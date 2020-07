Цифровые технологии способствуют осуществлению адресной борьбы с эпидемией

Шанхай. 26 июля. Kazakhstan Today - Всемирная конференция по искусственному интеллекту (The Cloud Summit of the 2020 World Artificial Intelligence Conference) прошла с 9 по 11 июля. Пять проектов, в том числе "Решения по интеллектуальной диагностике изображений для изучения новой коронавирусной инфекции на базе uAL", были удостоены высшей награды Super AI Leader (премия за выдающиеся достижения в области искусственного интеллекта), передает Kazakhstan Today.



"Согласно статистическим данным, более чем в 100 больницах Китая уже применяется "новая интеллектуальная система анализа новой коронавирусной инфекции uAI". Кроме этого, данная система также используется за границей, в том числе в США, Малайзии, Италии, а также в Северной Африке", - рассказали в Информационной компании Урумчи.



"Китайский опыт" по расширенному использованию цифровых технологий для борьбы с эпидемией привлекает внимание иностранных СМИ.



Со вспышкой нового типа коронавируса, многочисленные страны используют цифровые технологии, а именно большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, для профилактики эпидемии. 29 июня в медицинском журнале The Lancet была опубликована статья, в которой подытожен опыт о том, как некоторые страны используют цифровые технологии для планирования, разработки и отслеживания, проверки зараженных людей, отслеживания тесных контактов, изоляции и самоизоляции, амбулаторного управления, поставки медицинских ресурсов, таким образом, удается точно предотвращать и контролировать распространение эпидемии, а также оказывать медицинскую помощь.



"В Китае люди с помощью сканирования QR-кода заполняют опрос о симптомах и температуре тела, используют его как справку о здоровье и проездного пропуска. Китайцы также применяют камеры наблюдения на базе искусственного интеллекта для мониторинга и ограничения общественных собраний. Кроме этого, алгоритмы машинного обучения, разрабатываемые КНР, предсказывают вероятность того, что зараженные люди могут страдать синдромом острой дыхательной недостаточности или другими тяжелыми заболеваниями. Эти модели прогнозирования могут направлять клинические решения и распределение ресурсов, в связи с этим необходимо определять районы и больницы, которые критически нуждаются в медицинских ресурсах", - отмечается в статье журнала The Lancet.



В одном из сообщений британского издания BBC отмечается, что в начале вспышки нового типа коронавируса Китай применял цифровые технологии для бесконтактной доставки, распыления дезинфицирующих средств и выполнения основных диагностических функций, чтобы минимизировать риск перекрестного заражения.



"С момента вспышки нового типа коронавируса сервис Baidu Maps, учитывая потребности общественности, стремительно и своевременно обновлял информацию о профилактике и контроле эпидемии, а также постоянно продвигал разные функции и услуги для удовлетворения потребностей в этот особенный период", - говорится в докладе международной исследовательской и консалтинговой компании IDC.



Опыт профилактики и контроля Китая стал примером для других стран. 30 марта самое популярное в Иране навигационное мобильное приложение, которое насчитывает более 4 млн пользователей, Neshan Maps опубликовало статью, согласно которой пользователи могут с помощью карты сосредоточения людей избегать подобные места. Команда Neshan Maps поделилась, что изначально она заимствовала опыт других стран в борьбе с эпидемией, учитывала эффективные методы государств Восточной Азии, в том числе и Китая. Neshan Maps попросила Baidu Maps поделиться опытом, таким образом, китайская компания предоставила справочный материал для научной профилактики и контроля, а также безопасного передвижения иранского народа.



Цифровые технологии Китая также предоставили надежные данные для осуществления научно-исследовательского анализа в глобальных рамках. Команды из Оксфордского университета, Гарвардской медицинской школы, Бостонской детской больницы и Университета Сорбонна Франции опубликовали совместную статью в международном научном журнале Science. Изучая отношения между передвижением людей и распространением эпидемии, они использовали большое количество данных платформы Baidu Maps, китайская компания предоставила данные для изучения распространения вируса.



По мнению экспертов, цифровую борьбу с эпидемией по-прежнему следует улучшать. Например, в отдаленных районах и районах с низкими доходами у людей нет доступа к широкополосному Интернету, смартфонам или интеллектуальным часам для онлайн-консультаций и отслеживания зараженных людей. Кроме этого, некоторые цифровые медицинские вмешательства могут нарушать конфиденциальность. Однако нельзя отрицать, что вслед за распространением эпидемии по всему миру, тенденции использования цифровых технологий в сфере здравоохранения усиливаются.



В условиях эпидемии китайские интернет-предприятия предоставляют поддержку для борьбы с распространением вируса и экономического восстановления на базе цифровых технологий. Такие меры не только завоевали признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но и стали примером для других стран в борьбе с новой коронавирусной пандемией.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства