT) поезд с крупной партией угля. Нацбатальон обвинил украинские власти в контрабанде.
 
В свою очередь, глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что батальон препятствует грузоперевозкам по железной дороге, и потребовал разоружить формирование.
 
После задержания участников батальона правоохранители обнаружили у них видеозапись, на которой члены группировки в извращенной форме насиловали мужчину. Было возбуждено уголовное дело, а "Торнадо" официально расформировали. В ходе следствия правоохранители нашли и другие записи пыток и издевательств над людьми со стороны членов группировки.
 
По итогам расследования участникам "Торнадо" предъявили обвинения в создании преступной организации, похищении людей, незаконном лишении свободы, пытках и "насильственном удовлетворение половой страсти неестественным способом". Жертвами торнадовцев стали мирные жители Луганской области.
 
Так, участники группировки устроили нелегальную тюрьму и пыточные камеры в подвале школы города Лисичанска. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, участники "Торнадо" под угрозой расстрела похищали людей, привозили в самодельную тюрьму и там издевались над ними в извращенной форме, в том числе заставляли похищенных избивать и насиловать друг друга. Во время пыток бойцы батальона употребляли марихуану и записывали происходящее на видеокамеры.
 

На протяжении всего времени моего пребывания в подвале (точное количество дней я не помню) по несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы - мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Чтобы я не мог убежать, мне надевали на ногу металлические наручники, цепи, соединенные с гирей в 24 кг", - эти показания одного из пострадавших передал журналистам Анатолий Матиос.

 
По его словам, на момент расформирования каждый четвертый участник батальона "Торнадо" имел судимость. Комбат Руслан Онищенко был судим по уголовным статьям пять раз.
 
Недолгое наказание
 
Весной 2017 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении 12 бойцов батальона. Экс-командира Онищенко приговорили к 11 годам тюрьмы, его заместителя Николая Цукура - к девяти годам. Еще шестеро обвиняемых получили от восьми до десяти лет тюрьмы, четыре - по пять лет условного заключения, причем для всех условное наказание отсрочили минимум на два года. Всех осужденных лишили милицейских званий.
 
В феврале этого года украинские власти начали выпускать из мест лишения свободы арестантов с военным прошлым, готовых участвовать в боевых действиях во время военного положения. Об этом журналистам сообщил прокурор офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк.
 
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под стражи были освобождены украинцы "с опытом ведения боевых действий" и все санкции с них сняты. 
 

Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

 
Так на свободе оказался и Руслан Онищенко, который получил оружие и право сформировать свою банду из людей, которые тоже вышли из колоний по амнистии.
 
Среди освобожденных бывших бойцов карательного батальона оказался и Даниил Ляшук, известный по позывному Моджахед. В 2017 году его приговорили к десяти годам тюрьмы. В феврале он начал публиковать на своей странице в соцсетях видеозаписи, на которых с оружием в руках рассказывает, что воюет в составе украинской армии.
 

Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений", - рассказал ранее на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

 
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело против военных "Торнадо" вовсе не потому что хотели наказать их за насилие над мирными украинцами.
 

Уголовные дела против участников "Торнадо" были скорее поводом, чтобы устранить эту банду. Дело в том, что эти люди влезли в схемы торговли углем, которая проходила через линию фронта между Украиной и ЛДНР. Онищенко и его подельники хотели получать какую-то свою прибыль с этих вагонов, которые проходили через территорию, которую тогда контролировал батальон. Они влезли в этот бизнес, и с ними решили расправиться, подняв объективно существующие материалы о том, что они убивали и пытали людей. Так украинская власть показала, что она якобы борется со злоупотреблениями, но в действительности все это дело было возбуждено из-за денег", - считает собеседник RT.

 
Как отмечает Борис Рожин, участники других карательных батальонов, например "Азова" и "Айдара", просто оказались более дальновидными, чем торнадовцы. Они не ссорились с власть имущими, поэтому сейчас тоже занимают высокие политические должности.
 

Когда такие маргинальные люди, участники карательных формирований, пытаются влезть в схемы, в которых завязаны спецслужбы и олигархи, их достаточно быстро приземляют в тюрьмы. Те, кто это понимают, становятся депутатами и героями Украины. Например, бывший командир нацбатальона "Айдар" Максим Марченко в этом году занял должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. Его туда поставил своим указом Зеленский", - добавляет военный эксперт.

 
Что касается расследования преступлений нацбатальонов, власти Луганской народной республики считают, что по мере освобождения территорий они смогут обнаружить и другие нелегальные тюрьмы, где от рук карателей страдали жители Донбасса.
 

