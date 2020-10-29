Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - На складах "СК Фармации" в Нур-Султане отсутствуют 12 наименований препаратов против COVID-19. Об этом сообщил руководитель проекта "Астана - адалдык аланы" Мирас Шекенов, передает Kazakhstan Today.

По информации Шекенова, 26 октября представители столичной антикоррупционной службы, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, акимата города, филиала Ассоциации поддержки и развития фармдеятельности провели выездной мониторинг состояния резервного фонда ТОО "СК-Фармация". Предметом мониторинга стал неснижаемый запас лекарственных средств, применяемых при коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что на основании приказа Минздрава СК-Фармация осуществляет закуп по 44 наименованиям лекарственных средств против КВИ на сумму 8,2 млрд тенге для лечения порядка 60 тыс. пациентов в стационарах в месяц. Согласно справке СК Фармации, неснижаемый запас лекарственных средств должен состоять из 44 позиций.

Мониторинговой группой установлено, что на складе хранятся всего 32 наименования лекарственных средств. Отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарственных средств, а на 5 позиций лекарственных препаратов вообще отсутствуют договоры поставки", - сообщил Мирас Шекенов.

Он также уточнил, что по семи наименованиям лекарственных средств продолжаются процедуры закупа. Приглашение для участия в особом закупе 7 наименований лекарственных средств размещено на интернет-ресурсе СК-Фармация. Вскрытие заявок состоится 28 октября 2020 года.

Также мониторинговой группой установлено, что по нескольким позициям остаток не соответствует нормативу (план хранения неснижаемого запаса лекарственных средств), так, например, позиции: Дексаметазон, Дексмедетомидин, Моксифлоксацин, Надропарин, Фамотидин, Цефтазидим, Ибупрофен, Ремдесивир. Хранящийся объём неснижаемого запаса лекарственных средств составлен в малом количестве и недостаточен для 6 регионов", - рассказал руководитель проекта.

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