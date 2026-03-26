Работа, жилье и перелет в Россию за счет компании: какие программы доступны сегодня

Фото: журналист Разия Мазенко, Казань

Рассказать друзьям

Все больше молодых людей из Казахстана рассматривают возможность поехать за границу - заработать, получить опыт и попробовать себя в новой среде. Сегодня существует несколько форматов, которые позволяют это сделать.





Есть государственные программы переселения соотечественников, где акцент делается на долгосрочное переустройство жизни, оформление документов и постепенную интеграцию в новой стране. Такой формат подходит тем, кто рассматривает переезд всерьез и готов менять место жительства на постоянной основе. Кроме того, существуют стажировки и международные обмены, но они чаще требуют образования, знания языка или уже имеющегося опыта.





Есть и программы по типу Work and Travel - они ориентированы в основном на студентов и предполагают временную работу за рубежом в период каникул.





Каждый вариант выгоден по-своему, но, если хочется получить лучшее, то нужна золотая середина - прикладные программы, где основной акцент сделан на трудоустройстве и быстром старте.





Российская инициатива





В России около трех лет назад появилась программа " Алабуга Старт " и " Алабуга Политех " - они ориентированы на юношей и девушек от 16 до 22 лет и предлагают трудоустройство в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан. Это крупная промышленная площадка, где работают десятки предприятий из России, Китая, Франции, Турции и создаются рабочие места для специалистов разных направлений.





Фото: из социальных сетей "Алабуга Старт"





Для некоторых может показаться странным возрастной ценз для участников. В пресс-службе программы пояснили критерии отбора.





Изначально на территории ОЭЗ "Алабуга" ощущалась острая нехватка специалистов из сферы услуг - официантов и уборщиц. Эти профессии были интересны девушкам в первую очередь. Программа зарекомендовала себя с положительной стороны, и в нее начали добавлять направления по запросу участниц. Для молодых людей у нас есть " Алабуга Политех ", где можно учиться преимущественно по инженерным направлениям и сразу же получать практический опыт", - отметили в пресс-службе ОЭЗ.





В программе участвует молодежь из разных регионов мира - стран Азии, Африки и Латинской Америки. Отбор проходит в несколько этапов, после чего участники приезжают на место работы и начинают свою карьеру по одному из 7 направлений - от логистики и кейтеринга до сервиса и гостеприимства.





Реальные кейсы





Одной из особенностей программы является то, что ключевые организационные вопросы берет на себя принимающая сторона. Молодым людям оплачивают перелет, что кратно снижает затраты на переезд. Проживание предоставляется в корпоративных хостелах на льготных условиях (в оборудованных квартирах с необходимой мебелью и техникой).





Одна из участниц, Анастасия Шарамет, приехала в Россию из Беларуси. Свои эмоции от программы она выразила в интервью Telegram-канала программы " Алабуга Старт СНГ ".





У нас были оплачены билеты, я прилетела сюда бесплатно. Очень порадовало, что меня встретили, меня сопроводили до корпоративных хостелов. Радует, что вот так заботятся о новых участницах", - отметила Анастасия.





Фото: журналист Разия Мазенко, Казань





По заверениям организаторов, рост в должности происходит примерно каждые полгода - участницы переходят на новый уровень и берут на себя больше ответственности. За время участия многие доходят до руководящих позиций. Если рассмотреть карьерный трек на примере кейтеринга, то к концу программы можно стать управляющим ресторана или шеф-поваром.





Дополнительно девушки и юноши получают сертификаты о профессии, которые подтверждают практический опыт. В автотранспортном направлении есть возможность получить права на управление автомобилями и техникой с разными категориями.





Споры вокруг программы





Вокруг такого формата обучения в Сети нередко возникают споры. Однако в данном случае речь идет не о временной подработке или "каникулярном" опыте, а о полноценной работе в рамках трудового договора и законодательства РФ. Участники работают по графику, выполняют задачи и несут ответственность, как и на любой другой позиции. Именно несоответствие первичных представлений и реальности иногда становится причиной критики.





При этом участники из более, чем 80 стран мира оформляются официально, подписывают контракт и могут его расторгнуть. Организаторы программы предоставляют разрешающие на трудоустройство молодых людей документы от МВД России, налоговой службы и Министерства труда.





Фото: пресс-служба "Алабуга Старт"





Юноши и девушки не ограничены в передвижении, ездят домой в отпуск и остаются на связи с близкими. В социальных сетях программы есть фото, как участники с экскурсиями посещают Казань, Набережные Челны или мастер-классы по лепке из глины. Организаторы подчеркивают, что соблюдение законодательства РФ является обязательным условием участия, и любые возможные нарушения пресекаются.





Любые нарушения законодательства России приводят к увольнению и исключению из программы. К сожалению, такие случаи уже были. У нашей компании нулевая терпимость к этим вещам. Любая нелегальная деятельность строго наказывается, все учасперед переездом знакомятся с нашими условиями, это фиксируется в оффере", - ответили на обвинения программы в пресс-службе " Алабуга Старт ".





Фото: от участницы программы





В итоге вокруг программы формируется типичная для международных проектов ситуация - с одной стороны, громкие и часто эмоциональные заявления в сети, с другой - реальные условия, документы и опыт участников. При этом организаторы призывают участников принимать решения осознанно и готовы предоставить всю необходимую информацию.





Автор: журналист Разия Мазенко, Казань





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today