Мы восемь лет собирали информацию о пострадавших, общались с людьми. Многие из них знали, где именно их держали в тюрьмах, хотя им завязывали глаза. То есть мы уже заранее знаем, в каких населенных пунктах и какие здания надо проверить. По мере того как территория освобождается, мы идем по следу. Как минимум еще в четырех местах мы ожидаем найти уточнения показаний пострадавших на месте. Очень ждем, когда освободят Лисичанск", - объясняет RT замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. 

 
Ранее, по ее словам, в селе Половинкино была обнаружена другая секретная тюрьма, предположительно нацбатальона "Айдар". Она отмечает, что объективному расследованию военных преступлений украинских нацистов на Донбассе могло бы помочь создание нового международного трибунала при поддержке России. 
 

GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США

13.03.2022, 16:05 80971
GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США
Фото: кадр из видео
Издание Global Times опубликовало статью, в которой приводятся факты, свидетельствующие о связях украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ, РК) с правительством США.
 
Отряд специальных операций "Азов", также известный как батальон "Азов", печально известный украинский неонацистский военный полк, основанный сторонниками превосходства белой расы, привлек внимание всего мира после того, как его боевики "отличились" в ходе событий на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.
 
На прошлой неделе батальон "Азов" вызвал возмущение оскорбительным и расистским видео, опубликованным Национальной гвардией Украины (НГУ) в Twitter, в котором члены "Азова" смазывали пули свиным жиром. "Бойцы Национальной гвардии "Азов" смазали пули салом против орков Кадырова", - говорится в аккаунте НГУ. Позже НГУ удалил оскорбительное видео со своей учетной записи после критики со стороны многочисленных пользователей Twitter.
 

Сообщается, что батальон "Азов" является подразделением НГУ (Нацгвардия Украины) при поддержке Министерства внутренних дел Украины. Несмотря на его возможное официальное происхождение на Украине, батальон "Азов" известен на Западе своей крайней неонацистской идеологией и подозревается в причастности к ряду террористических атак и инцидентов с подстрекательством к сепаратизму в различных странах и регионах, включая беспорядки в Специальном административном районе Гонконг в Китае в 2019 году.
 
По иронии судьбы, несмотря на то, что он широко рассматривается как угроза мировой безопасности и враг человеческой цивилизации, батальон "Азов" был заподозрен в связях не только с властями Украины, но и с США. Изучив публичную информацию правительства США и некоторые отчеты о расследованиях западных журналистов, Global Times обнаружила, что американские политики, военные и офицеры разведки, скорее всего, сотрудничали с батальоном "Азов", чтобы способствовать экстремистским силам в Восточной Европе против России.
 
С момента основания батальона "Азов" в 2014 году многие американские СМИ раскрывали его возможные связи с властями США.
 
Согласно статье Yahoo News от января 2022 года, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно обучает силы для Украины с 2015 года. ЦРУ наблюдает за секретной интенсивной программой обучения в США "для элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки", - говорится в статье, цитируемой "пятью бывшими сотрудниками разведки и национальной безопасности, знакомыми с инициативой".
 
Многонедельная программа включает в себя обучение огнестрельному оружию, методам камуфляжа, наземной навигации, тактике "прикрытия и перемещения", разведке и другим областям, рассказали бывшие чиновники. В дополнение к этому ЦРУ также начало "ездить на фронт в восточной Украине, чтобы консультировать своих коллег там к 2015 году", сообщает Yahoo.
 
Отдыхающие дети проходят военную подготовку на базе батальона "Азов" в Киеве 14 августа 2015 года.
 
Также в 2015 году Конгресс США снял запрет на финансирование неонацистских групп, таких как батальон "Азов", из своего законопроекта о расходах на конец года, говорится в статье журнала The Nation в январе 2016 года. В июле 2015 года два конгрессмена разработали поправку к законопроекту об ассигнованиях на оборону Палаты представителей, которая ограничивала "оружие, обучение и другую помощь неонацистской украинской милиции, батальону" Азов", но поправка была удалена в ноябре после "давления со стороны Пентагона", - сообщил источник The Nation.
 

Учитывая тот факт, что армия США обучает украинские вооруженные силы и войска национальной гвардии, ... Конгресс и администрация проложили путь для финансирования США, которое оказалось в руках самых вредных элементов, циркулирующих сегодня в Украине", - прокомментировал автор статьи Джеймс Карден, предположив, что американские военные также участвовали в подготовке НГУ, в которую могут входить члены батальона "Азов".

