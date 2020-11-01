Два пассажира из Минска отказались проходить ПЦР-тест

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Два пассажира из Беларуси отказались сдавать ПЦР-тест по прилету в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 31 октября в аэропорт Нур-Султана прибыл рейс из Минска с 19 пассажирами без справок о прохождении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба столичного акимата.

Согласно постановлению главного государственного санврача, все они должны быть доставлены в карантинный стационар для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Однако в аэропорту двое граждан РК, сопротивляясь действиям специалистов для транспортировки их в карантинный стационар, отказываются сдавать анализы путем ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию.

Муж с женой в возрасте 50 лет прибыли на родину из Минска без ПЦР-справок. Считают, что сдавать тест они не должны. Есть постановление государственного санврача, где четко расписаны требования к пассажирам, которые прилетают из-за рубежа без нужных справок.

Департамент полиции, представители ДККБТУ объяснили эти правила, но пассажиры отказываются сдавать анализы. Необходимо понимать, что, не сдав ПЦР-тест и не дождавшись отрицательного результата, они не будут выпущены из стационара", - говорит директор многопрофильной городской больницы № 3 Жулдыз Данбаева.

Все пассажиры данного рейса, кому были проведены лабораторные исследования в карантинном стационаре, с отрицательным результатом на КВИ отпущены домой.

Кроме того, у одного пассажира рейса из Минска по результатам анализа выявлен КВИ. Он был доставлен в городскую инфекционную больницу. Там он будет получать лечение согласно протоколу лечения коронавирусной инфекции. Двоих близких контактных изолировали на домашний карантин.

Всего за ночь прибыло три международных рейса. Из них у 30 пассажиров отсутствовали ПЦР-справки.

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