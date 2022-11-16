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Си Цзиньпин и Байден обменялись мнениями по стратегическим двусторонним вопросам

15.11.2022, 10:49 1306
Си Цзиньпин и Байден обменялись мнениями по стратегическим двусторонним вопросам
Фото: fmprc.gov.cn
Нуса-Дуа. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 ноября во второй половине дня по местному времени на индонезийском острове Бали председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по стратегическим двусторонним вопросам, актуальным международным и региональным повесткам, информирует Министерство иностранных дел Китая.
 
Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни коренным интересам двух стран и их народов, ни чаяниям международного сообщества. Китай и США должны исходить из ответственности перед историей, миром и своим народом, вместе работать над поиском правильного пути сосуществования двух государств в новый период, вести двусторонние отношения вперед в верном направлении, вернуть их в русло здорового и стабильного развития на благо двух стран и всего мира.
 
В свою очередь Джо Байден подчеркнул, что, как две крупные державы, США и Китай несут ответственность за продолжение конструктивных отношений. Американская сторона заинтересована в поддержании бесперебойных каналов контактов между главами государств и на разных уровнях правительств, чтобы провести откровенный диалог по вопросам, где существует разногласие, а также укреплять необходимое сотрудничество и играть важную роль в реагировании на важные глобальные вызовы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность. Это особо важно как для двух стран и их народов, так и для всего мира в целом. Президент Байден вновь подтвердил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и всего мира. США с уважением относятся к государственному строю Китая и не претендуют на его изменение. США не стремятся к новой холодной войне или усилению альянсов против Китая, не поддерживают ни "независимость Тайваня", ни "два Китая", ни "один Китай и один Тайвань", не намерены вступить в конфликты с Китаем. США не собираются ни добиваться "разъединения" с Китаем, ни сдерживать или блокировать экономическое развитие Китая.  
 

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В Хоргосе дал первый урожай передовой индустриальный парк современного сельского хозяйства

17.04.2022, 23:17 26246
В Хоргосе дал первый урожай передовой индустриальный парк современного сельского хозяйства
Фото: Информационная компания Урумчи
ХОРГОС. 17 АПРЕЛЯ - 8 апреля в Урумчи прибыла первая партия урожая томатов объемом пять тонн, выращенная в индустриальном парке современного сельского хозяйства в Хоргосе, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Первый сбор урожая составил 160 000 томатов, которые были выращены на территории в 6,8 га в индустриальном парке современного сельского хозяйства", - сообщает Информационная компания Урумчи. 

 

Сейчас каждый день собирают пять тонн помидоров, а через месяц урожай достигнет 15 тонн в день", - сказал Чжан Сяофэн, генеральный директор компании Khorgos Kaijian Agriculture Development Co., Ltd. 

 
Индустриальный парк современного сельского хозяйства, расположенный в южном промышленном парке города Хоргоса, имеет запланированный общий объем инвестиций в размере 1 миллиарда юаней и занимает площадь около 67 га.
 
Проект индустриального парка в основном специализируется на выращивании экологически чистых натуральных фруктов и овощей. Проект разделен на три зоны: демонстрационная зона производства органических фруктов и овощей, зона обучения научным исследованиям и зона обработки логистики. По завершении проект станет крупнейшей интеллектуальной интегрированной базой в Китае.
 
Индустриальный парк современного сельского хозяйства использует различные преимущества Хоргоса, в том числе, политические возможности инициативы "Один пояс, один путь". В парке используется современное оборудование, осуществляется автоматический полив и внесение удобрений, а также автоматический контроль температуры, влажности и интенсивности света. По сравнению с традиционными теплицами, умные сельскохозяйственные теплицы используют беспочвенное выращивание и кокосовые отруби в качестве субстрата для выращивания. Сельскохозяйственная продукция, выращенная в этой среде, является натуральной и экологически чистой, и ее можно сажать и собирать круглый год.
 

Годовой урожай на 0,06 га при традиционном выращивании в открытом грунте составляет около 10 тонн, а теперь благодаря научным посадкам годовой урожай на 0,06 га может достигать 40 тонн. Индустриальный парк использует новейшую технологию системы рециркуляции водных ресурсов, потребление воды составляет 1/30. В настоящее время в зоне "А" индустриального парка планируется посадить 180 000 саженцев томатов, отобранных из более чем 200 сортов томатов по всему миру", - отметил начальник отдела технологии производства Адиль Абылай.