 
Неудивительно, что наблюдатели, видели американское оружие на Украине, "поступающее непосредственно к экстремистам Азова". В декабре 2017 года Ричард Вандивер - сотрудник американского производителя оружия AirTronic сообщил VOA, что его продажи летального оружия Украине проводились в "очень тесной координации" с посольством США, Госдепартаментом США, Пентагоном и украинским правительством. Несколько недель спустя Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета подтвердила в отчете за январь 2018 года, что батальон "Азов" был получателем оружия.
 
Между батальоном "Азов" и США должны быть какие-то связи, особенно в на уровне американских спецслужб, отметил Ли Вэй, эксперт по национальной безопасности в Китайском институте современных международных отношений.
 

Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - пояснил Ли Global Times: "Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабили Россию и еще больше подтолкнули Украину к НАТО, штаты также улучшили свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. США действительно являются крупнейшим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной".

 
В конце 2021 года США были одной из двух стран, наложивших вето на проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют разжиганию современных форм расизма". Другой страной - была Украина. "Обе страны последовательно голосовали против этой резолюции каждый год с 2014 года", - говорится в статье американского журнала Jacobin за январь 2022 года.
 
Со своим мышлением времен холодной войны США раздували антироссийское пламя в Восточной Европе, очень потворствуя там неонацистским силам, критиковали ученые-международники. 

 

Мы видели, что США поддерживают или помогают террористическим группам, таким как "Аль-Каида" (запрещена в РК, РФ) и "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РК, РФ). США разжигает конфликты в мире в угоду своим геополитическим интересам", - сказал Ли. 

 
Злодеяния по всему миру
 
В декабре 2019 года некоторые украинские неонацисты, включая членов батальона "Азов", были замечены в сепаратистских беспорядках на улицах Гонконга, что вызвало панику среди местных жителей, сообщают гонконгские СМИ.
 
Это был не первый случай, когда члены батальона "Азов" были вовлечены в террористические или насильственные инциденты. В марте 2019 года 51 человек был убит в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, в результате массовой стрельбы австралийца Брентона Тарранта. Таррант, который демонстрировал символ, используемый батальоном "Азов" во время нападений, утверждал в своем манифесте, что он отправился в Украину, согласно статье, опубликованной на сайте Атлантического совета в феврале 2020 года.
 
Американские СМИ в сентябре 2019 года сообщили о попытке теракта американским солдатом, который хотел взорвать крупную американскую новостную сеть. Солдат Джаррет Уильям Смит, арестованный ФБР, сказал, что он "планировал поехать в Украину, чтобы сражаться с ультраправой группой "Батальон Азов", сообщает ABC News в этом месяце.
 
Внутри Украины батальон "Азов" также печально известен своими злодеяниями в ее восточном регионе. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2016 год, он был обвинен в перемещении жителей и разграблении гражданского имущества в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года.
 
В докладе батальон "Азов" также обвиняется в изнасилованиях и пытках задержанных в Донбассе в течение этого периода. Это является нарушением международного права, а также Минских соглашений, говорится в докладе.
 

О возможностях Украины по созданию ядерного оружия

06.03.2022, 20:52 89571
О возможностях Украины по созданию ядерного оружия
Фото: Depositphotos
В течение более двух десятилетий Киев реализовывал программы как в ядерной, так и ракетной сферах и последовательно шел к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия, сообщает tass.ru.
 
По убеждению одного из компетентных ведомств, заявление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Петра Порошенко, в то время президента страны. 
 
Так, имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как "имплозивного", так и "пушечного" типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. 
 
Кроме того, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона. 
 
Ключевая роль в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), поскольку имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики ННЦ ХФТИ проводились расчеты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области. Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии.
 
В этих работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научные заделы и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния вещества.
 

Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС. Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.

 
К разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред.
 
Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки им. Е. О. Патона и Институте металлофизики им. Г. В. Курдюмова. Кроме того, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича и Физико-механический институт им. С. В. Карпенко с учетом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.
 
В данном контексте обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий. В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки.
 
Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причем большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами.
 
В частности, в декабре 2013 года была достигнута договоренность о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала. Основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетной дальностью до 1500 км.
 

Также "Южмашзавод" осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1000 км). Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей".

 
Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия. В частности, были достигнуты значимые результаты в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов. По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев.
 
В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов - в Национальный университет "Львовская политехника". Это было сделано в том числе с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины.
 
Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими ДРГ в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим.
 
Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе.
 
Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить.
 

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