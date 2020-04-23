Обвинение США в адрес уханьского института вирусологии в создании коронавируса – безответственная болтовня

19 апреля "Fox News" сообщил, что CОVID-19 происходит из Уханьского института по изучению вирусов Китайской научной академии, и отметил, что американская сторона намеревается провести собственное расследование по этому делу. В этом сообщении так называемый "специалист" отметил, что в Уханьском институте по изучению вирусов существует проблема защиты безопасности, однако, он не смог предоставить никаких веских доказательств относительно своих слов. Это сообщение заставляет усомниться в профессионализме того, кто делал это заявление и доверии к нему, сообщает CRI Online .

Причины, по которым американские политики и некоторые СМИ обвиняют Уханьский институт в распространении инфекции:

Во-первых, Уханьский институт по изучению вирусов находится недалеко от рынка морских деликатесов в Южном Китае, где появились ранние подтвержденные случаи коронавируса. Кроме того, в этом институте имеется первая в Китае лаборатория биологической безопасности четвертого разряда(лаборатория P4). Этот институт добился важных успехов в изучении истоков вируса SARS. Эти факты послужили субъективным предположением о том, что в институте существует некая проблема с управлением безопасностью, в результате чего вирус и распространился.

Во-вторых, они озвучили явную ложь о том, что институт занимается разработкой биохимического оружия. У всех этих высказываний нет никаких доказательств. Это плоды воображения тех, кто заявляет нечто подобное.

Уханьский институт по изучению вирусов имеет тесное научно-исследовательское сотрудничество с учеными США, Франции и других стран. Лаборатория биологической безопасности четвертого разряда(лаборатория P4)является важным объектом научно-технического сотрудничества между правительствами Китая и Франции.

На днях специалист Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил в интервью каналу CGTN при Медиакорпорации Китая, что нет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. По его словам, в институте строгая система управления, а также регламент проведения исследований. Коронавирусная инфекция никак не могла "выйти" из института, где он работает, подчеркнул специалист. Он привел мнение главы Галвестонской национальной лаборатории в США, которая является одной из двух американских лабораторий с уровнем биозащиты BSL-4, что китайский центр не уступает аналогичным научным заведениям в Европе и США.

Такой вывод сделан и в недавно опубликованном отчете Британской радиовещательной корпорации BBC. В нем говорится, что, по крайней мере, нет никаких доказательств того, что новый вирус мог "утечь" из Уханьского института вирусологии лаборатории или других подобных лабораторий.

Одновременно с этим, глава ВОЗ неоднократно заявлял, что нет доказательств того, что коронавирус нового типа был выведен в лаборатории или является результатом производства биологического оружия. С его мнением согласны многие известные ученые и специалисты в области общественного здравоохранения. 18 февраля 27 самых известных мировых ученых совместно опубликовали в "Ланцете" заявление, выступая против "теории заговора", в защиту которой приводится информация о создании и исследовании вируса в лаборатории.

Анализ общедоступной информации о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом сконструирован. Об этом отмечается в статье, опубликованной недавно в американской газете "Сайнс дэйли".

Те американские политики, которые стремятся к политизации эпидемии, должны ясно видеть, что их попытки очернить облик Китая и создать ему сложности на фоне борьбы с коронавирусом не будут успешными. Их черные дела, такие как пренебрежение служебным долгом и здоровьем простых людей, становятся все более очевидными.





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