 
Проект индустриального парка можно сравнить с ведущими мировыми сельскохозяйственными промышленными группами и новейшей системой индустриализации сельского хозяйства. Парк внедряет передовые европейские международные сельскохозяйственные технологии и производственные системы, а также активно проводит высокотехнологичную модернизацию с передовыми технологиями в Синьцзяне и по всей стране.
 

Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае в первом квартале 2022 года вырос на 2,8%

09.04.2022, 00:34 29636
Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае в первом квартале 2022 года вырос на 2,8%
Фото: Информационная компания Урумчи
ПЕКИН. 9 АПРЕЛЯ - Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае, являющийся ключевым показателем экономической активности, за первый квартал 2022 года вырос на 2,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Китайской государственной железнодорожной корпорацией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По данным корпорации, за первый квартал 2022 года по железным дорогам Китая было перевезено 948 млн тонн грузов, что на 25,87 млн грузов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает Информационная компания Урумчи. 

 
Отметив большой спрос на железнодорожные грузоперевозки в первом квартале, представитель корпорации China Railway заявил, что китайские железные дороги увеличили содействие в перевозке средств борьбы с COVID-19, производственного сырья и продукции, а также сельскохозяйственных материалов и угля.
 
За первый квартал 2022 года было перевезено 43,79 млн тонн семян и сельскохозяйственных материалов, что на 8,8% больше в годовом выражении. Объем угля, используемого для выработки электроэнергии и перевезенного по железной дороге, составил 350 млн тонн, что на 6,5% больше в годовом выражении. Тем самым были обеспечены запасы угля на 363 электростанциях на период в 21,7 дня.
 
Объем железнодорожных грузоперевозок по новому международному сухопутно-морскому торговому коридору вырос на 56,5% и составил 170 тысяч контейнеров TEU (двадцатифутовый эквивалент). По китайско-лаосской железной дороге было перевезено 260 тысяч тонн импортных и экспортных товаров.
 

Льготная политика СЭЗ "Хоргос" в СУАР будет продлена до 2030 года

01.04.2022, 11:42 32666
Льготная политика СЭЗ "Хоргос" в СУАР будет продлена до 2030 года
Фото: Информационная компания Урумчи
ХОРГОС. 1 АПРЕЛЯ - 17 марта в СЭЗ "Хоргос" в Синьцзяне состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено, что льготная налоговая политика СЭЗ будет продлена до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет, создание умной зеленой энергетики
 

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года для предприятий, вновь созданных в СЭЗ и в рамках 36 категорий и 449 отраслевых каталогов, которые в основном поощряются к развитию, освобождаются от корпоративного подоходного налога на 5 лет, а после пятилетнего льготного срока местная доля КПН освобождается от оплаты с шестого по десятый годы", - сообщает Информационная компания Урумчи. 

 
Версия "Каталога" 2021 года больше соответствует развитию региональных преимуществ. Например, к современной логистической отрасли добавлены такие виды деятельности, как аэропорты и сухие порты, железнодорожные станции, специальные железнодорожные линии и специальная зона таможенного контроля, создание и совершенствование услуг по управлению цепочками поставок, едиными и децентрализованными. Интегрированные и комплексные услуги, такие как управление заказами, выполнение закупок, таможенное декларирование и возвращение налогов, управление логистикой и т. д. Торговля увеличила производство одежды, обуви и головных уборов, строительных материалов, скобяных изделий, машин и оборудования, электронных продуктов, этнических продуктов и других продуктов, сфера финансовых услуг увеличила трансграничные расчеты в юанях, строительство клиринговой системы.
 
При этом больше внимания уделяется новой энергетике, природоохранным технологиям, высокотехнологичным проектам в различных отраслях. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции "Интернет +" из деревень и городов, промышленного интернета, общественных систем и другого контента; сетевой инфраструктуры, инфраструктуры больших данных, высокоэффективной вычислительной инфраструктуры и другой интеллектуальной инфраструктуры; интеллектуального производства ключевого технического оборудования; акцент на искусственном интеллекте, построение умных портов.
 
Льготная политика стимулирует торговлю
 

В дополнение к пятилетнему освобождению от налогов мы получаем скидки на счета за электроэнергию, кроме того, цеха все оборудованы, мы сразу можем приступать к производству", - сказал генеральный менеджер Horgos Gitzo Semiconductor Technology Co. Ltd. Чжан Цзяовэй.

