Синьцзян упростил таможенное оформление для обеспечения нормальных грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой

Урумчи. 25 февраля. Kazakhstan Today - Таможня и железнодорожная администрация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе упростили процедуру таможенного оформления, чтобы в настоящих условиях борьбы с коронавирусной эпидемией обеспечить нормальное функционирование поездов, курсирующих в рамках грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой, передает Kazakhstan Today.

В понедельник днем через КПП Хоргос СУАР прошел 61-й по счету с начала февраля этого года грузовой состав, следующий по маршруту Китай - Европа.

Ранее, в субботу, другой грузовой поезд, следующий по маршруту Китай - Европа, пересек госграницу через погранпереход Алатау и доставил в Китай 850 тонн хлопка-сырца.

Из-за вспышки коронавирусной болезни большинство грузовых железнодорожных рейсов из Европы в Китай было приостановлено или отложено, соответственно, количество въезжающих и выезжающих через госграницу поездов резко снизилось с конца января.

Заместитель главы Хоргосской таможни Доу Лусинь сообщил, что местные таможенники усилили проверку всех составов в целях предотвращения распространения эпидемии через вышеуказанный КПП.

Согласно таможенной статистики, с начала 2020 года через КПП Хоргос и погранпереход Алатау прошло более 730 въездных и выездных поездов в рамках железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа.

Среди экспортированных данными поездами товаров в основном были изделия машиностроительной и электроэнергетической промышленности, одежда и товары электроники, а среди импортированных - хлопковая пряжа и стройматериалы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства