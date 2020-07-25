Хоргос. 23 июля. Kazakhstan Today - В Хоргосе казахский "нан" и хлеб из тритикале производят для Центральной Азии и Китая, передает Kazakhstan Today.

Уже на протяжении одного месяца лепёшки (местные называют "нан"), производимые в Китае, экспортируются в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и на рынки других стран. Отличные по цвету, запаху и вкусу лепешки заняли свою нишу на рынке Центральной Азии, дав возможность жителям региона во время пандемии насладиться вкусом китайской пшеницы, а также познакомиться с гастрономической культурой Синьцзяна", - рассказали в Информационной компании Урумчи.





По информации издания, "за последний месяц, произведенные на хлебокомбинате в Хоргосе молочные лепешки - с кунжутом, с джемом из розы - и другие виды хлебобулочных изделий стали "постоянным гостем" продуктовых рынков Алматы. За последние два года, производство лепешек приобрело производственный масштаб, от земляных тандырных печей перешли к электрическим тандырам. Спрос стимулирует модернизацию производства".





По отзывам китайских потребителей, сейчас уже стало нормой получать свежеиспеченный хлеб, чему способствуют уровень прогресса производства в Синьцзяне и возможность в максимально короткие сроки самолетом, поездом доставить товар на внутренний китайский рынок.





В начале июня, когда хлебокомбинат начал производство в приграничном городе Хоргос, он стал самым близким к Казахстану экспортным предприятием, которое привлекло 60 партнеров сельскохозяйственной сферы.





От отправки с комбината до полок казахстанских магазинов - весь процесс занимает не более пяти часов, можно сказать, что партия, отправленная утром, во второй половине дня уже будет на столах казахстанских потребителей. Электронное декларирование, "зеленый коридор" и другие преимущества, дают возможность быстрого экспорта продукции хлебокомбината", - сообщил заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" Чжан Юн Нин.





В настоящее время, хлебокомбинат имеет полностью автоматизированную линейку производства из 73 тандырных печей, ежедневно производит 55 тысяч лепешек и 3000 булок хлеба. Среди них жареные лепешки, булочки, хлеб и другие виды товаров, которые поставляются в Центральную Азию.





Недавно, мы отправили две фуры лепешек в Узбекистан, наш основной рынок - это Центральная Азия и Россия. В последнее время, хлебокомбинат становится популярен и среди интернет-пользователей, комбинат ведет прямые трансляции из цехов производства, три часа более миллиона человек следили онлайн", - рассказал Чжан Юн Нин.





Кроме географического преимущества Хоргоса для экспорта за рубеж, Хоргосский хлебокомбинат поставляет свой товар в Шанхай, Гуандун и другие восточные прибрежные провинции.





Как рассказали в компании, "каждый день работник хлебокомбината Халур проверяет оборудование в цехе, а также готовит сырьё для выпечки лепешек. Халур даже не мог представить, что когда-то будет в невероятно комфортных условиях и чистом цехе печь лепешки".





Раньше дома мы сами пекли лепешки, вставал рано утром, замешивал тесто, готовил до вечера, мог сделать 40 лепешек, зимой еще полегче, а вот летом очень тяжело", - отмечает Халур.





На хлебокомбинате трудятся 300 специалистов, которые прошли профессиональные курсы и сейчас являются работниками комбината, имеют постоянный доход, а их производительность труда повысилась.





По словам Халура, сравнительно с тандыром в доме, электрический тандыр может сохранять единую температуру, если на обычном тандыре из одного мешка муки можно было сделать 40 лепешек, то сейчас на комбинате из одного мешка выходит 100 лепешек, кроме того, все лепешки стандартизированы.





Здесь самое современное оборудование, раньше надо было нависать над тандыром особенно когда "приклеиваешь" лепешки к стенкам и ждать. Электрический тандыр имеет функцию предварительного нагрева, крепишь лепёшку - и она схватывается моментально", - рассказал Халур.





Стерильные цеха, комфортные условия труда, 8-часовой рабочий день, а также результат в виде 400 лепешек, одна за одной упакованных в прозрачные пакеты, для Халура - большое достижение.





Эта партия отправится за рубеж. Раньше, когда месили тесто, беспокоились, что не сможем продать, а сейчас уже не думаем про это, полностью сконцентрированы на технологии, чтобы наш синьцзянский хлеб увозили как можно дальше", - сообщил Халур.





В то время когда Халур занят работой в цехе, мастер хлебного цеха Чжан Гуоцин вместе с коллегами на электронных весах взвешивают буханку хлеба, проверяя на соответствие нормам. "Чуть больше или чуть меньше влияет на вкус хлеба", - говорит Чжан Гуоцин, отмечая, что для производства хлеба существуют определенные стандарты.





Чжан Гуоцин 14 лет жил в Казахстане, изучал выпечку, по возвращении в 2012 году в Хоргосе открыл булочную и стал знаменитым в округе пекарем.





После открытия Хоргосского хлебокомбината, Чжан Гуоцин принял приглашение стать мастером хлебного цеха, разработал 5-6 видов хлеба с орехами и джемом специально для поставок на рынки Алматы. Зная, предпочтения потребителей Центральной Азии, Чжан Гуоцин планирует ввести в производство еще несколько видов мучной продукции с разными начинками.





Здесь очень большой комбинат, современное оборудование, у нас в цехе 13 работников, ежедневно мы выпускаем 2000 буханок хлеба, по сравнению с моей пекарней конечно эффективность и объем намного больше", - рассказал Чжан Гуоцин.





Директор экспортно-импортной компании "Хоргос Туодао" Алинур до того как стать партнером хлебокомбината, работал в этой сфере, но ограниченные объемы не давали дальнейшего роста.





Когда мы зашли на производственную зону, то получили субсидии из фонда и другие льготы, раньше самой большой проблемой был сбыт продукции, сейчас эта проблема решена, разработки специалистов цеха повышают конкурентоспособность", - отмечает Алинур.





Хлебокомбинат активно сотрудничает с докторами Академии сельскохозяйственных наук СУАР, создан Исследовательский центр, который специально изучает потребность и вкусы жителей региона Центральной Азии для производства хлеба и лепешек.





Хлеб и лепешки делаются из местного сырья, к примеру, илийский пшеничный хлеб тритикале очень популярен за рубежом. В перспективе хлебокомбинат планирует ежегодно привлекать 3-5 компаний для формирования группы компаний по производству хлебобулочной продукции с экспортным потенциалом", - делится планами Чжан Юн Нин.





Общий объем инвестиций в производственный комплекс составил 1,5 млрд юаней (88,3 млрд тенге), площадь территории 2,8 гектара, имеется выставочный зал, производственная база, туристский центр, выставочная зона сельхозпродукции "Один пояс, один путь", зона переговоров и другое.





В настоящее время началось строительство второй очереди производственной зоны, ввод в эксплуатацию планируется на 1 августа. Вторая очередь предусматривает 3 цеха, установку 200 тандырных печей, 10 линий по производству хлеба. Кроме того, планируется развитие "ночного рынка", парковки, туристской зоны и других вспомогательных зон, после строительства которых планируется выпускать 200 тысяч лепешек, 100 тысяч хлеба, а также трудоустроить 1500 человек.

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