 
Gitzo инвестировала 1,1 млрд юаней в Хоргос для поэтапного строительства 20 производственных линий Yamaha SMT и внедрила более 1000 отечественных и зарубежных передовых производственных установок, таких как нарезка, шлифовка, диффузия, отжиг, пассивация стекла, литография и т. д. Основная продукция - кремниевые пластины, дискретные полупроводниковые устройства и внутреннее и наружное освещение.
 

Нам требуется полмесяца, чтобы доставить товар из провинции Гуандун на рынок Центральной Азии. Стоимость доставки одной тонны товара из провинции Гуандун в Хоргос составляет 1500 юаней. Если производить в Хоргосе, то товар мы доставляем в Алматы за один день", - сказал Чжан Цзяовэй.

 
Какие преимущества для инвесторов из Казахстана?
 

С точки зрения привлечения иностранного капитала мы очень приветствуем размещение казахстанских предприятий в зоне экономического развития, и предприятия с иностранным финансированием могут пользоваться такой же льготной политикой в соответствии с положениями закона об иностранных инвестициях". Вице-мэр города Хоргос Чжан Юнънин отметил, что казахстанские компании подходят для инвестирования в пищевую и энергетическую промышленность в СЭЗ "Хоргос".

 
Принимая во внимание требования по профилактике и борьбе с эпидемией, Чжан Юннин заявил, что хотя сейчас Хоргосу неудобно проводить встречи с казахстанскими партнерами, можно общаться только в онлайн-режиме, но все ожидают, что вскоре все вернутся к привычному режиму работы и китайская сторона нарастит сотрудничество с Казахстаном в различных отраслях.
 

Если казахстанские инвесторы примут решение инвестировать и начать свой бизнес здесь, в дополнение к преференциальной политике в отношении инвестиций они также могут пользоваться льготной политикой в отношении визового оформления и агентских услуг", - рассказал Чжан Юннин.

 

Поступательное движение экономики Китая при сохранении стабильности содействует развитию "Пояса и пути"

13.03.2022, 22:45 36026
Поступательное движение экономики Китая при сохранении стабильности содействует развитию "Пояса и пути"
Фото: Информационная компания Урумчи
ПЕКИН. 13 МАРТА - Проходящие в Пекине ежегодные сессии ВСНП и ВК НПКСК вновь приковали к себе внимание мирового сообщества - утвержденный на них основной алгоритм экономической работы правительства Китая, характеризующийся движением к прогрессу при поддержании стабильности, поможет обеспечить высококачественное развитие инициативы "Пояс и путь", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники двух сессий изучат опыт социально-экономического развития Китая в 2021 году и утвердят основные планы и бюджет на 2022 год", - сообщает Информационная компания Урумчи.


В 2021 году перед лицом невиданных за сто лет международных перемен и пандемии китайское правительство, рационально координируя усилия по борьбе с болезнью и содействию экономике, достигло роста ВВП страны в 8,1%. Китай обеспечил, по оценкам, порядка четверти глобального вклада в дело всемирного экономического восстановления. На проходящих сессиях намечена цель добиться роста ВВП на уровне около 5,5% в 2022 году.

По мнению главного редактора газеты "Деловой Казахстан" Серика Коржумбаева, "сессии ВСНП и ВК НПКСК в этом году не только определяют развитие Китая, но и оказывают сильное влияние на страны, которые являются партнерами КНР".
 
На фоне вялости глобальной экономики активность КНР вселяет надежду в международное сообщество. 

Основные новации в экономике, внутренней и внешней политике усилили Китай и сделали его путь привлекательным в глазах мирового сообщества", - заявил на днях Синьхуа председатель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

 
Для восстановления мировой экономики необходимо международное сотрудничество. Свою роль в этом играет предложенная Китаем инициатива "Пояс и путь". За прошедшие 8 лет она вовлекла в себя более 140 стран и свыше 30 международных организаций, став платформой крупномасштабного международного взаимодействия. При этом стабильный прогресс экономики Китая способствует высококачественному развитию "Пояса и пути".
 
Углубление сопряжения "Пояса и пути" с ЕАЭС содействует развитию логистики и транспорта в Евразии и помогает обеспечить стабильное функционирование всемирных цепочек производства и поставок.
 
Китай и Россия совместно разработали "Дорожную карту высококачественного развития торговли товарами и услугами", подписали Меморандум о сотрудничестве по капиталовложениям в цифровую экономику и работают над поправками к имеющемуся договору о содействии инвестициям и их взаимной защите.
 
По статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между КНР и РФ в 2021 году достиг рекордных 146,88 млрд долларов, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении. По итогам первых двух месяцев 2022 года он вырос на 38,5% и составил 26,43 млрд долларов.
 
В Центральной Азии, где впервые была озвучена инициатива "Пояс и путь", благодаря ее стыковке с национальными стратегиями развития, удалось запланировать и реализовать множество масштабных проектов в сферах коммуникации, транспорта, энергетики и т. д. Свыше половины железнодорожных экспрессов "Китай-Европа" (больше 25 тыс.) проследовали через территорию Центральной Азии. Все это идет на пользу региональному развитию и приносит блага народам различных стран.
 

Несмотря на все более сложные и непредсказуемые внешние факторы, ситуация в области внешней торговли Китая по-прежнему стабильна. Это прежде всего объясняется гибкостью экономики КНР. В целом в долгосрочной перспективе положительная тенденция сохраняется без изменений", - отметил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

 
Объем китайско-российской торговли стремится к поставленной цели - 200 млрд долларов в 2024 году. Объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии предполагается увеличить до 70 млрд долларов к 2030 году.
 
В условиях экономического прогресса на основе стабильности многие ведущие китайские компании выходят на внешние рынки, придерживаясь принципа "совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования", что приносит ощутимую пользу народам зарубежных государств.
 
В Кыргызстане при поддержке Китая реализуются крупные проекты по строительству и улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания China Road and Bridge Corporation уже более 20 лет работает в этой стране. 

Компания показала себя профессиональной. При реализации проектов она нанимала на работу граждан Кыргызстана, которые многому научились", - заявил представитель мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

 
Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов отметил, что в его стране работают многие китайские компании, внося немалый вклад в развитие экономики.
 
Стабильность и рост экономики делают китайский рынок привлекательным для стран-участниц "Пояса и пути". Китай пообещал еще шире открывать свой огромный рынок для иностранных стран и ввозить больше качественных продуктов из них.
 

Это наш ближайший сосед, как бы от Бога... Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно же, сотрудничать с Китаем", - заявил недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что на рынок КНР очень надеются крупные казахстанские предприниматели и сельхозпроизводители.

 

Казахстану повезло оказаться соседом КНР... Казахстан - страна без выхода к океану, но наш океан - это Китай. И это для нас, конечно, колоссальный рынок сбыта", - заявил заместитель генерального директора казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade Нуралы Букейханов.

 
Кыргызский политолог Эдил Осмонбетов также отметил, что для Кыргызстана и всей Центральной Азии Китай является "экономическим океаном".
 
Поступательное экономическое развитие при поддержании стабильности - вклад Китая в общечеловеческое благосостояние. 

Поступательное движение Китая вперед при сохранении стабильности и продвижение высококачественного развития как главного направления видится в России самым ценным опытом", - полагает Юрий Тавровский.

 
2022 год весьма важен для КНР и всего мира. Развитие Китая открывает возможности для мира - это уже все понимают. Стабильно прогрессирующая китайская экономика придает продолжительный импульс мировому хозяйству, создает гарантии для постпандемического восстановления и энергично стимулирует высококачественное развитие "Пояса и пути", что приносит большие выгоды народам разных стран.
 

КНР и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" установили новый рекорд в объеме торговли товарами

07.03.2022, 22:00 39171
КНР и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" установили новый рекорд в объеме торговли товарами
Фото: Информационная компания Урумчи
СИНЬЦЗЯН. 6 МАРТА - В 2021 году объем торговли товарами между Китаем и странами вдоль "Одного пояса, одного пути" достиг 11,6 трлн юаней, что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным показателем в 2020 году, был поставлен новый рекорд за последние восемь лет. Этот объем составил 29,7% во внешней торговле КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году по маршруту Китай - Европа совершили рейсы 15 тысяч поездов, которые перевезли 1,46 млн контейнеров, эти показатели на 22 и 29% увеличились по сравнению с прошлогодними данными", - сообщает Министерство коммерции КНР.

 
По информации ведомства, "Китай постоянно придерживается принципов совместных консультаций, строительства и пользования, стремится к высоким стандартам, устойчивости и обеспечению средств к существованию, совместно с другими сторонами продвигает высококачественное развитие строительства "Одного пояса, одного пути". КНР достигла солидных достижений, осуществила совместное развитие, добилась взаимной выгоды и обоюдного выигрыша".
 

Новый прогресс достигнут в инвестиционном сотрудничестве. В 2021 году общий объем прямых инвестиций КНР в страны вдоль "Одного пояса, одного пути" составил 138,45 млрд юаней, что на 7,9% больше по сравнению с 2020 годом, это 14,8% от всего объема иностранных инвестиций. Предприятия стран вдоль "Одного пояса, одного пути" также с большим оптимизмом смотрят на возможности развития Китая, объем прямых иностранных инвестиций в КНР впервые превысил 10 млрд американских долларов, достигнув 11,25 млрд долларов США. Строительство "Одного пояса, одного пути" стабильно продвигается, оборот китайских предприятий по подрядным проектам в странах вдоль "Одного пояса, одного пути" достиг 578,57 млрд юаней, что составляет 57,9% от общего масштаба контрактных проектов Китая за рубежом. Платформа механизмов была усовершенствована. В 2021 году Китай и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" создали восемь рабочих групп для беспрепятственного торгового и двустороннего инвестиционного сотрудничества. Механизмы сотрудничества совершенствуются, а каналы связи обогащаются", - говорится в сообщении.

 
 
 

В СУАР новый руководитель выведет развитие региона на новый уровень

28.01.2022, 18:56 45246
В СУАР новый руководитель выведет развитие региона на новый уровень
СИНЬЦЗЯН. 28 ЯНВАРЯ - 25 декабря 2021 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение назначить Ма Синжуй секретарем комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района, сменив на этом посту Чэнь Цюаньго, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 1996 года Ма Синжуй занимал высокие должности в Китайской академии космических технологий и в аэрокосмической научно-технической корпорации. В 2013 году он стал директором национального космического управления. Политическую карьеру начал в 2012 году, когда стал членом 18-го Центрального комитета КПК. С 2017 года занимал пост губернатора провинции Гуандун на юго-востоке страны", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Недавно прошел месяц после назначения Ма Синжуй в должности руководителя Синьцзян-Уйгурского автономного района, за это время он успел посетить с инспекциями Урумчи, Кашгар, Чанцзи, Хотан, Аксу и другие регионы. 

Прислушайтесь к правде, проверьте реальное положение дел, тщательно изучите ситуацию, проявите большую смелость и предложите существенные инициативы для преодоления препятствий, чтобы способствовать хорошему старту и хорошему началу работы на весь год", - подчеркнул в ходе своих визитов Ма Синжуй. 

 
В своей речи по случаю назначения на должнсть Ма Синжуй отметил, что после первостепенной задачи выполнения поручений Си Цзиньпина, далее важным является поддержание долгосрочной общественной стабильности, которая далась нелегко в качестве основной работы, а также ни в коем случае не допустить возврата нестабильности. В-третьих, способствовать качественному экономическому развитию, в центре которого находятся люди, и продолжать удовлетворять потребности людей в лучшей жизни. В-четверых, вести хорошую кадровую политику. В-пятых, следовать политической и партийной дисциплинам.
 
После пяти лет имплементации мер по поддержанию стабильности, в Синьцзяне продолжится работа по устранению как симптомов нестабильности, так и их первопричин, обеспечивая долгосрочную социальную стабильность в Синьцзяне.
 
Местные жители связывают назначение бывшего губернатора высокоразвитой провинции Гуандун в качестве экономического менеджера, который выведет развитие региона на новый уровень. Он подчеркнул необходимость создания хорошей рыночной, ориентированной на верховенство закона, международной бизнес-среды и содействия потокам людей, логистики, капитала и информации. Кроме того, местные жители и предприниматели уже на себе ощутили положительный эффект от первых принятых решений, так например из-за эпидемии коронавируса жителям Синьцзяна приходилось использовать несколько QR-кодов для посещения общественных мест, теперь по поручению Ма Синжуя достаточно иметь один унифицированный "код доступа".
 

Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи

10.12.2021, 11:00 64139
Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи
ШАНХАЙ. 8 ДЕКАБРЯ - Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, основанная в 1991 году, является благоприятной возможностью для многих развивающихся предприятий, работающих в сфере внешней торговли, расширить зарубежные связи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Продавать за рубеж высококачественные товары и вести переговоры посредством облачных технологий по всему миру" организовано в рамках Восточно-Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров (East China Fair, ESF). Выставка в Шанхайском национальном конгресс-выставочном центре организована Шанхайским комитетом коммерции. 47 китайских предприятий из таких отраслей, как потребительские товары, текстиль и производство, посредством видеосвязи устанавливают контакты с иностранными закупщиками и обнаруживают новые глобальные коммерческие возможности, сообщает Синьхуа. 

 

В прошлом году благодаря ярмарке ESF, прошедшей в онлайн-формате, нам удалось установить контакты почти с десятью зарубежными предприятиями. В настоящее время мы со всеми из них поддерживаем хорошие отношения. Несмотря на то, что мы не можем вести переговоры лично, как при проведении ярмарки в оффлайн-формате, онлайн-формат все равно предоставил нам новые возможности", - отметила директор по рыночному маркетингу компании Shanghai Haifeiou Crafts & Gifts Co., Ltd Сяо Сяо в ходе Восточно-Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров. 

 

Пожалуйста, разместитесь еще ближе, чтобы объектив и экран сблизили расстояние между нами", - говорит Сяо Сяо, взяв со стенда куклу и подносит ее к видеокамере, чтобы дать возможность иностранным закупщикам, находящимся по ту сторону экрана, рассмотреть товар во всех деталях. "Я хочу предварительно заказать пять тысяч ваших товаров!" "Могли бы вы осуществлять производство в соответствии с нашим дизайном?" ... Несмотря на то, что участники ярмарки находятся по разные стороны экрана, атмосфера на мероприятии очень оживленная. Представленные на стендах товары для матерей и детей, кофемашины, батареи и другие предметы китайского производства привлекли внимание закупщиков из 20 стран, среди которых США, Япония, ФРГ и Франция, рассказывает репортаж.

 
В ходе мероприятия многие предприятия, работающие в сфере внешней торговли, обнаружили неожиданные для себя коммерческие возможности. Так, ответственные представители компании Jiatao Industry (Shanghai) Co., Ltd., занимающейся производством праздничных товаров, установили активные связи с производителем чашек из Лаоса.
 

Несмотря на то, что международные перевозки товаров осуществляются не так легко, как до пандемии, число заказов у нашей компании выросло. После начала пандемии COVID-19 в Китае наблюдается довольно хорошая эпидемиологическая ситуация, восстановление производства идет довольно быстро, поэтому международные закупщики все более активно склоняются к покупке китайских товаров. Сегодня на ярмарке с нами установили контакты более десяти иностранных закупщиков", - сказал директор по внешней торговле компании Jiatao Industry (Shanghai) Co., Ltd. Ян Чжэньхуа.

 

Китай запустил льготную налоговую политику для поддержки предприятий

24.11.2021, 01:15 88247
Китай запустил льготную налоговую политику для поддержки предприятий
ПЕКИН. 24 НОЯБРЯ - В Китае с начала текущего года ряд осуществленных китайским правительством мер по сокращению налогов и снижению денежных сборов уменьшил нагрузку на предприятия и укрепил жизнеспособность субъектов рынка в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На недавнем очередном брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР представитель главного государственного налогового управления КНР сообщил, что за первые кварталы этого года правительство сократило налоги и сборы на общую сумму 910,1 млрд юаней (142,60 млрд долларов США), облегчив положение экономических субъектов", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По словам заместителя начальника главного государственного налогового управления КНР Ван Даошу, с третьего квартала в ответ на новые экономические вызовы, включающие повышение цен на базовые товары и увеличение производственных издержек, Китай на основе уже действующей политики снижения налогов и сборов ввел также политику получения налогового вычета на расходы предприятий на НИОКР.
 
Кроме того, правительство Китая постоянно повышало порог взимания налогов на добавленную стоимость (НДС) для малых налогоплательщиков, значительно снизило ставку НДС и фактическую ставку подоходного налога микропредприятий.
 
Как отметил Ван Шудао, принятые Китаем в этом году меры по налогам и сборам главным образом направлены на поддержание стабильного функционирования промышленной экономики, развитие средних и мелких предприятий, научно-технических инноваций, а также поддержку иностранных инвестиций.
 

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